Ratkaisut ammattilaisten käyttöön eri toimialoille.

Eri toimialoilla on erilaiset puhtausvaatimukset - tarvitseeko lattia ylläpitosiivousta, syväpuhdistusta tai kiillottamista? Mitä hygieenisellä siivouksella tarkoitetaan? Miten puhtaus voi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Miten eri tyyppiset liat poistetaan?

Parhaiden puhdistusratkaisujen löytäminen on yhä tärkeämpää kaikenlaisille yrityksille. Kärcherin asiantuntemus tarjoaa hyödyllisiä vastauksia, vinkkejä ja ohjeita erilaisiin puhdistusta koskeviin kysymyksiin sekä tilanteeseen sopivat siivouslaitteet, puhdistusaineet ja varusteet. Ymmärrämme hyvin yrityksesi tarpeet, toimi se sitten millä alalla tahansa.

Asiakkaiden kokemuksia Kärcher-laitteiden käyttämisestä ja asiantuntijaneuvoja

Asiakastarinat ja käyttövinkit

Täältä löydät asiakkaiden käyttökokemuksia Kärcherin laitteista sekä vinkkejä puhdistuksen asiantuntijoilta.

Räätälöityjä ratkaisuita Kärcheriltä autoliikkeiden, korjaamojen ja huoltoasemien tarpeisiin.

Autoteollisuus

Räätälöityjä ratkaisuita autoliikkeiden, korjaamojen ja huoltoasemien tarpeisiin.

Kärcherin puhdistusratkaisut hotelli-, matkailu- ja ravintola-alalle

Hotelli- ja ravintola-ala

Ammattitason puhdistusjärjestelmiä hotellien ja ravintoloiden hygieeniseen ja jatkuvaan siivoukseen.

 

Kärcherin puhdistusratkaisut julkiselle sektorille

Julkinen sektori ja kunnallinen kalusto

Puhdistuskoneita, joiden avulla mm. kunnalliset toimijat voivat pitää julkiset tilansa tehokkaasti tiptop-kunnossa.

Kärcherin puhdistusratkaisut kuljetusalalle ja logistiikkaan

Kuljetus ja logistiikka

Innovatiivista puhdistusteknologiaa kaikkiin lastausterminaaleihin ja niiden tarjoamiin palveluihin liittyviin puhdistushaasteisiin.

Kärcherin puhdistusratkaisut maatalouteen

Maatalous

Kärcherin innovatiivisten puhdistuskoneiden ja -konseptien avulla selviät voittajana maatalouden moninaisista puhdistushaasteista.

Kärcherin ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita, jotka pystyvät vastaamaan rakennusalan puhdistushaasteisiin.

Rakentaminen

Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita, jotka pystyvät vastaamaan rakennusalan puhdistushaasteisiin.

Kärcherin puhdistusratkaisut siivousyrittäjille

Siivousyrittäjät

Innovatiivisia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä tuotteita rakennusten ja julkisivujen puhdistukseen. Huipputason puhtautta.

 

Kärcherin puhdistusratkaisut terveydenhuoltosektorille

Terveydenhuoltosektori

Sairaalaympäristöön tarkoitettuja ammattitason puhdistusjärjestelmiä, joissa yhdistyvät pettämätön hygienia ja kustannustehokkuus.

Kärcherin puhdistusratkaisut teollisuuteen

Teollisuus

Kokenut yhteistyökumppani, johon voit luottaa teollisissa puhdistustarpeissasi.

 

Kärcherin puhdistusratkaisut vähittäiskaupan alalle

Vähittäiskauppa

Puhdisusratkaisumme pitävät kauppakeskukset, kaupat ja tukkuliikkeet puhtaina ja siisteinä.