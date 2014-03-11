Professional

Maailman suurimpana puhdistuskoneiden valmistajana ymmärrämme puhdistustarpeiden monipuolisuuden. Monesti puhdistus on välttämätön työvaihe, jolle ei usein jää paljoakaan aikaa. Tämän vuoksi ammattikäyttöön tarkoitetut koneemme, tarvikkeemme ja puhdistusaineemme on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme kanssa, jotta ne varmasti täyttävät niille asetetut vaatimukset. Oli yritys sitten millä alalla tahansa tai missä tahansa, Kärcherin tuotteet tarjoavat loistavia puhdistustuloksia ja säästävät sekä aikaa että resursseja. Helppokäyttöisyyden ansiosta aikasi ei kulu puhdistamiseen, vaan voit keskittyä työhösi.