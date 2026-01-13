MOPPAAVA ROBOTTI-IMURI HELPOTTAA ARKEA

Se on pyöreä, litteä ja liikkuu hiljaa asuintilojen läpi. Robotti-imuri liikkuu systemaattisesti välttäen esteitä. Kotisi asukkailla on nyt yksi rutiini vähemmän tehtävälistallaan. Kärcherin moppaava robotti-imuri huolehtii lattian siivouksesta puolestasi. Kovat lattiat ja matalanukkaiset matot puhdistetaan automaattisesti. Laitteet eivät pelkästään imuroi, vaan ne voivat myös pyyhkiä lattian. Imurit liikkuvat tarkasti reunoja pitkin ja ylittävät helposti matalat kynnykset sekä maton reunat. Robotti-imurit puhdistavat intensiivisemmin erittäin likaiset kohdat. Sovelluksen avulla voit jopa asettaa imurin ja mopin toimimaan juuri niin kuin itse haluat.

0 Tuotteet

Vähemmän kotitöitä. Enemmän WOW-efektiä.

Kärcher moppaava robotti-imuri

Kohokohdat

Robotti, pilvi ja sovellus - 3 elementtiä, yksi yhtenäinen järjestelmä

Kärcherin robotti-imurit tarjoavat laajan valikoiman toimintoja ja asetuksia, vaikka olevatkin todella helppokäyttöisiä. Robotin, pilvipalvelun ja sovellusohjattavuuden yhdistelmä muodostaa täydellisen perustan parhaille puhdistustuloksille. Voit myös käyttää ajastintoimintoja ja määrittää puhdistusohjelmat yksilöllisten tarpeittesi mukaan. Jos imurille on saatavilla tietoturvapäivitys tai uusia toimintoja, sovellus ilmoittaa siitä automaattisesti. Tutustu arkea helpottaviin puhdistusratkaisuihimme ja hanki aikaa elämän nautinnollisempiin asioihin.

Henkilö ohjaa robotti-imuria älypuhelimen sovelluksella

Tulevaisuus on tässä: itsenäinen siivous

Robotti-imurin etäkäynnistys sovelluksen kautta on niin helppoa, että voit aina tulla puhtaaseen kotiin. Moppaava robotti-imurimme tekee työn puolestasi. Laite käyttää korkean teknologian LiDAR-lasernavigointia kotisi pohjapiirroksen luomiseen. Aloittaessaan siivoustyöt, älykäs imuri käyttää tarkkoja antureitaan määrittämään sijaintinsa ja navigoimaan ympäristössään. Tähän sisältyy esteiden kiertäminen huoneessa ja portaiden havaitseminen niitä välttääkseen. Anturitekniikan ansiosta tämä älykäs siivousapulainen tarjoaa helpon ja tehokkaan ratkaisun kodin siisteyden ylläpitämiseen. Moppaava robotti-imuri toimii täysin itsenäisesti ja ohjaa itsensä lopuksi takaisin latausasemalleen. Live-kartoitustoiminto tarkoittaa, että voit tarkistaa siivouksen edistymisen milloin tahansa. RCV 5 -lippulaivamallissa on myös AI-esineentunnistus, joten se voi automaattisesti ajaa tai kiertää jopa matalia esineitä, kuten kenkiä tai kaapeleita. Se tunnistaa matot ja puhdistaa ne erityisen perusteellisesti imurointitilassa sekä välttää kokonaan niiden moppausta.

Moppaava robotti-imuri tunnistaa portaat

Valinta on sinun: räätälöi siivous makusi mukaan

Kärcherin moppaavat robotti-imurit ovat varsinaisia monitaitureita. Olipa kyseessä yksinkertainen imurointi tai yhdistelmä kuiva- ja märkäpesua: kaikki on mahdollista. Kätevän sovellusohjauksen ansiosta valinnat ovat aina käden ulottuvilla. Puhdistusasetukset, kuten imuteho tai moppaukseen käytettävä vesimäärä, voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan. Likaisemmat alueet voidaan siivota useita kertoja, kun halutaan perusteellisempaa puhdistusta.

