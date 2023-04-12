Akkuvoimaa ammattilaisille siivoustehtäviin
Tutustu Kärcherin akkukäyttöisiin siivouslaitteisiin, jotka on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön:
Tehokasta työntekoa akkukäyttöisillä laitteilla
Kärcherin akkukäyttöiset laitteet vastaavat täydellisesti siivoustyön ergonomialle, työturvallisuudelle ja tehokkuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Uuden akkutekniikan ansiosta johdottomat laitteet mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella samalla, kun niiden tehot vastaavat virtajohdollisia versioita. Kattava akkulaitteiden valikoima tarjoaa aivan uudenlaista ketteryyttä vaativaan ammattikäyttöön.
Ei johtoja, joihin kompastua.
Sinun ei tarvitse etsiä pistorasioita tai kelata johtoja, eivätkä lattialla olevat johdot muodosta kompastumisvaaraa sinulle tai muille liikkujille. Älyakku näyttää sinulle akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan selkeästi minuutteina. Samoin saat myös tiedon siitä, kuinka monta minuuttia akun täyteen lataaminen vielä kestää.
Jo kolmetoista siivouslaitetta, joita voi käyttää samalla 36 V -tehoakulla ja -pikalaturilla!
AKKUKÄYTTÖISET SIIVOUSLAITTEET:
VARSI-IMURI LVS 1/2
Johdoton ja erittäin kevyt LVS kulkee vaivattomasti mukana niin portaissa kuljettaessa kuin siivousvaunun mukana. Imuria voidaan käyttää kolmella eri tehoalueella, joiden avulla puhdistusteho voidaan optimoida tarpeen mukaiseksi samalla, kun akun lataustarve vähenee.
- Läpivirtaus 15 l/s ja alipaine 220 mbar
- Säiliötilavuus 0,35 l
- Paino 2 kg (ilman varusteita)
- Käyttöaika yhdellä latauksella 80 min (eco!efficiency) / 28 min
PÖLYNIMURI T 10/1
10 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen käyvät vaivattomasti. Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet.
- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 10 l
- Paino 6,8 kg (ilman varusteita)
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 66 min (eco!efficiency-tila)
PÖLYNIMURI T 15/1
15 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen käyvät vaivattomasti. Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet.
- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 15 l
- Paino 7,2 (ilman varusteita)
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 66 min (eco!efficiency-tila)
ROBOTTI-IMURI CV 50
Itsenäisesti toimiva, keskikokoinen robotti-imuri ammattisiivoukseen, jonka älykäs navigointi, vaihdettavat tehoakut ja suuri roskasäiliö mahdollistavat siivoustyön automatisoinnin ja vapauttavat henkilökunnan aikaa muihin tehtäviin. KIRA on napin painalluksella heti valmis käyttöön.
- Työleveys 350 mm (telaharja)
- Nopeus 1,5 km/h
- Paino 15,1 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella max. 2,5 h
IMULAKAISUKONE KM 70/30 C Bp 2SB
Tämä kone tarjoaa imulakaisukoneen edut kompaktissa, kustannustehokkaassa muodossa. Pää- ja kaksi sivuharjaa toimivat akkukäyttöisen sähkömoottorin voimalla, jonka ansiosta kone liikkuu kevyesti ja esim. nurkkien ja kulmien lakaisu on helppoa.
- Työleveys 480 mm, 700 mm yhdellä harjalla, 980 mm kahdella sivuhuarjalla
- Säiliötilavuus 45 l
- Käyttöaika yhdellä latauksella 1 h
MATTOIMURI CV 30/2 Bp
Kärcher CV 30/2 on tehokas, telaharjalla varustettu mattoimuri, jonka 310 mm kokonaisleveys mahdollistaa sen joustavan käytön kalusteiden alta imuroitaessa tai vaikkapa ahtaita katsomotiloja siivotessa. Laite soveltuu automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta myös kovien pintojen pölynpoistoon.
■ Läpivirtaus 34 l/s ja alipaine 187 mbar
■ Säiliötilavuus 3 l
■ Paino 8 kg
■ Käyttöaika yhdellä latauksella 32 min / 50 min eco!efficiency-tila
REPPUIMURI BVL 5/1 Bp
Kovatehoinen reppuimuri on varma valinta paikkoihin, joissa kapeat tilat haittaavat puhdistustöitä ja virtajohto on tiellä. Ainutlaatuisen EPP-rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi materiaalien lujuudesta tinkimättä.
■ Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
■ Säiliötilavuus 5 l
■ Paino 4,8 kg
■ Käyttöaika yhdellä latauksella 30 min / 64 min eco!efficiency-tila
REPPUIMURI BVL 3/1 Bp
Reppuimuri on nyt saatavilla myös edullisena ja kompaktin kokoisena kolmen litran säiliöllä varustettuna versiona. Pienestä koostaan huolimatta imuri on tehokas; siinä on 189 mbarin alipaineen takaava imuturbiini.
■ Läpivirtaus 35,4 l/s ja alipaine 189 mbar
■ Säiliötilavuus 3 l
■ Paino 4,5 kg
■ Käyttöaika yhdellä latauksella 41 min / 73 min eco!efficiency-tila
UUSI: PAINEHUUHTELUKONE Puzzi 2/1
Uuden Puzzi 2/1 -tekstiilipesurin säiliökoko on suunniteltu nopeaa reagointia ja ketterää liikuteltavuutta edellyttäviin kohteisiin. Tämä kevyt painehuuhtelukone toimii tekstiilipesun lisäksi yksittäisten tahrojen poistajana.
- Läpivirtaus 16 l/s ja alipaine 16 kPa
- Säiliötilavuus 1,7 / 2,9 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 3,7 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 37 min
PAINEHUUHTELUKONE Puzzi 9/1 Bp
Johdoton tekstiilipesuri mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Kompaktin kokoinen ja ergonomisesti muotoiltu käsisuutin helpottaa työskentelyä kohteissa kuten autojen jalkatiloja ja istuimia puhdistettaessa.
■ Läpivirtaus 57 l/s ja alipaine 15 kPa
■ Säiliötilavuus 9 / 7 l (puhdas-/likavesi)
■ Paino 7,6 kg
■ Käyttöaika yhdellä latauksella 35 min
MATTOLAKAISIN CVS 65/1 Bp
Hiljainen laite soveltuu irtoroskien ja pölyn poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiapinnoilta. Harjapaineen säätö tapahtuu nopeasti ja helposti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää, jos harjapaine on liian suuri.
■ Työskentelyleveys 625 mm
■ Säiliötilavuus 20 l
■ Paino 41 kg
■ Käyttöaika yhdellä latauksella 60 min
MÄRKÄ-KUIVAIMURI NT 22/1 Ap Bp L
Kevyellä ja monikäyttöisellä laitteella voidaan imuroida nesteen lisäksi seka hieno- että raskasrakenteista likaa. Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus varmistaa imutehon jatkuvan hyvänä. Pölyluokka L.
■ Läpivirtaus 57 l/s ja alipaine 152 mbar
■ Säiliötilavuus 22 l
■ Paino 8,6 kg
■ Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min
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