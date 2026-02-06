KIRA CV 50 -imurirobotti automatisoi rutiininomaiset imurointitehtävät ja vapauttaa näin ammattitaitoiset työntekijät tärkeämpiin työsuorituksiin. Automatiikka kartoittaa alueen täysin itsenäisesti ja laskee optimaalisen siivousreitin. Kätevällä pikakäynnistyspainikkeella se imuroi kaikki vapaana olevat tilat. Kompaktin muotoilun, tehokkaiden akkujen ja luotettavan navigoinnin ansiosta robotti-imuri on ihanteellinen työkalu tekstiilipintojen ja kovien lattioiden imurointiin. Leveä, 350 mm telaharja tuo imurointiin tehoa ja kahden sivuharjan avulla seinänvierustat ja nurkat saadaan imuroitua tarkasti. Kolmea erilaista anturiteknologiaa hyödyntävän navigointijärjestelmän ansiosta niin siivousalueen kartoitus kuin imurointi sujuvat luotettavasti ja turvallisesti. KIRA CV 50 on turvallisuustestattu IEC 63327 -standardin mukaisesti ja hyväksytty käytettäväksi julkisissa tiloissa. Käyttäjää informoiva kookas näyttö ja selkeät toimintopainikkeet tekevät imuroinnin automatisoinnista helppoa ja nopeaa. Siivousalueiden määrittely, ajastus ja siivousraportit ovat helposti saatavilla KIRA Robots -sovelluksen kautta. Akut ja laturi on hankittava erikseen. Suositeltava akkupaketti: 2.445-070.0.