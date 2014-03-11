Siivousvinkkejä kotiin ja omaan pihaan
Kärcherin teettämän maailmanlaajuisen siivoustottumuksia selvittävän tutkimuksen mukaan ihmiset ympäri maailman käyttävät keskimäärin 3 tuntia 20 minuuttia siivoamiseen joka viikko. Jotta koti pysyy puhtaana ja hyvässä kunnossa, tarvitaan monenlaisia laitteita ja korjaustoimenpiteitä. Siivouksen nopeuttamiseksi sekä laitteiden oikean käytön takaamiseksi tarjoamme vinkkejä sekä pihalle, että sisälle kotiin - jotta sinulla jäisi enemmän aikaa nauttia ihan muista asioista.
Ulkotilat
Vinkkejä pihapiirin ylläpitoon
Kotona riittää puuhaa. Keväällä terassilta, ajotieltä ja poluilta pitää poistaa talven jäljet. Kesällä kasvit on kasteltava, nurmikko on ajettava säännöllisesti ja pensaat ja puut leikattava. Syksyllä piha on valmisteltava talvea varten, lehdet täytyy haravoida ja puutarhakalusteet varastoida. Ajoneuvotkin kaipaavat säännöllistä huoltoa – olipa kyseessä pyörä, moottoripyörä, auto tai asuntovaunu.
Työt sujuvat helposti näillä käytännön vinkeillä.
Sisätilat
Vinkkejä kodin puhtaanapitoon
Keittiön siivous, kylpyhuoneen puhdistus, asuintilojen järjestely - nämä ovat tuttuja askareita kotona, eikä vain kevätsiivouksen aikaan. Tämä johtuu siitä, että kotona vietetään paljon aikaa ja siitä syntyy sotkua. Tahroja saattaa löytyä lattiapinnoilta, verhoiluista sekä matoista. Ikkunoissa näkyy siitepölyä, pölyä ja sormenjälkiä. Keittiön pöydällä ja tasoilla on ruoka- ja rasvajäämiä. Kylpyhuoneessa kertyy kalkkia ja saippuajäämiä. Onneksi oikeanlaisten välineiden, puhdistusaineiden ja nopeiden siivousvinkkien avulla voit päästä eroon liasta helposti ja tehokkaasti, jolloin kotisi palaa nopeasti jälleen raikkaaksi ja puhtaaksi.