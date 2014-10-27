Puhdistus- ja hoitoaineet ammattikäyttöön

Tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys korostuu tänä päivänä koko ajan enemmän, sillä vaatimukset sekä yksittäisiä puhdistuskoneita että kokonaisia puhdistusjärjestelmiä kohtaan kasvavat jatkuvasti. Kuinka maksimoida suorituskyky ja edistää samalla ympäristönsuojelua? Kuinka kustannuksia voidaan alentaa puuttumatta tehoon tai laatuun? Kärcherin tekniikan ja kemian alojen asiantuntijoista koostuva tuotekehitystiimi etsii kuumeisesti parhaita mahdollisia vastauksia juuri tämänkaltaisiin kysymyksiin tiiviissä yhteistyössä monialaisten kumppaniyritysten ja ammattikäyttäjien kanssa.

Asiantuntijamme analysoivat kaikenlaista likaa kaikenlaisilla pinnoilla ymmärtääkseen, kuinka se voidaan irrottaa, kerätä ja hävittää mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki kehittämämme on systemaattista niin kirjaimellisesti kuin holistisestikin. Kärcherin avulla onnistut jokaisessa puhdistustehtävässä. Kärcherin puhdistusaineiden hyvän suorituskyvyn ja tehokkuuden eteen on tuotekehityslaboratorioissamme työskennelty jo yli 30 vuoden ajan. Otimme ensiaskeleet kohti kokonaisvaltaisten puhdistusjärjestelmien globaalia markkinajohtajuutta jo kauan sitten, ja tietotaitomme ja teknologiamme asettavat tänään alan standardit.