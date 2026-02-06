Siivousrobotit
Optimoi työprosessit, vähennä työn kuormittavuutta, paranna tehokkuutta.
Osaavan henkilökunnan löytäminen ja sen pitäminen, työn kuormittavuuden vähentäminen, laadun varmistaminen ja taloudellinen paine ovat suuria haasteita siivouksen ammattilaisille. Vastauksemme näihin haasteisiin on Kärcher Intelligent Robotic Application eli lyhyesti KIRA, Kärcherin siivousrobotit. Vapauta siivoushenkilökunta rutiininomaisista, kuormittavista ja aikaa vievistä tehtävistä toimintoihin, joissa ihmisen osaaminen on parhaimmillaan.
KIRA B 50 -yhdistelmäkonerobotti
- Käyttöalueet: keskikokoiset ja suuret, kovat lattiat
- Suorituskyky: jopa 2 300 m2 tunnissa
- Lisävarusteena saatava telakka-asema mahdollistaa täysin itsenäisen käytön
KIRA CV 50 -robotti-imuri
- Käyttökohteet: keskikokoiset kovat ja mattopäällysteiset lattiat
- Suorituskyky: jopa 525 m2 tunnissa
- Kaksi tehokasta 36 V -vaihdettavaa akkua tarjoavat pitkän ajoajan ja ovat yhteensopivia muiden siivouslaitteiden kanssa
Paras ratkaisu kaikkiin siivouskohteisiin:
Siivousala on käynyt läpi perustavanlaatuisen muutoksen: Pölynimurit, siivousliinat ja peruspesuaineet olivat aikoinaan riittäviä, mutta nyt alaa määrittelevät huippuluokan puhdistustekniikka, tiukat hygienia- ja ympäristöstandardit sekä yhä vaativammat siivoustehtävät.
Sen sijaan, että lähetettäisiin koulutettua ja ammattitaitoista siivoushenkilöstöä hoitamaan enemmän aikaavieviä tehtäviä, kuten lattioiden siivousta, Kärcherin KIRA-alustan kehittyneet siivousrobotit tarjoavat uusia ja parempia vaihtoehtoja. Siivoustiimien apuna robotit hoitavat lattioiden siivouksen niin suurissa ja laajoissa kuin kapeissa ja ahtaissa tiloissa.
Emme tee kompromisseja puhdistuksen laadusta all-in-one-koneratkaisulla, vaan olemme kehittäneet siivousrobottimme tarkasti juuri tähän käyttötarkoitukseen. Tämä on ainoa tapa varmistaa paras puhdistuslaatu pinnoille ja paras käsittelykokemus laitteen käyttäjille.
Kärcher Intelligent Robotic Application - Kärcherin älykkäät siivousrobotit
KIRA edustaa uutta tuotekategoriaa, jossa on jatkuvasti kasvava määrä ammattimaisia siivousrobotteja. Ne vapauttavat siivoushenkilöstön rutiininomaisista, kuormittavista tehtävistä kuten lattiansiivouksesta, jättäen heidät suorittamaan monimutkaisempia tehtäviä samanaikaisesti robottien kanssa. Helppokäyttöiset siivousrobottimme navigoivat ja siivoavat turvallisesti ja luotettavasti erilaisissa ympäristöissä tehokkaan anturiteknologian ja kehittyneen ohjelmiston ansiosta.
Asiantuntemuksen ja huipputeknologian yhdistyminen
Kärcher on ollut puhtausteknologian johtavassa asemassa maailmanlaajuisesti jo vuosikymmeniä. Autonomisesti toimivissa puhdistuslaitteissa yhdistyvätkin asiantuntemuksemme huippuluokan teknologiaan äärimmäisen tarkkojen antureiden, tehokkaiden tietokoneiden ja kehittyneiden ohjelmistojen muodossa luodakseen uusia, erittäin innovatiivisia tuotekonsepteja.
Riippumatta siitä, onko kyseessä imurointi tai lattianpesu, KIRA-alustan siivousrobotit navigoivat helposti ja turvallisesti tilavissa tai sokkeloisissa ympäristöissä tunnistaen ihmiset ja fyysiset esteet. Ne käsittelevät anturin tiedot sekunnin murto-osassa ja aloittavat tarvittaessa asianmukaiset, automaattiset väistöliikkeet. Koneiden kyvyt täyttävät älykkään ja täysin turvallisen navigoinnin korkeat tekniset vaatimukset. Tämä on osoitettu turvallisuussertifikaateilla, jotka osoittavat niiden toimivan IEC 63327[SM1] -standardin mukaisesti myös julkisilla alueilla.
