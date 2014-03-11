IKKUNAPESURIT

Nopea tapa pestä kodin tasaiset pinnat

Ikkunapesuri soveltuu ikkunoiden lisäksi myös muiden tasaisten ja sileiden pintojen, kuten peilien, laattojen, kaikenlaisten lasipintojen sekä keittiötasojen puhdistamiseen. Käytännöllinen spraypulloon kiinnitettävän puhdistusliinan sekä akkukäyttöisen kuivaimen yhdistelmä tekee kirkkaan puhdasta jälkeä ilman raitoja, sekä estää likaveden valumisen lattialle ja ikkunanpuitteisiin.

Cordless window cleaners

Raidatonta puhtautta jopa kolme kertaa nopeammin. Ei pelkästään ikkunaruuduille.

Säästä itseltäsi aikaa ja vaivaa Kärcher-ikkunapesurilla. Pesurin imutoiminto takaa tehokkaat puhdistustulokset ja hohtavan puhtaat ikkunat ilman, että likavettä valuu lattioille ja karmeille. Ikkunapesuri sopii useimmille sileille ja tasaisille pinnoille, kuten peileille, laatoille, suihkuseinille ja liesitasoille.

3 x nopeampi

Ikkunoiden puhdistus sujuu Kärcher-ikkunapesurilla kolme kertaa nopeammin kuin käsin.

Ei raitoja

Raidatonta puhtautta korkealaatuisen kuivaimen ja innovatiivisen imutoiminnon ansiosta.

Ei valuvaa vettä

Ikkunapesuri imee veden lasipinnasta nopeasti ja luotettavasti – ilman likaveden valumista.

Vuodesta 2008

Alkuperäistä Kärcher-laatua akkukäyttöisen ikkunapesurin keksijältä.

Kärcher-ikkunapesuri kaikille tasaisille pinnoille

Monipuolinen yleiskone: Ikkunoiden lisäksi Kärcherin akkukäyttöinen ikkunapesuri puhdistaa lähes kaikki sileät pinnat, kuten tuulilasit, peilit, suihkukaapit, keittotasot, lasipöydät ja työtasot.

Ikkunoiden puhdistus

Ikkunoiden pesu

Ikkunoiden puhdistus ei ole koskaan ollut helpompaa. Akkukäyttöisellä ikkunapesurillamme saat raidattoman lopputuloksen sekunneissa.

Suihkukaappien puhdistus

Suihkukaappien puhdistus

Puhdista suihkukaapit sekä suihkun ja kylpyhuoneen laattaseinät nopeasti ja vaivattomasti imutoiminnolla.

Nesteiden imurointi

Nesteiden imurointi

Kärcher-ikkunapesurilla voit imuroida pinnoilta myös pieniä määriä niille läikkynyttä nestettä.

Kosteuden poisto

Kosteuden poisto

Kärcherin akkukäyttöisellä ikkunapesurilla poistat liiallisen kosteuden lasipinnoista nopeasti.

Yksinkertainen esipesu

Valmistelu on avainasemassa: Optimaalisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi lasipinta on esipuhdistettava ja kostutettava. Vasta tämän jälkeen käytetään WV-ikkunapesuria, jolla likavesi imuroidaan pois. Optimaaliseen esipuhdistukseen on saatavilla kaksi vaihtoehtoa: Standard-suihkepullo ja Extra-suihkepullo.

Sprühflasche WV 2

Standard-suihkepullo

Varustettu mikrokuitupyyhkimellä. Tekee kaikkien sileiden pintojen pyyhkimisestä helpompaa.

Extra-suihkepullo

Extra-suihkepullo

Varustettu mikrokuitupyyhkimellä ja säädettävällä suuttimella, jolla voit säästää tai lisätä veden määrää – ihanteellinen myös ristikkoikkunoille.

Ikkunoiden pesun kolme helppoa askelta

1. Suihkuta

1. Suihkuta

Suihkuta ikkunaan riittoisa annos sopivasti laimennettua pesuainetta suihkupullolla. 

 

2. Pyyhi

2. Pyyhi

Pyyhi ikkuna mikrokuitupyyhkimellä.

 

3. Imuroi

3. Imuroi

Käynnistä ikkunankuivain ja imuroi vesi ja lika pois. Kirkkaan puhdasta ilman ikkunanpuitteille ja lattialle valuvaa vettä!

Ikkunapesureiden varusteet

Ikkunapesurin jatkovarsi
Ikkunapesurin jatkovarsi

Varusteiden avulla saat ikkunapesuristasi kaiken irti. Suihkupullot, mikrokuituliinat, pesuaineet ja jatkovarret ovat kaikki saatavilla erikseen tarpeen mukaan.

