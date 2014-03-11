Siivouskoneet
Siivouskonehankinta on aina tarkkaan mietitty investointi. Hankinta, jolle voidaan laskea takaisinmaksuaika. Manuaaliseen siivoukseen verrattuna yhdistelmäkone vähentää työntekoon kuluvaa aikaa ja materiaalikustannuksia sekä auttaa tuottamaan tasaista laatua. Kärcherin tuotekehityksen kantavana ajatuksena on keventää siivoustyön aiheuttamaa kuormitusta kaikissa mahdollisissa vaiheissa. Laitteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan, työskentelymukavuuteen ja käytön helppouteen.
Kustannustehokas ratkaisu jokaiseen siivouskohteeseen
Manuaaliseen lattianpesuun verrattuna siivouskoneet ovat nopeampia, kustannustehokkaampia ja auttavat tuottamaan tasaista laatua. Yhdistelmäkone säästää aikaa ja mahdollistaa puhtaamman jäljen pienemmällä pesuaineen kulutuksella. Nykyaikaiset yhdistelmäkoneet ovat helppokäyttöisiä ja vaativat minimaalisen vähän huoltoa. Meiltä löydät sopivan mallin jokaiseen kohteeseen lattiatyypin, pinta-alan ja muiden vaatimusten perusteella. Olipa kyseessä mikä tahansa pienestä kahvilasta tai ravintolasta suureen supermarkettiin tai ostoskeskukseen; saati lentokentän tai tuotantohallin valtaviin pinta-aloihin, niin yhdistelmäkone on kaikista tehokkain puhdistusratkaisu lattioille. Oli pinta-ala sitten 30 tai 30 000 m2.
Millaisen siivouskoneen sinä tarvitset?
Yhdistelmäkoneitamme on saatavilla eri kokoisina ja monet niistä on räätälöitävissä monin eri sovelluksin. Valikoimastamme löytyy ratkaisut aina erikoispuhdistamista vaativista kohteista pienille pinta-aloille ja pelkistettyihin peruslaitteisiin. Täältä löydät tiedot eri laitteista ja tuotekategorioista:
Kompaktit yhdistelmäkoneet
Kärcherin yhdistelmäkonevalikoiman pienimmät laitteet ovat joustava ja kustannustehokas valinta pienten ja keskikokoisten siivouskohteiden tarpeisiin. Ravintolat, myymälät, hotellit, toimistojen aulat ja muut vastaavat, intensiivisessä käytössä olevat tilat saadaan puhtaiksi nopeasti ja vaivattomasti.
Perässäkäveltävät yhdistelmäkoneet
Kävellen ohjattavat yhdistelmäkoneet ovat ketteriä liikutella. Ne on suunniteltu keskikokoisille lattiapinta-aloille kuten päivittäistavarakauppojen, toimistojen, oppilaitosten ja tuotantotilojen puhtaanapitoon. Kattavasta mallistosta löytyy laikka- ja telaharjatyyppiset pesupäät sekä kookkailla tankeilla ja vetomottoreilla varustetut versiot.
Seisten ohjattavat ja päältäajettavat yhdistelmäkoneet
Isompiin siivouskohteisiin kannattaa valita suuren neliötehokkuuden takaava, istuen tai seisten ohjattava yhdistelmäkone. Myymälät, ostoskeskukset, liikuntasalit, varastot, parkkihallit tai vaikkapa lentokentät - oli lattianpesutarpeesi millainen tahansa, löytyy Kärcherin valikoimasta siihen optimaalinen ratkaisu.
Muut puhdistusratkaisut
Lattianhoitokoneet, koville pinnoille suunnitellut lattiankiillotuskoneet tai vaikkapa erikoislaitteet liukuportaiden pesemiseen. Kärcherin valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu niin isoille kuin pienille pinta-aloille.
Kuinka yhdistelmäkone toimii?
