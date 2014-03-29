Tekstiilipesurit
Perusteellista puhtautta tekstiilipinnoille - Kärcher tekstiilipesuri. Tekstiilipesuri puhdistaa nopeasti ja vaivattomasti sohvat, nojatuolit, matot sekä auton istuimet ja kangasverhoilut. Puhdistaminen onnistuu helposti kotioloissa heti, kun tilanne on päällä tai silloin kuin itselle parhaiten sopii.
Tekstiilipesurin toimintaperiaate
Kuinka tekstiilipesuri toimii
Tekstiilipesuri toimii painehuuhteluperiaatteella: Vesi-pesuainesekoitus suihkutetaan puhdistettavaan pintaan, sitten lika ja kosteus imuroidaan saman tien pois. Tehokas imu kuivaa suuren osan kosteudesta, jolloin puhdistettu pinta kuivuu nopeasti käyttövalmiiksi eivätkä täytteet kostu piloille.
Tyypillisiä käyttökohteita
- Auton istuimien ja kangasverhoilujen puhdistus
- Maton puhdistaminen
- Kangaspintaisen sohvan ja nojatuolin puhdistus
- Patjojen puhdistus ja raikastaminen
Tekstiilipesurin käyttökohteet
Kodin tekstiilien puhdistus
Tekstiilipesurilla puhdistat nopeasti ja vaivattomasti kodin tekstiileistä niin sohvat, nojatuolit, matot kuin esim. sängyn petauspatjan. Pesuri soveltuu erityisesti lapsi-, allergia- ja eläinkoteihin.
Auton sisäpuhdistus
Auton tekstiilipinnat olisi hyvä puhdistaa tasaisin väliajoin. Likaa kerääntyy mm. kuraisista keleistä, siitepölykaudesta sekä erilaisten ulkoilulajien harrastamisesta. Tekstiilipintojen pesemisen lisäksi autosta olisi myös hyvä imuroida turha irtolika. Tekstiilipesuria voi käyttää myös monitoimi-imurina, jos laitteen sisältä poistaa puhdas- ja likavesisäiliöt.
Ammattikäyttöön
Kärcher Puzzi päivittäiseen ammattikäyttöön
Professional-malliston Puzzi-painehuuhtelukoneet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja, astetta järeämpiä tekstiilipesureita. Ne sopivat mainiosti autofiksareille ja pesupalveluyrityksiin, taksi- ja bussifirmoille, siivouspalveluyrityksille sekä hotelleihin ja majoituspaikkoihin.
Kärcher Professional-sarjan laitteissa on täydet takuut ammattimaisessa käytössä ja niiden käyttötuntimitoitus on suunniteltu päivittäistä, vaativaa toimintaa ajatellen.
