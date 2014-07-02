Painepesurit, kylmä vesi
Kärcherin ammattimalliston kylmävesipesurit antavat kylmää kyytiä lialle. Kylmävesipainepesurit soveltuvat koneiden, ajoneuvojen ja rakennusten päivittäiseen pesuun. Korkea paine ja suuri pesuteho irrottavat vaivatta myös pinttyneen lian. Kylmävesipainepesureissa riittää teho myös suurten pinta-alojen puhdistamiseen.
Tehokkaat kylmävesipesurit ammattikäyttöön
Supersarja
Super-sarja - kun pesuteholle on todellista tarvetta. Rakennuksilla, maataloudessa, ja teollisuudessa pesutehosta ei voi tinkiä. Super-sarjan painepesureiden voimakas työpaine, suuri vesimäärä ja järeät varusteet on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön.
Mediumsarja
Hyvin varustellut painepesurit pitkäjaksoiseen, vaativaan ammattikäyttöön. Medium-sarjan kylmävesipesurit sopivat koneiden, kulkuneuvojen ja piha-alueiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen.
Kompaktisarja
Compact-sarjan painepesurit sopivat monipuoliseen ammattikäyttöön vaihtelevissa pesukohteissa.
Akkukäyttöinen
Kärcherin kannettavat kylmävesipesurit ovat kevyitä ja pienikokoisia. Kannettava pesuri on helppo kuljettaa ja siirtää työkohteesta toiseen.
Erikoissarja
Järeät, teräsputkirunkoiset kylmävesipainepesurit työmaa- ja teollisuuskäyttöön.
Polttomoottorisarja
Polttomoottorikäyttöinen painepesuri tuo pesutehon kohteisiin, joissa sähkövirtaa ei ole saatavilla.
Cage-mallisarjan kylmävesipesurit
Cage-mallin lujarakenteinen teräsputkirunko suojaa pesuria ja kiinnityspiste helpottaa siirtelyä nosturilla. Järeä rakenne yhdistettynä helppoon liikuteltavuuteen tekevät Cage-malliston painepesureista erityisen sopivia ammattikäyttöön. Mallistossa polttomoottorikäyttöiset ja sähkövirralla toimivat versiot.
HD -Trailerit
Tehokkaat bensiini- tai dieselmoottorit ja 1 000 litran vesisäiliö takaavat vähintään tunnin suoritusajan täydellä paineella vaativissa puhdistustöissä. Ihanteellinen käytettäväksi rakennustyömailla, kunnallissa kohteissa tai vuokrattavaksi muille ammattimaisille käyttäjille.