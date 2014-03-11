Ratkaisut ammattilaisten käyttöön eri toimialoille.
Eri toimialoilla on erilaiset puhtausvaatimukset - tarvitseeko lattia ylläpitosiivousta, syväpuhdistusta tai kiillottamista? Mitä hygieenisellä siivouksella tarkoitetaan? Miten puhtaus voi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Miten eri tyyppiset liat poistetaan?
Parhaiden puhdistusratkaisujen löytäminen on yhä tärkeämpää kaikenlaisille yrityksille. Kärcherin asiantuntemus tarjoaa hyödyllisiä vastauksia, vinkkejä ja ohjeita erilaisiin puhdistusta koskeviin kysymyksiin sekä tilanteeseen sopivat siivouslaitteet, puhdistusaineet ja varusteet. Ymmärrämme hyvin yrityksesi tarpeet, toimi se sitten millä alalla tahansa.
Asiakastarinat ja käyttövinkit
Täältä löydät asiakkaiden käyttökokemuksia Kärcherin laitteista sekä vinkkejä puhdistuksen asiantuntijoilta.
Hotelli- ja ravintola-ala
Ammattitason puhdistusjärjestelmiä hotellien ja ravintoloiden hygieeniseen ja jatkuvaan siivoukseen.
Kuljetus ja logistiikka
Innovatiivista puhdistusteknologiaa kaikkiin lastausterminaaleihin ja niiden tarjoamiin palveluihin liittyviin puhdistushaasteisiin.
Maatalous
Kärcherin innovatiivisten puhdistuskoneiden ja -konseptien avulla selviät voittajana maatalouden moninaisista puhdistushaasteista.
Rakentaminen
Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita, jotka pystyvät vastaamaan rakennusalan puhdistushaasteisiin.
Terveydenhuoltosektori
Sairaalaympäristöön tarkoitettuja ammattitason puhdistusjärjestelmiä, joissa yhdistyvät pettämätön hygienia ja kustannustehokkuus.