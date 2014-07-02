Höyrypuhdistimet ja höyryimurit
Hygieenistä puhtautta ilman kemikaaleja. Kärcher höyrypuhdistimet ja höyryimurit puhdistavat taloudellisesti ja hygieenisesti - ilman kemikaaleja. Laaja valikoima lisävarusteita mahdollistavat monet erilaiset käyttökohteet. Tyypillisiä kohteita ovat kovat lattia-, lasi-, rosteri- ja kaakelipinnat.
Höyrypuhdistimet
Hygieenistä, kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä: Kärcher höyrypuhdistimilla voidaan puhdistaa kaikki kovat pinnat ilman kemiallisia puhdistusaineita.
Höyryimurit
Imuroivat höyrypuhdistimet mahdollistavat höyrypesun, imuroinnin ja kuivauksen samalla kertaa. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta höyryimurit ovat käyttökelpoisia monissa eri kohteissa.