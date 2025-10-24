Matalapainepesuri kulkee kätevästi mukana

Miksi kuljettaisit likaa paikasta toiseen, kun voit tehdä puhdistuksen matkan aikana? Kärcherin valikoimasta löydät kevyet mukana kulkevat keski- ja matalapaineiset pesurit, joiden avulla voit puhdistaa helposti sekä hellävaraisesti pyöriä, retkeilykalusteita, lastenvaunuja, rattaita, vaelluskenkiä, koiria ja paljon muuta. Akkukäyttöisillä matalapainepesureilla et edes tarvi sähkö- ja vesiliitäntää. Olitpa sitten luonnossa tai pikaisesti siivoamassa kotona, tehokas akku ja vesisäiliö tai imevä letku takaavat, että saat puhdistettua tavarasi juuri siellä, missä lika on syntynyt.