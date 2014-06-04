Autoliikkeet
Puhtaus on puoli bisnestä. Tekninen tietämys, kyky lukea asiakkaita ja positiivinen asenne ovat ne keinot, jolla autoja myydään. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä kovinkaan pitkälle, jos myyntipuhetta ei tehdä miellyttävässä ympäristössä: puhtaus ennen kaikkea. Puhtaus on erityisen tärkeää myös korjaamon puolella, tosin siellä se on enemmänkin työturvallisuuskysymys. Kärcherillä onkin tarjota puhdistusratkaisuja, jotka on räätälöity nimen omaan autoliikkeiden ja -korjaamojen tarpeisiin. Täällä voit tutustua Kärcherin laajaan puhdistuskoneiden ja asiakaslähtöisten palveluiden valikoimaan.
Häikäise asiakkaasi: esittelytilan puhtaanapito
Monet asiakkaat astuvat autoliikkeeseen löytääkseen unelmiensa auton. Esittelytilan autot kiiltävät tahrattomina, niiden maali hehkuu, ja sisätiloissa on se uuden auton tuoksu. Autot myyvät paremmin siistissä ympäristössä, joten myös itse esittelytilan tulisi olla virheettömän puhdas. Kärcherin ratkaisuilla pidät siitä huolen. Laajojen alueiden kätevästä puhdistuksesta nopeaan ja helppoon moppaukseen, meillä on tarjota ratkaisu jokaiseen esittelytilan puhdistushaasteeseen.
Nopeaa kuivumista
Yhdistelmäkoneemme yltävät pienimpiinkin sopukoihin paikoissa, jotka likaantuvat nopeasti ihmisten kävellessä ympäriinsä. Kärcherin ratkaisut pesevät lattiat tavalla, joka kuivuu nopeasti ja estää näin liukastumisia.
Syvää puhtautta jokaiseen sopukkaan
WC:t voivat olla erityisen hankalia puhdistettavia, mutta Kärcherin laitteilla takaat, että WC-tiloistasi jää paras mahdollinen vaikutelma niin asiakkaillesi kuin työntekijöillesikin. Kärcherin höyrypuhdistimien ja yhdistelmäkoneiden avulla saniteettitilat pystytään siivoamaan tiukimpienkin hygieniastandardien mukaisesti.
Nopeaa ja perusteellista imurointia
Kärcherin kuivaimurit ja pystymalliset mattoimurit ovat parhaimmillaan siellä, missä matot kaipaavat nopeaa ja perusteellista puhdistusta. Toimistot ja esittelytilat tulevat puhtaiksi ja matot imuroidaan syvimpiä huokosia myöden.
Vettä napin painalluksella
Virkistystä asiakkaille ja työntekjöille: Kärcherin tavanomaisiin vedenlähteisiin liitettävissä juomavesiautomaateissa on innovatiivinen automaattinen suodatinjärjestelmä, ja ne ovat EU:n hygieniasäännösten mukaisia.
Korjaamolla puhtaus on yhtä kuin turvallisuus
Korjaamo on muutakin kuin mekaanikkojesi työpaikka; se on myös yksi asiakkaan suuntaan näkyvä osa yrityksestäsi. Korjaamonkin tilojen on siis syytä säihkyä puhtautta. Korjaamojen lika tuppaa pääasiassa olemaan vaikeaa ja rasvaista, ja Kärcherillä on tarjota sen puhdistamiseen tehokkaita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, joilla saat taatusti tahrattoman lopputuloksen vailla pesuainejäämiä. Kaikki Kärcher-puhdistuskoneet ja -aineet on suunniteltu siten, että ne takaavat osaltaan työ- ja prosessiturvallisuuden korjaamollasi. Ainoastaan puhdas paja voi olla turvallinen paja.
Erinomaisia ratkaisuja suuriin tiloihin
Öljyisen ja rasvaisen lian poistoon suurilta pinta-aloilta Kärcher suosittelee korkeapainepesuria, joka on varustettu pintapesurilla.
Perinpohjaisen puhdas työympäristö
Jokaiseen korjaamon puhdistushaasteeseen löytyy oikea imuri: märkä- ja kuivaimurimme ovat esimerkiksi erinomaisia öljyvuotojen puhdistukseen, kun taas teollisuusimurimme keräävät lattialta metallilastut. Tehokkaat imuturbiinit, automaattiset suodattimenpuhdistusjärjestelmät ja rotevat imuletkut takaavat sen, että ylitsepääsemättömiä esteitä ei ole.
