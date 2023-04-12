Akkuvoimaa ammattilaisille siivoustehtäviin

MATTOLAKAISIN CVS 65/1 Bp

Hiljainen laite soveltuu irtoroskien ja pölyn poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiapinnoilta. Harjapaineen säätö tapahtuu nopeasti ja helposti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää, jos harjapaine on liian suuri.

■ Työskentelyleveys 625 mm

■ Säiliötilavuus 20 l

■ Paino 41 kg

■ Käyttöaika yhdellä latauksella 60 min

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