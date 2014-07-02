MATTOJEN JA TEKSTIILIEN PUHDISTUSLAITTEET
Ammattitasoiset laitteet tekstiilien puhdistukseen Kärcheriltä. Monipuolisilla laitteilla suuretkin mattopintaiset lattia-alat puhdistuvat tehokkaasti ja tahrat lähtevät tekstiilipinnoilta. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta syväpuhdistuvat myös huonekalujen verhoilut ja auton istuimet.
Mattojen puhdistuskoneet
Matonpuhdistuslaitteet tarjoavat taloudellisen, nopean ja tehokkaan menetelmän suurten mattopintaisten lattia-alojen puhdistamiseen. Laitteet soveltuvat niin perus- kuin ylläpitopuhdistukseen.
Painehuuhtelukoneet
Painehuuhtelukone on päivittäiseen ammattikäyttöön mitoitettu tekstiilipesuri. Se sopii ihanteellisesti erilaisten tekstiilipintojen, kuten mattojen, huonekaluverhoilun tai auton penkkien puhdistukseen.
Painehuuhtelukoneet: syväpuhdistusta tekstiilipinnoille
Julkisten rakennusten, hotellien, ravintoloiden, toimistojen ja vähittäiskauppojen matot joutuvat päivittäin kovalle kulutukselle runsaan kävijämäärän vuoksi. Tässä Kärcherin syväpuhdistukseen tarkoitetut matonpesukoneet ovat osoittautuneet korvaamattomiksi. Niissä on suihkutustoiminto ja kuivaava imu, ja kyseiset laitteet tunnetaan myös nimillä painehuuhtelukoneet, tekstiilipesurit tai Puzzi-laitteet.
Laitteessa on siis suihkutustoiminto sekä imu, joka kuivaa pinnan ja kerää likaveden omaan säiliöön. Mattopinnat ovat normaalisti käyttökuivia lähes välittömästi. Autonistuimet vaativat yleensä useamman tunnin ennen kuin niillä on miellyttävä istua. Kuivumisnopeus vaihtelee pinnan materiaalin ja muotojen sekä ympäröivän tilan olosuhteiden mukaan. Tehokas Kärcher iCapsol-pesuaine mahdollistaa sen, että puhdistusprosessissa voidaan käyttää aina optimaalinen määrä vettä, jolloin myös pinnan kuivuminen on nopeampaa. Kärcherin painehuuhtelukoneet soveltuvat erinomaisesti myös verhoilujen ja autonistuinten syväpuhdistukseen. Sopivilla lisävarusteilla niitä voidaan käyttää jopa laattojen puhdistukseen.
Millaista puhdistusteknologiaa Kärcher käyttää?
Likaisuusasteesta, käytettävissä olevasta ajasta ja puhdistettavasta materiaalista riippuen painehuuhtelukoneita käytetään eri menetelmin:
Yksivaiheinen puhdistus
Yhden työvaiheen pesussa ruiskutetaan paineella vesi ja puhdistusaine tekstiilipintaan painehuuhtelukoneen suutinta käyttäen. Samanaikaisesti irronnut lika imetään välittömästi takaisin koneen imusuuttimella likavesisäiliöön. Tätä menetelmää käytetään mattojen perus- ja välipuhdistukseen sekä verhoilujen syväpuhdistukseen. Tekstiilipesurin oikea työliike tapahtuu siten, että suutinta vedetään - ei siis työnnetä eteenpäin. Veden määrää voidaan säädellä suulakkeen liipaisimen avulla.
Kaksivaiheinen puhdistus
Pesutehoa saadaan lisää, kun pesuaine saa enemmän vaikutusaikaa. Kaksivaiheisessa pesussa ensimmäisellä kerralla vain suihkutetaan liuosta ja annetaan sen hetki vaikuttaa. Tämä jälkeen suoritetaan normaali suihkutus ja imu samaan aikaan. Tämä menetelmä soveltuu erityisesti erittäin likaisten mattojen tai verhoilujen syväpuhdistukseen.