Moppaava robotti-imuri siistimässä kengänjälkiä

RCV 3 – perustarpeisiin

Imurointi tai moppaus - RVC 3 suoriutuu molemmista

Voit nauttia elämän parhaista hetkistä, kun älykäs imurimme vastaa kotisi puhtaanapidosta imuroinnilla ja moppauksella. RCV 3 puhdistaa kaikki tavalliset kotitalouksien lattiapinnat ja matalanukkaiset matot itsenäisesti, järjestelmällisesti ja täysin luotettavasti – tietysti myös silloin, kun et itse ole kotona. Sovelluksen avulla voit säätää siivouksen tarpeidesi ja kotisi mukaan. Sinä päätät, mitä siivotaan ja milloin. Voit määrittää erilaiset siivousohjelmat kullekin huoneelle. Aseta kieltoalueita, jos et halua robotti-imurin menevän tietyille alueille tai käytä erityistoimintoa ohjatakseen sen kohtiin, joissa tarvitaan perusteellisempaa siivousta. Huoneet kartoitetaan tarkasti LiDAR-navigoinnilla sekä herkillä antureilla, jotka havaitsevat kynnykset, portaat ja suuret pudotukset, lisäten turvallisuutta siivouskertojen aikana.


Tekniset tiedot

  • Imuteho: 2500 Pa
  • Käyttöaika: 120 min
  • 2-in-1 jätesäiliö (330 ml) sis. puhtaan veden säiliön (170 ml)
  • Kuivajätesäiliö: 500 ml

RCV 3:n ominaisuudet

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – älykäs siivoaja

Yhtä perusteellinen kuin RCV 3 – tekoälyllä varustettuna

Jos haluat olla varma, ettei robotti-imuri jyrää lattialle jääneitä kenkiä ja johtoja, hyödynnä RCV 5:n tekoälyä. Lippulaivamallimme poistaa sinulta kaiken vaivan lattian siivouksesta. LiDAR-navigoinnin lisäksi tässä moppaavassa robotti-imurissa on kaksoislaserjärjestelmä ja kamera, jotka varmistavat, että se tunnistaa ja navigoi luotettavasti ohi jokaisen esteen. Sen hiljainen käyttöääni tekee myös RCV 5:stä todella huomaavaisen kotiapulaisen. Kovat lattiapinnat voidaan imuroida tai mopata valitun ohjelman mukaan. Intensiivistä maton imurointia varten siinä on myös Auto Boost -toiminto, joka antaa lisätehoa pölyn poistamiseen tekstiileistä. Moppaustilassa robotti ei kulje mattojen yli. RCV 5:n ohjaaminen on myös helppoa sovelluksen ansiosta.


Tekniset tiedot:

  • Imuteho: 5000 Pa
  • Käyttöaika: 120 min
  • Kuivajätesäiliö: 330 ml
  • Puhdasvesisäiliö: 240 ml

RCV 5:n ominaisuudet

icon_arrow

icon_arrow

Itsenäinen siivous - robotti-imurin automatiikka tekee siitä totta

Kärcherin Home Robots -sovellus antaa sinulle pääsyn kaikkiin moppaavan robotti-imurin tärkeisiin toimintoihin. Itsenäinen siivous tarjoaa paljon uusia ominaisuuksia, kuten siivousaikojen asettamisen ja siivouskarttojen luomisen – missä tahansa oletkin. Jos olet poissa kotoa ja haluat aloittaa siivouksen ennen kotiin tuloa, voit tehdä sen! Aktivoi imuri älypuhelimesi sovelluksesta, ja voit palata puhtaaseen kotiin. Kärcher Home Robots -sovellus on saatavilla ilmaiseksi Apple Storesta tai Google Play -kaupasta. Lataa sovellus, ja aloita ensimmäinen siivoustyö heti.

Robotti-imurin tietosuoja

Tietosuoja

 

Koko tiedonsiirto älypuhelimesi Home Robots -sovelluksen ja robotti-imurin välillä kulkee pilven kautta vain Saksassa sijaitseville palvelimille. Saksassa toimivana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä, ja huolehtii äärimmäisen huolellisesti varmistaakseen, että kaikki sovellettavat lakivaatimukset täyttyvät. Tarjolla on säännöllisiä ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä, jotta sovelluksesi ovat ajan tasalla ja tietosi ovat aina turvassa.

Siivousalueiden määritys

Siivousalueiden asettaminen

 

Kärcherin moppaavat robotti-imurit siivoavat itsenäisesti ja systemaattisesti. Voit määrittää sovelluksen kautta kodin ”kieltoalueet”, eli alueet, joihin et halua imurin menevän. Lisäksi voit asettaa ”moppauskieltoalueet” paikkoihin, jotka imuroidaan, mutta joita ei mopata. Sovelluksen avulla voit myös luoda ns. ”virtuaaliset seinät” estämään imuria kulkemasta tiettyjen huoneiden lävitse. Kaikki tämä onnistuu helposti ja intuitiivisesti sovelluksen avulla.

