Painepesurit ammattikäyttöön

Monipuoliset ja tehokkaat ratkaisut painepesuun alan markkinajohtajalta. Ihka ensimmäinen, ammattikäyttöön kehitetty Kärcher-painepesuri esiteltiin jo vuonna 1950. Siitä lähtien Kärcher on alan uranuurtajana määrätietoisesti kehittänyt painepesureita asiakkaiden puhdistustarpeet lähtökohtanaan. Suorituskyky on kasvanut ja puhdistustyö on nopeutunut. Käyttöominaisuudet ovat kehittyneet ja toimintavarmuus on parantunut. Markkinajohtajan kattavasta valikoimasta löytyy sopivat pesutyökalut joka lähtöön: kodin satunnaisista pesuaskareista raskaaseen, päivittäiseen ammattikäyttöön; kylmästä vedestä kuumaan veteen; pienistä siirreltävistä pesureista kiinteästi asennettaviin pesujärjestelmiin; sähkövirralla toimivista painepesureista polttomoottorikäyttöisiin. Jos sinulla on pestävää, Kärcheriltä löytyy siihen ratkaisu.

Kärcherin uusi kuumavesipesurimallisto

Uusi ultratehokas eco!Booster-suutin

    Tehokkaat painepesurit ammattimaiseen puhdistukseen

    Kärcher Kylmävesipesurit

    Kylmävesipesurit

    Kylmävesipainepesurit soveltuvat koneiden, ajoneuvojen ja rakennusten päivittäiseen pesuun. Korkea paine ja suuri pesuteho irrottavat vaivatta myös pinttyneen lian. Kylmävesipainepesureissa riittää teho myös suurten pinta-alojen puhdistamiseen.

    Siirry yleisnäkymään
    Kärcher Kuumavesipesurit

    Kuumavesipesurit

    Kuumalla vedellä lentävä lähtö lialle. Kärcher kuumavesipesurit ovat tunnettuja mainioista käyttöominaisuuksistaan ja puhdistustehostaan.

    Siirry yleisnäkymään
    Kärcher Kiinteästi asennettavat kuumavesipesurit

    Kiinteästi asennettavat kuumavesipesurit

    Kiinteästi asennettavat korkeapainepesurit soveltuvat ihanteellisesti monenlaisiin käyttökohteisiin. Korkeapainevesi johdetaan suoraan käyttöpaikkoihin pysyvästi asennetun putkiverkoston kautta.

    Siirry yleisnäkymään
    Opi lisää ammattikäyttöön suunnitellusta painepesurista

    Parasta pesutehoa: valitse sopiva painepesuri

    Lue lisää ammattikäyttöön suunniteltujen painepesureiden ominaisuuksista ja tekniikasta, ja opi valitsemaan käyttötarkoitukseesi sopivin pesuri.

    • Pesutehoon vaikuttavat tekijät
    • Yksityiskohtien merkitys lopputulokseen
    • Tekniikka
    Lue lisää painepesureista
    Kärcher iSolar aurinkopaneelien puhdistus

    Kärcher iSolar – kokonaisvaltainen järjestelmä aurinkopaneelien puhdistukseen

    Pöly, noki ja siitepöly saattavat heikentää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien tehoa jopa 20 %. Luonnon sade, kondensaatiovesi ja tuuli eivät riitä, jos aurinkopaneelit halutaan pitää puhtaana. Tämän vuoksi Kärcher onkin kehittänyt uusia lisävarusteita painepesureilleen juuri tähän tarkoitukseen: iSolar on aurinkopaneelien puhdistukseen tarkoitettu järjestelmä, jossa pyörivät harjat kiinnitetään teleskooppivarteen.

    • Erittäin hyvä pesuteho ja laaja käyttöalue
    • Vastakkaisiin suuntiin pyörivät pyöröharjat
    • Hiili-/lasikuitukomposiitista tehty teleskooppisuihkuputki
    • Ulottuvuus 1,8–14 metriä (teleskooppiputki)
    Lisätietoa aurinkopaneelien puhdistuksesta
    Käyttämällä Kärcherin varusteita rikkaruohonpoistoon sekä kuumavesipainepesuria voit päästä eroon haittakasvustosta ilman torjunta-aineita

    Rikkaruohojen poistaminen kuumalla vedellä

    Käyttämällä Kärcherin varusteita rikkaruohonpoistoon sekä kuumavesipainepesuria voit päästä eroon haittakasvustosta ilman torjunta-aineita: pelkkä kuuma vesi riittää.

    • Mahdollista ilman kasvimyrkkyjä
    • Vinkki: tee käsittely oikeaan aikaan
    • Poista rikkaruohot järjestelmällisesti
    • Erinomainen siirrettävyys
    Rikkaruohojen poistaminen
    Uudet kuumavesipesurit

    Uudet Kärcher HDS -kuumavesipesurit - parasta pesutehoa ja entistä sujuvampaa työskentelyä

    Kärcherin suositut kuumavesipesurit ovat uudistuneet. Tammikuussa 2024 Suomeen saapuneet HDS Supersarja ja Mediumsarjan pesurit tarjoavat parasta pesutehoa nyt entistä ergonomisemmassa paketissa. Tavoitteemme on, että jokaiseen kokoluokkaan löytyy paras pesuratkaisu, jonka avulla työ on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Neljästä teholuokasta löytyy ratkaisu niin maatalouden, rakennusteollisuuden kuin kuljetusalan tarpeisiin.

