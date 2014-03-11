Painepesurit ammattikäyttöön

Monipuoliset ja tehokkaat ratkaisut painepesuun alan markkinajohtajalta. Ihka ensimmäinen, ammattikäyttöön kehitetty Kärcher-painepesuri esiteltiin jo vuonna 1950. Siitä lähtien Kärcher on alan uranuurtajana määrätietoisesti kehittänyt painepesureita asiakkaiden puhdistustarpeet lähtökohtanaan. Suorituskyky on kasvanut ja puhdistustyö on nopeutunut. Käyttöominaisuudet ovat kehittyneet ja toimintavarmuus on parantunut. Markkinajohtajan kattavasta valikoimasta löytyy sopivat pesutyökalut joka lähtöön: kodin satunnaisista pesuaskareista raskaaseen, päivittäiseen ammattikäyttöön; kylmästä vedestä kuumaan veteen; pienistä siirreltävistä pesureista kiinteästi asennettaviin pesujärjestelmiin; sähkövirralla toimivista painepesureista polttomoottorikäyttöisiin. Jos sinulla on pestävää, Kärcheriltä löytyy siihen ratkaisu.