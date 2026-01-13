Tehokkaat pölynimurit
Kärcher-pölynimureissa suuri imuteho yhdistyy helppokäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Riippumatta siitä, asutko pienessä asunnossa vai omakotitalossa tai kärsitkö allergioista, meillä on tarpeisiisi sopiva pölynimuri.
Johdotonta vapautta litiumioniakun ansiosta
Johdottomat pölynimurit erottuvat joukosta täydellisen liikkumisvapauden, suuren imutehon ja kevyen painonsa ansiosta. Tehokkaat akut helpottavat siivousta viimeistä nurkkaa myöten. Lisäksi monipuolinen lisävarustevalikoima tekee johdottomista pölynimureista vieläkin monikäyttöisempiä.
Helppo käyttää
Tehoa voidaan säätää nopeasti ja helposti eri käyttökohteen mukaan. Kätevän lukituspainikkeen ansiosta virtanappulaa ei tarvitse pitää painettuna imuroitaessa. Johdottomat pölynimurin ”boost”-tilalla saat erityisen likaiset kohdat puhdistettua suuremmalla teholla.
Aktiivinen lattiasuutin
Moottoroidut rullat ja äärimmäisen hyvä ohjattavuus mahdollistavat optimaalisen puhdistuksen ja vaivattoman imuroinnin huonekalujen alta.
VC 6 Cordless -imurin lattiasuuttimessa on LED-valaistus, joka valaisee imuroitavan pinnan ja varmistaa siistin puhdistustuloksen.
Monipuolinen käyttö
VC 4 Cordless ja VC 6 Cordless -imureihin saa lisävarusteita kätevillä kiinnitysvaihtoehdoilla, joka tekee laitteista vieläkin monikäyttöisempiä.
Kätevä suodatinjärjestelmä
Kolmivaiheinen suodatinjärjestelmä käsittää syklonisuodattimen, tuloilmansuodattimen ja HEPA-hygieniasuodattimen* (VC 6 Cordless) ja varmistaa erittäin puhtaan poistoilman.
Suodattimet on helppo puhdistaa ja vaihtaa, mikä pidentää pölynimurin käyttöikää.
*EN 1822:1998.
Pölysäiliön tyhjennys kätevästi
Voit tyhjentää pölysäiliön helposti ja hygieenisesti vain napin painalluksella koskematta likaan.
Kätevä säilytys
Seinätelineen ansiosta imurin saa säilytykseen nopeasti ja helposti, ja se on käyttövalmis aina tarvittaessa. VC 6 Cordless ourFamilyn seinäteline toimii samalla kätevänä laturina.
VC 7 Cordless yourMax -pölynimuri
Kärcher VC 7 Cordless yourMax varsi-imuri on vaikuttava edistyksellisellä teknologiallaan ja kattavilla varusteillaan. Innovatiivinen pölysensori havaitsee lian ja säätää imutehon sen mukaan, varmistaen tehokkaan käytön jopa 60 minuutin akunkeston aikana. Tehokas 350 watin BLDC-moottori ja 25,2 V:n akkujännite tekevät imuroinnista vaivatonta. Boost-toiminto takaa maksimaalisen imutehon napin painalluksella. Muita etuja ovat helppo yhden klikkauksen pölysäiliön tyhjennys, ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen myös hankalasti tavoitettavista paikoista, sekä LED-valot aktiivisessa lattiasuulakkeessa, jotka tekevät pölyn näkyvämmäksi. Suodattimen puhdistaminen on helppoa mukana toimitettavan työkalun ja vaihtosuodattimen ansiosta. Erilaisten suulakkeiden ansiosta puhdistus on helppoa missä tahansa paikassa: rakosuulake poistaa lian ahtaista kolosista, 2-in-1-suulake on täydellinen työkalu kalusteiden ja verhoilujen puhdistamiseen, ja pehmeä harja sopii herkkien pintojen imurointiin. Muita käteviä ominaisuuksia ovat akun tilan ilmaisin ja seinäteline lataustoiminnolla.
VC 6 Cordless ourFamily -pölynimuri
Siivoaminen voi todellakin olla näin yksinkertaista: VC 6 Cordless ourFamily -pölynimuri tekee imuroinnista helppoa. Imurissa on monia käteviä ominaisuuksia, kuten pölysäiliön tyhjennys yhdellä napsautuksella, tehostustoiminto, ergonominen muotoilu vaikeapääsyisten alueiden siivoamiseen sekä aktiivisen lattiasuuttimen LED-valot, jotka saavat pölyn näkymään paremmin ja takaavat luotettavan puhdistuksen.
Muita etuja ovat akun 50 minuutin kesto, hiljainen ääni, erillinen suodattimen puhdistustyökalu sekä helppolukuinen akun tilanäyttö, joka näyttää aina akun lataustason ja tarvittavat ilmoitukset.
