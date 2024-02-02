Kärcherin uudet kuumavesipesurit ammattikäyttöön
Kärcher HDS -malliston tehokkaimmat kuumavesipesurit ovat uudistuneet. Nämä Medium- ja Supersarjan kuumavesipesurit on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan sekä korkeaa työpainetta että suurta vedentuottokykyä. Uudistuksen pääpaino on ergonomiassa ja helpossa käsittelyssä, jotta työ olisi mahdollisimman vaivatonta käyttäjille maataloudessa, rakennusalalla tai kuljetuksessa.
Uudet Kärcher HDS -kuumavesipesurit – parasta pesutehoa ja entistä sujuvampaa työskentelyä
Kärcherin suositut kuumavesipesurit ovat uudistuneet. Tammikuussa 2024 Suomeen saapuneet HDS Supersarja ja Mediumsarjan pesurit tarjoavat parasta pesutehoa nyt entistä ergonomisemmassa paketissa. Tavoitteemme on, että jokaiseen kokoluokkaan löytyy paras pesuratkaisu, jonka avulla työ on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Neljästä teholuokasta löytyy ratkaisu niin maatalouden, rakennusteollisuuden kuin kuljetusalan tarpeisiin. Yksi poiminta uusista ominaisuuksista on automaattinen letkukela, joka tekee töiden aloittamisesta ja varusteiden keräämisestä vaivattomampaa kuin koskaan ennen. Kaikki Super- ja Mediumsarjan kuumavesipesurit kykenevät tuottamaan höyryä aina 155 asteeseen saakka. Höyrytoiminnon valinta on nyt helppoa koneen kylkeen sijoitetun painesäätimen avulla. Eikä sovi unohtaa ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kaksi integroitua pesuainesäiliötä, EASY!Force-pesupistooli, jossa puristusvoimaa ei tarvita sekä tehon säätö suoraan pesukahvasta Servo Control -toiminnon avulla.
Merkittävä osa tämän kokoluokan kuumavesipesureista myydään letkukelalla varustettuna. Laadukas kela nopeuttaa töiden aloittamiseen ja lopettamiseen kuluva aikaa ja sujuvoittaa itse pesua. Se myös parantaa työturvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin korkeapaineletkuihin liittyvää kompastumisvaaraa. Ja tunnetusti kelalla olevat varusteet ovat paremmin turvassa ulkoiselta rasitukselta, kuten esimerkiksi ohi ajavien ajoneuvojen pyöriltä. Kokonaan uudelleen suunniteltu, automaattinen letkukela on entistä nopeampi ottaa käyttöön ja hyödyntää uutta Ultra Guard -korkeapaineletkua. Naarmuuntumista kestävällä ja likaa hylkivällä pinnoitteella varustettu letku kelautuu vaivattomasti sisään ja ulos myös paineen alaisena, ja toimii vaivatta jopa 45 asteen kulmassa.
Saatavilla myös kustannustehokas HDS Classic -mallisto
Mediumsarjan pesureista on tarjolla myös täysin uusi HDS Classic -malli. Se tarjoaa todella hintakilpailukykyisen vaihtoehdon asiakkaalle, joka tarvitsee laadukkaan kuumavesipesurin perusvarustuksella.
Tutustu uusiin kuumavesipesurimalleihin:
Supersarjan kuumavesipesurit
- Vedentuotto 1200 - 1300 l/h
- 180 - 200 bar työpaine
Mediumsarjan kuumavesipesurit
- Vedentuotto 900 - 1000 l/h
- 200 - 210 bar työpaine
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