Kuivajääpuhallus
Kuivajääpuhallus on hyvin hellävarainen puhdistusmenetelmä ja sopii erityisesti kohteisiin joissa ei voida käyttää vettä tai hankausaineita ja missä vaaditaan kuivaa ja hygieenistä puhdistusta. Kuivajääpuhallus on täysin korroosiovapaa puhdistusmenetelmä. Kuivajääpuhalluksessa ei käytetä kemikaaleja tai hankausaineita. Kuivajääpuhdistus ei kuluta puhdistettavia pintoja eikä tuota toissijaista jätettä.
Virheetöntä puhtautta
Likaantuneita muotteja, koneenosia tai koneita on usein hankala puhdistaa. Hiekkapuhalluksen ongelmana on, että se saattaa jättää jälkeensä puhallusainejäämiä, kuten hiekka- tai lasirakeita. Tällöin pinta saatetaan joutua pesemään uudelleen heti puhdistuksen jälkeen. Kärcherin tehokkaat kuivajääpuhaltimet ovat vastaus tähän ongelmaan. Puhalluksen jälkeen kuivajääpelletit haihtuvat ilmaan hiilidioksidin (CO2) muodossa ja jättävät jälkeensä ainoastaan täydellistä puhtautta.
Kuivajääpuhalluksen edut
- Kuivajääpuhdistus ei vaadi valmistelua
Koneita ei tarvitse purkaa puhdistusta varten. Kuivajääpelletit yltävät helposti pienimpiinkin koloihin ja sopukoihin.
- Minimaaliset koneiden seisokkiajat
Kuivajääpuhdistus on nopeaa ja tehokasta.
- Ympäristöystävällistä puhtautta
Kemikaaleja tai muita puhallusaineita ei tarvita.
- Pinnat eivät vahingoitu
- Ei jäämiä
Kuivajää haihtuu täysin hiilidioksidiksikaasuksi puhdistuksen jälkeen. Jäljelle ei jää sen enempää karkeita hiukkasia kuin jätevettäkään.
Puhtaus = kylmyys x vauhti
Kuivajääpuhaltimessa käytetään paineilmaa kiihdyttämään kolmen millimetrin kokoiset kuivajääpelletit yli 150 m/s nopeuteen. Puhalluksen erittäin alhainen lämpötila (-79°C) jäädyttää lian ja saa sen halkeilemaan. Vauhdilla sinkoutuvat kuivajääpelletit poistavat jäätyneen lian helposti. Tällä menetelmällä voidaan poistaa käytännössä millaista likaa tahansa erittäin tehokkaasti ja hellävaraisesti, pintoja vahingoittamatta.
Hiilidioksidista jääksi
Kuivajäätä tehdään viemällä nestemäistä hiilidioksidia pellettikoneen puristussylinteriin, jossa se muuttuu paineen vaikutuksesta kiinteäksi kuivajäälumeksi. Tämän jälkeen hydraulinen sylinteri puristaa lumen kasaan ja pakottaa sen pursottimen läpi. Syntyneistä kuivajääsauvoista pilkotaan viimein kuivajääpellettejä.
Puhtautta kaikilla aloilla
Kärcherin Ice Blaster -kuivajääpuhaltimien kanssa ei käytetä mitään puhdistusaineita tai kemikaaleja. Niitä voi käyttää myös kaikkialla, missä vesi- tai hiekkapuhdistus on kiellettyä. Pelletit haihtuvat jäämiä jättämättä, eivätkä ne synnytä myöskään jätevettä. Kuivajääpellettejä voi tehdä helposti myös itse Kärcherin suorituskykyisillä kuivajääpellettikoneilla.
Teräs-, metalli- ja konepajateollisuus
Tuotantokoneiden, hitsausrobottien, liukuhihnojen ja maalaamojen syvä- ja huoltopuhdistus on Kärcherin Ice Blastereilla äärimmäisen yksinkertaista.
Painotalot
Kuivajääpuhalluksen jälkeen kaikki painokoneet, sylinterit, työkalut ja muut vastaavat näyttävät taas kuin uusilta.
Puutavara- ja sähköteollisuus
Kuivajääpuhalluksella puhdistuvat näppärästi myös puuntyöstökoneet, generaattorit, turbiinit, ohjauskeskukset, jne.
Muovi- ja pakkausteollisuus
Kuivajääpuhallin poistaa myös silikonin, kumin, väriaineet, maalit ja muun lian ruiskupuristusmuoteista ja tuotantolinjoilta.
