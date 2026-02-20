HDS -Traileri
Polttomoottorikäyttöiset, perävaunumalliset kuumavesipesurit järeään ammattikäyttöön. Perävaunussa kulkevat, järeät korkeapainepesurit soveltuvat mm. teollisuuteen, maatalouteen, pesu-urakoitsijoille sekä kuntien ja kaupunkien käyttöön. Traileriin integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa parhaimmillaan 30 minuutin itsenäisen työjakson vesijohtoverkosta riippumatta. 100-litraisen polttoainetankin avulla voidaan suorittaa pitkiäkin työrupeamia ilman välitankkauksia.
Videot
HDS-trailerit ovat liikkuvia, monipuolisia ratkaisuja ammattimaiseen puhdistukseen esimerkiksi rakennusalalla. Määritä perävaunumallinen kuumavesipesuri tarpeidesi mukaan valitsemalla sopiva suorituskykyluokka, kuljetusvaihtoehto, lisälaitteet ja varusteet. Videolla tutustut HDS-trailerin rakenteeseen ja helppokäyttöisyyteen.
Kärcherin HDS-traileri: liikkuva, tehokas, luotettava ja helppo käyttää. Sovelluskohteena rakennustyömaan puhdistustehtävät.