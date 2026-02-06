Teollisuusimurit nesteille ja leikkuujätteille

Tehokkaat teollisuusimurit nesteiden ja metallintyöstöjätteiden imurointiin. Teollisuusimurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön haastavissa olosuhteissa ja niiden mekaniikka kestää käyttöä kolmivuorokohteissa. Valikoimasta löytyy oikea ratkaisu pienten ja suurten pölymäärien poistoon, oli sitten kyse hienosta pölystä, karkeasta purusta tai leikkuujätteistä. Myös erilaiset nesteet aina öljystä jäähdytysaineisiin ja suuriin vesimääriin saadaan tehokkaasti talteen.