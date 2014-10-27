Puhdistus- ja hoitoaineet ammattikäyttöön
Kärcherin ammattikäyttöön suunniteltujen puhdistus- ja hoitoaineiden käytöllä on useita etuja; niiden avulla puhdistat nopeammin ja tehokkaammin samalla, kun kulutus laskee ja jäteveteen jää vähemmän mineraaliöljyjäämiä.
Käyttöturvallisuustiedotteet
Löydät puhdistus- ja hoitoaineidemme käyttöturvallisuustiedotteet täältä:
Yksi puhdistuskone, yksi puhdistusaine, yksi valmistaja: Kärcher
Ammattisiivoojat tietävät, mikä puhdistuksessa on tärkeintä: erinoimainen suorituskyky ja hoito, sekä ihmisten, koneiden ja ympäristön suojeleminen. Käyttäjän turvallisuus on luonnollisesti myös tärkeää.
Kaksi muuta erityisen tärkeää seikkaa ovat aika ja tuottavuus. Jotta näistä palikoista saataisiin kasattua mahdollisimman hyvä kokonaisuus, tarvitaan täydellisesti tasapainotettua puhdistuskoneiden, -aineiden ja lisävarusteiden järjestelmää. Toisin sanoen Kärcher Systemiä, johon kuuluu kiinteästi myös maailman markkinajohtajan tarjoama ammattimainen palvelu.
Kymmenen hyvää syytä käyttää Kärcherin pudistusaineita
Jos yksi hyvä syy riittää jo päätöksen tekemiseen, kymmenen hyvää syytä varmaankin poistaa päättämisen tarpeen kokonaan.
- Erittäin tehokkaat ja taloudelliset koostumukset
Kärcherin puhdistusaineissa käytetään vain parhaita raaka-aineita. Tämä mahdollistaa tuotteiden käytön hyvin pienillä ja taloudellisilla annostuksilla.
- Patentoidut helposti eroteltavat koostumukset
Monet Kärcher-tuotteet valmistetaan helposti eroteltaviksi, mikä tarkoittaa sitä, että vesi ja aineiden sisältämät öljyiset aineet saadaan eroteltua öljynerottimessa lakien ja asetusten mukaisesti.
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Aineet on suunniteltu puhdistettaviin pintoihin sopiviksi, ja ne sisältävät korroosiota estäviä komponentteja ja muita erikoisainesosia
Kärcherin puhdistusaineet on kehitetty varta vasten Kärcherin puhdistuskaluston kanssa käytettäviksi. Kaavoillamme valmistetut aineet irrottavat vaikeaakin likaa, mutta ovat helliä itse puhdistuskoneelle ja puhdistettavalle pinnalle. Useat puhdistusaineemme sisältävät erikoisainesosia, jotka sekä auttavat puhdistuksessa että suojelevat itse konetta.
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Korkeapaineaineemme ovat lämpöstabiileja 150°C asti
Kärcherin korkeapainepesuun tarkoitetut puhdistusaineet on kehitetty varta vasten painepesureissa käytettäviksi.
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Kärcherin tuotekehitysosasto vie kehitystä jatkuvasti eteenpäin
Kärcherin puhdistusaineita kehitetään jatkuvasti pesutulosten parantamiseksi, kontaktiaikojen lyhentämiseksi ja valmistuskaavojen ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi entisestään.
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Kannamme vastuumme ympäristöstä, ihmisistä ja koneista
Kärcher välttää tietoisesti ja johdonmukaisesti tarpeettomien liuotinten, raskasmetallien ja muiden ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä. Pyrimme aina tarjoamaa parasta mahdollista turvaa käyttäjälle, puhdistuskoneelle ja ympäristölle.
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Pienemmät pakkaukset säästävät luontoa
Kärcherin puhdistusaineet ovat hyvin tiivistettyjä, jolloin ne vaativat vähemmän pakkausmateriaalia. Tämä vähentää luonnon kuormitusta ja helpottaa pakkauksien hävittämistä.
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Kehitetty vaativiin tehtäviin
Useat Kärcherin puhdistusaineet on elintarvikehyväksytty, ja niitä voidaan käyttää ruuan tuotannossa minkälaisiin puhdistustehtäviin tahansa.
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Parasta suorituskykyä ja raikkaita tuoksuja
Useat Kärcherin puhdistusaineet sisältävät hajusteita, kuten sitruunaöljyä, joiden ansiosta säihkyvä pesutulos myös tuoksuu puhtaalta.
