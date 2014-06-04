Autoliikkeet

Puhtaus on puoli bisnestä. Tekninen tietämys, kyky lukea asiakkaita ja positiivinen asenne ovat ne keinot, jolla autoja myydään. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä kovinkaan pitkälle, jos myyntipuhetta ei tehdä miellyttävässä ympäristössä: puhtaus ennen kaikkea. Puhtaus on erityisen tärkeää myös korjaamon puolella, tosin siellä se on enemmänkin työturvallisuuskysymys. Kärcherillä onkin tarjota puhdistusratkaisuja, jotka on räätälöity nimen omaan autoliikkeiden ja -korjaamojen tarpeisiin. Täällä voit tutustua Kärcherin laajaan puhdistuskoneiden ja asiakaslähtöisten palveluiden valikoimaan.