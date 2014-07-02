Täältä tulee kylmävesipesureiden uusi supersarja
Parasta pesutehoa!
Alansa ykkönen. Kärcher HD Supersarjan kylmävesipesuri soveltuu kaikkialle, missä vaaditaan parasta pesutehoa. Se tarjoaa suorituskykyä, jonka avulla puhdistaminen sujuu tehokkaasti ja ergonomisesti. Ensiluokkaisten materiaalien ja kestävän rakenteensa ansiosta supersarjalaiset ovat täydellisiä apuvälineitä jopa sitkeimmän lian poistamiseen esimerkiksi maataloudessa, rakennustyömaalla, teollisuudessa ja kunnossapidon vaativissa pesutehtävissä. Korkea työpaine, suuri vedentuottokyky ja ensiluokkaiset varusteet – kaikki samassa paketissa.
PAINEPESURI PARHAILLA VARUSTEILLA
Kärcher Supersarja – aina valmiina vaativiin pesutehtäviin
Pitkälle kehitetty ergonomia, lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat sekä kattava vakiovarustus takaavat parhaan käyttömukavuuden. Kun tähän lisätään tehokas ja kestävä korkeapainepumppu, mahdollistaa se nopean ja turvallisen työskentelyn myös vaativissa olosuhteissa ja pitkissä työskentelyjaksoissa. Painepesua parhaimmillaan!
Ensiluokkainen ergonomia
Ensiluokkainen ergonomia päivittäiseen työskentelyyn: supersarjan uusissa kylmävesipesureissa yhdistyvät parhaan innovaatiot, jotka helpottavat ja tehostavat pesuprosessia. Vakiovarustukseen kuuluu ergonominen EASY!Force Advanced -pesupistooli, 1050 mm suihkuputki, teräsvahvistettu korkeapaineletku ja Servo Control (vesimäärän ja työpaineen säätö suoraan suihkuputkesta). Runko tarjoaa säilytystilaa varusteille "kengurutaskussa" tai yksilöllisesti säädettävillä koukuilla.
Valikoiman ykkösmalli
Vain parhaimmat materiaalit ovat riittävän hyviä täyttämään korkeimmat vaatimukset. Siksi ykkösluokan kylmävesipesurit on varustettu keraamipäällystetyillä männillä, messinkisellä pumpun päädyllä sekä matalakierroksisilla ilma-vesijäähdytteisellä pumpulla. Letkukelallisissa malleissa on uusi Ultra Guard -letku, joka asettaa uudet standardit joustavuuden suhteen: se kelautuu kevyesti kaikissa olosuhteissa ja on pinnoitettu naarmuuntumista estävällä suojakerroksella.
Loistava liikkuvuus
Supersarjan painepesurit tekevät vaikutuksen tilaa säästävällä koolla ja pystymallisella rakenteellaan, jotka ovat poikkeuksellista näin korkeassa teholuokassa. Pesuri on helppo siirtää työkohteesta toiseen, kuljettaa ajoneuvoissa tai siirtää nostimella. Automaattisen letkukelan ansiosta laitteen käyttöönotto käy sekunneissa eikä varusteiden keräilyyn kulu ylimääräistä aikaa.
Luonnollisesti helppokäyttöinen
Supersarjan painepesurit ovat luokkansa helppokäyttöisimpiä, aina miellyttäviä käyttää ja helppoja huoltaa. Käyttäjäystävällisyys rakentuu lukuisista huolellisesti mietityistä yksityiskohdista. Vakiovarustukseen kuuluu integroitu, suuren suodatuspinta-alan tarjoava vedensuodatin, joka on helppo puhdistaa ja vaihtaa. Öljyn määrän ja laadun tarkistus käy hetkessä ja sen tyhjennys- ja täyttöaukko ovat käyttäjän ulottuvilla. Tukeva runko ja alhaalla oleva painopiste estää konetta kaatumasta.
Käytössäsi parhaat innovaatiot
Uudessa mallistossa hyödynnetään parhaita innovaatioita, joiden avulla painepesurilla työskentely käy entistä helpommin ja nopeammin. Uusi Vibrasoft-turbosuutin vähentää haitallista värinää jopa 30 prosenttia sekä pienentää pesutyöstä lähtevää ääntä. Se tuottaa tehokkaasti likaa irrottavan, pyörivän liikkeen tasaisesti. Tämä mahdollistaa nopean ja miellyttävän työskentelyn myös laajemmilla pinta-aloilla ja pidemmissä työskentelyjaksoissa. Uudelleenmuotoiltu, automaattinen letkukela, jossa on 20 metrin korkeapaineletku, tekee painepesusta helpompaa ja nopeampaa. Sitä voidaan käyttää paineen alaisena sisään- ja uloskelattaessa jopa 45° asteen kulmassa. Automaattinen letkukela nopeuttaa pesurin käyttöönottoa ja parantaa myös työturvallisuutta vähentämällä työskentelyalueella olevien paineletkujen aiheuttamaa kompastumisriskiä.
