Tekstiilipesurit

Perusteellista puhtautta tekstiilipinnoille - Kärcher tekstiilipesuri. Tekstiilipesuri puhdistaa nopeasti ja vaivattomasti sohvat, nojatuolit, matot sekä auton istuimet ja kangasverhoilut. Puhdistaminen onnistuu helposti kotioloissa heti, kun tilanne on päällä tai silloin kuin itselle parhaiten sopii.