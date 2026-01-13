Märkä-kuivaimurit monenlaisiin käyttötarkoituksiin

Auton tai verstaan imurointi, kuivaa, märkää, karkeaa tai hienoa likaa – ei väliä! Kärcher -märkä-kuivaimurit eli monitoimi-imurit toimivat ihanteellisesti erilaisissa käyttötarkoituksissa niin ulkona, kuin sisälläkin. Ne erottuvat joukosta ylivoimaisen imutehon, erinomaisen energiatehokkuuden ja kestävän rakenteensa ansiosta. Näillä monitoimilaitteilla on monia käyttökohteita sekä kattava lisätarvikesarja, minkä ansiosta ne ratkaisevat ongelmasi tehokkaasti kodissa, puutarhassa,autossa ja autotallissa.

Suodatin
  • Vertaile tuotteita
  • |
0 Tuotteet
Ihmisiä juhlimassa terassilla

Ihmisiä juhlimassa talon sisällä

Henkilö työstämässä puuta työpajassa

Ihmisiä autossa

LUO VAU-EFEKTI. KÄVI MITÄ KÄVI.

Märkä tai kuiva lika – ei väliä: tehokas tuotesarja imuroi kaikenlaisen lian. Tutustu Kärcher-märkä-kuivaimureihin, joilla imuroit kaikenlaisen lian sisällä ja ulkona. Niiden suuri imuteho ja nopea, jäämiä jättämätön lian poisto kaikilta lattiapinnoilta tuovat vau-efektin takaisin kotiisi ja sen ympäristöön. Olipa kyseessä märkä tai kuiva lika, märkä-kuivaimuri erilaisine lisävarusteineen on luotettava liittolainen.

Monenlaiseen käyttöön

Monikäyttöisyys on juurtunut märkä-kuivaimuriemme DNA:han. Näillä tehokkailla monitoimi-imureilla saat puhdasta jälkeä kellarissa, autotallissa, harrastetilassa tai puutarhassa. Voit hyödyntää imuria kunnostustöihin, auton imurointiin, sirpaleiden tai roiskuneen veden poistamiseen. Ei ole väliä onko lika kuivaa, märkää, karkeaa vai hienoa – nämä tehokkaat laitteet selviävät luotettavasti jopa suurista vesimääristä.

Henkilö imuroimassa autoa Kärcherin märkä-kuivaimurilla

Ylivertainen puhdistus- ja imuteho

Kärcher -märkä-kuivaimurit osoittavat todellisen arvonsa siellä, missä perinteiset kotitalousimureiden tehot eivät riitä. Tehokkaan imun ja erinomaisen energiatehokkuuden, sekä laitteiden ja lisävarusteiden täydellisen yhteensopivuuden ansiosta märkä-kuivaimurit sopivat kaikenlaisen lian imurointiin. Ne takaavat nopeat ja perusteelliset puhdistustulokset: tehokkaan imun käyttäminen sahattaessa, hiottaessa ja monessa muussa likaisessa työssä vähentää altistumista pölylle ja lialle, ja pitää työtilan puhtaana.

Henkilö siivoamassa rakennustyömaata Kärcherin märkä-kuivaimurilla

Kätevä ja kompakti

Seuraavan tason kätevyyttä: kompakti muotoilu vie vähän tilaa säilytyksessä. Sen ansiosta letkua ja lisävarusteita voi säilyttää itse laitteessa. Innovatiiviset suodatinmallit tekevät märkä-kuivaimureista kätevän käyttää – ilman minkäänlaista kosketusta likaan. Lisäksi imurit erottuvat joukosta korkean laadun ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Kärcher-märkä-kuivaimuri hyllyllä

Käyttökohteet

Kärcherin kestävät märkä-kuivaimurit eivät pidättele tehoaan. Ne poistavat kuivan lian yhtä tehokkaasti kuin märänkin, eivätkä suuretkaan nestemäärät ole niille ongelma.

Henkilö puhdistamassa autoa Kärcher WD 5 P S -mallilla

Auton puhdistus

Puhdista autosi perusteellisesti Kärcherin märkä-kuivaimurilla. Sen laajan lisävarustevalikoiman ansiosta voit puhdistaa istuimien välit ja vaikeapääsyiset paikat.

Henkilö rakennustyömaalla Kärcher WD 5 P S -mallin kanssa

Remontointi

Kärcherin märkä-kuivaimurit selviytyvät myös karkeasta kivimurskasta. Innovatiivinen suodatinjärjestelmä sekä korkea imuteho yksinkertaistavat puhdistusprosessin ja pitävät energiankulutuksen alhaisena. Edes märkä tai kostea kivimurska ei aiheuta ongelmia.

Henkilö siivoamassa korjaamoa Kärcher WD 3 P S -mallilla

Korjaamo

Kätevää pölynpoistoa puutöissä ja korjaamotyöskentelyssä. Voit kytkeä sähkölaitteita niihin märkä-kuivaimureiden malleihin, joissa on sisäänrakennettu sähköpistokepaikka. Tällöin laite imuroi puuhakkeen ja puupölyn automaattisesti heti kun aloitat sahauksen.

