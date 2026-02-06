Ikkunanpesurobotit

Ylös, alas, vasemmalle, oikealle – Kärcherin ikkunanpesurobotit pesevät ikkunasi puhtaaksi omatoimisesti aina reunoihin asti, myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa kuten parvekelaseissa. RCW 2 on erittäin nopea kahden pyörivän levynsä ansiosta ja takaa puhtaan lopputuloksen tehokkailla suihkusuuttimillaan. RCW 4 pystyy lisäksi havaitsemaan kehyksettömät pinnat sensoriteknologian ansiosta. Autonomisen ikkunanpesun varmistaa puhdistusliina, jota kosteutetaan jatkuvasti kuudella suuttimella.