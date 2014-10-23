Täydellinen lisä: Kärcherin pesu- ja hoitoaineet

Kärcher on panostanut jo 30 vuoden ajan ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen säästämiseen pesu- ja hoitoaineidensa tuotekehityksessä, valmistuksessa ja materiaalivalinnoissa. Pesuaineemme on kehitetty varta vasten Kärcherin puhdistuslaitteita varten ja ne paitsi takaavat erinomaisen siivoustuloksen, myös säästävät vettä, aikaa ja energiaa. Kaikki pesuaineemme ovat myös osaksi biohajoavia. Uuden eco!ogic Universal Cleaner -puhdistusaineen kanssa olemme menneet kuitenkin vielä askeleen pidemmälle käyttämällä pelkästään 100 % uusiutuvia tensidejä. Lisäksi pullokin on tehty yli 96 % kasviperäisestä muovista – yksi piste lisää ympäristölle.