Matalapainepesuri kulkee kätevästi mukana
Miksi kuljettaisit likaa paikasta toiseen, kun voit tehdä puhdistuksen matkan aikana? Kärcherin valikoimasta löydät kevyet mukana kulkevat keski- ja matalapaineiset pesurit, joiden avulla voit puhdistaa helposti sekä hellävaraisesti pyöriä, retkeilykalusteita, lastenvaunuja, rattaita, vaelluskenkiä, koiria ja paljon muuta. Akkukäyttöisillä matalapainepesureilla et edes tarvi sähkö- ja vesiliitäntää. Olitpa sitten luonnossa tai pikaisesti siivoamassa kotona, tehokas akku ja vesisäiliö tai imevä letku takaavat, että saat puhdistettua tavarasi juuri siellä, missä lika on syntynyt.
Kärcherin valikoimasta löydät kätevän matalapainepesurin tai keskipainepesurin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Akkukäyttöiset OC 3 -mallit vesisäiliöllä on helppo ottaa mukaan vaikkapa retkelle; niillä puhdistat nopeasti kengät, lastenvaunut, pyörät tai jopa koiran turkin ja tassut. Keskipaineisia pesureitamme käyttämällä tarvittava vesi voidaan ottaa joko vesihanan kautta tai imuletkun avulla vaikkapa vesitynnyristä. Yhden akun voimalla saat säihkyvän puhdasta lähes missä tahansa. Kätevää liikuteltavaa puhdistusta siellä missä haluat.
OC 6-18 Premium
Puhdasta. Missä tahansa. Milloin tahansa.
Vaikka sähköpistoketta tai vesihanaa ei ole saatavilla, voit saada pyörät tai puutarhakalusteet puhtaaksi nopesti helppokäyttöisen OC 6-18 Premium matapainepesurin avulla. Tuo puhtauden WOW-efekti takaisin hetkessä!
KHB 6 Battery
Siivousta ilman johtoja
Kun on aika puhdistaa talon pihamaa, puutarhakalusteet, polkupyörä tai koiran koppi, riittää, että käytössäsi on KHB-sarjan keskipaineinen pesuri ja puutarhaletku. Näillä välineillä saat puhdasta vaivattomasti.
OC 4
Puhtautta tien päällä
Akkukäyttöiset Mobile Outdoor Cleaner -mallit tarjoavat alhaisen paineen kenkien, rattaiden, polkupyörien ja jopa koirien hellävaraiseen puhdistamiseen. Ihanteellinen ulkoilun jälkihoitoon omalla vesisäiliöllä ja useilla lisävarusteilla, kuten kartiosuihkusuuttimella tai imuletkulla. Ja tietysti tehokkaalla litiumioniakulla varustettuna.
OC 3 Foldable
Tehoa tien päälle
Akkukäyttöiset Mobile Outdoor Cleaner -mallit tarjoavat matalapainetta hellävaraiseen puhdistukseen esim. kengille, lastenvaunuille, polkupyörille tai jopa koirille. Ne ovat sopivia kuljettaa mukana. Matalapainepesurit sisältävät vesisäiliön ja niihin saa monia lisävarusteita, kuten kartiosuihkutusnuolen ja imuletkun. Pesureissa on myös mukana tehokas litiumioniakku.
Joskus matalapainepesurit eivät riitä puhdistukseen ja tarvitaan hieman enemmän painetta.
Valikoimastamme löydät kompaktien laitteiden lisäksi myös tehokkaat painepesurit, joita voit käyttää puhelinsovellusten avulla. Näillä pesureilla puhdistat laajoja alueita tai suurikokoisia esineitä. Meiltä löydät varmasti juuri sinulle sopivan ratkaisun.
Mukana kulkevien pesureidemme avulla esineet ja välineet pysyvät puhtaina jopa matkustaessa. Tutustu myös Kärcherin tarvikkeiden valikoimaan, jotka tekevät puhdistuksesta vieläkin helpompaa ja tehokkaampaa.
Mobiiliin puhdistukseen tarkoitetut matalapaine- ja keskipainelaitteet kuuluvat kaikki 18 V Kärcher Battery Power -akkualustaan. Tutustu myös muihin tuotteisiin, joita voidaan käyttää 18 V akulla.