MC 250 E!ECTRIC – TÄYSSÄHKÖINEN TEHOKONE
MC 250 e!ectric -imulakaisukone pitää tiet puhtaina hiljaisemmin ja tehokkaammin kuin koskaan ennen. Se ei tuota hiilidioksidipäästöjä, mutta tarjoaa silti ylivoimaisen puhdistustehon ja äärimmäisen käyttömukavuuden.
TEHOA. KESTÄVYYTTÄ. HILJAISUUTTA.
UUDENLAINEN SÄHKÖTEHOKKUUS (E-FFICIENCY)
Ylivoimainen lakaisuteho, päästötön käyttö, erittäin hiljainen lakaisu: MC 250 e!ectricin tehokas sähkön käyttö aloittaa uuden aikakauden kiinteistönhuollon kestävässä kehityksessä.
Koko työvuoro sähköllä: Kärcher MC 250 e!ectric poistaa lian lisäksi myös kaikki epäilykset sähköajoneuvoja kohtaan.
Sähköinen vetomoottori ja tehokkaat sähkömoottorit hydrauliikalle ja puhaltimelle, 78 kWh:n korkean suorituskyvyn akku sekä tehokkuusoptimoitu kokonaisjärjestelmä tekevät vaikutuksen jo paperilla – mutta vielä enemmän tien päällä. Hiljainen, päästötön kone selviytyy pitkistä työpäivistä ja tarjoaa jopa kymmenen tuntia jatkuvasti korkeaa suorituskykyä. 60 km/h:n huippunopeudella se pääsee nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan. Työpäivän päätyttyä se on nopeasti valmis seuraavaan vuoroon 22 kW:n lataustehon ansiosta.
Pikalataus
Sisäänrakennettu laturi tukee jopa 22 kW:n lataustehoja ja voidaan liittää latauspisteisiin seinissä ja latauspylväisiin 2-tyypin perusliittimillä. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvo voidaan ladata täyteen noin 4 tunnissa.
Psst! Lakaisu on käynnissä
Ei enää unien häirintää: MC 250 e!ectric puhdistaa tiet ja kadut niin hiljaisesti, että sitä voidaan käyttää lakaisuun jopa öisin tai aikaisin aamulla sekä meluherkkien alueiden, kuten koulujen tai sairaaloiden, läheisyydessä.
Vie entistäkin pidemmälle: energian talteenotto
MC 250 e!ectric voi ottaa talteen osan ajamiseen käytetystä energiasta. Tämä pidentää merkittävästi toimintasädettä, erityisesti ennakoivan ajon ansiosta. Talteenoton määrää voidaan säätää usealle tasolle.
TÄYDELLINEN AJOKOKEMUS - AINA
Ensiluokkaista lakaisua - ensiluokkaista ajamista: ylivertaisen puhdistustehon ja korkean kuljetusnopeuden ansiosta MC 250 e!ectric varmistaa tuotteliaan työpäivä.
MC 250 e!ectricin ajosuorituskyky on aina erinomainen – niin töissä kuin työmatkoillakin. Tämä johtuu korkealaatuisista veto- ja alustakomponenteista. Esimerkiksi jousitus takaa korkean ajomukavuuden kaikilla käyttöalueilla ja varmistaa kuljettajan turvallisuuden jatkuvasti. Lisäksi nelipyöräohjaus tekee kääntymisestä erittäin helppoa ahtaimmissakin paikoissa. Ajodynamiikka muistuttaa henkilöautoja: se on ketterä, ohjattava ja yksinkertaisesti vaivaton.
ISOMPI ON PAREMPI
Vaikuttava kapasiteetti: valtava roskasäiliö on MC 250 e!ectricin toinen kohokohta.
Kokoluokkansa suurin roskasäiliö
2,5 kuutiometrin tilavuus: MC 250 e!ectricin ruostumattomasta teräksestä valmistettu roskasäiliö tarkoittaa, että työskentelyä voi pidempään ennen tarvettaa tyhjentää. Ja kaikki tämä koneen leveydellä, joka on vain 1,30 metriä, ja korkeudella, joka on alle 2 metriä – melkoinen saavutus!
Erittäin yksinkertaista: tyhjennys
1,6 metrin tyhjennyskorkeus mahdollistaa roskasäiliön nopean ja helpon tyhjennyksen suoraan standardikokoisiin säiliöihin, perävaunuihin ja avolava-autoihin. MC 250 e!ectricin ansiosta työntekijät voivat keskittyä yhteistyöhön kaupungin keskustassa sen sijaan, että ajaisivat edestakaisin kunnallistekniikan varikolle.
Tilaa säiliöille ja muille lisälaitteille
Käytännöllinen ja harkitusti suunniteltu: roskasäiliö voidaan laskea alas tukivarsien avulla. Tämä tarkoittaa, että tarvittaessa voidaan asentaa muita lisälaitteita, kuten vesisäiliö pesutehtäviin tai aura talvikunnossapitoon.
PAIKAN PARAS ISTUIN
Mukavuus, tila ja ergonomia ovat olennainen osa turvallisen ja rennon työskentelyn varmistamisessa. Ja MC 250 e!ectric täyttää kaikki kolme vaatimusta.