    Tutustu uusiin kuumavesipesureihin
    Kylmävesipesureiden uusi supersarja

    Kylmävesipesureiden uusi supersarja

    Kärcherin uusi HD Supersarja asettaa täysin uudet standardit kylmävesipesureille, joilta vaaditaan sekä korkeaa työpainetta että suurta vedentuottokykyä. Kompakti koko ja pystymallinen rakenne tekevät näistä pesureista todellisia tehopakkauksia, jotka kulkevat kevyesti työkohteista toiseen ja vievät äärimmäisen vähän lattiatilaa. Supersarjan pesureiden lukuisat ergonomiaa parantavat yksityiskohdat sekä kattava varustus tekevät työskentelystä nopeaa ja miellyttävää.

    Tutustu supersarjaan
    Kärcherin ammattikäyttöön olevien painepesureiden takuu 5 vuotta

    Ammattikäyttöön olevien painepesureiden takuu 5 vuotta

    Tarjoamme 5 vuoden takuun Professional-sarjan kuuma- ja kylmävesipesureille (HD- ja HDS-pesurit). Näin varmistat huolettomat pesut vuosiksi eteenpäin!

    Uusi takuuaika koskee 1.1.2021 alkaen ostettuja painepesureita.

    Tutustu takuuehtoihin
    Miten valita sopiva Kärcher-painepesuri ammattikäyttöön?

    Vinkkejä painepesurin valintaan

    Miten valita sopiva painepesuri ammattikäyttöön? Tutustu Kärcherin asiantuntijan Esa-Pekka Seppäläisen vinkkeihin painepesurivalinnan tekemiseen:

    • Miten ammattikäyttöön suunniteltu painepesuri eroaa kotitalouslaitteista?
    • Milloin erilaiset varusteet ovat tarpeen?
    • Kylmä- vai kuumavesipesuri?
    • Mikä virtalähde?
    Vinkkejä painepesurin valintaan
    EASY!Force-pesukahva

    Täydet tehot. Rasitus nolla. Uusi EASY!Force-pesukahva.

    Koe uusi ulottuvuus painepesun ergonomiassa: uudella EASY!Force HD -pesukahvalla et tarvitse puristusvoimaa liipasimen painamiseen ja voit puhdistaa ilman rasitusta.

    • Ei kipeitä käsiä tai kramppaavia lihaksia
    • Keraamisella venttiilillä on pidempi käyttöikä
    • Turvallista työskentelyä
    • EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä - jopa 5 kertaa nopeampaa verrattuna perinteisiin ruuviliitäntöihin
    • Adapterivalitsimella löydät oikean sovittimen
    EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
    EASY!Force-pesukahva

    Uusi eco!Booster-suutin: 50% suurempi pinta-alateho

    VAU, mikä pesutulos ultratehokkaalla eco!Booster-suodattimella! eco!Booster-suutin nostaa painepesun tehokkuuden ja vastuullisuuden uudelle tasolle kasvattamalla suorityskykyä 50 prosentilla. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti herkkien pintojen puhdistukseen sekä kevyen tai kohtalaisesti pinttyneen lian puhdistamiseen.

    Lue lisää suuttimesta

    Pesuaineet painepesureille

    Erityisesti painepesukäyttöön tarkoitetut puhdistus- ja hoitoaineet on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman hyvä lopputulos mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla.

    Cleaning agents: commercial vehicles

    Ajoneuvojen ja koneiden pesu

    Huippuluokan pesuaineet tien päällä tai työmaalla kertyneen pinttyneen lian tehokkaaseen poistamiseen – voidaan käyttää sekä kylmä- että kuumavesipainepesurien kanssa.

    Cleaning agents: versatility

    Monipuolisuutta teollisuuden tarpeisiin

    Nopeasti toimivat ja hellävaraisesti puhdistavat puhdistusaineet, jotka poistavat vaikeankin lian kuten öljyn, rasvan tai ruosteen.

     

    Cleaning agents: food

    Puhtautta ja hygieniaa elintarviketeollisuudessa

    Tehokkaat puhdistus- ja desifiointiaineet, jotka on hyväksytty elintarviketeollisuuden käyttöön DGHM:n (Saksan hygienian ja mikrobiologian yhdistys) ja DVGW:n (Saksan vesi- ja kaasuyhdistys) laatimien desifiointiaineluetteloiden mukaisesti.

    Cleaning agents: car dealerships

    Kiiltoa maalipintaan

    Kaikille pinnoille ja materiaaleille sopivien hellävaraisten puhdistusaineiden avulla saat hohdetta esittelytilaasi ja säilytät autojesi arvon, jopa konepellin alla.

    Puhdistusaineet