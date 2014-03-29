Tuhkaimurit

Tuhkan imurointiin tarvitaan turvallinen ja siisti ratkaisu, olipa kohteena grilli, takka, puukiuas tai kamiina. Kärcheriltä löytyy tarkasti testatut, turvalliset välineet tuhkan imurointiin. Suuren imutehon ja tehokkaan suodatuksen ansiosta suuretkin määrät tuhkaa on helppo imuroida siististi, imuria tukkimatta.

Kohokohtia

Tällä uudella tuhka- ja kuivaimurilla imuroit tuhkat turvallisesti. Imurin 1200 wattinen turbiini takaa tasaisen imutehon. Laite on läpäissyt saksalaisen teknisen valvontavirasto TÜVin erityisen testiohjelman ja se on TÜV-sertifioitu; tuhkan imurointi takoista ja grilleistä käy siis todistetun helposti ja turvallisesti. AD 3.200 -tuhkaimuria pystyy käyttämään myös tavallisena kuivaimurina imuputken ja lattiasuuttimen kanssa.

Tehokas suodatinjärjestelmä

Ainutlaatuisen suodatinjärjestelmänsä ansiosta imuri pystyy imemään suuriakin määriä tuhkaa. Järjestelmä koostuu sekä litteästä laakasuodattimesta että karkean lian suodattimesta.

TÜV-testattu

Osana erityisesti Kärcheriä varten kehitettyä testiprosessiaan TÜV Süd vahvisti, että tämä imuri on mahdollisimman turvallinen laite tuhkan imurointiin.

Täysin toimiva kuivaimuri

Imurin mukana tulee vakiona myös lattiasuutin, joka kiinnittyy suoraan laitteen korkealaatuisiin kromattuihin imuputkiin, jolloin AD 3.200 -tuhkaimuria voi käyttää myös tavallisena kuivaimurina.

Varusteet paikoilleen

Virtajohdon ja muut vakiovarusteet saa kätevästi kiinni imurin runkoon varastointia varten.

 

Usein kysyttyä

Tuhkaimuriin ei ole saatavana jatkoletkua. Muista ettei kuumaa tuhkaa voi imuroida. Tuhkan maksimilämpötila saa olla 40 °C.

Huolehdi että tuhka on jäähtynyttä. Tuhkan lämpötila saa olla korkeintaan 40 °C.

Tuhka- ja kuivaimuri on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön kotitalouksissa, sitä ei saa käyttää ammattimaisiin tarkoituksiin.

WD-imurin letkut eivät sovi tuhkaimuriin. Liitos on erilainen.

Tuhkaimurilla ei voida imuroida vettä, koska laitteesta puuttuu koho.

Kyllä voidaan imuroida pieniä määriä märkiä lehtiä.

Kyllä on saatavana tämä metallinen suuleke https://www.kaercher.com/fi/varusteet/rakosuulake-metalli-26409510.html Lisäksi asiakaspalvelusta voit tilata AD 4 imurin putket ja lattiasuulakkeen. Nämä sopii myös muihin AD-malleihin.

Ravista pöly/tuhkapöly pois suodattimesta ja huuhtele se tarvittaessa juoksevan veden alla. Älä käytä harjaa. Anna kuivua kokonaan, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Tuhkaimuri toimii sykloniperiaatteella ja siihen ei ole saatavana erikseen pölypussia.

AD 4 malliin on saatavana erikseen poistoilmasuodatin; https://www.kaercher.com/fi/varusteet/ad-4-poistoilmasuodatin-28632620.html