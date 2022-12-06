Litiumioniakkujen hyödyt siivouskoneissa
Taloudellinen ja tehokas koneellinen siivoaminen edellyttää, että laitteet ovat aina käytettävissä, kun niitä tarvitaan. Litiumioniakut takaavat yhdistelmäkoneillesi korkean käyttöasteen, minimoivat käyttökatkokset ja vähentävät merkittävästi huoltokustannuksia. Hallitset paremmin elinkaarikustannukset ja saat enemmän aikaa keskittyä oleelliseen.
Litiumioniakut - tehokkaampaa, helpompaa ja taloudellisempaa siivoamista
Yhdistelmäkoneiden litiumioniakut nostavat tuottavuutesi uudelle tasolle ja vähentävät huomattavasti laitekantasi elinaarikustannuksia. Takaisinmaksuaika on sitä lyhempi, mitä enemmän hyödynnät koneellista siivoamista päivittäisessä työssä.
Akkujen käyttöajan kehitys
Kustannukset
Kestävä ja tehokas: tekniikka, johon voit aina luottaa
Hyödynnä koneellisen siivoamisen hyödyt maksimaalisesti. Yhdistelmäkoneiden kaikki ominaisuudet ja täysi kapasiteetti ovat aina käytössäsi.
Akun käyttöikä jopa neljä kertaa pidempi*
- Jopa 3 800 syklin käyttöikä 70 % purkautumisasteella
- Lyijyakut saattavat kestää vain 500-900 lataussykliä
70 % purkautumisasteella
- Huomattavasti vähemmän ennakoimattomia huoltoja,
entistä pienemmät käyttökustannukset
Optimaalinen tuottavuus
- Tehokkaan, nopean pikalatauksen (lisävaruste) ansiosta tyhjäkäyntiajat saadaan vieläkin pienemmiksi
- Erinomaisen joustavuuden ansiosta kone on nopeasti valmiina uuteen käyttökertaan
Yksinkertainen käyttää
- Ei vaadi määrättyä purkaus- tai lataussykliä, välilataukset mahdollisia
- Ei vapautuvaa kaasua latauksen aikana
- Huoltovapaa tekniikka
* Verrattuna perinteisiin lyjyakkuihin.
Litiumioniakkujen hyödyt pähkinänkuoressa
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