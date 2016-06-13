Kiinteistönhoitokoneet
Kiinteistönhoitokoneemme on suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja luotettavasti kaikilla pinnoilla ja kaikkina vuodenaikoina. Ne tekevät tasaista työnjälkeä niin suurilla pysäköintialueilla ja urheilukentillä kuin ahtailla kävelyteillä ja erityisen tarkkaa ohjattavuutta edellyttävissä parkkihalleissa. Kärcher on mukanasi kevään pölyntorjunnassa, kesän viheralueiden ylläpidossa ja syksyn lehtikaudella, aina talvihuoltoon asti. Jokaisessa kiinteistönhoitokoneessamme on laaja valikoima työlaitteita ja lisävarusteita, joiden avulla kone mukautuu juuri sinun kohteeseesi sopivaksi.
Imulakaisukoneet
Päivittäiseen käyttöön laajoilla pysäköinti-, messu- ja tapahtuma-alueilla sekä teollisuuskohteissa. Varmatoimista Kärcher-laatua vaativaan ammattikäyttöön.
Keitä me olemme
Kärcher-kiinteistönhoitokoneet
Kärcher Municipal GmbH eli Kärcherin kiinteistönhoitokoneet tarjoavat puhdistusratkaisuja kunnille, puutarha- ja viherrakentamisen aloille sekä palveluntarjoajille.
Kärcherin kiinteistönhoitokoneiden osaamiskeskus sijaitsee Reutlingenissa, Saksassa, jossa on tuotannon lisäksi kaikki keskeiset toiminnot kuten tuotekehitys, hankinta, tuotehallinta, huolto, myynti, markkinointi ja hallinto. Imulakaisujärjestelmien keskus taas sijaitsee Schwaikheimissa, Saksassa, mikä on lähellä Winnendeniä eli Kärcher-konsernin kotipaikkaa. Kärcherin kiinteistönhoitokoneiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen täyden palvelun paketti.
Mitä tarjoamme: Tekniikkaa kaikkiin tarpeisiin
Meiltä löydät kattavan ja täydellisen valikoiman imulakaisukoneita sekä monitoimikoneita kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon.
Imulakaisukoneemme ovat varustettu teholla 26–102 hv, joten ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn jokaiseen käyttötarkoitukseen aina viheralueiden kunnossapidosta tienhuoltoon ja lumen raivaukseen. Säiliöön kerättävä jätemäärä vaihtelee pienten koneiden yhdestä kuutiosta suurten koneiden kuuteen kuutioon. Mukavat ohjaamot, ergonomiset kuljettajan istuimet ja säädettävät ohjaukset mahdollistavat pitkän työskentelyn ilman väsymystä.
Monitoimikoneet täyttävät kaikki vaatimukset lumitöistä, lakaisemisesta, ruohonleikkuusta aina rikkakasvien torjuntaan ja kohteiden mukaan räätälöitäviin erikoissovelluksiin. Monipuolisuuden, ohjattavuuden ja helppokäyttöisyyden yhdistelmä takaa erinomaiset tulokset ja taloudellisuuden.
