Painehuuhtelulaitteet - tekstiilipesurit

Koe johdottoman siivouksen vapaus akkukäyttöisellä Puzzi -painehuuhtelukoneella

Poista tahrat ja lika vaivattomasti tekstiilipesuri Puzzi 2/1 Bp:llä, joka sopii täydellisesti täsmäpuhdistukseen ja nopeisiin korjaustöihin. Suurempiin puhdistustehtäviin taas Puzzi 9/1 Bp tarjoaa tehokasta puhdistusta sohville, sohvaryhmille ja pienille matoille. Koe akkukäyttöisten siivouslaitteiden käytön kätevyys ja saavuta raikkaan puhtaita tuloksia Kärcherin innovatiivisella imuturbiinitekniikalla.