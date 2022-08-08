VINKIT RIKKARUOHOJEN POISTOON

Milloin kannattaa kitkeä rikkakasvit?

Paras aika rikkaruohojen kitkemiseen on juuri sateen tai kastelun jälkeen, kun maa on kosteaa ja löysää. Tällöin juuret ja siemenet ovat heikoimpia, ja ne saa helpommin irrotettua pehmeästä maaperästä.

Riippumatta käyttämästäsi menetelmästä tai työkaluista, rikkaruohot ovat hyvä siistiä useita kertoja vuodessa. Näin vältyt suuremmalta työltä, jota kasaantuu, jos annat niiden rehottaa liian kauan. Lisäksi tämä hyödyttää myös puutarhasi rakkaita kukkia ja hyötykasveja, jotka muuten joutuisivat kilpailemaan rikkaruohojen kanssa kasvutilasta, vedestä ja ravinteista. Huomioithan myös, että jos leikkaat pensasaitojasi ja pensaitasi, hävitä leikkuujäte oikeaoppisesti heti. Näin estät rikkakasvien ja sammalen leviämisen uusille kasvupaikoille.