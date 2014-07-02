Painepesurit, kylmä vesi

Kärcherin ammattimalliston kylmävesipesurit antavat kylmää kyytiä lialle. Kylmävesipainepesurit soveltuvat koneiden, ajoneuvojen ja rakennusten päivittäiseen pesuun. Korkea paine ja suuri pesuteho irrottavat vaivatta myös pinttyneen lian. Kylmävesipainepesureissa riittää teho myös suurten pinta-alojen puhdistamiseen.

Tehokkaat kylmävesipesurit ammattikäyttöön

Kärcher Supersarja

Super-sarja - kun pesuteholle on todellista tarvetta. Rakennuksilla, maataloudessa, ja teollisuudessa pesutehosta ei voi tinkiä. Super-sarjan painepesureiden voimakas työpaine, suuri vesimäärä ja järeät varusteet on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön.

Kärcher Mediumsarja

Hyvin varustellut painepesurit pitkäjaksoiseen, vaativaan ammattikäyttöön. Medium-sarjan kylmävesipesurit sopivat koneiden, kulkuneuvojen ja piha-alueiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen.

Kärcher Kompaktisarja

Compact-sarjan painepesurit sopivat monipuoliseen ammattikäyttöön vaihtelevissa pesukohteissa.

Kärcher Akkukäyttöinen

Kärcherin kannettavat kylmävesipesurit ovat kevyitä ja pienikokoisia. Kannettava pesuri on helppo kuljettaa ja siirtää työkohteesta toiseen.

Kärcher Erikoissarja

Järeät, teräsputkirunkoiset kylmävesipainepesurit työmaa- ja teollisuuskäyttöön.

Kärcher Polttomoottorisarja

Polttomoottorikäyttöinen painepesuri tuo pesutehon kohteisiin, joissa sähkövirtaa ei ole saatavilla.

Kärcher Cage-mallisarjan kylmävesipesurit

Cage-mallin lujarakenteinen teräsputkirunko suojaa pesuria ja kiinnityspiste helpottaa siirtelyä nosturilla. Järeä rakenne yhdistettynä helppoon liikuteltavuuteen tekevät Cage-malliston painepesureista erityisen sopivia ammattikäyttöön. Mallistossa polttomoottorikäyttöiset ja sähkövirralla toimivat versiot.

Kärcher HD -Trailerit

Tehokkaat bensiini- tai dieselmoottorit ja 1 000 litran vesisäiliö takaavat vähintään tunnin suoritusajan täydellä paineella vaativissa puhdistustöissä. Ihanteellinen käytettäväksi rakennustyömailla, kunnallissa kohteissa tai vuokrattavaksi muille ammattimaisille käyttäjille.

Kärcher Professional -painepesureissa 5 vuoden takuuaika

