Vinkkejä kodin puhtaanapitoon

Keittiön siivous, kylpyhuoneen puhdistus, asuintilojen järjestely - nämä ovat tuttuja askareita kotona, eikä vain kevätsiivouksen aikaan. Tämä johtuu siitä, että kotona vietetään paljon aikaa ja siitä syntyy sotkua. Tahroja saattaa löytyä lattiapinnoilta, verhoiluista sekä matoista. Ikkunoissa näkyy siitepölyä, pölyä ja sormenjälkiä. Keittiön pöydällä ja tasoilla on ruoka- ja rasvajäämiä. Kylpyhuoneessa kertyy kalkkia ja saippuajäämiä. Onneksi oikeanlaisten välineiden, puhdistusaineiden ja nopeiden siivousvinkkien avulla voit päästä eroon liasta helposti ja tehokkaasti, jolloin kotisi palaa nopeasti jälleen raikkaaksi ja puhtaaksi.