Siivousvinkkejä kotiin ja omaan pihaan

Kärcherin teettämän maailmanlaajuisen siivoustottumuksia selvittävän tutkimuksen mukaan ihmiset ympäri maailman käyttävät keskimäärin 3 tuntia 20 minuuttia siivoamiseen joka viikko. Jotta koti pysyy puhtaana ja hyvässä kunnossa, tarvitaan monenlaisia laitteita ja korjaustoimenpiteitä. Siivouksen nopeuttamiseksi sekä laitteiden oikean käytön takaamiseksi tarjoamme vinkkejä sekä pihalle, että sisälle kotiin - jotta sinulla jäisi enemmän aikaa nauttia ihan muista asioista.

Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

Ulkotilat

Vinkkejä pihapiirin ylläpitoon

Kotona riittää puuhaa. Keväällä terassilta, ajotieltä ja poluilta pitää poistaa talven jäljet. Kesällä kasvit on kasteltava, nurmikko on ajettava säännöllisesti ja pensaat ja puut leikattava. Syksyllä piha on valmisteltava talvea varten, lehdet täytyy haravoida  ja puutarhakalusteet varastoida. Ajoneuvotkin kaipaavat säännöllistä huoltoa – olipa kyseessä pyörä, moottoripyörä, auto tai asuntovaunu.

Työt sujuvat helposti näillä käytännön vinkeillä.

 

Kärcher Tips: cleaning wooden terrace
Kärcher Tips: cleaning pavers
Kärcher Tips: cleaning patio slabs
Kärcher Tips: cleaning gutters
Kärcher Tips: cleaning a barbecue
Kärcher Tips: cleaning conservatory
Kärcher Tips: Garage cleaning
Kärcher Tips: removing moss
Kärcher Tips: removing weeds
Kärcher cleaning tips for a cleaner home

Sisätilat

Vinkkejä kodin puhtaanapitoon

Keittiön siivous, kylpyhuoneen puhdistus, asuintilojen järjestely - nämä ovat tuttuja askareita kotona, eikä vain kevätsiivouksen aikaan. Tämä johtuu siitä, että kotona vietetään paljon aikaa ja siitä syntyy sotkua. Tahroja saattaa löytyä lattiapinnoilta, verhoiluista sekä matoista. Ikkunoissa näkyy siitepölyä, pölyä ja sormenjälkiä. Keittiön pöydällä ja tasoilla on ruoka- ja rasvajäämiä. Kylpyhuoneessa kertyy kalkkia ja saippuajäämiä. Onneksi oikeanlaisten välineiden, puhdistusaineiden ja nopeiden siivousvinkkien avulla voit päästä eroon liasta helposti ja tehokkaasti, jolloin kotisi palaa nopeasti jälleen raikkaaksi ja puhtaaksi.

Kärcherin vinkit kylpyhuoneen puhdistamiseen
Kärcherin vinkit keittiön siivoamiseen
Kärcherin vinkit olohuoneen siivoamiseen
Kärcherin vinkit ikkunoiden pesuun
Kärcherin vinkit parketin ja laminaatin puhdistukseen
Kärcherin vinkit mattojen puhdistamiseen
Kärcherin vinkit laattojen puhdistamiseen kotona
Kärcherin vinkit PVC ja linoleum -pintojen puhdistamiseen
Kärcherin vinkit sohvien ja verhoilujen puhdistamiseen

Ajoneuvojen pesu ja huolto

Kärcher Tips: Car care
Kärcher Tips: Car washing
Kärcher Tips: Rim cleaning
Kärcher Tips: Bike cleaning
Kärcher Tips: Caravan cleaning
Kärcher Tips: Motorcycle cleaning
EDI 4 - Seitenscheibe