VC 4 Cordless myHome -pölynimuri
Täydellinen liikkumisvapaus yhdistettynä täydelliseen mukavuuteen: VC 4 Cordless myHome -pölynimurin käyttöaika on jopa 30 minuuttia, ja sen ansiosta käyttäjä säästyy suuren laitteen raahaamiselta. Imurissa on useita älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät imuroinnista kätevää: pölysäiliön tyhjennys yhdellä napsautuksella, tehostustoiminto, hiljainen ääni, ergonominen muotoilu ja aktiivinen lattiasuutin varmistavat luotettavan puhdistuksen matoilla ja kovilla lattioilla.
Pölyä ja lemmikkien karvoja? Anna meidän auttaa!
Pölyn peitossa
Mistä tämä kaikki pöly oikein tulee? Jokainen on varmaan ihmetellyt tätä asiaa kotia katsellessaan. Talossa on vasta siivottu - ja silti, hyvin lyhyen ajan kuluttua, ohut pölykerros asettuu huonekaluille, kasveille, kirjoille ja lattialle. Tosiasia on, että pöly jatkuvasti leijuu asuintiloissa ja leviää suurelle alueelle. Sille ei voi mitään - mutta ainakin sen voi nopeasti korjata. Uusien johdottomien imurimallien avulla voit vaivattomasti poistaa epämiellyttävän pölyn maksimaalisen joustavalla liikkuvuudella.
Mitä pöly oikeastaan on?
Kuolleista ihosoluista ja maton kuiduista siitepölyyn ja lemmikkieläinten karvoihin: pöly on sekoitus erikokoisia hiukkasia, jotka sekoittuvat ja yhdistyvät keskenään. Hiukkasten koosta ja painosta riippuen pöly joko kulkeutuu joka nurkkaan kiertävän ilman mukana, tai pyörii jatkuvasti ympäriinsä laskeutumatta mihinkään.
Kannamme suurimman osan liasta kotiimme kengillämme. Sen vuoksi eteisessä kannattaa olla kynnysmatto, joka vangitsee suurimman osan liasta.
Lemmikit lisäävät siivoustarvetta
Koirien, kissojen, marsujen tai kanien kanssa asuessa yksi kodin iso siivous viikossa ei riitä: mutaiset tassunjäljet lattialla, ruoka ruokakulhon ympäriltä ja sohvalla tai ympäriinsä leijailevat karvat löytävät tiensä kaikkialle taloon. Johdottomat pölynimurimme ovat aina käsillä ja valmiina voittamaan siivoushaasteet, myös vaikeapääsyisillä alueilla, auttaen sinua siivoamaan kotisi nopeasti ja joustavasti tarpeidesi mukaan.
Kaikkoakaa, karvat!
Jos sinulla on lemmikki, ongelma on tuttu: nelijalkaisen ystäväsi karvat leviävät nopeasti ympäri taloa – vaikka olisit juuri lopettanut lakaisun ja siivouksen. Lemmikkien karvat ovat erityisen sitkeitä matoissa ja sohvilla. Erilaisin suulakkein varustetut varsi-imurimme poistavat erittäin tehokkaasti lemmikkien karvat kodin pinnoilta.
Ei ongelmaa kissanhiekasta
Kissat hoitavat asiansa hiekkalaatikolla mikä tarkoittaa, että kissanhiekkaa päätyy usein runsaasti myös hiekkalaatikon ulkopuolelle. Se on siivoustehtävä, jonka pölynimurimme pystyvät tekemään hetkessä. Pienet rakeet voidaan imuroida nopeasti ja helposti. Tämä on erittäin suositeltavaa tehdä mahdollisimman usein, sillä kissanhiekka voi naarmuttaa lattioita jos sitä tallataan vahingossa.
Rikkaimuri
Tehokas apuri arjen pieniin askareisiin
CVH 2 -rikkaimuri on kevyt, kompakti, helppokäyttöinen ja erityisen sopiva luotettavaksi avuksi päivittäiseen siivoukseen keittiössä, olohuoneessa, makuuhuoneessa ja autossa. Mysliä pöydän alla? Kissanhiekkaa kylpyhuoneessa? Likaa eteisen matossa? Tehokas ongelmanratkaisijasi tekee niistä menneen talven lumia. Ladattava käsi-imuri yhdistää kompaktin muotoilun ja voimakkaan suorituskyvyn, mikä mahdollistaa suurempienkin murusten imuroinnin - missä tahansa, milloin tahansa ja maksimaalisella liikkuvuudella.