Autoteollisuus, valimot ja ruiskupuristamot
Kuivajääpuhaltimemme poistavat sideaineet ja muottijauheet kaikenlaisista osista ja työkappaleista. Ruiskupuristusmuotteihin, työkaluihin ja tuotantolinjoihin jääneet jäämät (silikoni, kumi, väriaineet, maalit, muottijauheet, jne.) voidaan poistaa helposti kuivajään avulla. Täydellistä puhtauta ilman puhdistusjäämiä.
Ruoka-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus
Kuivajääpuhallin on ihanteellinen ratkaisu koksin, kiinnipalaneiden jäämien, rasvan ja tärkin poistoon sekoittamoista, tuotantolinjoilta, käsittelyjärjestelmistä, säiliöistä ja uuneista.
Paperiteollisuus
Paperiteollisuudessa tuotantojärjestelmiin kertyy liimaa, pölyä, kalkkia ja muita materiaaleja. Tästä seuraa koneiden seisokkeja ja laadun heikkenemistä. Kuivajään avulla koneet puhdistuvat nopeasti ja työ voi jatkua.
Kunnat ja julkinen sektori
Graffitit ja purukumit aiheuttavat päänvaivaa monelle kuntapäättäjälle. Tarvitaan puhdistusmenetelmä, joka puhdistaa seinäpinnat ja jalkakäytävät perusteellisesti mutta hellävaroen – tarvitaan siis Kärcherin kuivajääpuhallinta. Sillä lika saadaan irtoamaan pintaa vahingoittamatta.
Kuivajääpuhalluksen ympäristövaikutukset
Ei haitallisia aineita
Kuivajääpuhalluksessa ei käytetä myrkyllisiä tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja tai liuottimia. Tällöin ei myöskään vapaudu myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja, eikä kuivajääpuhaltimien käyttäjille koidu näin minkäänlaisia terveysriskejä.
Helppoa lianhävitystä
Kuivajääpuhalluksesta ei jää minkäänlaisia puhallusainejäämiä. Irrotettu lika putoaa maahan, josta se voidaan kätevästi lakaista pois. Ainoastaan puhdistusmenetelmän irrottama lika täytyy siis siivota. Jos taas puhdistukseen käytetään kemikaaleja ja liuottimia, syntyy haitallisia jätteitä, joita on hankala hävittää.
Ei toissijaista jätettä
Hiekka-, sooda- ja vesisuihkupuhalluksessa puhallusaineesta itsestään syntyy haitallista jätettä, jos sitä on käytetty haitallisen lian puhdistamiseen. Syntyy suuret määrät toissijaista jätettä, joka täytyy vaivalla hävittää, eikä kustannuksiltakaan vältytä.
Hiilidioksidin tuotanto
CO2 on teollisten prosessien sivutuote. Hiilidioksidia syntyy muun muassa ammoniakin ja metanolin synteesissä. Suuri osa käytetystä hiilidioksidista on syntynyt saastekaasuna raakaöljyn ja -kaasun kemiallisissa jalostusprosesseissa. Hiilidioksidia saadaan talteen myös voimaloista ja käymisprosesseista.
Tästä syystä hiilidioksidia ei tarvitse enää teollisuusmaissa erikseen valmistaa fossiilisia polttoaineita polttamalla – se on onneksi jo historiaa.
Turvavarusteet
Kuivajääpuhallukseen vaaditaan tässä luetellut turvavarusteet.
Kuulosuojaimet
Kuivajääpuhalluksen melutaso saattaa joskus nousta yli 85 dB(A), joten kuulosuojaiminen käyttö on pakollista.
Käsineet
Jos kuivajääpellettejä pääsee kosketuksiin ihon kanssa, ne aiheuttavat paleltumia, joten suosittelemme käsineiden käyttöä.
Suojalasit
Suosittelemme suojalaseja suojelemaan käyttäjän silmiä ympäriinsä lenteleviltä hiukkasilta. Suosittelemme myös täysivaltaisen turvavarustesetin käyttöä (kypärä, visiiri ja kuulosuojaimet).
Hengityssuojaimet
Riippuen syntyvän pölyn määrästä tai ilman hiilidioksidipitoisuuksista, saatetaan tarvita myös kevyitä tai raskaampiakin hengityssuojaimia.
Hiilidioksidi-ilmaisin
Kuivajääpuhalluksessa mukana olevilla henkilöillä tulisi aina olla vaatteissaan CO2-ilmaisin, joka ilmoittaa ympäröivän ilman hiilidioksidipitoisuuden. Ilmaisin varoittaa käyttäjää, jos pitoisuus yrittää kriittisen rajan.