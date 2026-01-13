Lemmikit lisäävät siivoustarvetta

Koirien, kissojen, marsujen tai kanien kanssa asuessa yksi kodin iso siivous viikossa ei riitä: mutaiset tassunjäljet lattialla, ruoka ruokakulhon ympäriltä ja sohvalla tai ympäriinsä leijailevat karvat löytävät tiensä kaikkialle taloon. Johdottomat pölynimurimme ovat aina käsillä ja valmiina voittamaan siivoushaasteet, myös vaikeapääsyisillä alueilla, auttaen sinua siivoamaan kotisi nopeasti ja joustavasti tarpeidesi mukaan.

Kaikkoakaa, karvat!

Jos sinulla on lemmikki, ongelma on tuttu: nelijalkaisen ystäväsi karvat leviävät nopeasti ympäri taloa – vaikka olisit juuri lopettanut lakaisun ja siivouksen. Lemmikkien karvat ovat erityisen sitkeitä matoissa ja sohvilla. Erilaisin suulakkein varustetut varsi-imurimme poistavat erittäin tehokkaasti lemmikkien karvat kodin pinnoilta.

Ei ongelmaa kissanhiekasta

Kissat hoitavat asiansa hiekkalaatikolla mikä tarkoittaa, että kissanhiekkaa päätyy usein runsaasti myös hiekkalaatikon ulkopuolelle. Se on siivoustehtävä, jonka pölynimurimme pystyvät tekemään hetkessä. Pienet rakeet voidaan imuroida nopeasti ja helposti. Tämä on erittäin suositeltavaa tehdä mahdollisimman usein, sillä kissanhiekka voi naarmuttaa lattioita jos sitä tallataan vahingossa.