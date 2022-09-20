Puzzi 9/1 Bp akkukäyttöinen painehuuhtelukone

Ei enää sotkuun meneviä johtoja.

Täydellä teholla – milloin ja missä tahansa. Ensimmäinen ammattikäyttöön suunniteltu, akkukäyttöinen painehuuhtelukone Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen maksimaalisella liikkumisvapaudellaan, tehokkaalla suorituskyvyllä ja puhtaalla lopputuloksella. Akkukäyttöinen tekstiilipesuri Puzzi 9/1 Bp on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen keksintö. Tehokkaan 36 V:n akun, helpon käytön ja poikkeuksellisen puhdistustehon ansiosta pinttyneetkin liat voidaan poistaa verhoiluista ja tekstiilipintaisista materiaaleista esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla sekä ajoneuvon sisätilojen puhdistuksessa.

KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp

Yksi kone, monta käyttökohdetta: uudella akkukäyttöisellä painehuuhtelukone Puzzi 9/1 Bp:llä puhdistat perusteellisesti erilaiset pinnat ja tekstiilit, kuten matot, lattianpäällysteet, tuolit, sohvat tai säkkituolit.

 

KÄYTÄ KAIKKIALLA. 100% JOUSTAVUUS.

Yksinkertainen käyttö, maksimaalinen liikkuvuus ja tehokas lianpoisto. Puzzi 9/1 Bp on ihanteellinen kumppani tekstiilien puhdistukseen ja tahrojen poistoon. Akkukäyttöinen tekstiilipesuri on johdoton, joten pistorasian etsiminen tai ärsyttäviin virtakaapeleihin sotkeutuminen ovat menneisyyttä.

Kärcher Puzzi 9/1 Bp

PUHDISTA TEKSTIILIPINNAT – MISSÄ VAIN HALUAT.

Akkukäyttöinen Puzzi 9/1 Bp -painehuuhtelukone tekee tämän mahdolliseksi.

Matonpuhdistus hotellin sisäänkäynnin luona Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

EI JOHTOJA. PALJON TEHOA

36 V Kärcher Battery Power+ -akkualusta on tehokas vaihtoehto johdottomaan puhdistukseen ilman suorituskyvyn heikkenemistä.

Aurinkotuolia puhdistetaan Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

TÄYSIN JOUSTAVA JA YHTEENSOPIVA

Puzzi 9/1 Bp:n tehokas 36 V:n akku on yhteensopiva kaikkien Kärcherin 36 V Kärcher Battery Power+ -akkualustan laitteiden kanssa. Sitä voi kutsua joustavuudeksi!

Kärcherin koneet 36 V Kärcher Battery Power -akkualustalla

HYÖDYT SINULLE

Tehokas 36 V Kärcher Battery Power+ -akku

Johdoton joustavuus kohtaa tehokkaan suorituskyvyn: akku on yhteensopiva kaikkien 36 V Kärcher Battery Power+ -akkualustan laitteiden kanssa.

Sujuva tiedonkulku

36 V -akku kommunikoi käyttäjän kanssa. Se tunnistaa koneen, raportoi ruiskutuksen tai imuroinnin käyttöajan ja on jopa vedenkestävä, jos kone joutuu kosketuksiin veden kanssa.

Kestävä, vankka muotoilu

Puzzi 9/1 Bp:n kompakti ja tukeva konerakenne, puhdistusaineita kestävä ruiskupumppu sekä tehokas turbiini ovat erittäin kestäviä, mikä takaa myös korkean hyötysuhteen.

 

Perusteellinen kuitujen syväpuhdistus

Jäljelle jää vain raikkauden ja puhtauden tunne: akkukäyttöisellä painehuuhtelulaitteella Puzzi 9/1 Bp:llä puhdistat tekstiilit erittäin perusteellisesti ja hygieenisesti.

Loistava imuteho

Tehokkaan puhdistuksen lisäksi Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen myös imuvoimallaan: käytön jälkeen tekstiilit jäävät vain hieman kosteiksi ja niitä voidaan käyttää nopeasti uudelleen.

Yksinkertainen toiminta

Olipa kyseessä suuret virtapainikkeet, erittäin suuri täyttöaukko tai käytännöllinen 2-in-1 säiliöjärjestelmä – Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen yksinkertaisella käyttökonseptillaan.

Turvallinen ja kuiva kuljetus

Käyttäjä ja ympäröivä alue pysyvät kuivina; jopa vesisäiliön ollessa auki, sillä erillinen roiskesuoja suojaa  puhdasvesisäiliön roiskumiselta kuljetuksen aikana.

PUHDISTUSTA KAIKKIALLA – YLEISKATSAUS

Aurinkotuoli puhdistetaan Puzzi 9/1 Bp:llä

Yksi kone, kaksi toimintoa: ruiskutus ja imurointi yhdellä koneella

Puzzi 9/1 Bp:llä suihkutat puhdistusainetta suoraan puhdistettavalle alueelle, jonka jälkeen imuroit irronneen lian sekä puhdistusaineen. Likaisuudesta riippuen tämä voidaan tehdä yhdessä vaiheessa eli samanaikainen ruiskutus ja imurointi, tai kahdessa vaiheessa: ruiskuta, anna vaikuttaa ja imuroi lopuksi.

