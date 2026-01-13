Imurointi tai moppaus - RVC 3 suoriutuu molemmista

Voit nauttia elämän parhaista hetkistä, kun älykäs imurimme vastaa kotisi puhtaanapidosta imuroinnilla ja moppauksella. RCV 3 puhdistaa kaikki tavalliset kotitalouksien lattiapinnat ja matalanukkaiset matot itsenäisesti, järjestelmällisesti ja täysin luotettavasti – tietysti myös silloin, kun et itse ole kotona. Sovelluksen avulla voit säätää siivouksen tarpeidesi ja kotisi mukaan. Sinä päätät, mitä siivotaan ja milloin. Voit määrittää erilaiset siivousohjelmat kullekin huoneelle. Aseta kieltoalueita, jos et halua robotti-imurin menevän tietyille alueille tai käytä erityistoimintoa ohjatakseen sen kohtiin, joissa tarvitaan perusteellisempaa siivousta. Huoneet kartoitetaan tarkasti LiDAR-navigoinnilla sekä herkillä antureilla, jotka havaitsevat kynnykset, portaat ja suuret pudotukset, lisäten turvallisuutta siivouskertojen aikana.



Tekniset tiedot