Uusi työtilasi:
- Tilava 2 hengen ohjaamo
- Ilmajousitettu kuljettajan istuin istuinlämmityksellä
- Selkäystävällinen työskentely, AGR-sertifioitu
- Täydellinen yleisnäkyvyys
- Integroitu lämmitysyksikkö ja automaattinen ilmastointiyksikkö
- Sisään- ja uloskäynti molemmilta puolilta, sekä suuret liukuikkunat
- Intuitiivinen käyttökonsepti keskusnäytöllä ja ergonomisesti muotoillulla ohjauspaneelilla
- ROPS-sertifioitu ohjaamo
KUINKA TEHDÄ SIISTIÄ TYÖTÄ TEIDEN PUHDISTUKSESSA
2-harjajärjestelmä
Liukuva 2-harjajärjestelmä sisältää yksittäisen harjaohjauksen harjavarsien itsenäistä hallintaa varten. Ainutlaatuinen rinnakkaisohjaus varmistaa lakaisupinnan ihanteellisen kohdistuksen joka kerta – täydellisten puhdistustulosten saavuttamiseksi.
Kohokohdat ja tekniset tiedot:
- Lakaisuleveys jopa 2 625 mm
- Maksimaalinen harjan ulottuvuus
- Vesisuihkutus vähentää pölyn leviämistä
- Erillisesti säädettävä harjan kevennys ja nopeus
- Kulmasäätö oikean tai vasemman sivuharjan säätämiseen (lisävaruste)
- Maksimaalinen käynnistyssuoja
3-harjajärjestelmä
3-harjajärjestelmä mahdollistaa joustavan työskentelyn jopa 2 710 mm:n lakaisuleveydellä – tämä tarkoittaa esimerkiksi, että voit puhdistaa pyörätien koko leveyden yhdellä ajokerralla. Järjestelmän vahvuuksiin kuuluu optimointi kaupunkien keskustoihin, erityisesti syvennyksien lakaisuun ja työskentelyyn eri tasoilla. Kolmanteen harjavarteen kiinnitettävän rikkaharjan avulla tienreunat saadaan tehokkaasti puhdistettua rikkakasveista.
Kohokohdat ja tekniset tiedot:
- Lakaisuleveys jopa 2 710 mm
- Mahdollisuus työskennellä kahdella eri tasolla
- Suurten alueiden puhdistus sivuttaissiirron ansiosta
- Harjan ja koneen välinen etäisyys pysyy aina samana
- Lakaisusuuntaa voidaan vaihtaa ohjaamon sisältä
- Lakaisupintaa voidaan säätää helposti
- Rikkaharja
LIALLA EI OLE MITÄÄN MAHDOLLISUUKSIA
Säästä aikaa ja vettä
MC 250 e!ectricissä on vakiona vedenkierrätysjärjestelmä erillisellä likavesisäiliöllä. Pidemmät työjaksot ovat mahdollisia puhtaan veden kulutuksen vähenemisen ansiosta. Ja kun tankkien tyhjennykseen ja täyttöön tarvittavat ajomatkat vähenevät, säästät vielä enemmän aikaa.
Imujärjestelmä imuroi kaiken tieltään
Se poimii jopa lasipullot vaivattomasti: CFD-virtaussimulaatioiden avulla suunniteltu imujärjestelmä takaa, että edes karkein lika ei ole ongelma. Pölystä ja hiekasta puhumattakaan! Voit luottaa parhaisiin puhdistustuloksiin sekä alhaiseen energiankulutukseen ja melutasoon. EUnitedin sertifioima MC 250 e!ectric saavuttaa lakaisutilassa parhaan 4 tähden luokituksen pienpölyluokassa.
Video
Tekniset tiedot
Tekniset kohokohdat
- Sähköinen vetovoimansiirto valinnaisella tasauspyörästön lukolla
- Teho 65 kW (jatkuva teho / 90 kW huipputeho)
- Akun kapasiteetti 78 kWh
- Hydropneumaattinen jousitus takaa tasaisen ja mukavan ajon kaikissa käyttökohteissa
- Kytkettävä nelipyöräohjaus parantaa ohjattavuutta ja ketteryyttä ahtaissa tiloissa
Ajomoottori
- Tehokas asynkroninen sähkömoottori
Ajonopeus
- 60 km/h
Nousukyky
- Max. 30 %
Kääntösäde,
- 6 600 mm (ulko)
- 2 060 mm (sisä)
Mitat (P × L × H)
- 4 248 × 1 300 × 1 995 mm (kantolaite)
- 4 491 × 1 300 × 1 995 mm (2-harjajärjestelmä)
Sallittu kokonaispaino
- 6 000 kg
Paino itsessään
- 2 930 kg (kantolaite)
- 4 060 kg (2-harjajärjestelmä)
- 4 230 kg (3-harjajärjestelmä)
Roskasäiliö
- 2 500 l
Puhdasvesisäiliö
- 265 l
Max. työleveys
- 2 625 mm (2-harjajärjestelmä)
- 2 710 mm (3-harjajärjestelmä)
Lisätietoja?
UUSI KONE, LISÄÄ HYÖTYJÄ: KOKEILE ITSE
Hyviksi todetut ominaisuudet on säilytetty, ja uusia hyötyjä on kehitetty. Mutta älä luota vain sanaamme; kokeile itse täyssähköistä MC 250 e!ectric -imulakaisukonetta sen ylivertaisella lakaisuteholla sekä maksimaalisella käyttö- ja ajomukavuudella.