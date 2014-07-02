Painehuuhtelulaitteet - tekstiilipesurit
Tekstiilipesuri on mitoitettu päivittäiseen ammattikäyttöön. Se sopii ihanteellisesti erilaisten tekstiilipintojen, kuten mattojen, huonekaluverhoilun tai auton penkkien puhdistukseen.
Koe johdottoman siivouksen vapaus akkukäyttöisellä Puzzi-painehuuhtelukoneella
Poista tahrat ja lika vaivattomasti tekstiilipesuri Puzzi 2/1 Bp:llä, joka sopii täydellisesti täsmäpuhdistukseen ja nopeisiin korjaustöihin. Suurempiin puhdistustehtäviin taas Puzzi 9/1 Bp tarjoaa tehokasta puhdistusta sohville, sohvaryhmille ja pienille matoille. Koe akkukäyttöisten siivouslaitteiden käytön kätevyys ja saavuta raikkaan puhtaita tuloksia Kärcherin innovatiivisella imuturbiinitekniikalla.
