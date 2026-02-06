KIRA CV 50
Robotti-imuri KIRA CV 50 mahdollistaa imuroinnin helpon automatisoinnin. Vaihdettavat tehoakut, suuri roskasäiliö ja leveä telaharja tekevät imurirobotista kompaktin kokoisen tehopakkauksen.
KIRA CV 50 -imurirobotti automatisoi rutiininomaiset imurointitehtävät ja vapauttaa näin ammattitaitoiset työntekijät tärkeämpiin työsuorituksiin. Automatiikka kartoittaa alueen täysin itsenäisesti ja laskee optimaalisen siivousreitin. Kätevällä pikakäynnistyspainikkeella se imuroi kaikki vapaana olevat tilat. Kompaktin muotoilun, tehokkaiden akkujen ja luotettavan navigoinnin ansiosta robotti-imuri on ihanteellinen työkalu tekstiilipintojen ja kovien lattioiden imurointiin. Leveä, 350 mm telaharja tuo imurointiin tehoa ja kahden sivuharjan avulla seinänvierustat ja nurkat saadaan imuroitua tarkasti. Kolmea erilaista anturiteknologiaa hyödyntävän navigointijärjestelmän ansiosta niin siivousalueen kartoitus kuin imurointi sujuvat luotettavasti ja turvallisesti. KIRA CV 50 on turvallisuustestattu IEC 63327 -standardin mukaisesti ja hyväksytty käytettäväksi julkisissa tiloissa. Käyttäjää informoiva kookas näyttö ja selkeät toimintopainikkeet tekevät imuroinnin automatisoinnista helppoa ja nopeaa. Siivousalueiden määrittely, ajastus ja siivousraportit ovat helposti saatavilla KIRA Robots -sovelluksen kautta. Akut ja laturi on hankittava erikseen. Suositeltava akkupaketti: 2.445-070.0.
Ominaisuudet ja edut
Kompakti koko ja matala rakenne, joka mahtuu myös kalusteiden alleMatala kulkukorkeus (32 cm) mahdollistaa tarkan siivoamisen myös kalustetuissa tiloissa. Kompakti koko mahdollistaa käytön myös ahtaissa tiloissa ja runsaasti kalustetuissa kohteissa. Paikallaan kääntyvä robotti navigoi sujuvasti myös ahtaasti kalustetuissa tiloissa.
Kira Robots -sovellusKira Robots -sovellus tarjoaa nopean ja erittäin helpon tavan imurirobottien hallintaan: siivousportit, laitteiden sijainti, ilmoitukset poikkeamista ja paljon muuta. Automaattisesti muodostuvat siivouskartat on helppo luoda ja muokata. Helppo tiedonsiirto joko laitteessa valmiina olevan SIM-kortin avulla tai kohteen oman Wifi-yhteyden kautta.
36 V Kärcher Battery Power+ -akkusarjaVaihdettavat akut mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn. Joustava, paikasta riippumaton työskentely, helppo käyttää samaa imuria esimerkiksi rakennuksen kaikissa kerroksissa. Suositellaan käytettäväksi kahdella akulla. Käyttää yhtä akkua kerralaan, joten operointi myös yhdellä akulla mahdollista.
Selkeät hallintakytkimet ja käyttäjää opastava näyttö
- Käyttäjää opastava näyttö ja selkeät toimintopainikkeet
- Heti valmiina käyttöön, myös ilman esiasetuksia
Tehokasta imurointia autonomisesti
- Suuri työleveys (350 mm) takaa erinomaisen tehokkuuden ja taloudellisuuden ja laskennallisen 525 m²/h maksimikapasiteetin.
- Kaksi sivuharjaa mahdollistavat tarkan siivousjäljen myös kulmista ja seinien vierustoilta vähentäen näin manuaalisen siivoamisen tarvetta.
- Autonominen siivousreittien kartoitus ja suunnittelu mahdollistavat systemaattisen ja tarkan imuroinnin.
Ergonominen ja helppo kuljettaa
- Säädettävä kuljetuskahva mahdollistaa helpon liikuteltavuuden ja erinomaisen työergonomian.
- Kulkee helposti siivouskohteesta toiseen ja mahtuu varastoitaessa pieneenkin tilaan.
- Lisää käyttömukavuutta: pyörät voidaan säätää helposti kuljetusasentoon.
Luotettava ja turvallinen navigointi
- Pitkän kantaman tarjoava LiDAR mahdollistaa luotettavan navigoinnin ja toimii myös suurissa tiloissa ja heikossa valaistuksessa.
- Varmistettu törmäyksenesto ja pudotusten havainnointi.
- Varustettu ultraäänitutkilla, etäisyysmittareilla ja pudotusten havainnointiin suunnitelluilla antureilla,
Ulkopuolisen tarkastuslaitoksen sertifioima
- Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön, täyttää julkisissa tiloissa vaadittavat standardit
- Turvallisuussertifiointi standardin IEC 63327 mukaisesti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Jännite (V)
|36
|Alipaine (kPa)
|19,3
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|16
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|57
|Laskennallinen työsuoritus automaattiajolla (m²/h)
|525
|Työsuoritus (m²/h)
|525
|Imurointiaika normaaliasetuksella (kahdella akulla) (min)
|140
|Imurointiaika ECO-asetuksella (kahdella akulla) (min)
|210
|Työleveys, imurointi (mm)
|350
|Nimellisottoteho (W)
|230
|Nousukyky (%)
|6
|Säiliötilavuus (l)
|4,5
|Nopeus automaattiajolla (km/h)
|1,5
|Läpiajoleveys (mm)
|650
|Vapaa korkeus (mm)
|320
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|2
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min/h)
|58 / 81
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|15,4
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|15,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|25,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|578 x 578 x 300
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Sivuharja: 4 kpl
- Rullaharjojen määrä: 1 kpl
- Aloituspisteen merkit
- EPA-suodatin
Ominaisuuksia
- Itsenäinen siivous
- Helppo asettaa käyttökuntoon ilman erityistä osaamista
- Esteiden ja törmäysten havaitseminen
- Parasta tekniikkaa edustavat sensorit
- Itsenäinen väistö esteitä kohdatessa
- Turvallisuussertifiointi kattaa liikkumisen asiakastiloissa
- Siivousraporttien luominen
- Infoviestit voidaan ohjata tablettiin tai älypuhelimeen
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Käyttö sovelluksen avulla
Käyttökohteet
- Suositellaan erityisesti toimistosiivoukseen ja hotellien käyttöön
- Ihanteellinen ratkaisu laajoihin, tekstiilipintaisiin kohteisiin, kuten käytäville, tuloauloihin ja neuvotteluhuoneisiin.
- Voidaan käyttää alueilla, joilla on samaan aikaan asiakasliikennettä
- Siivoaa hyvin kapeilla käytävillä ja suurilla, avonaisilla alueilla