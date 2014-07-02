Kuumavesipesurit

Kun tavanomainen painepesu ei riitä, Kärcher ultrakorkeapainejärjestelmät suorituvat urakasta. Kuuma vesi ja jopa 800 barin paine tai kylmä vesi ja 2500 barin paine varmistavat riittävät valmiudet vaativiin erikoiskohteisiin. UHP-trailereiden moottorit täyttävät EU3A ja EU4 päästöluokitusten kriteerit.