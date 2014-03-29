Puhdistusratkaisut: Autoteollisuus
Erinomaisia ratkaisuja autoalan toimijoille. Kärcher tarjoaa puhdistusratkaisuja, jotka on räätälöity nimen omaan autoliikkeiden, korjaamojen ja huoltoasemien tarpeisiin. Täällä voit tutustua Kärcherin laajaan puhdistuskoneiden ja asiakaslähtöisten palveluiden valikoimaan.
Autoliikkeet
Puhdistusratkaisuja, joilla autoliikkeen esittelytila pidetään säihkyvänä ja korjaamo turvallisena.
Huoltoasemat
Erinomaisia puhdistusratkaisuja ja asiakaslähtöistä palvelua nykyaikaisille huoltoasemille – Kärcherillä kaikki on mahdollista.