Kaikki nykyaikaiset siivouskoneet, joissa on laikka tai telaharja, toimivat samalla perusperiaatteella. Puhdistusaine sekoitetaan joko puhtaan veden säiliöön, tai jos kyseessä on automaattinen annostelujärjestelmä, niin aine lisätään omasta säiliöstään pesupään etuosaan. Harjan pyörimisliike ja pintapaine yhdessä poistavat lian. Turbiinin tuottaman imutehon ansiosta imusuulake imee likaisen veden ja kerää sen likavesisäiliöön. Mikäli koneessa ei ole imuturbiinia tai imusuulaketta, voidaan irronnut lika kerätä esimerkiksi Kärcherin märkä-kuivaimurilla.
Kaikki yhdistelmäkoneet eivät ole samanlaisia
Yhdistelmäkoneet ovat kuin autot - ne kaikki toimivat samalla tavalla, mutta kaikki mallit eivät sovellu samoihin käyttökohteisiin. Silti erilaisten mallien, kokojen, pesupäävaihtoehtojen ja käyttötekniikoiden ansiosta on helppoa löytää kone, joka sopii juuri sinun kohteeseesi. Sinä tiedät, kuinka suuri puhdistettavan alueen pinta-ala on, kulkuväylien leveyden ja sen kuinka paljon siellä on kalusteita ja tavaroita lattialla. Tiedät lattiapintojen materiaalin, likaisuusasteen ja tarvittavien puhdistuskertojen määrän. Meillä on oikea siivouskone tarpeisiisi - se on Kärcherin lupaus.
UUTUUS: PIENEEN TILAAN MAHTUVA, JOHDOTON LATTIAPESURI BR 30/1 C Bp
Puhdista lattiat puolta helpommin
Kärcher BR 30/1 C Bp on erinomainen vaihtoehto korvaamaan manuaalista puhdistusta pienten tilojen kohteissa. Laite poistaa tehokkaasti pesuveden sekä poimii myös pienet irtoroskat ja hiukset. Nerokas esilakaisutoiminto vähentää siis imuroinnin tarvetta.
Helppokäyttöinen pesuri tehostaa työntekoa ja parantaa hygieniatasoa. Jopa 60 % nopeampi kuivumisaika vähentää liukastumisriskiä ja parantaa työturvallisuutta.
Miten lattiapinta vaikuttaa yhdistelmäkoneen valintaan?
Yhdistelmäkone, jossa on telaharja, soveltuu erityisesti epätasaisten lattiapäällysteiden ja erittäin likaisten lattiapintojen ylläpitosiivoukseen.Korkean harjausnopeuden ja suuren pintapaineen ansiosta telaharja on erinomainen vaihtoehto myös peruspuhdistukseen ja jopa vahanpoistoon. Tämä pesupäätekniikka tarjoaa myös merkittäviä etuja karkean lian käsittelyssä. Integroidun esilakaisutoiminnon ansiosta pienet roskat saadaan helposti talteen niin, että ne eivät tuki koneen putkistoja tai haittaa kuivausta. Vastakkain pyörivät rullat heittävät pienet roskat, kuten esimerkiksi kuormalavoista irtoavat puutikut säiliöön, mikä vähentää huomattavasti esilakaisun tarvetta.
Yhdistelmäkoneita, joissa pesupäänä on laikka, käytetään usein normaaliin ylläpitosiivoukseen ja kevyesti likaantuneiden lattiapintojen puhdistamiseen. Nämä yhdistelmäkoneet ovat erityisen suosittuja lattioilla, joissa on tasainen lattiapäällyste. Hiljaisen käyntiäänen vuoksi niitä suositaan meluherkillä alueilla, kuten sairaaloissa, ravintoloissa ja hotelleissa.
Laikkatyyppinen pesupää on erityisen hyvä valinta herkille lattiapinnoille ja siinä on vähäisempi harjan kulutus.
Millaisia virtalähteitä on vaihtoehtoina?
Koosta ja mallista riippuen Kärcherin siivouskoneet ovat verkkovirtakäyttöisiä, akkukäyttöisiä tai moottorikäyttöisiä. Puhdistuskohteen mukaan valitaan kuhunkin kohteeseen sopivin virtalähde.
