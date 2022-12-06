Litiumioniakkujen hyödyt siivouskoneissa

Taloudellinen ja tehokas koneellinen siivoaminen edellyttää, että laitteet ovat aina käytettävissä, kun niitä tarvitaan. Litiumioniakut takaavat yhdistelmäkoneillesi korkean käyttöasteen, minimoivat käyttökatkokset ja vähentävät merkittävästi huoltokustannuksia. Hallitset paremmin elinkaarikustannukset ja saat enemmän aikaa keskittyä oleelliseen.

Yhdistelmäkoneet litiumioniakulla

Litiumioniakut - tehokkaampaa, helpompaa ja taloudellisempaa siivoamista

Yhdistelmäkoneiden litiumioniakut nostavat tuottavuutesi uudelle tasolle ja vähentävät huomattavasti laitekantasi elinaarikustannuksia. Takaisinmaksuaika on sitä lyhempi, mitä enemmän hyödynnät koneellista siivoamista päivittäisessä työssä.

Akkujen käyttöajan kehitys

Akkujen käyttöajan kehitys

Kustannukset

Kustannukset

Kestävä ja tehokas: tekniikka, johon voit aina luottaa

Hyödynnä koneellisen siivoamisen hyödyt maksimaalisesti. Yhdistelmäkoneiden kaikki ominaisuudet ja täysi kapasiteetti ovat aina käytössäsi.

Akun käyttöikä jopa neljä kertaa pidempi*

  • Jopa 3 800 syklin käyttöikä 70 % purkautumisasteella
  • Lyijyakut saattavat kestää vain 500-900 lataussykliä
    70 % purkautumisasteella
  • Huomattavasti vähemmän ennakoimattomia huoltoja,
    entistä pienemmät käyttökustannukset

Optimaalinen tuottavuus

  • Tehokkaan, nopean pikalatauksen (lisävaruste) ansiosta tyhjäkäyntiajat saadaan vieläkin pienemmiksi
  • Erinomaisen joustavuuden ansiosta kone on nopeasti valmiina uuteen käyttökertaan

Yksinkertainen käyttää

  • Ei vaadi määrättyä purkaus- tai lataussykliä, välilataukset mahdollisia
  • Ei vapautuvaa kaasua latauksen aikana
  • Huoltovapaa tekniikka


* Verrattuna perinteisiin lyjyakkuihin.

Litiumioniakku

Litiumioniakkujen hyödyt pähkinänkuoressa

Tasainen laatu
Turvallisuus
Tehokkuus
Nopea ja joustava lataus
Viiden vuoden takuuaika
Tuottavuus

Lue lisää:

Kärcherin yhdistelmäkoneet

Siivouskoneet

Kärcherin yhdistelmä- ja lattianpesukoneet sopivat peruspesuun, ylläpitosiivoukseen, vahanpoistoon, lattioiden kiillotukseen sekä mattopintojen shampoopuhdistukseen. Ne tuottavat mainion puhdistustuloksen myös haastavilla, epätasaisilla lattiapinnoilla.

Tutustu koneisiin >>

Kärcherin ratkaisut ammattikäyttöön

Tuotteita ammattikäyttöön

Parhaiden puhdistusratkaisujen löytäminen on yhä tärkeämpää kaikenlaisille yrityksille. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita, jotka on räätälöity juuri yrityksesi tarpeita silmällä pitäen: ratkaisumme lyhentävät puhdistusaikoja, alentavat kulutusta ja vähentävät kustannuksia ilman, että suorituskyvystä tingitään.

Lue lisää >>

Kärcherin uusimmat asiakasreferenssit

Asiakas- ja yhteistyökokemuksia

Täältä löydät Kärcherin uusimmat asiakas- ja yhteistyökohtaiset esimerkit ja ratkaisut.

Lue lisää >>

 