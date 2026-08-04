Ikkuna- ja tasopesurit

Ammattikäyttöön tarkoitettu WVP 10 on kevyt, akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Vankkarakenteinen ja suorituskykyinen WVP 10 ei ole vain ikkunapesuri, koska sitä voidaan käyttää joka asennossa. Sillä voi myös puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja.