Ikkuna- ja tasopesurit

Ammattikäyttöön tarkoitettu WVP 10 on kevyt, akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Vankkarakenteinen ja suorituskykyinen WVP 10 ei ole vain ikkunapesuri, koska sitä voidaan käyttää joka asennossa. Sillä voi myös puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja.

0 Tuotteet
Kärcher

Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.

Branch_Winnenden_teaser

Kärcher Centerit

Tutustu Kärcher Center myymälöihin

Kärcher Händler Deutschland

Jälleenmyyjähaku

Kokeile kätevää jälleenmyyjähakuamme ja löydä sinua lähinnä oleva Kärcher-jälleenmyyjä.