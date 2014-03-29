Kuivajääpuhallus

Kuivajääpuhallus on hyvin hellävarainen puhdistusmenetelmä ja sopii erityisesti kohteisiin joissa ei voida käyttää vettä tai hankausaineita ja missä vaaditaan kuivaa ja hygieenistä puhdistusta. Kuivajääpuhallus on täysin korroosiovapaa puhdistusmenetelmä. Kuivajääpuhalluksessa ei käytetä kemikaaleja tai hankausaineita. Kuivajääpuhdistus ei kuluta puhdistettavia pintoja eikä tuota toissijaista jätettä.

Kärcher kuivajääpuhdistuslaite
0 Tuotteet
Kärcher uusi IB 10/8 L2P kuivajääpuhdistuslaite

Virheetöntä puhtautta

Likaantuneita muotteja, koneenosia tai koneita on usein hankala puhdistaa. Hiekkapuhalluksen ongelmana on, että se saattaa jättää jälkeensä puhallusainejäämiä, kuten hiekka- tai lasirakeita. Tällöin pinta saatetaan joutua pesemään uudelleen heti puhdistuksen jälkeen. Kärcherin tehokkaat kuivajääpuhaltimet ovat vastaus tähän ongelmaan. Puhalluksen jälkeen kuivajääpelletit haihtuvat ilmaan hiilidioksidin (CO2) muodossa ja jättävät jälkeensä ainoastaan täydellistä puhtautta.

Advantages of dry ice cleaning

Kuivajääpuhalluksen edut

  • Kuivajääpuhdistus ei vaadi valmistelua
    Koneita ei tarvitse purkaa puhdistusta varten. Kuivajääpelletit yltävät helposti pienimpiinkin koloihin ja sopukoihin.
  • Minimaaliset koneiden seisokkiajat
    Kuivajääpuhdistus on nopeaa ja tehokasta.
  • Ympäristöystävällistä puhtautta
    Kemikaaleja tai muita puhallusaineita ei tarvita.
  • Pinnat eivät vahingoitu
  • Ei jäämiä
    Kuivajää haihtuu täysin hiilidioksidiksikaasuksi puhdistuksen jälkeen. Jäljelle ei jää sen enempää karkeita hiukkasia kuin jätevettäkään.
Dry ice cleaning

Puhtaus = kylmyys x vauhti

Kuivajääpuhaltimessa käytetään paineilmaa kiihdyttämään kolmen millimetrin kokoiset kuivajääpelletit yli 150 m/s nopeuteen. Puhalluksen erittäin alhainen lämpötila (-79°C) jäädyttää lian ja saa sen halkeilemaan. Vauhdilla sinkoutuvat kuivajääpelletit poistavat jäätyneen lian helposti. Tällä menetelmällä voidaan poistaa käytännössä millaista likaa tahansa erittäin tehokkaasti ja hellävaraisesti, pintoja vahingoittamatta.

Dry ice

Hiilidioksidista jääksi

Kuivajäätä tehdään viemällä nestemäistä hiilidioksidia pellettikoneen puristussylinteriin, jossa se muuttuu paineen vaikutuksesta kiinteäksi kuivajäälumeksi. Tämän jälkeen hydraulinen sylinteri puristaa lumen kasaan ja pakottaa sen pursottimen läpi. Syntyneistä kuivajääsauvoista pilkotaan viimein kuivajääpellettejä.

Puhtautta kaikilla aloilla

Kärcherin Ice Blaster -kuivajääpuhaltimien kanssa ei käytetä mitään puhdistusaineita tai kemikaaleja. Niitä voi käyttää myös kaikkialla, missä vesi- tai hiekkapuhdistus on kiellettyä. Pelletit haihtuvat jäämiä jättämättä, eivätkä ne synnytä myöskään jätevettä. Kuivajääpellettejä voi tehdä helposti myös itse Kärcherin suorituskykyisillä kuivajääpellettikoneilla.

Steel_metal_and_machine construction

Teräs-, metalli- ja konepajateollisuus

Tuotantokoneiden, hitsausrobottien, liukuhihnojen ja maalaamojen syvä- ja huoltopuhdistus on Kärcherin Ice Blastereilla äärimmäisen yksinkertaista.

Printing plants

Painotalot

Kuivajääpuhalluksen jälkeen kaikki painokoneet, sylinterit, työkalut ja muut vastaavat näyttävät taas kuin uusilta.

Timber_electrical industry

Puutavara- ja sähköteollisuus

Kuivajääpuhalluksella puhdistuvat näppärästi myös puuntyöstökoneet, generaattorit, turbiinit, ohjauskeskukset, jne.

Plastic_and_packaging industry

Muovi- ja pakkausteollisuus

Kuivajääpuhallin poistaa myös silikonin, kumin, väriaineet, maalit ja muun lian ruiskupuristusmuoteista ja tuotantolinjoilta.

