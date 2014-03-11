Painepesurit ammattikäyttöön
Monipuoliset ja tehokkaat ratkaisut painepesuun alan markkinajohtajalta. Ihka ensimmäinen, ammattikäyttöön kehitetty Kärcher-painepesuri esiteltiin jo vuonna 1950. Siitä lähtien Kärcher on alan uranuurtajana määrätietoisesti kehittänyt painepesureita asiakkaiden puhdistustarpeet lähtökohtanaan. Suorituskyky on kasvanut ja puhdistustyö on nopeutunut. Käyttöominaisuudet ovat kehittyneet ja toimintavarmuus on parantunut. Markkinajohtajan kattavasta valikoimasta löytyy sopivat pesutyökalut joka lähtöön: kodin satunnaisista pesuaskareista raskaaseen, päivittäiseen ammattikäyttöön; kylmästä vedestä kuumaan veteen; pienistä siirreltävistä pesureista kiinteästi asennettaviin pesujärjestelmiin; sähkövirralla toimivista painepesureista polttomoottorikäyttöisiin. Jos sinulla on pestävää, Kärcheriltä löytyy siihen ratkaisu.
Tehokkaat painepesurit ammattimaiseen puhdistukseen
Kylmävesipesurit
Kylmävesipainepesurit soveltuvat koneiden, ajoneuvojen ja rakennusten päivittäiseen pesuun. Korkea paine ja suuri pesuteho irrottavat vaivatta myös pinttyneen lian. Kylmävesipainepesureissa riittää teho myös suurten pinta-alojen puhdistamiseen.
Kuumavesipesurit
Kuumalla vedellä lentävä lähtö lialle. Kärcher kuumavesipesurit ovat tunnettuja mainioista käyttöominaisuuksistaan ja puhdistustehostaan.
Kiinteästi asennettavat kuumavesipesurit
Kiinteästi asennettavat korkeapainepesurit soveltuvat ihanteellisesti monenlaisiin käyttökohteisiin. Korkeapainevesi johdetaan suoraan käyttöpaikkoihin pysyvästi asennetun putkiverkoston kautta.
Kärcher iSolar – kokonaisvaltainen järjestelmä aurinkopaneelien puhdistukseen
Pöly, noki ja siitepöly saattavat heikentää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien tehoa jopa 20 %. Luonnon sade, kondensaatiovesi ja tuuli eivät riitä, jos aurinkopaneelit halutaan pitää puhtaana. Tämän vuoksi Kärcher onkin kehittänyt uusia lisävarusteita painepesureilleen juuri tähän tarkoitukseen: iSolar on aurinkopaneelien puhdistukseen tarkoitettu järjestelmä, jossa pyörivät harjat kiinnitetään teleskooppivarteen.
- Erittäin hyvä pesuteho ja laaja käyttöalue
- Vastakkaisiin suuntiin pyörivät pyöröharjat
- Hiili-/lasikuitukomposiitista tehty teleskooppisuihkuputki
- Ulottuvuus 1,8–14 metriä (teleskooppiputki)
Rikkaruohojen poistaminen kuumalla vedellä
Käyttämällä Kärcherin varusteita rikkaruohonpoistoon sekä kuumavesipainepesuria voit päästä eroon haittakasvustosta ilman torjunta-aineita: pelkkä kuuma vesi riittää.
- Mahdollista ilman kasvimyrkkyjä
- Vinkki: tee käsittely oikeaan aikaan
- Poista rikkaruohot järjestelmällisesti
- Erinomainen siirrettävyys
Uudet Kärcher HDS -kuumavesipesurit - parasta pesutehoa ja entistä sujuvampaa työskentelyä
Kärcherin suositut kuumavesipesurit ovat uudistuneet. Tammikuussa 2024 Suomeen saapuneet HDS Supersarja ja Mediumsarjan pesurit tarjoavat parasta pesutehoa nyt entistä ergonomisemmassa paketissa. Tavoitteemme on, että jokaiseen kokoluokkaan löytyy paras pesuratkaisu, jonka avulla työ on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Neljästä teholuokasta löytyy ratkaisu niin maatalouden, rakennusteollisuuden kuin kuljetusalan tarpeisiin.
