MATTOJEN JA TEKSTIILIEN PUHDISTUSLAITTEET

Millaista puhdistusteknologiaa Kärcher käyttää?

Likaisuusasteesta, käytettävissä olevasta ajasta ja puhdistettavasta materiaalista riippuen painehuuhtelukoneita käytetään eri menetelmin:

Yksivaiheinen puhdistus

Yhden työvaiheen pesussa ruiskutetaan paineella vesi ja puhdistusaine tekstiilipintaan painehuuhtelukoneen suutinta käyttäen. Samanaikaisesti irronnut lika imetään välittömästi takaisin koneen imusuuttimella likavesisäiliöön. Tätä menetelmää käytetään mattojen perus- ja välipuhdistukseen sekä verhoilujen syväpuhdistukseen. Tekstiilipesurin oikea työliike tapahtuu siten, että suutinta vedetään - ei siis työnnetä eteenpäin. Veden määrää voidaan säädellä suulakkeen liipaisimen avulla.

Kaksivaiheinen puhdistus

Pesutehoa saadaan lisää, kun pesuaine saa enemmän vaikutusaikaa. Kaksivaiheisessa pesussa ensimmäisellä kerralla vain suihkutetaan liuosta ja annetaan sen hetki vaikuttaa. Tämä jälkeen suoritetaan normaali suihkutus ja imu samaan aikaan. Tämä menetelmä soveltuu erityisesti erittäin likaisten mattojen tai verhoilujen syväpuhdistukseen.

Yhdistelmämenetelmät

Tässä menetelmässä matto käsitellään märkäpesuna pesuaineella ja siivouskoneella. Käsitelty alue huuhdellaan sen jälkeen perusteellisesti puhtaalla vedellä painehuuhtelumenetelmällä. Tämä puhdistusmenetelmä ei sovellu verhoiluille.