Täältä tulee kylmävesipesureiden uusi supersarja

Vastuullinen valinta

Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli erityisesti puhdistamisessa. Korkeapainepesurimme valmistetaan parhaista materiaaleista saksalaisilla tuotantolaitoksillamme, jotka ovat toimineet hiilineutraalisti vuodesta 2021 lähtien. Jokainen Professional-sarjan pesuri on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Niiden kestävyyden ja pitkän elinkaaren takana on Kärcherin ylivoimainen kokemus ja osaaminen painepesureiden suunnittelusta ja valmistamisesta. Yksi tärkeä osa kestävää kehitystä on laitteiden helppo huollettavuus sekä kattava huolto- ja varaosapalvelu, joiden avulla taloudellinen käyttöikä saadaan todella pitkäksi. Olemme kiinnittäneet erityistä huomioita laitteiden käytöstä aiheutuvaan ympäristökuormitukseen. Uusi Supersarjan kylmävesipesuri pitää sisällään 15 prosenttia tehokkaamman pumpun. Tämä takaa nopeamman työskentelyn, mikä auttaa tekemään kerralla puhdasta entistä pienemmällä veden- ja energiankulutuksella.