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Kokonaisvaltainen järjestelmä keskitetysti yhdestä paikasta
Kärcher System rakentuu käyttäjää palvelevan ammattitaidon varaan: saat kaikki tarvitsemasi koneet, puhdistusaineet ja varusteet yhdeltä ainoalta valmistajalta. Myös apu ja neuvonta hoituvat kätevästi yhden palveluntarjoajan kanssa asioidessa.
Tuotanto ja tuotekehitys kulkevat käsi kädessä
Kärcherin puhdistus- ja hoitoaineet on kehitetty nimen omaan Kärcherin puhdistuskoneissa käytettäviksi. Vain näin voidaan maksimoida puhdistusaineen ja -koneen yhdistetty suorituskyky. Kärcherillä tämä ymmärrettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja tämä ajatus on ollut tuotekehityksemme keskiössä siitä lähtien. Yhteensopivuus on menestyksemme pohja ja keskeisin toimintaamme ja ajatteluamme ohjaava idea.
Tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys korostuu tänä päivänä koko ajan enemmän, sillä vaatimukset sekä yksittäisiä puhdistuskoneita että kokonaisia puhdistusjärjestelmiä kohtaan kasvavat jatkuvasti. Kuinka maksimoida suorituskyky ja edistää samalla ympäristönsuojelua? Kuinka kustannuksia voidaan alentaa puuttumatta tehoon tai laatuun? Kärcherin tekniikan ja kemian alojen asiantuntijoista koostuva tuotekehitystiimi etsii kuumeisesti parhaita mahdollisia vastauksia juuri tämänkaltaisiin kysymyksiin tiiviissä yhteistyössä monialaisten kumppaniyritysten ja ammattikäyttäjien kanssa.
Asiantuntijamme analysoivat kaikenlaista likaa kaikenlaisilla pinnoilla ymmärtääkseen, kuinka se voidaan irrottaa, kerätä ja hävittää mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki kehittämämme on systemaattista niin kirjaimellisesti kuin holistisestikin. Kärcherin avulla onnistut jokaisessa puhdistustehtävässä. Kärcherin puhdistusaineiden hyvän suorituskyvyn ja tehokkuuden eteen on tuotekehityslaboratorioissamme työskennelty jo yli 30 vuoden ajan. Otimme ensiaskeleet kohti kokonaisvaltaisten puhdistusjärjestelmien globaalia markkinajohtajuutta jo kauan sitten, ja tietotaitomme ja teknologiamme asettavat tänään alan standardit.
Kokonaisvaltaisten puhdistusjärjestelmien tarjoajana emme pelkästään kehitä koneissamme käytettävien puhdistusaineiden kaavoja, vaan me myös valmistamme tuotteemme itse. Talon sisäinen puhdistusaineiden tuotanto takaa sen, että asiakkaamme saavat vain tasaisen laadukkaita tuotteita. Näin pystymme myös parhaiten takaamaan toimitusvarmuuden ja suojelemaan samalla ympäristöä, sillä puhdistusaineita ei tarvitse turhaan siirrellä paikasta toiseen.
Käsityksemme puhdistusjärjestelmien tarjoajan roolista ei rajoitu pelkästään puhdistuskoneiden valmistukseen, vaan se käsittää myös puhdistusaineiden kehityksen ja tuotannon. Talon sisäisen tuotannon ja omien täyttöjärjestelmiemme ansiosta hallitsemme itse kaikkea Kärcherin puhdistusaineiden tuotantoon liittyvää; näin asiakas voi olla varma, että hänen saamansa tuotteet ovat korkeiden laatustandardiemme mukaisia. Käyttämällä moderneja sekoitus- ja täyttöjärjestelmiä pystymme takaamaan tuotteidemme erinomaisen suorituskyvyn aina ja kaikkialla. Näin voimme myös varmistaa, että tuotteitamme on aina saatavilla ja valmiina toimituksia varten.
Joustava täyttöjärjestelmämme voi täyttää tehokkaasti ja nopeasti kaikenlaisia säiliöitä puolen litran pulloista aina 20 000 litran tankkeihin asti 25 000 litran sekoitusastioistamme. Lyhyet tuotannon vasteajat takaavat, että valmistamamme tuotteet pysyvät aina kehityksen aallonharjalla. Käyttämällä ultramoderneja tuotanto- ja varastointijärjestelmiä tuotantolaitoksissaan Kärcher ottaa aktiivista roolia ympäristönsuojelussa. Kaikki turha logistiikka jätetään välistä, ja tuotteet toimitetaan suoraan tehtailta käyttäjille kaikkialla maailmassa.