Mies puhdistaa rannalla olevaa rantatuolia Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

Tehokas 36 V -akku

Johdoton liikkumisvapaus syväpuhdistukseen kaikissa sijainneissa, missä tekstiilit vaativat syväpuhdistusta.

Fiksu 2-in-1-vesisäiliö Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Nopea täyttö ja tyhjennys

Täyttö ja tyhjennys eivät ole koskaan olleet näin helppoa: fiksun 2-in-1-vesisäiliön avulla täytät hanasta puhtaan veden, sekoitat siihen puhdistusaineen ja kaadat seoksen säiliöön. Puhdistuksen jälkeen likainen vesi voidaan helposti tyhjentää ilman vaivaa.

Kärcher Puzzi -ämpärissä on pikaohje

Muistinvirkistykseksi

Pidä kaikki aina näkyvissä: irrotettavan 2-in-1-säiliön huoltovaiheet sisältävä pikaopas.

Jalalla voi painaa Kärcher Puzzi 9/1 Bp:n suurta painiketta

Erittäin yksinkertainen käyttökonsepti

Suihku- ja imuritoiminto voidaan kytkeä päälle ja pois suurella painikkeella. Tämä voidaan tehdä myös jalalla ilman tarvetta kumartua.

Kärcher Puzzi 9/1 Bp:n läpinäkyvä suutin

Näe mitä tapahtuu

Kärcher Puzzin läpinäkyvän materiaalin ansiosta voit seurata likahiukkasia matkalla verhoilu- ja lattiasuuttimesta koneeseen.

Tekniset ominaisuudet

Kärcher Puzzi 9/1 Bp:lle on ominaista kattava varustus, korkea joustavuus ja sijainnista riippumaton puhdistusteho. Jokapäiväisessä käytössä maailman ensimmäinen johdoton tekstiilipesuri mahdollistaa täydellisen liikkuvuuden ja joustavan siivouksen suoraan paikan päällä kehittyneen teknologiansa ansiosta.

Mies kantaa Kärcher Puzzi 9/1 Bp -laitetta

Liikkuvuus

  • Ergonominen kantokahva
  • Mukava kuljettaa yhdellä kädellä
  • Kätevästi tasapainotettu kone
  • Kantokahvaan integroitu imuputken pidike turvalliseen ja kätevään kuljetukseen
Kärcher Puzzi 9/1 Bp on kompaktit

Kompakti muotoilu

  • Kestävä, vankka konerakenne
  • Pitkä käyttöikä takaa korkean hyötysuhteen
  • Tukeva ja kulutusta kestävä kalvopumppu
  • Kaksi suurta painiketta, joita voi käyttää käsin tai jalalla
Lähikuva Kärcher Puzzi 9/1 Bp -suuttimesta

Muut hyödyt

  • Ergonomisesti muotoiltu ja erittäin lyhyt verhoilusuutin
  • Ihanteellinen käytettäväksi ahtaissa tiloissa (esim. ajoneuvojen sisätiloissa)
  • Ergonominen muotoilu
  • Mukava kahva ja hyvä kosketuspinta

TEHTY AMMATTILAISILLE – ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Puzzi 9/1 Bp sopii erityisesti ammattikäyttöön aina, kun tekstiili (kuten tyyny tai matto) vaatii syväpuhdistusta. Riippumattomuus pistorasioista mahdollistaa myös tekstiilien puhdistamisen teollisuudessa, jolloin epätavalliset sijainnit vaativat nopeutta ja tehokkuutta.

Tekstiilien puhdistus edustustiloissa Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

Siivouspalvelujen tarjoajat

  • Kaikkien tekstiilien ammattimainen siivous edustustiloissa, kuten vastaanotto, neuvotteluhuoneet, toimistot ja kokoustilat
  • Joustava ja johdoton verhoilun puhdistus myös terassilla
Ammattimainen, johdoton tekstiilien puhdistus Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

Hotellit ja majoituspalvelut

  • Ammattimainen, johdoton puhdistus kaiken tyyppisille tekstiileille riippumatta siitä, onko kyseessä matto vai verhoilu
  • Tehokas tahranpoisto on mahdollista myös herkille tekstiilimateriaaleille
Verhoilun puhdistus ajoneuvon sisäpuhdistuksessa Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

Autoala

  • Ammattimainen tekstiilipintojen puhdistus ajoneuvojen sisätilasiivouksessa
  • Kahvitahrojen ja myös ketsupin poisto
  • Ammattimainen nopea ja johdoton verhoilun puhdistus esim. parkkipaikalla
Tuolien ja pehmustettujen huonekalujen puhdistus Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

Ravintolat ja catering

  • Tuolien ja kaikenlaisten pehmustettujen huonekalujen puhdistus
  • Kaikkien tahrojen poisto, oli kyse sitten kahvista ja mehusta, punaviinistä tai oluesta, ketsupista tai voista
Pölyntorjunta ja ovimattojen puhdistus Kärcher Puzzi 9/1 Bp:llä

Julkiset tilat

  • Pölyntorjunta ja ovimattojen puhdistus sisäänkäynnin lähettyvillä
  • Tekstiilipintaisten tuolien puhdistus konferenssi- ja kokoustiloissa
  • Tuolien puhdistus toimistoissa ja kokoustiloissa