Yhdistelmämenetelmät
Tässä menetelmässä matto käsitellään märkäpesuna pesuaineella ja siivouskoneella. Käsitelty alue huuhdellaan sen jälkeen perusteellisesti puhtaalla vedellä painehuuhtelumenetelmällä. Tämä puhdistusmenetelmä ei sovellu verhoiluille.
Millaisia tekstiilipintoja Kärcherin painehuuhtelukoneilla voidaan puhdistaa?
Kaikki tekstiilipäällysteiset lattiapinnat, joiden pohjamateriaalit, liimat tai kiinnikkeet ovat sekä värinkestäviä että kosteuden- ja liuottimienkestäviä, soveltuvat käsittelyyn. Tämä kannattaa testata jossain huomaamattomassa paikassa, esimerkiksi nojatuolin alapuolella tai kaapin alla olevaan maton kohtaan. Älä tee päätöstä painehuuhtelukoneen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ennen kuin kaikki on taas kuivaa. On myös tarkistettava etukäteen, että maton pohja- ja taustamateriaalit eivät kutistu tai päästä väriä. Imukykyiset, enimmäkseen vaahdotetut alustat pidentävät kuivumisaikoja. Näkyvän pinnan tulee luonnollisesti olla värinkestävä ja koostua soveltuvista kuitutyypeistä.
Painehuuhtelukoneen pesuaineet
Kärcher täyttää kaikki vaatimukset mattojen ja verhoilujen perusteelliseen ja hellävaraiseen puhdistukseen. Painehuuhtelukoneet ovat erityisen tehokkaita käytettäessä juuri niihin räätälöityjä nestemäisiä pesuaineita, joissa on nopeasti kuivuva koostumus ja jotka soveltuvat matoille, verhoiluille, autonistuimille ja muille tekstiilipinnoille. Tuloksena on näkyvä puhtaus ja miellyttävä huonetuoksu sekä lyhyet kuivumisajat.Pesuaineet painehuuhtelukoneeseen
iCapsol-teknologia
Kärcher on kehittänyt iCapsol Encapsulation -teknologian erityisesti yksinkertaiseen ja tehokkaaseen puhdistukseen. Se tunkeutuu lian ytimeen, liuottaa sen syvältä kuiduista, kapseloi sen ja poistaa sitten perusteellisesti.
Missä tahansa ammattilaiset haluavat varmistaa raikkauden ja hygienian
Julkiset tilat
Vilkas julkinen liikenne asettaa korkeita vaatimuksia päivittäiselle siivoukselle, siistille ulkonäölle ja arvoa säilyttävälle ylläpidolle.
Hotellit, ravintolat ja kahvilat
Puhtaus ja raikkaus ovat ehdoton vaatimus. Mukavuuden ja taloudellisuuden vaatimukset ovat korkeat.
Toimistot ja liiketilat
Patogeenien ja allergeenien vähentäminen työpaikalla suojaa työntekijöitä sairauksilta. Mattopintojen syväpuhdistus edistää hygieenistä työympäristöä.
Vinkkejä tekstiilipintojen puhdistamiseen painehuuhtelukoneella / tekstiilipesurilla
Tekstiilipesuri on suunniteltu tekstiilipintojen nopeaan ja hellävaraiseen puhdistamiseen. Lue vinkit parhaaseen lopputulokseen pääsemiseen:
- Pesuaineen valinta
- Oikea työtapa
- Laitteen käyttöönotto
- Loppupuhdistus
Ainutlaatuinen maailmassa: Ensimmäinen akkukäyttöinen tekstiilipesuri ammattikäyttöön
Johdoton joustavuus – siinä Puzzi 9/1 Bp:n, markkinoiden ensimmäisen ammattikäyttöön tarkoitetun akkukäyttöisen painehuuhtelulaitteen, valtti. Tehokkaassa 36 V:n akussa on LC-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan käyttöajan, latausajan ja akun kapasiteetin reaaliajassa. Akku on yhteensopiva kaikkien Kärcher Battery Power+ 36 V -akkuperheen laitteiden kanssa.Lue lisää