Siivousohjelmien määrittely

Monipuoliset siivoustilat

 

Home Robots -sovelluksemme tarjoaa perusohjelman lisäksi paljon toimintoja itsenäiseen siivoukseen. Imurointi, moppaus tai molempien yhdistelmä – sovelluksen avulla sinulla on kaikki käden ulottuvilla, jolloin voit helposti määrittää siivoustilan tietyille huoneille tai alueille. Voit myös säätää useita parametreja omien tarpeidesi mukaan - imutehosta veden virtausnopeuteen moppauksen aikana.

Siivousaikataulut 2.0

Siivousaikataulu 2.0

 

Home Robots -sovelluksen ajastintoiminnon avulla voit luoda henkilökohtaisen siivousaikataulun imurillesi. Aseta paitsi päivät ja kellonajat, jolloin haluat imurin toimivan, myös alueet, jotka sen tulee puhdistaa tietyllä puhdistusohjelmalla valittuna aikana. Koska kaikki huoneet ovat kartoitettuja, voit mukauttaa kunkin huoneen siivousasetukset erikseen.

Puhdistusalueiden ja kohteiden määrittely

Kohde- ja aluesiivous

 

Jos lattialle putoaa muruja tai ilmaantuu likaa, voit käyttää kahta joustavaa ratkaisua. Jos likaa kertyy usein tiettyyn paikkaan, voit määrittää sovelluksella kohdennetun puhdistusalueen. Suurempia likaisia alueita varten voit asettaa sovelluksella puhdistettavan alueen koon, jolloin puhdistus on sekä nopeaa että tehokasta.

Toimintojen aktivointi ja poisto käytöstä

Toimintojen aktivointi ja poisto käytöstä

Laaja valikoima toimintoja, kuten Auto Boost, maton tunnistus tai tekoälytoiminto, voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä käyttäjän tarpeiden tai mieltymysten mukaan. Auto Boost -lisäimutehotoiminto voidaan esimerkiksi kytkeä pois päältä matoilla, jotta puhdistus pysyy alhaisella imuteholla, kun likaa on vain vähän. Tämä säästää energiaa ja pidentää siivousaikaa ennen kuin robotin on palattava latausasemalleen.

Varusteiden käyttöikä

Varusteiden käyttöikä

Moppaavalle robotti-imurille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kotitaloudesta toiseen riippuen muun muassa puhdistettavan alueen koosta, likaisuudesta ja siivousajojen tiheydestä. Näin ollen lisävarusteiden kulumisnopeus vaihtelee suuresti. Tästä syystä Home Robots -sovellus näyttää tarvikkeiden, kuten harjojen, kulumisen asteen ja ilmoittaa, milloin lisävarusteet on vaihdettava. Näin varmistetaan, että älykäs pölynimuri on aina täydellisesti varusteltu toimimaan parhaimmillaan, ja että puhdistustulokset eivät jätä toivomisen varaa.

Siivoushistoria

Siivoushistoria

 

Home Robots -sovellus tallentaa jokaisen siivouskerran reaaliajassa, tarjoten mielenkiintoisia tietoja moppaavan robotti-imurin toiminnasta. Saat tietää, milloin laite on ollut missäkin huoneessa, mitä matkoja se on kulkenut ja kuinka monta neliömetriä lattiaa on imuroitu tai mopattu. Näin voit seurata tarkasti robotti-imurisi toimintaa – vaikka olisit itse poissa kotoa.

Muut robotti-imurin toiminnot

Muut toiminnot

 

Home Robots -sovelluksella pääset käyttämään kaikkia siivousrobottisi tärkeitä toimintoja. Tämä sisältää monia lisätoimintoja, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi jossakin tilanteessa. Sovellusta voidaan käyttää vaikkapa robottisi kaukosäätimenä, esimerkiksi jos sinun on ohjattava se erityisen hankalaan asentoon. Älypuhelimella voidaan myös säätää puheen kieli ja äänenvoimakkuus, tai antaa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Logo of Apple App Store

App Store

Lataa App Storesta

Logo of Google Play Store

Google Play

Lataa Google Play -sovelluskaupasta

Käyttöönotto ja huolto

Tarvikkeet

UKK –usein kysytyt kysymykset moppaavista robotti-imureista

Kysymykset robotista:

Ensimmäisellä käyttökerralla robotti kulkee ympäri huonetta ja kalibroi itsensä, sekä luo kartan alueesta. Se ei imuroi tai moppaa tätä tehdessään. Tämä kalibrointiprosessi voidaan toistaa uusille alueille sovelluksen kautta.

