Matalapainepesuri kulkee kätevästi mukana

Miksi kuljettaisit likaa paikasta toiseen, kun voit tehdä puhdistuksen matkan aikana? Kärcherin valikoimasta löydät kevyet mukana kulkevat keski- ja matalapaineiset pesurit, joiden avulla voit puhdistaa helposti sekä hellävaraisesti pyöriä, retkeilykalusteita, lastenvaunuja, rattaita, vaelluskenkiä, koiria ja paljon muuta. Akkukäyttöisillä matalapainepesureilla et edes tarvi sähkö- ja vesiliitäntää. Olitpa sitten luonnossa tai pikaisesti siivoamassa kotona, tehokas akku ja vesisäiliö tai imevä letku takaavat, että saat puhdistettua tavarasi juuri siellä, missä lika on syntynyt.

Liikkuvat puhdistusratkaisumme

Sopivin malli juuri sinulle

Mikä on minulle sopivin malli?

Kärcherin valikoimasta löydät kätevän matalapainepesurin tai keskipainepesurin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Akkukäyttöiset OC 3 -mallit vesisäiliöllä on helppo ottaa mukaan vaikkapa retkelle; niillä puhdistat nopeasti kengät, lastenvaunut, pyörät tai jopa koiran turkin ja tassut. Keskipaineisia pesureitamme käyttämällä tarvittava vesi voidaan ottaa joko vesihanan kautta tai imuletkun avulla vaikkapa vesitynnyristä. Yhden akun voimalla saat säihkyvän puhdasta lähes missä tahansa. Kätevää liikuteltavaa puhdistusta siellä missä haluat.

OC 6-18 Premium

Puhdasta. Missä tahansa. Milloin tahansa.

Vaikka sähköpistoketta tai vesihanaa ei ole saatavilla, voit saada pyörät tai puutarhakalusteet puhtaaksi nopesti helppokäyttöisen OC 6-18 Premium matapainepesurin avulla. Tuo puhtauden WOW-efekti takaisin hetkessä!

Kannettava pesuri

Kärcherin tehokas 18 V Battery Power vaihdettavalla akulla ja 12 litran vesisäiliöllä sisältää kaiken tarvittavan, kun halutaan tehokasta puhdistusta keskipaineella. Kätevän letkuliitännän ansiosta vettä voidaan ottaa säiliöön kotoa hanasta tai jopa vaihtoehtoisista vesilähteistä käyttämällä saatavana olevaa imuletkua.

KHB 6 Battery

Siivousta ilman johtoja

Kun on aika puhdistaa talon pihamaa, puutarhakalusteet, polkupyörä tai koiran koppi, riittää, että käytössäsi on KHB-sarjan keskipaineinen pesuri ja puutarhaletku. Näillä välineillä saat puhdasta vaivattomasti.

Tehokasta siivousta

Nämä pienikokoiset ja kevyet laitteet, joissa on 18 V vaihdettava akku, toimivat täysin ilman sähköverkkoon kytkemistä. Ota laite käteesi, kiinnitä letku ja anna tasapainoitetun litteän suihkun, joka syöksee tarkasti kalibroitua keskipainetta, tehdä ihmeensä. Puhdistus on valmista hetkessä!

OC 4

Puhtautta tien päällä

Akkukäyttöiset Mobile Outdoor Cleaner -mallit tarjoavat alhaisen paineen kenkien, rattaiden, polkupyörien ja jopa koirien hellävaraiseen puhdistamiseen. Ihanteellinen ulkoilun jälkihoitoon omalla vesisäiliöllä ja useilla lisävarusteilla, kuten kartiosuihkusuuttimella tai imuletkulla. Ja tietysti tehokkaalla litiumioniakulla varustettuna.

Kärcher to go

Pieni kooltaan, erinomainen puhdistusteholtaan: OC 4 -matalapainepesurin avulla likaa ei enää tarvitse viedä autoon tai sisälle kotiin. Tehokas, liikkuva puhdistusratkaisu pitkällä akun käyttöajalla (22 minuuttia) ja suurella vesisäiliöllä (8 litraa) kaikille, jotka haluavat joustavuutta siivota missä tahansa, tai jokaiselle, jolla ei ole vesiliitäntää, mutta joka haluaa silti painepesurin mukavuuden. Säiliö on tiivis, joten se sopii kuljettamiseen autossa. Nerokas muotoilu: tyhjänä laitteen pohja voidaan säilyttää säiliön sisällä tilan säästämiseksi. Se voidaan yhdistää myös käteviin tarvikesarjoihin, jotka on räätälöity pyöräilijöille, koiranomistajille tai muita ulkolajeja harrastaville.

OC 3 Foldable

Tehoa tien päälle

Akkukäyttöiset Mobile Outdoor Cleaner -mallit tarjoavat matalapainetta hellävaraiseen puhdistukseen esim. kengille, lastenvaunuille, polkupyörille tai jopa koirille. Ne ovat sopivia kuljettaa mukana. Matalapainepesurit sisältävät vesisäiliön ja niihin saa monia lisävarusteita, kuten kartiosuihkutusnuolen ja imuletkun. Pesureissa on myös mukana tehokas litiumioniakku.

Pieni tehopakkaus

Pieni koko, suuri puhdistusteho: OC 3 Foldable matalapaineinen pesuri kulkee mukanasi eikä sinun tarvitse tuoda likaa kotiin. Koe WOW-efekti puhdistamalla likaiset retkeilyvarusteet, polkupyörät jopa lemmikit jo paikan päällä kompaktilla matalapainepesurilla. Jopa 8 litran kapasiteetilla, tehokkaalla litiumioniakulla ja laajalla valikoimalla lisävarusteita, puhdistaminen onnistuu nopeasti, vaikkapa erämaassa.

Nainen käyttää Kärcher painepesuria

Painepesurimme

Joskus matalapainepesurit eivät riitä puhdistukseen ja tarvitaan hieman enemmän painetta.
Valikoimastamme löydät kompaktien laitteiden lisäksi myös tehokkaat painepesurit, joita voit käyttää puhelinsovellusten avulla. Näillä pesureilla puhdistat laajoja alueita tai suurikokoisia esineitä. Meiltä löydät varmasti juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Painepesurimme

TARVIKKEET

Mukana kulkevien pesureidemme avulla esineet ja välineet pysyvät puhtaina jopa matkustaessa. Tutustu myös Kärcherin tarvikkeiden valikoimaan, jotka tekevät puhdistuksesta vieläkin helpompaa ja tehokkaampaa.

Kärcher -akkualusta

18 V Kärcher akkualustan tuotteet

Tutustu 18 V akkualustan tuotteisiin

Mobiiliin puhdistukseen tarkoitetut matalapaine- ja keskipainelaitteet kuuluvat kaikki 18 V Kärcher Battery Power -akkualustaan. Tutustu myös muihin tuotteisiin, joita voidaan käyttää 18 V akulla.

