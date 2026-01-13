Ylivertainen puhdistus- ja imuteho

Kärcher -märkä-kuivaimurit osoittavat todellisen arvonsa siellä, missä perinteiset kotitalousimureiden tehot eivät riitä. Tehokkaan imun ja erinomaisen energiatehokkuuden, sekä laitteiden ja lisävarusteiden täydellisen yhteensopivuuden ansiosta märkä-kuivaimurit sopivat kaikenlaisen lian imurointiin. Ne takaavat nopeat ja perusteelliset puhdistustulokset: tehokkaan imun käyttäminen sahattaessa, hiottaessa ja monessa muussa likaisessa työssä vähentää altistumista pölylle ja lialle, ja pitää työtilan puhtaana.