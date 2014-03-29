Tuhkaimurit
Tuhkan imurointiin tarvitaan turvallinen ja siisti ratkaisu, olipa kohteena grilli, takka, puukiuas tai kamiina. Kärcheriltä löytyy tarkasti testatut, turvalliset välineet tuhkan imurointiin. Suuren imutehon ja tehokkaan suodatuksen ansiosta suuretkin määrät tuhkaa on helppo imuroida siististi, imuria tukkimatta.
Kohokohtia
Tällä uudella tuhka- ja kuivaimurilla imuroit tuhkat turvallisesti. Imurin 1200 wattinen turbiini takaa tasaisen imutehon. Laite on läpäissyt saksalaisen teknisen valvontavirasto TÜVin erityisen testiohjelman ja se on TÜV-sertifioitu; tuhkan imurointi takoista ja grilleistä käy siis todistetun helposti ja turvallisesti. AD 3.200 -tuhkaimuria pystyy käyttämään myös tavallisena kuivaimurina imuputken ja lattiasuuttimen kanssa.
Tehokas suodatinjärjestelmä
Ainutlaatuisen suodatinjärjestelmänsä ansiosta imuri pystyy imemään suuriakin määriä tuhkaa. Järjestelmä koostuu sekä litteästä laakasuodattimesta että karkean lian suodattimesta.
TÜV-testattu
Osana erityisesti Kärcheriä varten kehitettyä testiprosessiaan TÜV Süd vahvisti, että tämä imuri on mahdollisimman turvallinen laite tuhkan imurointiin.
Täysin toimiva kuivaimuri
Imurin mukana tulee vakiona myös lattiasuutin, joka kiinnittyy suoraan laitteen korkealaatuisiin kromattuihin imuputkiin, jolloin AD 3.200 -tuhkaimuria voi käyttää myös tavallisena kuivaimurina.
Varusteet paikoilleen
Virtajohdon ja muut vakiovarusteet saa kätevästi kiinni imurin runkoon varastointia varten.