Ennen kuin robotti aloittaa siivousajon, se pyörii akselinsa ympäri kahdesti kalibroidakseen itsensä. Tämä prosessi suoritetaan oletuksena. Jos robotti kuitenkin liikkuu koordinoimattomalla tavalla, tarkista seuraavat asiat:

  • Putoamisen estävä sensori on peittynyt pölyllä tai lialla, ja se laukaisee virhesignaalin. Pyyhi sensori varovasti kostealla liinalla.
  • Pyörään on juuttunut jotakin, joka aiheuttaa laitteen pyörimisen. Tarkasta pyörän toimivuus.
  • Törmäysanturi on viallinen. Kosketa ja paina robotin edessä ja sivuilla olevia törmäysantureita tarkistaaksesi, voiko levy ponnahtaa takaisin automaattisesti.

Jos mikään näistä toimenpiteistä ei auta, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Varmista, että latausaseman pistoke on seinässä. Suosittelemme asettamaan latausaseman seinää vasten niin, että aseman edessä on 1,5 m tyhjää tilaa ja molemmilla puolilla on n. puoli metriä tyhjää tilaa.

Jos latausasemaa siirretään siivouksen aikana, robotilla voi olla vaikeuksia löytää sitä kun siivousajo päättyy.

 

Varmista, että pistorasiassa on virtaa ja että se on täysin kosketuksessa latausaseman virtalähteeseen. Tarkista myös, että robotin latauskoskettimet koskettavat latausaseman koskettimia.

Varmista, että latausaseman edessä ja ympärillä on tarpeeksi tilaa, ja että latauskoskettimet ovat pölyttömät.
Huoneen lämpötila voi olla liian matala (alle 0°C) tai liian korkea (more than 35°C).

Jos yllä olevat menetelmät eivät ratkaise ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Tarkista ensin, onko robotin putoamisen tunnistava anturi pölyn peitossa. Jos ongelma jatkuu anturin puhdistamisen jälkeen, vika voi olla itse anturissa. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

  • Tarkista akun varaustaso. Jos se on liian matala, lataa robotti ja yritä uudestaan.
  • Robotti ei käynnisty, jos huoneen lämpötila on alle 0°C tai yli 35°C.

Pidä virtapainiketta pohjassa. Robottia ei saa sammuttaa sen ollessa paikoillaan latausasemassa.

Kyllä, voit käynnistää robotin virtapainiketta painamalla. Huomaathan kuitenkin, että joitakin ominaisuuksia voi käyttää vain Wi-Fi -yhteydellä sovelluksen kautta.

 Kaikille perinteisille koville lattioille ja matalanukkaisille matoille. Kun käytät robottia puulattioilla, muista poistaa moppilevy robotista kostean puhdistuksen jälkeen, jotta puu ei vaurioidu.

Valo ei yleensä vaikuta robotin liikkumiseen, joskin hyvin tummat varjot voivat laukaista esineen tunnistuksen RCV 5 -mallissa.

Ei. Latauskoskettimien kantama maksimijännite on ihmiskeholle turvallisen jännitealueen sisällä.

  •  Lataa akkua n. 3-5 tuntia, jos robotti ei ole ollut hetkeen käytössä.
  • Akun käyttöaika laskee, kun se alkaa tulla käyttöikänsä päähän.

Jos näistä kumpikaan ei selitä ongelmaa, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

  • Akun varaus on liian vähäinen ajastettua siivousajoa varten.
  • Siivousaikataulua ei oltu tallennettu. Tarkista tallennetut aikataulut sovelluksesta.

Jos kumpikaan näistä ei selitä ongelmaa, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

  1. Avaa Google Home -sovellus
  2. Paina "Set up device" ja valitse "Google Service"
  3. Etsi kohta "Skills"
  4. Kirjaudu tilillesi
  5. Valitse laite ohjeiden mukaisesti
  1. Avaa Alexa-sovellus ja klikkaa "More" ja valitse "Skill & Games"
  2. Valitse "Skills"
  3. Klikkaa "Activate"
  4. Kirjaudu tilillesi
  5. Viimeistele yhteys tililläsi
  6. Klikkaa "Find devices" ja valitse laite ohjeiden mukaisesti

RCV 3:
Paina kotipainiketta 5 sekunnin ajan. Vapauta kotipainike, kun kuulet äänimerkin, ja paina sitten kotipainiketta vielä 5 sekuntia. Kun kuulet äänimerkin, järjestelmä on nollattu. Käyttäjätiedot ja puhdistustiedot poistetaan, mutta versiotiedot ja lisävarusteiden huoltotiedot säilyvät ennallaan.

