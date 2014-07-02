Teollisuuden imurointi- ja pölynpoistojärjestelmät

Kaikki ratkaisut aina liikuteltavista imureista tuotantoon integroituihin pölyn- ja nesteidenpoistojärjestelmiin Teollisuudessa jokainen yksittäinen toiminto täytyy integroida saumattomaksi osaksi tuotantoprosessia. Kärcherin teollisuusratkaisut on kehitetty vaativiin olosuhteisiin, ja ne edustavat sekä tehokkuudeltaan että ergonomiselta ominaisuuksiltaan markkinoiden viimeisintä osaamista. Kattavasta valikoimasta löytyy oikea ratkaisu erikoistarpeisiin, oli sitten kyse hienon pölyn, vaarallisten aineiden tai vaikkapa leikkuujätteiden poistosta.