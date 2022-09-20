Puzzi 9/1 Bp akkukäyttöinen painehuuhtelukone
Ei enää sotkuun meneviä johtoja.
Täydellä teholla – milloin ja missä tahansa. Ensimmäinen ammattikäyttöön suunniteltu, akkukäyttöinen painehuuhtelukone Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen maksimaalisella liikkumisvapaudellaan, tehokkaalla suorituskyvyllä ja puhtaalla lopputuloksella. Akkukäyttöinen tekstiilipesuri Puzzi 9/1 Bp on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen keksintö. Tehokkaan 36 V:n akun, helpon käytön ja poikkeuksellisen puhdistustehon ansiosta pinttyneetkin liat voidaan poistaa verhoiluista ja tekstiilipintaisista materiaaleista esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla sekä ajoneuvon sisätilojen puhdistuksessa.
KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp
Yksi kone, monta käyttökohdetta: uudella akkukäyttöisellä painehuuhtelukone Puzzi 9/1 Bp:llä puhdistat perusteellisesti erilaiset pinnat ja tekstiilit, kuten matot, lattianpäällysteet, tuolit, sohvat tai säkkituolit.
KÄYTÄ KAIKKIALLA. 100% JOUSTAVUUS.
Yksinkertainen käyttö, maksimaalinen liikkuvuus ja tehokas lianpoisto. Puzzi 9/1 Bp on ihanteellinen kumppani tekstiilien puhdistukseen ja tahrojen poistoon. Akkukäyttöinen tekstiilipesuri on johdoton, joten pistorasian etsiminen tai ärsyttäviin virtakaapeleihin sotkeutuminen ovat menneisyyttä.
PUHDISTA TEKSTIILIPINNAT – MISSÄ VAIN HALUAT.
Akkukäyttöinen Puzzi 9/1 Bp -painehuuhtelukone tekee tämän mahdolliseksi.
EI JOHTOJA. PALJON TEHOA
36 V Kärcher Battery Power+ -akkualusta on tehokas vaihtoehto johdottomaan puhdistukseen ilman suorituskyvyn heikkenemistä.
TÄYSIN JOUSTAVA JA YHTEENSOPIVA
Puzzi 9/1 Bp:n tehokas 36 V:n akku on yhteensopiva kaikkien Kärcherin 36 V Kärcher Battery Power+ -akkualustan laitteiden kanssa. Sitä voi kutsua joustavuudeksi!
HYÖDYT SINULLE
Tehokas 36 V Kärcher Battery Power+ -akku
Johdoton joustavuus kohtaa tehokkaan suorituskyvyn: akku on yhteensopiva kaikkien 36 V Kärcher Battery Power+ -akkualustan laitteiden kanssa.
Sujuva tiedonkulku
36 V -akku kommunikoi käyttäjän kanssa. Se tunnistaa koneen, raportoi ruiskutuksen tai imuroinnin käyttöajan ja on jopa vedenkestävä, jos kone joutuu kosketuksiin veden kanssa.
Kestävä, vankka muotoilu
Puzzi 9/1 Bp:n kompakti ja tukeva konerakenne, puhdistusaineita kestävä ruiskupumppu sekä tehokas turbiini ovat erittäin kestäviä, mikä takaa myös korkean hyötysuhteen.
Perusteellinen kuitujen syväpuhdistus
Jäljelle jää vain raikkauden ja puhtauden tunne: akkukäyttöisellä painehuuhtelulaitteella Puzzi 9/1 Bp:llä puhdistat tekstiilit erittäin perusteellisesti ja hygieenisesti.
Loistava imuteho
Tehokkaan puhdistuksen lisäksi Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen myös imuvoimallaan: käytön jälkeen tekstiilit jäävät vain hieman kosteiksi ja niitä voidaan käyttää nopeasti uudelleen.
Yksinkertainen toiminta
Olipa kyseessä suuret virtapainikkeet, erittäin suuri täyttöaukko tai käytännöllinen 2-in-1 säiliöjärjestelmä – Puzzi 9/1 Bp tekee vaikutuksen yksinkertaisella käyttökonseptillaan.
Turvallinen ja kuiva kuljetus
Käyttäjä ja ympäröivä alue pysyvät kuivina; jopa vesisäiliön ollessa auki, sillä erillinen roiskesuoja suojaa puhdasvesisäiliön roiskumiselta kuljetuksen aikana.