Kylmävesipesureiden uusi supersarja
Kärcherin uusi HD Supersarja asettaa täysin uudet standardit kylmävesipesureille, joilta vaaditaan sekä korkeaa työpainetta että suurta vedentuottokykyä. Kompakti koko ja pystymallinen rakenne tekevät näistä pesureista todellisia tehopakkauksia, jotka kulkevat kevyesti työkohteista toiseen ja vievät äärimmäisen vähän lattiatilaa. Supersarjan pesureiden lukuisat ergonomiaa parantavat yksityiskohdat sekä kattava varustus tekevät työskentelystä nopeaa ja miellyttävää.
Ammattikäyttöön olevien painepesureiden takuu 5 vuotta
Tarjoamme 5 vuoden takuun Professional-sarjan kuuma- ja kylmävesipesureille (HD- ja HDS-pesurit). Näin varmistat huolettomat pesut vuosiksi eteenpäin!
Uusi takuuaika koskee 1.1.2021 alkaen ostettuja painepesureita.
Vinkkejä painepesurin valintaan
Miten valita sopiva painepesuri ammattikäyttöön? Tutustu Kärcherin asiantuntijan Esa-Pekka Seppäläisen vinkkeihin painepesurivalinnan tekemiseen:
- Miten ammattikäyttöön suunniteltu painepesuri eroaa kotitalouslaitteista?
- Milloin erilaiset varusteet ovat tarpeen?
- Kylmä- vai kuumavesipesuri?
- Mikä virtalähde?
Täydet tehot. Rasitus nolla. Uusi EASY!Force-pesukahva.
Koe uusi ulottuvuus painepesun ergonomiassa: uudella EASY!Force HD -pesukahvalla et tarvitse puristusvoimaa liipasimen painamiseen ja voit puhdistaa ilman rasitusta.
- Ei kipeitä käsiä tai kramppaavia lihaksia
- Keraamisella venttiilillä on pidempi käyttöikä
- Turvallista työskentelyä
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä - jopa 5 kertaa nopeampaa verrattuna perinteisiin ruuviliitäntöihin
- Adapterivalitsimella löydät oikean sovittimen
Uusi eco!Booster-suutin: 50% suurempi pinta-alateho
VAU, mikä pesutulos ultratehokkaalla eco!Booster-suodattimella! eco!Booster-suutin nostaa painepesun tehokkuuden ja vastuullisuuden uudelle tasolle kasvattamalla suorityskykyä 50 prosentilla. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti herkkien pintojen puhdistukseen sekä kevyen tai kohtalaisesti pinttyneen lian puhdistamiseen.
Pesuaineet painepesureille
Erityisesti painepesukäyttöön tarkoitetut puhdistus- ja hoitoaineet on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman hyvä lopputulos mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla.
Ajoneuvojen ja koneiden pesu
Huippuluokan pesuaineet tien päällä tai työmaalla kertyneen pinttyneen lian tehokkaaseen poistamiseen – voidaan käyttää sekä kylmä- että kuumavesipainepesurien kanssa.
Monipuolisuutta teollisuuden tarpeisiin
Nopeasti toimivat ja hellävaraisesti puhdistavat puhdistusaineet, jotka poistavat vaikeankin lian kuten öljyn, rasvan tai ruosteen.
Puhtautta ja hygieniaa elintarviketeollisuudessa
Tehokkaat puhdistus- ja desifiointiaineet, jotka on hyväksytty elintarviketeollisuuden käyttöön DGHM:n (Saksan hygienian ja mikrobiologian yhdistys) ja DVGW:n (Saksan vesi- ja kaasuyhdistys) laatimien desifiointiaineluetteloiden mukaisesti.
Kiiltoa maalipintaan
Kaikille pinnoille ja materiaaleille sopivien hellävaraisten puhdistusaineiden avulla saat hohdetta esittelytilaasi ja säilytät autojesi arvon, jopa konepellin alla.