Vastuullinen valinta
Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli erityisesti puhdistamisessa. Korkeapainepesurimme valmistetaan parhaista materiaaleista saksalaisilla tuotantolaitoksillamme, jotka ovat toimineet hiilineutraalisti vuodesta 2021 lähtien. Jokainen Professional-sarjan pesuri on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Niiden kestävyyden ja pitkän elinkaaren takana on Kärcherin ylivoimainen kokemus ja osaaminen painepesureiden suunnittelusta ja valmistamisesta. Yksi tärkeä osa kestävää kehitystä on laitteiden helppo huollettavuus sekä kattava huolto- ja varaosapalvelu, joiden avulla taloudellinen käyttöikä saadaan todella pitkäksi. Olemme kiinnittäneet erityistä huomioita laitteiden käytöstä aiheutuvaan ympäristökuormitukseen. Uusi Supersarjan kylmävesipesuri pitää sisällään 15 prosenttia tehokkaamman pumpun. Tämä takaa nopeamman työskentelyn, mikä auttaa tekemään kerralla puhdasta entistä pienemmällä veden- ja energiankulutuksella.
CLASSIC-MALLIT: TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA SAMASSA PAKETISSA
Supersarjan Classic-mallit ovat luotettavia perustyökaluja vaativaan käyttöön.
Yksinkertainen ja erittäin kestävä! Classic tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon käyttäjälle, jolle pienet investointikustannukset ja paras pesuteho ovat tärkeitä kylmävesipesurin hankintakriteerejä.
Parhaat komponentit ja erinomainen viimeistely
Classic-pesurit on suunniteltu kestämään vaativimmatkin olosuhteet. Niiden tekniikka toimii moitteettomasti niin Suomen vaihtelevissa säissä kuin pidemmissä työskentelyjaksoissa. Vankkatekoinen kampiakselipumppu messinkipäädyllä, matalakierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kestävä teräskehikko takaavat huolettomat ja taloudelliset käyttötunnit.
Classic-koneet ovat erittäin helppoja käyttää ja huoltaa. Ne ovat nopeasti käyttövalmiina aina, kun niitä tarvitaan.
Vahva suorituskyky, tarvitsisit sitten suurta vesimäärää tai korkeaa painetta
Näistä koneista löytyy tehoa monenlaisiin käyttökohteisiin. Jopa 250 baarin työpaine ja 1700 l/h vedentuotto pitävät huolen, että sitkeinkin lika irtoaa ja siirtyy pestävältä pinnalta pois. Classic-sarjan koneet ovat yksinkertaisia ja käytännöllisiä. Kaikki tarvittava kulkee pesurin mukana ja on aina käden ulottuvilla.
Uskomaton tehokkuus
Classic-painepesurit ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä koneita, joiden vedentuottokyky ja työpaine mahdollistavat nopean työskentelyn myös vaativissa kohteissa. Malleissa yhdistyy suuri pesuteho, kestävä rakenne ja aina edullinen hinta.
Pitkä elinkaari on osa kestävää kehitystä
Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli jokaisen uuden Kärcher-laitteen suunnittelussa. Ammattikäyttäjät arvostavat Classic-pesureiden korkealaatuisia materiaaleja, huolellista työn jälkeä ja äärimmäisen helppoa huollettavuutta. Näiden ansiosta pesurit palvelevat vuodesta toiseen ja ovat aina valmiina silloin, kun tarvitaan parasta pesutehoa.
Kaksi tehokasta versiota painepesurista
Kärcherin uudistunut mallisto tarjoaa käyttöösi kaksi erilaista kylmävesipesuria: Supersarja ja Supersarja Classic. Yhteistä näille on, että käytössäsi on aina paras pesuteho, tarvitsit sitten suurta vesimäärää tai korkeaa painetta.
Supersarjan koneet tekevät vaikutuksen ensiluokkaisilla ergonomisilla ominaisuuksilla, maksimaalisella käyttäjäystävällisyydellä, korkealla suorituskyvyllä ja ketterällä liikuteltavuudellaan. Supersarja Classic edustaa vankkaa perustekniikkaa ja yksinkertaisempaa varustusta, joka mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja edullisemman hankintahinnan.
Malli
Liikuteltavuus
Classic
Kohtalainen
Plus
Usein
Malli
Ergonomisuus
Classic
Ei kovin tärkeää
Plus
Tärkeää
Malli
Varustelu
Classic
Kampiakselipumppu, messinkipääty ja keraamiset männät
Vankka teräskehikko
EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
Plus
Automaattinen letkukela (SXA-malleissa)
Vibrasoft-turbosuutin (SXA Plus -malleissa)
EASY!Force-pesukahva
Servo Control -tehonsäädin
Tilaa säästävä, pystymallinen rakenne
3-mäntäinen aksiaalipumppu, messinkipääty ja keraamiset männät