PUHDISTUSTA KAIKKIALLA – YLEISKATSAUS
Yksi kone, kaksi toimintoa: ruiskutus ja imurointi yhdellä koneella
Puzzi 9/1 Bp:llä suihkutat puhdistusainetta suoraan puhdistettavalle alueelle, jonka jälkeen imuroit irronneen lian sekä puhdistusaineen. Likaisuudesta riippuen tämä voidaan tehdä yhdessä vaiheessa eli samanaikainen ruiskutus ja imurointi, tai kahdessa vaiheessa: ruiskuta, anna vaikuttaa ja imuroi lopuksi.
Tehokas 36 V -akku
Johdoton liikkumisvapaus syväpuhdistukseen kaikissa sijainneissa, missä tekstiilit vaativat syväpuhdistusta.
Nopea täyttö ja tyhjennys
Täyttö ja tyhjennys eivät ole koskaan olleet näin helppoa: fiksun 2-in-1-vesisäiliön avulla täytät hanasta puhtaan veden, sekoitat siihen puhdistusaineen ja kaadat seoksen säiliöön. Puhdistuksen jälkeen likainen vesi voidaan helposti tyhjentää ilman vaivaa.
Muistinvirkistykseksi
Pidä kaikki aina näkyvissä: irrotettavan 2-in-1-säiliön huoltovaiheet sisältävä pikaopas.
Erittäin yksinkertainen käyttökonsepti
Suihku- ja imuritoiminto voidaan kytkeä päälle ja pois suurella painikkeella. Tämä voidaan tehdä myös jalalla ilman tarvetta kumartua.
Näe mitä tapahtuu
Kärcher Puzzin läpinäkyvän materiaalin ansiosta voit seurata likahiukkasia matkalla verhoilu- ja lattiasuuttimesta koneeseen.
Tekniset ominaisuudet
Kärcher Puzzi 9/1 Bp:lle on ominaista kattava varustus, korkea joustavuus ja sijainnista riippumaton puhdistusteho. Jokapäiväisessä käytössä maailman ensimmäinen johdoton tekstiilipesuri mahdollistaa täydellisen liikkuvuuden ja joustavan siivouksen suoraan paikan päällä kehittyneen teknologiansa ansiosta.
Liikkuvuus
- Ergonominen kantokahva
- Mukava kuljettaa yhdellä kädellä
- Kätevästi tasapainotettu kone
- Kantokahvaan integroitu imuputken pidike turvalliseen ja kätevään kuljetukseen
Kompakti muotoilu
- Kestävä, vankka konerakenne
- Pitkä käyttöikä takaa korkean hyötysuhteen
- Tukeva ja kulutusta kestävä kalvopumppu
- Kaksi suurta painiketta, joita voi käyttää käsin tai jalalla
Muut hyödyt
- Ergonomisesti muotoiltu ja erittäin lyhyt verhoilusuutin
- Ihanteellinen käytettäväksi ahtaissa tiloissa (esim. ajoneuvojen sisätiloissa)
- Ergonominen muotoilu
- Mukava kahva ja hyvä kosketuspinta
TEHTY AMMATTILAISILLE – ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA
Puzzi 9/1 Bp sopii erityisesti ammattikäyttöön aina, kun tekstiili (kuten tyyny tai matto) vaatii syväpuhdistusta. Riippumattomuus pistorasioista mahdollistaa myös tekstiilien puhdistamisen teollisuudessa, jolloin epätavalliset sijainnit vaativat nopeutta ja tehokkuutta.
Siivouspalvelujen tarjoajat
- Kaikkien tekstiilien ammattimainen siivous edustustiloissa, kuten vastaanotto, neuvotteluhuoneet, toimistot ja kokoustilat
- Joustava ja johdoton verhoilun puhdistus myös terassilla
Hotellit ja majoituspalvelut
- Ammattimainen, johdoton puhdistus kaiken tyyppisille tekstiileille riippumatta siitä, onko kyseessä matto vai verhoilu
- Tehokas tahranpoisto on mahdollista myös herkille tekstiilimateriaaleille
Autoala
- Ammattimainen tekstiilipintojen puhdistus ajoneuvojen sisätilasiivouksessa
- Kahvitahrojen ja myös ketsupin poisto
- Ammattimainen nopea ja johdoton verhoilun puhdistus esim. parkkipaikalla
Ravintolat ja catering
- Tuolien ja kaikenlaisten pehmustettujen huonekalujen puhdistus
- Kaikkien tahrojen poisto, oli kyse sitten kahvista ja mehusta, punaviinistä tai oluesta, ketsupista tai voista
Julkiset tilat
- Pölyntorjunta ja ovimattojen puhdistus sisäänkäynnin lähettyvillä
- Tekstiilipintaisten tuolien puhdistus konferenssi- ja kokoustiloissa
- Tuolien puhdistus toimistoissa ja kokoustiloissa