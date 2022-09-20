Puzzi 9/1 Bp akkukäyttöinen painehuuhtelukone

Ei enää sotkuun meneviä johtoja.

Täydellä teholla – milloin ja missä tahansa. Ensimmäinen ammattikäyttöön suunniteltu, akkukäyttöinen painehuuhtelukone Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen maksimaalisella liikkumisvapaudellaan, tehokkaalla suorituskyvyllä ja puhtaalla lopputuloksella. Akkukäyttöinen tekstiilipesuri Puzzi 9/1 Bp on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen keksintö. Tehokkaan 36 V:n akun, helpon käytön ja poikkeuksellisen puhdistustehon ansiosta pinttyneetkin liat voidaan poistaa verhoiluista ja tekstiilipintaisista materiaaleista esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla sekä ajoneuvon sisätilojen puhdistuksessa.