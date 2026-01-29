Akkukäyttöinen jääraappa EDI 4

Vastaisku talven jäätyneille ikkunoille! Akkukäyttöinen EDI 4 -jääraappa poistaa vahvankin jään auton ikkunoilta hetkessä.

0 Tuotteet
EDI 4 Key Visual

EDI 4

Akkukäyttöinen jääraappa EDI 4

Jääraapan pyörivässä levyssä on 6 kovamuoviterää jotka poistavat vahvankin jään auton tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Valmiustilassa olevaa laitetta painetaan kevyesti alaspäin joilloin laite käynnistyy automaattisesti. Levy on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja, jos kovamuoviterät kuluvat (saatavissa varaosana).

Moderni ja kompakti muotoilu sekä suojalevy takaavat turvallisen ja helpon käytön. Ladattu akku riittää useampaan käyttökertaan ja LED-valo kertoo laitteen lataustarpeen.

√ Pyörivä levy, jossa on tukevat muoviterät
√ Levyn vaihto mahdollista
√ Helppokäyttöinen
√ LED -valo

Tuote

icon_arrow

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe
Irrottaa jään helposti tuulilasin pinnalta.
EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Irrotettava levy voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja.
EDI 4 - Einfaches Handling
Kevyt paine aloittaa levyn pyörimisen.
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Vilkkuva LED-valo kertoo kun laite tulee ladata.
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Yksi lataus riittää useampaan käyttökertaan.
EDI 4 - Schutzkappe
Irrotettava suojakuori - Luotettava ja turvallinen käyttää.
EDI 4 - Frontscheibe

Jääraapan pyörivässä levyssä on 6 kovamuoviterää, jotka poistavat vahvankin jään auton ikkunoista.

EDI 4 - Seitenscheibe

Soveltuu käytettäväksi tuulilasin lisäksi myös sivuikkunoissa. 

EDI 4 - Kompaktes Design

Moderni ja kompakti muotoilu sekä suojalevy takaavat turvallisen ja helpon käytön. 

Käyttöohjeet