Hoitele rasvainen lika turvallisesti
Kärcher-yhdistelmäkoneet poistavat turvallisesti öljyn, rasvan, noen, renkaan jäljet ja muut vaikeat tahrat pinnoilta, jotka saattavat kastuessaan muuttua liukkaiksi (esim. kivilaattalattiat).
Ympäristöystävällistä osien pesua
Kärcherin Bio-osienpesualtaissa käytetään vesipohjaista pesuainetta vaihdelaatikoiden, koneen osien ja työkalujen nopeaan ja perinpohjaiseen puhdistukseen.
Moottorin osat nopeasti puhtaaksi
Kärcherin kuumavesipainepesureilla moottorin osat voidaan puhdistaa tiepölystä ja muusta liasta tehokkaasti.
Säihkyvää suorituskykyä autonpesuun
Autoliikkeesi tarjoamien palvelujen korkea laatu tulisi näkyä myös myytävissä autoissa. Kärcher tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita järjestelmiä huippulaatuiseen ajoneuvonpesuun aina hellävaraisesta sisätilojen puhdistuksesta tehokkaaseen ulkopintojen pesuun. Ajoneuvonpesuun tarkoitetut tuotteemme tarjoavat ennennäkemätöntä vastinetta rahalle ja nostavat samalla riman korkealle: pyrimme pitämään järjestelmien osto- ja käyttökustannukset mahdollisimman alhaisina – mikä olisikaan parempi syy sijoittaa Kärcherin kalustoon?
Puhdasta tuossa tuokiossa
Kärcherin CB-sarjan autonpesukoneet ovat verrattomia esimerkkejä nopeasta ja tehokkaasta autopesusta. Niillä puhdistuu auto kuin auto alle neljässä minuutissa. Suuri suoritusteho ja alhainen vedenkulutus tekevät näistä järjestelmistä erittäin kustannustehokkaita pyörittää.
Tehokkaampa puhtautta korkealla paineella
Painepesurit ovat ajoneuvoja pestessä joustavia apulaisia. Pesurit ovat omiaan renkaiden pesuun ja vaikean tai pinttyneen lian esipesuun.
Verhoilut ja päälliset puhtaiksi hellävaraisesti
Kärcherin painehuuhtelukoneilla puhdistat autojen sisäpuolen verhoilut kätevästi, hellästi ja perinpohjaisesti.
Enemmän puhdasta vettä
Veden talteenotto viimeisintä huutoa olevilla jätevedenkäsittelyjärjestelmillä auttaa vähentämään vedenkulutusta ja suojelee samalla luontoa.
Puhtaus alkaa heti oven suusta
Ensivaikutelmalla on merkitystä. Jos autoliikkeesi edusta on hyvin pidetty, asiakkaat haluavat tulla tarkastamaan myös esittelytilasi. Autoliikkeen tai -korjaamon pihojen puhtaanapitämiseen tarvitaan erityisesti kahdenlaisia koneita: tehokkaita lakaisimia, joilla pidetään asfaltti puhtaana, sekä säätilojen mukaan räätälöityjä ratkaisuja, kuten lumilinkoja talven tuiskuihin. Kärcheriltä löydät myös kaikki pihojen puhtaanapitoon tarvittavat koneet ja laitteet, sekä näitä varten erityisesti kehitetyt puhdistusaineet.
Koneita kaikenkokoisiin tiloihin
Kärcher auttaa sinua mielellään valitsemaan juuri oikeat koneet tilojesi puhdistukseen. Lattia-/pintatyyppi, lian määrä ja puhdistusten aikaväli ovat tärkeimmät huomioon otettavat seikat oikeaa lakaisukonetta valittaessa.
Monipuolista ja ketterää lakaisua
Imulakaisukoneet ovat uskomattoman käytännöllisiä keskikokoisten alueiden puhdistukseen: Easy Operation -tila, tehokas mekaaninen suodattimen puhdistus ja helppo roskasäiliön tyhjennys tekevät siivouksesta vaivatonta ja mukavaa.
Lisävarusteilla laajojen alueiden kimppuun
Laajat alueet esimerkiksi korjaamohallin edustalla voidaan puhdistaa tehokkaasti lisäämällä painepesuriin pintapesuri, joka poistaa tehokkaasti niin öljyiset läikät kuin renkaanjäljetkin.
Harjaa tehokkaampi
Perässäkäveltävät lakaisimet ovat omiaan pikaisiin siivouksiin ja pienemmille alueille.
Ei enää liukkaita polkuja!
Kärcherin lumilingot säädettävillä jalaksilla ja kuvioiduilla renkailla hoitavat lumityöt runsaslumisinakin talvina.