Verkkovirtakäyttöiset (eli johdolla varustetut) koneet ovat saatavilla pienissä ja perässäkäveltävissä yhdistelmäkonemalleissa. Ne ovat hankintahinnaltaan edullisia ja kilpailukykyinen vaihtoehto pienempien sisätilojen puhdistamiseen silloin, kun työ voidaan suorittaa kohteen aukioloaikojen ulkopuolella.
Akkukäyttöiset koneet tarjoavat maksimaalisen joustavuuden. Ne tarjoavat ketterän liikuteltavuuden estävät johdollisiin malleihin liittyvät kompastumisvaarat. Valikoima on erittäin kattava: Kärcher tarjoaa akkukäyttöisiä versioita kaikissa malleissa ja kokoluokissa.
Suosittelemme ympäristöystävällisiä, uusien päästönormien mukaan rakennettuja polttomoottoriversioita (diesel tai nestekaasu) suuriin ulkotiloihin tai hyvin ilmastoituihin sisätiloihin. Näitä ovat esimerkiksi suuret urheilutilat ja parkkihalleihin. Kärcherin polttomoottorilla toimivat yhdistelmäkoneet ovat saatavana vain päältäajettavina malleina.
Yhdistelmäkone vetomoottorilla vai ilman?
Mukavuus, paino ja käyttäjäystävällisyys ovat ratkaisevia tekijöitä päätettäessä kannattaako kävellen ohjattava yhdistelmäkone varustaa integroidulla vetomoottorilla vai ei. Kevyempää yhdistelmäkonetta, jonka säiliön tilavuus on noin 50 litraa, voidaan käyttää helposti ilman vetomoottoria. Suosittelemme integroitua vetomoottoria suurempiin malleihin, koska raskaampaa konetta ei ole ergonomista käyttää lihasvoimalla kuin lyhyitä aikoja kerrallaan.
Siivouskoneet, joissa ei ole vetomoottoria, käyttävät harjan pyörintää liikuttamaan konetta eteenpäin. Näin käyttäjän vaatima fyysinen ponnistelu ja lihasten rasittuminen on minimoitu. Vetomoottorilla varustetun yhdistelmäkoneen aktiivinen ja säädettävä vetomoottori liikuttaa konetta eteenpäin. Tämä mahdollistaa erittäin pitkän käyttöajan väsymättä ja helpottaa myös ohjaamista ahtaissa kohteissa.
Siivouskone, joka on räätälöity sinun tarpeidesi mukaan
Kärcheriltä löytyy sopivat siivousratkaisut myös erikoisempiin sovelluskohteisiin kuten vaikkapa kristallointiin tai vahanpoistoon. Varmistamme kaikkien kulutusosien saatavuuden sekä sen lisäksi tarjoamme myös laajan valikoiman erilaisia laikka- ja telaharjoja, sivuharjoja, imukumeja, vetomoottoreita, akkuja ja latureita, jotta koneesi on varustettu täydellisesti seuraavaan puhdistustehtävään. Saatavana on myös erilaisia kiinnityssarjoja manuaalisten puhdistustyökalujen kuljettamista varten. Kaikki tämä on sen takia, että siivouskone voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeitasi vastaavaksi.
Oikean puhdistusaineen valinta siivouskoneelle
Riipppumatta lattiapinnoitteesta, siivouskoneesta tai lian määrästä, Kärcher tarjoaa käyttöösi optimaalisen puhdistusaineen. Parhaan ratkaisun, joka vastaa täydellisesti erilaisiin tarpeisiin. Pesuaineet ovat taloudellisia käytössä, tehokkaita likaa vastaan sekä ympäristöystävällisiä täyttäen kaikki uusimmat standardit.
