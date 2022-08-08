VINKIT RIKKARUOHOJEN POISTOON
Jokainen kotipuutarhuri odottaa sitä hetkeä, kun kevät viimein saapuu ja puutarhakausi pääsee kunnolla käyntiin. Mutta tämän odotetun ajankohdan varjopuolena on tuo kaikkien puutarhureiden ikuisuusvastustaja: rikkaruohot, jotka leviävät kukkapenkkeihin, valtaavat nurmikon ja tunkeutuvat kivetyille poluille sekä terasseille. Onneksi on olemassa tehokkaita keinoja pitää nämä kutsumattomat vieraat aisoissa. Mitä tulee ottaa huomioon rikkaruohojen poistamisessa? Tässä sinulle viisi keskeistä kysymystä ja vastausta, jotka auttavat sinua taltuttamaan rikkakasvien aiheuttaman päänvaivan.
Eroon rikkaruohoista kotikonstein
Rikkaruohojen poisto kotikonstein voi olla tehokas ja hyvä vaihtoehto, jos sinulla on tiedossa oikeat tekniikat ja ammattimaisia puutarhalaitteita ei ole saatavilla. Tietysti se riippuu myös siitä, kuinka paljon aikaa haluat käyttää asian hoitamiseen. Mutta jos haluat päästä rikkaruohoista eroon nopeasti ja helposti, kannattaa käyttää ammattimaisia työkaluja. Kasvitieteilijät ja puutarhanhoidon harrastajat tietävät kuitenkin, että on olemassa niksejä, jotka voivat helpottaa rikkaruohojen poistamista.
Kuuma vesi on yksi perinteisistä keinoista rikkaruohojen torjuntaan. Sen sijaan, että kaataisit käyttämäsi peruna- tai pastaveden viemäriin, voit kaataa sen kuumana suoraan rikkaruohojen niskaan. Tämä kuuma kylvetys tuhoaa rikkaruohojen solukkoa, mutta saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen, tämä toimenpide kannattaa toistaa useasti. Huomioitavaa on, että rikkaruohot eivät häviä välittömästi, vaan niiden tuhoutuminen vie pienen tovin.
Toinen tehokas keino on rikkaruohojen tukahduttaminen. Tätä varten voit käyttää kuorikatetta, jota on saatavilla puutarhamyymälöistä. Kuorikate sisältää tanniineja, jotka luontaisesti estävät rikkakasvien itämisen ja kasvun.
Milloin kannattaa kitkeä rikkakasvit?
Paras aika rikkaruohojen kitkemiseen on juuri sateen tai kastelun jälkeen, kun maa on kosteaa ja löysää. Tällöin juuret ja siemenet ovat heikoimpia, ja ne saa helpommin irrotettua pehmeästä maaperästä.
Riippumatta käyttämästäsi menetelmästä tai työkaluista, rikkaruohot ovat hyvä siistiä useita kertoja vuodessa. Näin vältyt suuremmalta työltä, jota kasaantuu, jos annat niiden rehottaa liian kauan. Lisäksi tämä hyödyttää myös puutarhasi rakkaita kukkia ja hyötykasveja, jotka muuten joutuisivat kilpailemaan rikkaruohojen kanssa kasvutilasta, vedestä ja ravinteista. Huomioithan myös, että jos leikkaat pensasaitojasi ja pensaitasi, hävitä leikkuujäte oikeaoppisesti heti. Näin estät rikkakasvien ja sammalen leviämisen uusille kasvupaikoille.
Mikä auttaa taistelussa rikkaruohoja vastaan?
Kasveja, jotka kasvavat luonnonvaraisesti eivätkä ole ihmisen istuttamia toisin kuin viljely- ja koristekasvit, kutsutaan rikkaruohoiksi tai villikasveiksi. Nämä luonnonvaraiset kasvit voivat itää ja levitä puutarhoissa odottamattomasti. Esimerkiksi voikukka ja ratamo ovat yleisiä rikkakasveja, joita löytyy usein kukkapenkeistä ja nurmikoilta, mutta ne voivat kasvaa myös jalkakäytävien kivisaumojen välissä. Rikkaruohojen poisto voi olla haastavaa, sillä perinteiset menetelmät, kuten saumakaapimet ja puutarhalastat ovat tehokkaita, mutta myös työläitä ja hitaita.
Rikkaruohojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen poistamiseen on olemassa useita menetelmiä, jotka toimivat parhaiten yhdistettyinä. Yksi niistä on kitkeminen. Ennen kuin aloitat, puhdista ensin päällystetyt alueet suurimmista roskista, kuten lehdistä, oksista ja havuista, käyttämällä vaikkapa luutaa. Tämän jälkeen tulee puhdistaa saumat huolellisesti. Puhdistamiseen on olemassa erikoistyökaluja, kuten saumakaapimet, mutta niiden käyttö voi olla kuitenkin hyvin aikaa vievää, jos käsiteltäviä saumoja on paljon.
Rikkaruohojen poisto tehokkaasti
Nykyään on saatavilla erityisiä puutarhatyökaluja, jotka helpottavat rikkaruohojen poistamista ja vähentävät merkittävästi työmäärää. Näitä ovat mm. laitteet, kuten johdoton rikkaleikkuri. Kivetyt ja päällystetyt alueet sekä saumat voidaan kitkeä nopeasti ja kätevästi, ja ennenkaikkea käyttäjälle mukavan ergonomisessa asennossa.
- Johdoton rikkaleikkuri toimii parhaiten kuivana päivänä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita operoidessasi rikkaleikkurilla: hansikkaat, suojalasit ja kunnolliset kengät ovat tarpeen.
- Aloita säätämällä teleskooppinen kahva oikean mittaiseksi. Liitä harjakset, säädä harjaspää kohdalleen ja aseta akku paikoilleen niin, että kuulet naksahduksen.
- Kuten perinteisissä ruohonleikkureissa, laitekytkin on ensin vapautettava painamalla vapautuspainiketta.
- Liikuta rikkaleikkuria käsiteltävän pinnan yli sopivassa kulmassa, vain kevyellä kosketuksella, jotta nylonharjakset pääsevät pyörimään tehokkaasti. Toista tarvittaessa.
Kemikaalien käyttö
Emme suosittele kemikaalien käyttämistä rikkaruohoja vastaan, sillä ne voivat vahingoittaa myös viljelykasveja, pölyttäjiä ja maaperää. Lisäksi kemikaalit voivat myös imeytyä pohjaveteen. Siksi lait usein kieltävät torjunta-aineiden käytön.
Rikkaruohojen poisto polttamalla
Toinen suosittu tapa päästä rikkaruohoista eroon, on polttaa ne pois. Tätä menetelmää emme myöskään suosittele, koska rikkaruohojen polttaminen on palovaara ympäröiville kasveille, rakennuksille sekä pienille eläimille.