RCV 5:
Pidä nollauspainiketta painettuna 3 sekuntia. Kun kuulet äänimerkin, järjestelmä on nollattu. Käyttäjätiedot ja puhdistustiedot poistetaan, mutta versiotiedot ja lisävarusteiden huoltotiedot säilyvät ennallaan.

Kysymykset siivouksen tasosta:

Emme suosittele lattialle kertyneen veden imurointia, sillä se voi vahingoittaa robottia. 

Sammuta robotti välittömästi ja kuivaa säiliö, suodatinkokoonpanon osat ja imuaukko. Kun osat ovat kuivia, aseta ne takaisin ja käynnistä robotti uudelleen. Jos robotti ei vieläkään toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tarkista, onko pölysäiliö täynnä, koska se voi aiheuttaa lian ylivuotoa. Tyhjennä pölysäiliö ennen kuin se täyttyy liikaa.

Tarkista akun varaustaso. Jos se on alhainen, lataa robotti ja yritä uudelleen.

  • Varmista, että robotti ei ole Älä häiritse -tilassa, koska tämä estää sitä siivoamasta.
  • Robotti ei jatka puhdistamista, jos se on manuaalisesti asetettu latausasemaan.
  • Pölysäiliö on täynnä. Tyhjennä se.
  • Suodatin on tukossa. Ole hyvä ja puhdista se.
  • Vieras esine on tarttunut harjaan. Poista se.

Irrota pyyhkimen pidike ja valitse sovelluksesta "Vacuum".

Vesisäiliön saa täyttää vain vedellä.

Robotti pystyy siivoamaan huonekalujen alta vain, jos lattian ja huonekalujen välissä on riittävästi tilaa.

Kysymykset sovelluksesta:

Löydät "Kärcher Home Robots" -sovelluksen QR-koodin käyttöohjeesta. Lataa sovellus skannaamalla se älypuhelimellasi.

Tarkista, toimiiko Wi-Fi-verkkosi taajuudella 2,4 GHz. Jos Wi-Fi-verkkosi on kaksitaajuuksinen (2,4 GHz ja 5 GHz), yritä asettaa se 2,4 GHz:iin.

Varmista, että robotti on mahdollisimman lähellä reititintä.

Kyllä, voit sovelluksella määrittää yksittäisiä huoneita ja valita ne siivottavaksi karttaa käyttäen.

Sijoita robotti ja latausasema uudelle alueelle. Avaa karttaluettelo sovelluksessa ja valitse vaihtoehto luoda uusi kartta.

Varmista, että robotti on kytketty verkkoon ja on WLAN-verkon kantaman sisällä.

Kyllä, voit ohjata robottia etänä sovelluksen avulla.

Kysymykset tuotteen huollosta:

Ei. Kun robotti on ladattu täyteen, se siirtyy lisälataustilaan ylilatauksen estämiseksi. Varmista myös, etteivät lapset leiki robotilla, vaikka se olisi täyteen ladattu.

Kyllä. Kun siivousrobotti on latautunut täyteen, se siirtyy lisälataustilaan ylilatauksen estämiseksi. Varmista myös, etteivät lapset leiki robotilla, vaikka se olisi täyteen ladattu. Jos et aio käyttää siivousrobottia vähään aikaan, suosittelemme sammuttamaan sen ja säilyttämään sen pakkauksessaan.

Ongelmien kartoitus:

Tarkista ja poista vieras esine tutkan edestä, tai siirrä robotti muualle käynnistääksesi sen uudelleen.

Pyyhi robotin putoamisanturi ja yritä uudelleen (tietoa anturin sijainnista löytyy käyttöohjeesta).

Siirrä siivousrobotti muualle ja yritä uudelleen.

Try pressing the collision sensor and checking it for foreign objects. Restart the robot after you have removed the foreign objects.

Jos puhdistusrobotti on liian kuuma tai kylmä, aloita sen käyttö vasta, kun lämpötila on palautunut normaaliksi.

Käynnistä laite uudelleen tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Sammuta robotti-imuri ja käynnistä se uudelleen.

Vieras esine voi tarttua harjaan, sivuharjaan tai vasempaan/oikeaan pyörään. Sammuta puhdistusrobotti ja poista kaikki vieraat esineet.