Kuivajääpuhallus

Kuivajääpuhallus on hyvin hellävarainen puhdistusmenetelmä ja sopii erityisesti kohteisiin joissa ei voida käyttää vettä tai hankausaineita ja missä vaaditaan kuivaa ja hygieenistä puhdistusta. Kuivajääpuhallus on täysin korroosiovapaa puhdistusmenetelmä. Kuivajääpuhalluksessa ei käytetä kemikaaleja tai hankausaineita. Kuivajääpuhdistus ei kuluta puhdistettavia pintoja eikä tuota toissijaista jätettä.