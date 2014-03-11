Ratkaisut ammattilaisten käyttöön eri toimialoille.

Eri toimialoilla on erilaiset puhtausvaatimukset - tarvitseeko lattia ylläpitosiivousta, syväpuhdistusta tai kiillottamista? Mitä hygieenisellä siivouksella tarkoitetaan? Miten puhtaus voi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Miten eri tyyppiset liat poistetaan?

Parhaiden puhdistusratkaisujen löytäminen on yhä tärkeämpää kaikenlaisille yrityksille. Kärcherin asiantuntemus tarjoaa hyödyllisiä vastauksia, vinkkejä ja ohjeita erilaisiin puhdistusta koskeviin kysymyksiin sekä tilanteeseen sopivat siivouslaitteet, puhdistusaineet ja varusteet. Ymmärrämme hyvin yrityksesi tarpeet, toimi se sitten millä alalla tahansa.