Tehokas suodatinjärjestelmä
Täydellinen likansieppari: Esisuodattimen hienon metalliverkon ansiosta kaksivaiheinen suodatinjärjestelmä pidättää tehokkaasti suuremmat pölyhiukkaset. Erityisenä ominaisuutena on HEPA-suodatin (EN 1822:1998), joka varmistaa puhtaan poistoilman, onnistuu sieppaamaan jopa hienoimmat hiukkaset ja se voidaan myös helposti puhdistaa ja vaihtaa. Tämä pidentää rikkaimurin käyttöikää entisestään.
Käytännöllinen latausasema
Säilytä tyylikkäästi, lataa tehokkaasti. Käytä kompaktia, modernia telakkaa käsi-imurin säilyttämiseen ja lataamiseen tilaa säästävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että laite on helposti ulottuvilla ja valmiina käyttöön milloin tahansa.
2-in-1 -rakosuulake
Kirjahyllyistä ja tietokoneen näppäimistöistä saumoihin ja rakoihin: Taittuva yhdistelmäsuulake sopii erityisen hyvin herkille pinnoille ja vaikeasti tavoitettavilel alueille.
Auton sisätilojen siivous
Helppo käsiteltävyys ja vahva imuteho kohtaavat: Akkukäyttöinen käsi-imuri puhdistaa pinnat, kojelaudat, auton istuimet ja matot sekä vaikeasti tavoitettavat alueet hetkessä tehden matkustamisesta taas mukavaa.
Helppoa siivousta
Kierrä irti, poista suodatin ja tyhjennä: Muovinen jätesäiliö voidaan helposti irrottaa ja huuhdella puhtaassa vedessä.
Tehokas moottori
BLDC-moottori on vaikuttava harjattoman moottoriteknologiansa ansiosta, mikä tekee laitteesta kevyemmän, pitkäkestoisemman ja tehokkaamman.
Vedensuodattimella varustettu pölynimuri
DS 6 -pölynimuri
Vedensuodattimella varustettu DS 6 -pölynimuri takaa paitsi puhtaat lattiat, myös raikkaamman poistoilman, joka on jopa 99,5-prosenttisesti pölytöntä. Imuri parantaa tämän myötä myös sisäilman laatua. Hyväksi kaikille – ei vain allergikoille.
Kuinka vedensuodattimella varustettu pölynimuri toimii
Toisin kuin tavalliset pölypussia käyttävät pölynimurit, DS 6 Waterfilter hyödyntää veden luonnollista voimaa. Järeä imuteho pyörittää suodattimessa olevaa vettä suurella nopeudella. Tämä pyörteinen vesi suodattaa imuroidun lian ilmasta erittäin tehokkaasti, ja lika sitoutuu vesihauteeseen välittömästi. Tuloksena on erittäin raikas poistoilma, joka on tarpeeksi puhdasta myös allergikoille. Kun pölypusseja ei enää käytetä, mm. pölypunkkien eritteet huuhtoutuvat pois veden mukana jokaisen käyttökerran jälkeen. Lisäksi selkeä etu allergikoille on se, että imuria tyhjennettäessä ei enää muodostu pölyä.
- Tehokas pääsuodatus läpinäkyvässä vedensuodattimessa. Kaikki karkea lika jää turvallisesti loukkuun suodattimeen. Pölyä ei enää muodostu ja imuteho säilyy.
- Välisuodatin on pestävä ja siksi pitkäikäinen. Se suodattaa ilmassa leijuvat pienet hiukkaset kondensoituneesta kosteasta ilmasta.
- Erityinen HEPA 12 -suodatin vangitsee 99,5 % siitepölystä, sieni-itiöistä, bakteereista ja pölypunkkien eritteistä.
Tehokas vedensuodatin
Vedensuodatin varmistaa, että poistoilma on erityisen puhdasta, mutta lisäksi se on kätevän muotoilun ansiosta helppo tyhjentää ja pitää puhtaana.
Säädettävä teleskooppinen imuputki
Säädettävä teleskooppinen imuputki on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan, mikä parantaa käyttömukavuutta imuroinnin aikana.
Automaattinen johdon kelaus
Käytön jälkeen johdon voi kelata nopeasti ja helposti.
Kätevä pysäköintiasento
Voit pysäköidä laitteen nopeasti ja helposti, kun keskeytät imuroinnin.
Yksinkertainen puhdistaa
Irrotettava vedensuodatin on helppo täyttää ja puhdistaa.
Pysäköinti pystyasennossa säilytystä varten
Tilan säästämiseksi DS 6:n voi asettaa säilytykseen myös pystyasennossa.
Kätevä säilytystila lisävarusteille
Kaikki lisävarusteet voidaan asettaa siististi säilytykseen, jolloin ne ovat lisävarustelokerossa helposti ulottuvilla.
Ergonominen kantokahva
DS 6:n ergonominen kantokahva helpottaa imurin kuljettamista paikasta toiseen.
Pestävä välisuodatin
Pestävä välisuodatin takaa pitkän käyttöiän ja parhaat mahdolliset puhdistustulokset.