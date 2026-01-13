MOPPAAVA ROBOTTI-IMURI HELPOTTAA ARKEA
Se on pyöreä, litteä ja liikkuu hiljaa asuintilojen läpi. Robotti-imuri liikkuu systemaattisesti välttäen esteitä. Kotisi asukkailla on nyt yksi rutiini vähemmän tehtävälistallaan. Kärcherin moppaava robotti-imuri huolehtii lattian siivouksesta puolestasi. Kovat lattiat ja matalanukkaiset matot puhdistetaan automaattisesti. Laitteet eivät pelkästään imuroi, vaan ne voivat myös pyyhkiä lattian. Imurit liikkuvat tarkasti reunoja pitkin ja ylittävät helposti matalat kynnykset sekä maton reunat. Robotti-imurit puhdistavat intensiivisemmin erittäin likaiset kohdat. Sovelluksen avulla voit jopa asettaa imurin ja mopin toimimaan juuri niin kuin itse haluat.
Vähemmän kotitöitä. Enemmän WOW-efektiä.
Kohokohdat
Robotti, pilvi ja sovellus - 3 elementtiä, yksi yhtenäinen järjestelmä
Kärcherin robotti-imurit tarjoavat laajan valikoiman toimintoja ja asetuksia, vaikka olevatkin todella helppokäyttöisiä. Robotin, pilvipalvelun ja sovellusohjattavuuden yhdistelmä muodostaa täydellisen perustan parhaille puhdistustuloksille. Voit myös käyttää ajastintoimintoja ja määrittää puhdistusohjelmat yksilöllisten tarpeittesi mukaan. Jos imurille on saatavilla tietoturvapäivitys tai uusia toimintoja, sovellus ilmoittaa siitä automaattisesti. Tutustu arkea helpottaviin puhdistusratkaisuihimme ja hanki aikaa elämän nautinnollisempiin asioihin.
Tulevaisuus on tässä: itsenäinen siivous
Robotti-imurin etäkäynnistys sovelluksen kautta on niin helppoa, että voit aina tulla puhtaaseen kotiin. Moppaava robotti-imurimme tekee työn puolestasi. Laite käyttää korkean teknologian LiDAR-lasernavigointia kotisi pohjapiirroksen luomiseen. Aloittaessaan siivoustyöt, älykäs imuri käyttää tarkkoja antureitaan määrittämään sijaintinsa ja navigoimaan ympäristössään. Tähän sisältyy esteiden kiertäminen huoneessa ja portaiden havaitseminen niitä välttääkseen. Anturitekniikan ansiosta tämä älykäs siivousapulainen tarjoaa helpon ja tehokkaan ratkaisun kodin siisteyden ylläpitämiseen. Moppaava robotti-imuri toimii täysin itsenäisesti ja ohjaa itsensä lopuksi takaisin latausasemalleen. Live-kartoitustoiminto tarkoittaa, että voit tarkistaa siivouksen edistymisen milloin tahansa. RCV 5 -lippulaivamallissa on myös AI-esineentunnistus, joten se voi automaattisesti ajaa tai kiertää jopa matalia esineitä, kuten kenkiä tai kaapeleita. Se tunnistaa matot ja puhdistaa ne erityisen perusteellisesti imurointitilassa sekä välttää kokonaan niiden moppausta.
Valinta on sinun: räätälöi siivous makusi mukaan
Kärcherin moppaavat robotti-imurit ovat varsinaisia monitaitureita. Olipa kyseessä yksinkertainen imurointi tai yhdistelmä kuiva- ja märkäpesua: kaikki on mahdollista. Kätevän sovellusohjauksen ansiosta valinnat ovat aina käden ulottuvilla. Puhdistusasetukset, kuten imuteho tai moppaukseen käytettävä vesimäärä, voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan. Likaisemmat alueet voidaan siivota useita kertoja, kun halutaan perusteellisempaa puhdistusta.
RCV 3 – perustarpeisiin
Imurointi tai moppaus - RVC 3 suoriutuu molemmista
Voit nauttia elämän parhaista hetkistä, kun älykäs imurimme vastaa kotisi puhtaanapidosta imuroinnilla ja moppauksella. RCV 3 puhdistaa kaikki tavalliset kotitalouksien lattiapinnat ja matalanukkaiset matot itsenäisesti, järjestelmällisesti ja täysin luotettavasti – tietysti myös silloin, kun et itse ole kotona. Sovelluksen avulla voit säätää siivouksen tarpeidesi ja kotisi mukaan. Sinä päätät, mitä siivotaan ja milloin. Voit määrittää erilaiset siivousohjelmat kullekin huoneelle. Aseta kieltoalueita, jos et halua robotti-imurin menevän tietyille alueille tai käytä erityistoimintoa ohjatakseen sen kohtiin, joissa tarvitaan perusteellisempaa siivousta. Huoneet kartoitetaan tarkasti LiDAR-navigoinnilla sekä herkillä antureilla, jotka havaitsevat kynnykset, portaat ja suuret pudotukset, lisäten turvallisuutta siivouskertojen aikana.
Tekniset tiedot
- Imuteho: 2500 Pa
- Käyttöaika: 120 min
- 2-in-1 jätesäiliö (330 ml) sis. puhtaan veden säiliön (170 ml)
- Kuivajätesäiliö: 500 ml
RCV 3:n ominaisuudet
RCV 5 – älykäs siivoaja
Yhtä perusteellinen kuin RCV 3 – tekoälyllä varustettuna
Jos haluat olla varma, ettei robotti-imuri jyrää lattialle jääneitä kenkiä ja johtoja, hyödynnä RCV 5:n tekoälyä. Lippulaivamallimme poistaa sinulta kaiken vaivan lattian siivouksesta. LiDAR-navigoinnin lisäksi tässä moppaavassa robotti-imurissa on kaksoislaserjärjestelmä ja kamera, jotka varmistavat, että se tunnistaa ja navigoi luotettavasti ohi jokaisen esteen. Sen hiljainen käyttöääni tekee myös RCV 5:stä todella huomaavaisen kotiapulaisen. Kovat lattiapinnat voidaan imuroida tai mopata valitun ohjelman mukaan. Intensiivistä maton imurointia varten siinä on myös Auto Boost -toiminto, joka antaa lisätehoa pölyn poistamiseen tekstiileistä. Moppaustilassa robotti ei kulje mattojen yli. RCV 5:n ohjaaminen on myös helppoa sovelluksen ansiosta.
Tekniset tiedot:
- Imuteho: 5000 Pa
- Käyttöaika: 120 min
- Kuivajätesäiliö: 330 ml
- Puhdasvesisäiliö: 240 ml
RCV 5:n ominaisuudet
Itsenäinen siivous - robotti-imurin automatiikka tekee siitä totta
Kärcherin Home Robots -sovellus antaa sinulle pääsyn kaikkiin moppaavan robotti-imurin tärkeisiin toimintoihin. Itsenäinen siivous tarjoaa paljon uusia ominaisuuksia, kuten siivousaikojen asettamisen ja siivouskarttojen luomisen – missä tahansa oletkin. Jos olet poissa kotoa ja haluat aloittaa siivouksen ennen kotiin tuloa, voit tehdä sen! Aktivoi imuri älypuhelimesi sovelluksesta, ja voit palata puhtaaseen kotiin. Kärcher Home Robots -sovellus on saatavilla ilmaiseksi Apple Storesta tai Google Play -kaupasta. Lataa sovellus, ja aloita ensimmäinen siivoustyö heti.
Tietosuoja
Koko tiedonsiirto älypuhelimesi Home Robots -sovelluksen ja robotti-imurin välillä kulkee pilven kautta vain Saksassa sijaitseville palvelimille. Saksassa toimivana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä, ja huolehtii äärimmäisen huolellisesti varmistaakseen, että kaikki sovellettavat lakivaatimukset täyttyvät. Tarjolla on säännöllisiä ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä, jotta sovelluksesi ovat ajan tasalla ja tietosi ovat aina turvassa.
Siivousalueiden asettaminen
Kärcherin moppaavat robotti-imurit siivoavat itsenäisesti ja systemaattisesti. Voit määrittää sovelluksen kautta kodin ”kieltoalueet”, eli alueet, joihin et halua imurin menevän. Lisäksi voit asettaa ”moppauskieltoalueet” paikkoihin, jotka imuroidaan, mutta joita ei mopata. Sovelluksen avulla voit myös luoda ns. ”virtuaaliset seinät” estämään imuria kulkemasta tiettyjen huoneiden lävitse. Kaikki tämä onnistuu helposti ja intuitiivisesti sovelluksen avulla.
Monipuoliset siivoustilat
Home Robots -sovelluksemme tarjoaa perusohjelman lisäksi paljon toimintoja itsenäiseen siivoukseen. Imurointi, moppaus tai molempien yhdistelmä – sovelluksen avulla sinulla on kaikki käden ulottuvilla, jolloin voit helposti määrittää siivoustilan tietyille huoneille tai alueille. Voit myös säätää useita parametreja omien tarpeidesi mukaan - imutehosta veden virtausnopeuteen moppauksen aikana.
Siivousaikataulu 2.0
Home Robots -sovelluksen ajastintoiminnon avulla voit luoda henkilökohtaisen siivousaikataulun imurillesi. Aseta paitsi päivät ja kellonajat, jolloin haluat imurin toimivan, myös alueet, jotka sen tulee puhdistaa tietyllä puhdistusohjelmalla valittuna aikana. Koska kaikki huoneet ovat kartoitettuja, voit mukauttaa kunkin huoneen siivousasetukset erikseen.
Kohde- ja aluesiivous
Jos lattialle putoaa muruja tai ilmaantuu likaa, voit käyttää kahta joustavaa ratkaisua. Jos likaa kertyy usein tiettyyn paikkaan, voit määrittää sovelluksella kohdennetun puhdistusalueen. Suurempia likaisia alueita varten voit asettaa sovelluksella puhdistettavan alueen koon, jolloin puhdistus on sekä nopeaa että tehokasta.
Toimintojen aktivointi ja poisto käytöstä
Laaja valikoima toimintoja, kuten Auto Boost, maton tunnistus tai tekoälytoiminto, voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä käyttäjän tarpeiden tai mieltymysten mukaan. Auto Boost -lisäimutehotoiminto voidaan esimerkiksi kytkeä pois päältä matoilla, jotta puhdistus pysyy alhaisella imuteholla, kun likaa on vain vähän. Tämä säästää energiaa ja pidentää siivousaikaa ennen kuin robotin on palattava latausasemalleen.
Varusteiden käyttöikä
Moppaavalle robotti-imurille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kotitaloudesta toiseen riippuen muun muassa puhdistettavan alueen koosta, likaisuudesta ja siivousajojen tiheydestä. Näin ollen lisävarusteiden kulumisnopeus vaihtelee suuresti. Tästä syystä Home Robots -sovellus näyttää tarvikkeiden, kuten harjojen, kulumisen asteen ja ilmoittaa, milloin lisävarusteet on vaihdettava. Näin varmistetaan, että älykäs pölynimuri on aina täydellisesti varusteltu toimimaan parhaimmillaan, ja että puhdistustulokset eivät jätä toivomisen varaa.
Siivoushistoria
Home Robots -sovellus tallentaa jokaisen siivouskerran reaaliajassa, tarjoten mielenkiintoisia tietoja moppaavan robotti-imurin toiminnasta. Saat tietää, milloin laite on ollut missäkin huoneessa, mitä matkoja se on kulkenut ja kuinka monta neliömetriä lattiaa on imuroitu tai mopattu. Näin voit seurata tarkasti robotti-imurisi toimintaa – vaikka olisit itse poissa kotoa.
Muut toiminnot
Home Robots -sovelluksella pääset käyttämään kaikkia siivousrobottisi tärkeitä toimintoja. Tämä sisältää monia lisätoimintoja, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi jossakin tilanteessa. Sovellusta voidaan käyttää vaikkapa robottisi kaukosäätimenä, esimerkiksi jos sinun on ohjattava se erityisen hankalaan asentoon. Älypuhelimella voidaan myös säätää puheen kieli ja äänenvoimakkuus, tai antaa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.