Automotive industry

Autoteollisuus, valimot ja ruiskupuristamot

Kuivajääpuhaltimemme poistavat sideaineet ja muottijauheet kaikenlaisista osista ja työkappaleista. Ruiskupuristusmuotteihin, työkaluihin ja tuotantolinjoihin jääneet jäämät (silikoni, kumi, väriaineet, maalit, muottijauheet, jne.) voidaan poistaa helposti kuivajään avulla. Täydellistä puhtauta ilman puhdistusjäämiä.

Food industry

Ruoka-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus

Kuivajääpuhallin on ihanteellinen ratkaisu koksin, kiinnipalaneiden jäämien, rasvan ja tärkin poistoon sekoittamoista, tuotantolinjoilta, käsittelyjärjestelmistä, säiliöistä ja uuneista.

Paper industry

Paperiteollisuus

Paperiteollisuudessa tuotantojärjestelmiin kertyy liimaa, pölyä, kalkkia ja muita materiaaleja. Tästä seuraa koneiden seisokkeja ja laadun heikkenemistä. Kuivajään avulla koneet puhdistuvat nopeasti ja työ voi jatkua.

Local authorities_and_municipalities

Kunnat ja julkinen sektori

Graffitit ja purukumit aiheuttavat päänvaivaa monelle kuntapäättäjälle. Tarvitaan puhdistusmenetelmä, joka puhdistaa seinäpinnat ja jalkakäytävät perusteellisesti mutta hellävaroen – tarvitaan siis Kärcherin kuivajääpuhallinta. Sillä lika saadaan irtoamaan pintaa vahingoittamatta.

Kuivajääpuhalluksen ympäristövaikutukset

Ei haitallisia aineita

Kuivajääpuhalluksessa ei käytetä myrkyllisiä tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja tai liuottimia. Tällöin ei myöskään vapaudu myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja, eikä kuivajääpuhaltimien käyttäjille koidu näin minkäänlaisia terveysriskejä.

Helppoa lianhävitystä

Kuivajääpuhalluksesta ei jää minkäänlaisia puhallusainejäämiä. Irrotettu lika putoaa maahan, josta se voidaan kätevästi lakaista pois. Ainoastaan puhdistusmenetelmän irrottama lika täytyy siis siivota. Jos taas puhdistukseen käytetään kemikaaleja ja liuottimia, syntyy haitallisia jätteitä, joita on hankala hävittää.

Ei toissijaista jätettä

Hiekka-, sooda- ja vesisuihkupuhalluksessa puhallusaineesta itsestään syntyy haitallista jätettä, jos sitä on käytetty haitallisen lian puhdistamiseen. Syntyy suuret määrät toissijaista jätettä, joka täytyy vaivalla hävittää, eikä kustannuksiltakaan vältytä.

Hiilidioksidin tuotanto

CO2 on teollisten prosessien sivutuote. Hiilidioksidia syntyy muun muassa ammoniakin ja metanolin synteesissä. Suuri osa käytetystä hiilidioksidista on syntynyt saastekaasuna raakaöljyn ja -kaasun kemiallisissa jalostusprosesseissa. Hiilidioksidia saadaan talteen myös voimaloista ja käymisprosesseista.

Tästä syystä hiilidioksidia ei tarvitse enää teollisuusmaissa erikseen valmistaa fossiilisia polttoaineita polttamalla – se on onneksi jo historiaa.

Turvavarusteet

Kuivajääpuhallukseen vaaditaan tässä luetellut turvavarusteet.

Kuulosuojaimet

Kuivajääpuhalluksen melutaso saattaa joskus nousta yli 85 dB(A), joten kuulosuojaiminen käyttö on pakollista.

Käsineet

Jos kuivajääpellettejä pääsee kosketuksiin ihon kanssa, ne aiheuttavat paleltumia, joten suosittelemme käsineiden käyttöä.

Suojalasit

Suosittelemme suojalaseja suojelemaan käyttäjän silmiä ympäriinsä lenteleviltä hiukkasilta. Suosittelemme myös täysivaltaisen turvavarustesetin käyttöä (kypärä, visiiri ja kuulosuojaimet).

Hengityssuojaimet

Riippuen syntyvän pölyn määrästä tai ilman hiilidioksidipitoisuuksista, saatetaan tarvita myös kevyitä tai raskaampiakin hengityssuojaimia.

Hiilidioksidi-ilmaisin

Kuivajääpuhalluksessa mukana olevilla henkilöillä tulisi aina olla vaatteissaan CO2-ilmaisin, joka ilmoittaa ympäröivän ilman hiilidioksidipitoisuuden. Ilmaisin varoittaa käyttäjää, jos pitoisuus yrittää kriittisen rajan.

Tietoa

Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.

 

Puh. 09 6899 7710

> lähetä sähköpostia