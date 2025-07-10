MC 250 E!ECTRIC – TÄYSSÄHKÖINEN TEHOKONE

UUDENLAINEN SÄHKÖTEHOKKUUS (E-FFICIENCY)

Ylivoimainen lakaisuteho, päästötön käyttö, erittäin hiljainen lakaisu: MC 250 e!ectricin tehokas sähkön käyttö aloittaa uuden aikakauden kiinteistönhuollon kestävässä kehityksessä.

Koko työvuoro sähköllä: Kärcher MC 250 e!ectric poistaa lian lisäksi myös kaikki epäilykset sähköajoneuvoja kohtaan.

Sähköinen vetomoottori ja tehokkaat sähkömoottorit hydrauliikalle ja puhaltimelle, 78 kWh:n korkean suorituskyvyn akku sekä tehokkuusoptimoitu kokonaisjärjestelmä tekevät vaikutuksen jo paperilla – mutta vielä enemmän tien päällä. Hiljainen, päästötön kone selviytyy pitkistä työpäivistä ja tarjoaa jopa kymmenen tuntia jatkuvasti korkeaa suorituskykyä. 60 km/h:n huippunopeudella se pääsee nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan. Työpäivän päätyttyä se on nopeasti valmis seuraavaan vuoroon 22 kW:n lataustehon ansiosta.