Joka kerta yhtä puhdasta
KIRAn takana oleva teknologia on yhtä vaikuttavaa kuin puhdistuksen laatu ja sen saavuttamat tasaiset puhdistustulokset. Laitteiden käyttöönotto tai käyttäminen ei vaadi erityistä asiantuntijatietoa – päinvastoin, robotit on optimoitu yksinkertaiseen ja vaivattomaan käyttöön, joten lyhyt johdanto-opastus on kaikki tarvittava koulutus.
Mahdollisimman joustava, tarvittaessa räätälöitävissä
Siivousrobottimme on suunniteltu vastaamaan siivousalan ammattilaisten päivittäisessä työskentelyssä oleviin vaatimuksiin. KIRA-robotti-imuri on helposti ohjattavissa ja käytettävissä myös lyhyellä varoitusajalla, esimerkiksi hotellihuoneiden ja käytävien siivoamiseen. Se on varustettu kahdella tehokkaalla, vaihdettavalla 36 V Kärcher Battery Power+ -akulla. KIRA B 50 -yhdistelmäkoneen lisävarusteena oleva telakka-asema varmistaa täysin itsenäisen siivouksen: automaattinen akun lataaminen, puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön tyhjennys ja säiliön huuhtelu. Myös suuret varastotilat ja teollisuusalueet voidaan puhdistaa ilman ihmisen työpanosta.
Siivoa missä vaan - isoista halleista tai pöytien alta
Suurista alueista ahtaisiin tiloihin: Siivousrobottimme ovat erittäin monipuolisia, joten ne soveltuvat käytettäväksi kuljetusalalla (lentokentät, juna-asemat, logistiikkavarastot), vähittäiskaupassa (supermarketit, hypermarketit, ostoskeskukset), terveydenhuoltoalalla (sairaalat, hoitotilat), julkisissa rakennuksissa (koulut, yliopistot, museot, urheiluhallit, konferenssikeskukset), toimistorakennuksissa (aulat, käytävät, työhuoneet), ravintola- ja majoitusalalla (ravintolasalit, aulat, hotellikäytävät ja hotellihuoneet) sekä tietysti teollisuusympäristöissä tuotanto- ja valmistushallien siivoamiseen.
Täysi hallinta ja tietoturva
Dokumentointiin ja koneiden etävalvontaan valtuutetut henkilöt voivat tarkastella yksityiskohtaisia siivousraportteja, ilmoituksia ja tarkistaa koneen nykyinen tila milloin ja mistä tahansa vastaavasta verkkoportaalista tai Kärcherin KIRA Robots -sovelluksen kautta. Turvallisuussyistä kaikki tiedot on salattu ja suojattu tiukasti. Halutessaan valtuutetut henkilöt voivat saada ilmoituksia myös suoraan puhelimeensa. Takaamme kaikissa tapauksissa arkaluonteisten tietojen vastuullisen ja tarkoituksenmukaisen käsittelyn ja GDPR:n noudattamisen.
Akkuvoimaa ammattilaisille siivoustehtäviin
Tehokasta työntekoa akkukäyttöisillä laitteilla
Kärcherin akkukäyttöiset laitteet vastaavat täydellisesti siivoustyön ergonomialle, työturvallisuudelle ja tehokkuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Uuden akkutekniikan ansiosta johdottomat laitteet mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella samalla, kun niiden tehot vastaavat virtajohdollisia versioita. Kattava akkulaitteiden valikoima tarjoaa aivan uudenlaista ketteryyttä vaativaan ammattikäyttöön.
Ei johtoja, joihin kompastua
Sinun ei tarvitse etsiä pistorasioita tai kelata johtoja, eivätkä lattialla olevat johdot muodosta kompastumisvaaraa sinulle tai muille liikkujille. Älyakku näyttää sinulle akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan selkeästi minuutteina. Samoin saat myös tiedon siitä, kuinka monta minuuttia akun täyteen lataaminen vielä kestää.
Jo kymmenen siivouslaitetta, joita voi käyttää samalla 36 V -tehoakulla ja -pikalaturilla!
