Kärcher-kiinteistönhoitokoneet

Kärcher Municipal GmbH eli Kärcherin kiinteistönhoitokoneet tarjoavat puhdistusratkaisuja kunnille, puutarha- ja viherrakentamisen aloille sekä palveluntarjoajille.

Kärcherin kiinteistönhoitokoneiden osaamiskeskus sijaitsee Reutlingenissa, Saksassa, jossa on tuotannon lisäksi kaikki keskeiset toiminnot kuten tuotekehitys, hankinta, tuotehallinta, huolto, myynti, markkinointi ja hallinto. Imulakaisujärjestelmien keskus taas sijaitsee Schwaikheimissa, Saksassa, mikä on lähellä Winnendeniä eli Kärcher-konsernin kotipaikkaa. Kärcherin kiinteistönhoitokoneiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen täyden palvelun paketti.



Mitä tarjoamme: Tekniikkaa kaikkiin tarpeisiin

Meiltä löydät kattavan ja täydellisen valikoiman imulakaisukoneita sekä monitoimikoneita kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon.

Imulakaisukoneemme ovat varustettu teholla 26–102 hv, joten ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn jokaiseen käyttötarkoitukseen aina viheralueiden kunnossapidosta tienhuoltoon ja lumen raivaukseen. Säiliöön kerättävä jätemäärä vaihtelee pienten koneiden yhdestä kuutiosta suurten koneiden kuuteen kuutioon. Mukavat ohjaamot, ergonomiset kuljettajan istuimet ja säädettävät ohjaukset mahdollistavat pitkän työskentelyn ilman väsymystä.

Monitoimikoneet täyttävät kaikki vaatimukset lumitöistä, lakaisemisesta, ruohonleikkuusta aina rikkakasvien torjuntaan ja kohteiden mukaan räätälöitäviin erikoissovelluksiin. Monipuolisuuden, ohjattavuuden ja helppokäyttöisyyden yhdistelmä takaa erinomaiset tulokset ja taloudellisuuden.