Kuinka yhdistelmäkone toimii?

Kaikki nykyaikaiset siivouskoneet, joissa on laikka tai telaharja, toimivat samalla perusperiaatteella. Puhdistusaine sekoitetaan joko puhtaan veden säiliöön, tai jos kyseessä on automaattinen annostelujärjestelmä, niin aine lisätään omasta säiliöstään pesupään etuosaan. Harjan pyörimisliike ja pintapaine yhdessä poistavat lian. Turbiinin tuottaman imutehon ansiosta imusuulake imee likaisen veden ja kerää sen likavesisäiliöön. Mikäli koneessa ei ole imuturbiinia tai imusuulaketta, voidaan irronnut lika kerätä esimerkiksi Kärcherin märkä-kuivaimurilla.

Kaikki yhdistelmäkoneet eivät ole samanlaisia

Yhdistelmäkoneet ovat kuin autot - ne kaikki toimivat samalla tavalla, mutta kaikki mallit eivät sovellu samoihin käyttökohteisiin. Silti erilaisten mallien, kokojen, pesupäävaihtoehtojen ja käyttötekniikoiden ansiosta on helppoa löytää kone, joka sopii juuri sinun kohteeseesi. Sinä tiedät, kuinka suuri puhdistettavan alueen pinta-ala on, kulkuväylien leveyden ja sen kuinka paljon siellä on kalusteita ja tavaroita lattialla. Tiedät lattiapintojen materiaalin, likaisuusasteen ja tarvittavien puhdistuskertojen määrän. Meillä on oikea siivouskone tarpeisiisi - se on Kärcherin lupaus.