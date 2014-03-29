Tuhkaimurit

Kohokohtia

Tällä uudella tuhka- ja kuivaimurilla imuroit tuhkat turvallisesti. Imurin 1200 wattinen turbiini takaa tasaisen imutehon. Laite on läpäissyt saksalaisen teknisen valvontavirasto TÜVin erityisen testiohjelman ja se on TÜV-sertifioitu; tuhkan imurointi takoista ja grilleistä käy siis todistetun helposti ja turvallisesti. AD 3.200 -tuhkaimuria pystyy käyttämään myös tavallisena kuivaimurina imuputken ja lattiasuuttimen kanssa.