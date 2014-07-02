Kuumavesipesurit
Kuuman veden käyttö tehostaa ratkaisevasti puhdistustyötä ja auttaa saavuttamaan erinomaisen lopputuloksen lyhyemmässä ajassa. Vaativaan ammattikäyttöön mitoitetut Kärcher kuumavesipesurit tunnetaan korkeatasoisesta käyttömukavuudestaan ja tinkimättömästä suorituskyvystään.
Supersarja
Supersarjan kuumavesipesurit järeään ammattikäyttöön. Rakennuksilla, maataloudessa, ja teollisuudessa pesutehosta ei voi tinkiä. Super Class-sarjan voimakas työpaine, suuri vesimäärä ja tukevat pesuvarusteet on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön.
Mediumsarja
Medium-sarjan pesureissa yhdistyy tehokkuus, käytön helppous ja käytännölliset, ammattitason pesuvarusteet. Medium-sarja sopii ajoneuvojen, koneiden ja kiinteistökohteiden puhdistukseen.
Kompaktisarja
Ajoneuvojen tai koneiden pesu. Pinttyneen lian poistaminen betonipinnoilta. Lika lähtee uusilla kompaktisarjan kuumavesipesureilla. Tehoa löytyy aina 900 l/h ja 180 baariin saakka.
Pystymalliset
Pystymallinen kuumavesipesuri tiivistää kuuman veden edut pieniin ulkomittoihin. Valovirtakäyttöinen pesuri toimii kaikkialla, missä sähkövirtaa on saatavilla.
Erikoissarja
Kun pesukohteessa ei saa syntyä pakokaasuja, ratkaisu on erikoissarjan sähkölämmitteinen kuumavesipesuri. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. sairaalaympäristö, laitoskeittiöit tai uimahallit.
Polttomoottorisarja
Polttomoottorikäyttöinen painepesuri tuo pesutehon kohteisiin, joissa sähkövirtaa ei ole saatavilla.
HDS -Trailerit
Kun tavanomainen painepesu ei riitä, Kärcher ultrakorkeapainejärjestelmät suorituvat urakasta. Kuuma vesi ja jopa 800 barin paine tai kylmä vesi ja 2500 barin paine varmistavat riittävät valmiudet vaativiin erikoiskohteisiin. UHP-trailereiden moottorit täyttävät EU3A ja EU4 päästöluokitusten kriteerit.
Kuumavesipainepesurien edut
Kuumavesipesurien käyttämän kuuman veden ansiosta käytettävä työpaine on matalampi, siivoaminen sujuu nopeammin ja pesuainetta tarvitaan vähemmän. Kuumavesipesurin edut kylmävesipesuriin nähden ovat:
- Parempi pesutulos
- Vähäisempi pesuaineen kulutus
- Lyhyempi kuivumisaika
- Parempi hygienia
- Lyhyempi työaika
Kuuman veden käyttö tuottaa paremman pesutuloksen ja on jopa 35 % nopeampaa.
Kuumavesipesurit ja höyrypuhdistimet taipuvat ammattilaisten käytössä myös putkien sulatukseen
Ammattilaiset ovat tottuneet käyttämään vesijohtojen sulatuksessa Kärcherin kuumavesipesureita. Kun painepesurin vedenlämmitysteho, paine ja vedentuotto ovat riittävät, saadaan sillä kauempanakin putkistossa olevat tukokset nopeasti sulamaan.
- Ammattilainen tekee tehokkaalla painepesurilla tehokasta sulatustyötä kastelematta talon rakenteita
- Kun jäätymiskohta on näkyvillä, voidaan putkea lämmittää ulkoapäin
- Toisin kuin painepesuri, höyrypuhdistin sopii myös putken lämmittämiseen sen ulkopinnalta
- Pneumatiikkaletkun avulla lähelle jäätymiskohtaa