Henkilö imuroi kosteaa likaa Kärcher WD 2 -mallilla

Nesteet ja sirpaleet

Märkä-kuivaimuriemme nimi puhuu puolestaan. Suuren imutehon, lujan säiliön ja suodatinpussittoman imurointimahdollisuuden ansiosta rikkoutuneet juomapullot, pienet lätäköt tai kostea lika eivät ole mikään ongelma.

Henkilö imuroimassa kuivaa lattiaa

Vuotanut tai läikkynyt vesi

Suuriin lätäköihin on monia syitä, mutta kaikissa tapauksissa ne voidaan siivota perusteellisesti Kärcherin märkä-kuivaimurilla. Suuri säiliö varmistaa, että voit imuroida pitkiä aikoja sekä poistaa suuria vesikertymiä nopeasti ja vaivattomasti.

Henkilö käyttämässä Kärcherin märkä-kuivaimurin puhallintoimintoa

Puutarha

Märkä-kuivaimuri on todellinen apu myös puutarhassa. Laite imuroi pienet oksat, soran ja lehdet helposti tai voit myös puhaltaa ne sivuun puhallintoiminnolla.

Henkilö käyttää märkä-kuivaimuria etuoven edessä

Ulkoalueet

Patiot, autotallit, talojen sisäänkäynnit ja portaat ovat taas hetkessä puhtaat märkä-kuivaimurien ansiosta.

Henkilö imuroimassa olohuoneessa

Sisätilat

Märkä-kuivaimureita voidaan käyttää tavallisten pölynimurien tapaan asuintilojen imurointiin. Parhaat siivoustulokset saadaan mattosuuttimen ja muiden lisävarusteiden avulla.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Kärcherin märkä-kuivaimurin suodatin puhdistetaan?

Kuinka patruunasuodatin vaihdetaan (WD 2 – WD 3)?

Kuinka laakasuodatin vaihdetaan (WD 4 – WD 6)?

Miten Kärcherin märkä-kuivaimureihin (WD 2 – WD 6) asetetaan suodatinpussi?

Miten letku asetetaan säilytykseen Kärcherin märkä-kuivaimureissa (WD 3 – WD 6)?

Integroidun suodattimenpuhdistustoiminnon ansiosta kaikkien WD 5 – WD 6 -malliston kaikkien huippulaitteiden likaiset suodattimet voidaan puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti painamalla suodattimenpuhdistuspainiketta. Tämän ansiosta voit työskennellä jatkuvasti suurella imuteholla vaikeissakin puhdistustehtävissä.

Kuiva, märkä, karkea tai hienojakoinen lika – ei väliä! Itse kehittämämme lattiasuuttimet takaavat täydellisen lianpoiston, tekevät vaikutuksen optimaalisella liukukäyttäytymisellään ja ovat nopeasti ja helposti mukautettavissa kosteaa tai kuivaa likaa varten. Kytkettävää lattiasuutinta käytettäessä vaihto tapahtuu kätevästi jalkakytkimellä. Erityiset lattiasuuttimet takaavat kokonaistyytyväisyyden kaikessa puhdistuksessa.

Kuivaimurointi

Vaahtomuovisuodattimella varustetuissa laitteissa (WD 2) suosittelemme aina lisäksi suodatinpussin käyttöä.

Laitteissa, joissa on patruunasuodattimet tai laakasuodattimet (WD 3 – WD 6), hienon pölyn imuroinnissa on käytettävä suodatinpussia. Muissa käyttökohteissa imurointi ilman suodatinpussia onnistuu ongelmitta.

Märkäimurointi

Nesteitä ja märkää likaa imuroitaessa suosittelemme imurointia ilman suodatinpussia. Vaahtomuovisuodattimet, patruunasuodattimet ja laakasuodattimet eivät vaurioidu märkäimuroinnista.

Puhdista vaahtomuovisuodatin ja patruunasuodatin tarvittaessa juoksevan veden alla. Älä hankaa äläkä harjaa suodatinta. Anna suodatinaineen kuivua täysin ennen seuraavaa käyttökertaa.

Kärcherin märkä-kuivaimurit eivät sovi tuhkan imurointiin. Voit imuroida kylmän tuhkan käyttämällä tuhkan esierotinta tai voit käyttää Kärcherin tuhkaimuria.

Kärcher-mallien täyttökapasiteetit vaihtelevat, joten suurin täyttökapasiteetti on laitemallikohtainen. Jos suurin täyttötilavuus on saavutettu, uimuri sulkee imuaukon, jolloin imurointi päättyy. Laite ei sammu automaattisesti, vaan se käy suuremmalla nopeudella. Sammuta laite välittömästi ja tyhjennä säiliö.

Sähköpistokepaikan vähimmäis- ja enimmäistehotiedot näkyvät laitteen sähköpistokepaikassa.

Kärcherin märkä-kuivaimurien lisävarusteet

Märkä-kuivaimurien lisävarusteet: kätevämpiä, perusteellisempia

Lisävarusteet on kehitetty erityisesti Kärcherin märkä-kuivaimureille. Yhdessä laitteiden kanssa ne saavat aikaan erittäin vaikuttavan puhdistustehon ja laajentavat käyttökohteiden valikoimaa.

Siirry lisävarustehakuun