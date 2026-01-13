Märkä-kuivaimurit monenlaisiin käyttötarkoituksiin
Auton tai verstaan imurointi, kuivaa, märkää, karkeaa tai hienoa likaa – ei väliä! Kärcher -märkä-kuivaimurit eli monitoimi-imurit toimivat ihanteellisesti erilaisissa käyttötarkoituksissa niin ulkona, kuin sisälläkin. Ne erottuvat joukosta ylivoimaisen imutehon, erinomaisen energiatehokkuuden ja kestävän rakenteensa ansiosta. Näillä monitoimilaitteilla on monia käyttökohteita sekä kattava lisätarvikesarja, minkä ansiosta ne ratkaisevat ongelmasi tehokkaasti kodissa, puutarhassa,autossa ja autotallissa.
Märkä tai kuiva lika – ei väliä: tehokas tuotesarja imuroi kaikenlaisen lian. Tutustu Kärcher-märkä-kuivaimureihin, joilla imuroit kaikenlaisen lian sisällä ja ulkona. Niiden suuri imuteho ja nopea, jäämiä jättämätön lian poisto kaikilta lattiapinnoilta tuovat vau-efektin takaisin kotiisi ja sen ympäristöön. Olipa kyseessä märkä tai kuiva lika, märkä-kuivaimuri erilaisine lisävarusteineen on luotettava liittolainen.
Monenlaiseen käyttöön
Monikäyttöisyys on juurtunut märkä-kuivaimuriemme DNA:han. Näillä tehokkailla monitoimi-imureilla saat puhdasta jälkeä kellarissa, autotallissa, harrastetilassa tai puutarhassa. Voit hyödyntää imuria kunnostustöihin, auton imurointiin, sirpaleiden tai roiskuneen veden poistamiseen. Ei ole väliä onko lika kuivaa, märkää, karkeaa vai hienoa – nämä tehokkaat laitteet selviävät luotettavasti jopa suurista vesimääristä.
Ylivertainen puhdistus- ja imuteho
Kärcher -märkä-kuivaimurit osoittavat todellisen arvonsa siellä, missä perinteiset kotitalousimureiden tehot eivät riitä. Tehokkaan imun ja erinomaisen energiatehokkuuden, sekä laitteiden ja lisävarusteiden täydellisen yhteensopivuuden ansiosta märkä-kuivaimurit sopivat kaikenlaisen lian imurointiin. Ne takaavat nopeat ja perusteelliset puhdistustulokset: tehokkaan imun käyttäminen sahattaessa, hiottaessa ja monessa muussa likaisessa työssä vähentää altistumista pölylle ja lialle, ja pitää työtilan puhtaana.
Kätevä ja kompakti
Seuraavan tason kätevyyttä: kompakti muotoilu vie vähän tilaa säilytyksessä. Sen ansiosta letkua ja lisävarusteita voi säilyttää itse laitteessa. Innovatiiviset suodatinmallit tekevät märkä-kuivaimureista kätevän käyttää – ilman minkäänlaista kosketusta likaan. Lisäksi imurit erottuvat joukosta korkean laadun ja pitkän käyttöiän ansiosta.
Käyttökohteet
Kärcherin kestävät märkä-kuivaimurit eivät pidättele tehoaan. Ne poistavat kuivan lian yhtä tehokkaasti kuin märänkin, eivätkä suuretkaan nestemäärät ole niille ongelma.
Auton puhdistus
Puhdista autosi perusteellisesti Kärcherin märkä-kuivaimurilla. Sen laajan lisävarustevalikoiman ansiosta voit puhdistaa istuimien välit ja vaikeapääsyiset paikat.
Remontointi
Kärcherin märkä-kuivaimurit selviytyvät myös karkeasta kivimurskasta. Innovatiivinen suodatinjärjestelmä sekä korkea imuteho yksinkertaistavat puhdistusprosessin ja pitävät energiankulutuksen alhaisena. Edes märkä tai kostea kivimurska ei aiheuta ongelmia.
Korjaamo
Kätevää pölynpoistoa puutöissä ja korjaamotyöskentelyssä. Voit kytkeä sähkölaitteita niihin märkä-kuivaimureiden malleihin, joissa on sisäänrakennettu sähköpistokepaikka. Tällöin laite imuroi puuhakkeen ja puupölyn automaattisesti heti kun aloitat sahauksen.
Nesteet ja sirpaleet
Märkä-kuivaimuriemme nimi puhuu puolestaan. Suuren imutehon, lujan säiliön ja suodatinpussittoman imurointimahdollisuuden ansiosta rikkoutuneet juomapullot, pienet lätäköt tai kostea lika eivät ole mikään ongelma.
Vuotanut tai läikkynyt vesi
Suuriin lätäköihin on monia syitä, mutta kaikissa tapauksissa ne voidaan siivota perusteellisesti Kärcherin märkä-kuivaimurilla. Suuri säiliö varmistaa, että voit imuroida pitkiä aikoja sekä poistaa suuria vesikertymiä nopeasti ja vaivattomasti.
Puutarha
Märkä-kuivaimuri on todellinen apu myös puutarhassa. Laite imuroi pienet oksat, soran ja lehdet helposti tai voit myös puhaltaa ne sivuun puhallintoiminnolla.
Ulkoalueet
Patiot, autotallit, talojen sisäänkäynnit ja portaat ovat taas hetkessä puhtaat märkä-kuivaimurien ansiosta.
Sisätilat
Märkä-kuivaimureita voidaan käyttää tavallisten pölynimurien tapaan asuintilojen imurointiin. Parhaat siivoustulokset saadaan mattosuuttimen ja muiden lisävarusteiden avulla.
Usein kysytyt kysymykset
Märkä-kuivaimurien lisävarusteet: kätevämpiä, perusteellisempia
Lisävarusteet on kehitetty erityisesti Kärcherin märkä-kuivaimureille. Yhdessä laitteiden kanssa ne saavat aikaan erittäin vaikuttavan puhdistustehon ja laajentavat käyttökohteiden valikoimaa.