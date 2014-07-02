Höyrypuhdistimet ja höyryimurit

Hygieenistä puhtautta ilman kemikaaleja. Kärcher höyrypuhdistimet ja höyryimurit puhdistavat taloudellisesti ja hygieenisesti - ilman kemikaaleja. Laaja valikoima lisävarusteita mahdollistavat monet erilaiset käyttökohteet. Tyypillisiä kohteita ovat kovat lattia-, lasi-, rosteri- ja kaakelipinnat.

Kärcher Höyrypuhdistimet

Höyrypuhdistimet

Hygieenistä, kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä: Kärcher höyrypuhdistimilla voidaan puhdistaa kaikki kovat pinnat ilman kemiallisia puhdistusaineita.

Katso tuotteet
Kärcher Höyryimurit

Höyryimurit

Imuroivat höyrypuhdistimet mahdollistavat höyrypesun, imuroinnin ja kuivauksen samalla kertaa. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta höyryimurit ovat käyttökelpoisia monissa eri kohteissa.

Katso tuotteet