Tehokas tapa bakteerien tuhoamiseen
Yhdistelmäkoneiden lisävarusteista löytyy kiinnityssarja, jonka suihketoiminto auttaa sinua desinfioimaan pintoja ja saavuttamaan aivan uuden puhdistustason pienellä rahalla ja materiaalilla. Sopivan desinfiointiaineen annostelu suihkuputken tai käsisuuttimen kautta voi tehokkaasti vähentää bakteerien määrää lattialla, seinillä ja huonekaluissa. Lisävarusteet soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi rautatieasemilla, lentokentillä, toimistoissa ja liikerakennuksissa, seniori- ja hoitolaitoksissa, lastentarhoissa, kouluissa, uimahalleissa ja urheilutiloissa. Jälkiasennus on tällä hetkellä mahdollista sekä B 150 R- että B 200 R -yhdistelmäkoneille.
Tehokasta tulevaisuutta - lakaisu ja pesu yhdessä työvaiheessa
Yhdistelmäkoneemme ja imulakaisukoneemme puhdistavat sekä ahtaita tiloja että suuria alueita tehokkaammin kuin voit kuvitella.
- Säästät aikaa ja kustannuksia
- Puhdistat suuret alueet nopeasti ja perusteellisesti
- Tehokas pinttynyttä likaa vastaan
Parempi kuin koskaan aiemmin
Tehokas, pitkäikäinen ja taloudellinen - uusi B 110 R -yhdistelmäkone tekee suurten alueiden, kuten supermarkettien, lentokenttien ja varastojen, puhdistamisesta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Päivitettyjen komponenttiensä ansiosta se tarjoaa paremman puhdistustuloksen lisäksi lisää mukavuutta työntekoon.
Tarkkaa työjälkeä suurilla pinta-aloilla ja ahtaissa kohteissa
Kompaktin kokoinen, helposti ohjattava ja nopea: istuen ohjattavat yhdistelmäkoneemme voivat puhdistaa helposti suuria alueita, joiden pinta-ala on vähintään 1 500 m². Myymälät, varastot, pysäköintialueet tai vaikkapa ostoskeskukset saadaan siivottua entistä paremmin. Korkea istuma-asento ja koneen etuosan muotoilu takaavat eriomaisen näkyvyyden koko työalueelle. Ahtaissa kohteissa, hyllyväleissä ja tiukoissa nurkissa pieni kääntösäde mahdollistaa tarkan työjäljen tehokkaasti ja turvallisesti. Ohjauspaneelin selkeyden ansiosta koneita on helppo käyttää - istu vain paikalle ja lähde liikkeelle.
Nopeasti ja joustavasti - manuaaliset työvaiheet minimoiden
Kalusteet, lattioilla olevat esineet tai vaikkapa ahtaat kassavälit ja sisäänkulkuportit eivät ole enää ongelma siivotessa. Kompaktit siivouskoneet puhdistavat pienet ja keskisuuret alueet, kuten ravintolat, keittiöt, kaupat ja hotellit, hetkessä. Koneiden ohjattavuus on erinomainen, joten kapeat käytävät ja muut erityistä tarkkuutta vaativat kohteet voidaan nyt puhdistaa helposti. Tarkoitusta vastaavien harjojen ja laikkojen avulla koneet saavuttavat optimaaliset tulokset kaikilla eri lattiapinnoilla ja auttavat säilyttämään lattian alkuperäisen värin ja kiillon. Tarkkaan muotoillun imusuulakkeen ja tehokkaan imuturbiinin ansiosta lattiat eivät ole pelkästään puhtaita, vaan myös kuivia ja niillä voidaan kävellä heti ilman pelkoa liukastumisesta tai pintaan jäävistä kengänjäljistä.
Litiumioniakut - tehokkaampaa, helpompaa ja taloudellisempaa siivoamista
Taloudellinen ja tehokas koneellinen siivoaminen edellyttää, että laitteet ovat aina käytettävissä, kun niitä tarvitaan. Litiumioniakut takaavat yhdistelmäkoneillesi korkean käyttöasteen, minimoivat käyttökatkokset ja vähentävät merkittävästi huoltokustannuksia. Hallitset paremmin elinkaarikustannukset ja saat enemmän aikaa keskittyä oleelliseen. Lue lisää Li-Ion-akkujen hyödyistä siivouskoneissa.
Tutustu esitteisiin:
