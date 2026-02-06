Siivousrobotit

Täysi hallinta ja tietoturva

Dokumentointiin ja koneiden etävalvontaan valtuutetut henkilöt voivat tarkastella yksityiskohtaisia ​​siivousraportteja, ilmoituksia ja tarkistaa koneen nykyinen tila milloin ja mistä tahansa vastaavasta verkkoportaalista tai Kärcherin KIRA Robots -sovelluksen kautta. Turvallisuussyistä kaikki tiedot on salattu ja suojattu tiukasti. Halutessaan valtuutetut henkilöt voivat saada ilmoituksia myös suoraan puhelimeensa. Takaamme kaikissa tapauksissa arkaluonteisten tietojen vastuullisen ja tarkoituksenmukaisen käsittelyn ja GDPR:n noudattamisen.