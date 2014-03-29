Säiliönpuhdistus

Kärcher on ollut synonyymi luotettaville ja tehokkaille säiliönpuhdistusjärjestelmille jo yli 40 vuoden ajan. Ammattikäyttöön tarkoitettujen järjestelmien markkinajohtajana tarjoamme yksilöllisesti räätälöityjä, moduuleihin pohjaavia ratkaisuja, jotka saadaan sopimaan kaikenlaisiin tarpeisiin. Laadukkaat järjestelmämme ovat suorituskykyisiä, kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä – sen takaa vuosikymmenten kokemus. Olemme asiakkaidemme tukena aina konsultointi- ja suunnitteluvaiheista järjestelmän pystyttämiseen, toimitukseen ja huoltoon saakka. Meiltä saat innovatiivisia ratkaisuja ja kattavaa palvelua.

Container Cleaning header image

Järjestelmiä kaikenlaiseen säiliönpuhdistukseen

Luotettavia säiliönpuhdistusjärjestelmiä tarvitaan niin kuljetus- ja logistiikka-alalla kuin kemianteollisuudessakin. Globalisaation mukanaan tuoma alati kasvava hyödykkeiden virta on johtanut kiristyneisiin puhtausvaatimuksiin. Tiukkojen HACCP-vaatimusten ja turvallisuus- ja laadunarviointijärjestelmä SQAS:n standardien lisäksi tarvitsee ottaa huomioon myös yhtenäistetyt sertifikaatit, kuten esimerkiksi eurooppalainen puhdistusasiakirja ECD. Kun erilaisia aineita liikkuu markkinoilla noin 200 000, kaiken huomioon ottamiseen vaaditaan vuosien kokemusta. Jokainen Kärcherin puhdistusjärjestelmä on suunniteltu aina tiettyjä aineita varten. Kärcherin erityisesti tarkoitusta varten kehitetyt pesuaineet ovat aina olennainen osa järjestelmiämme. Työturvallisuuden takaaminen on myös tärkeä osa säiliöiden sisäpintojen puhdistamistyötä. Tähän sisältyy turvatoimia räjähdysvaaroja vastaan (ATEX-direktiivi), sekä poistoilman ja jäteveden käsittelytoimia. Kärcherin moduuleihin perustuvat järjestelmät on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin ja tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman paljon etua. Modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän muuttamisen ja laajentamisen aina tarpeen mukaan.

Käyttökohteet

Kärcherin järjestelmillä on monia käyttökohteita aina säiliöautojen säiliöiden sisäpintojen puhdistuksesta monikiteistä piitä sisältävien pintojen puhdistukseen.

Järjestelmän osat

Korkealaatuiset osat ovat säiliönpuhdistusjärjestelmän keskiössä.

Esimerkkejä järjestelmistämme

Tältä sivulta löydät esimerkkejä järjestelmistämme, joita on suunniteltu ja rakennettu jo 250 ympäri maailmaa.

Kohderyhmät – oikeat ratkaisut oikeisiin tilanteisiin

Tavaraliikenteen logistiikka on palvelu, jota tarvitaan käytännössä kaikilla teollisuuden aloilla ja kaikkialla maailmassa. Massiiviset määrät hyödykkeitä ja materiaaleja on liikkeessä jatkuvasti. Mukana on niin nesteitä, tahnoja, jauheita kuin kiinteitäkin aineita, jotka on pakattu varastointia, käsittelyä ja kuljetusta varten erilaisiin säiliöihin, tynnyreihin ja kontteihin. Kärcher tarjoaa puhdistusjärjestelmiä kaikenlaisille säiliöille ja kaikenkokoisille yrityksille kaikilta teollisuuden aloilta.

Chemicals industry and trade

Kemianteollisuus ja -kauppa

Lääkkeet, maalit ja väriaineet, metalli, puu, mineraaliöljyt, muovit, liimat, rakennusmateriaalit, betoni.

Transport and logistics

Kuljetus ja logistiikka

Huolintaliikkeet, varasto- ja konsignaatioyritykset, säiliökuljetus, yleinen rahdin ja irtotavaran kuljetus, betoni-, sementti-, asfaltti-, jäte- ja erikoiskuljetusajoneuvot.

Food industry

Elintarviketeollisuus

Meijerit ja panimot, raaka-ainetuottajat, öljyjen ja rasvojen tuottajat, glukoosi ja tärkkelys, suklaa, sokeri, proteiinit ja ravintolisät, virvoitusjuomat ja mehut, valmisruuat ja lemmikkieläinten ruoka.

Types of contamination

Likatyypit:

  • Nestetuotteet (kuten ruuat, öljyt ja kemikaalit)
  • Irtotavara
  • Kaasut
Contamination

Likatyypit

  • Nestetuotteet (kuten ruuat, öljyt ja kemikaalit)
  • Irtotavara
  • Kaasut
Cleaning agents

Puhdistusaineet

  • Vesi, vesiliukoset (emäksiset, happamat)
  • Osmoosivesi
  • Emäksiset liuokset, hapot, liuottimet

Räätälöityjä ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella

Kärcherin modulaariset säiliönpuhdistusjärjestelmät räätälöidään aina likatyypin ja käyttötarpeen mukaisiksi. Hyvin suunnitellun järjestelmän ensimmäinen vaihe on laatuun ja käyttöturvallisuuteen keskittyvä tarvekartoitus. Taattua insinööritaitoa – Made in Germany.

Customer Service

Idea, suunnittelu, käyttöönotto

Kärcherin kohtaamat haasteet ovat yhtä monipuolisia kuin asiakkaammekin, joille tarjoamme ainoastaan optimaalisia ratkaisuja. Kuljemme asiakkaidemme mukana aina projektin alkusysäyksestä järjestelmän suunnitteluun, rakennukseen ja käyttöönottoon asti, ja vielä sen jälkeenkin.

Asiakkaamme luottavat meihin, sillä meillä on jo paljon kokemusta kaikenlaisten kuviteltavissa olevien säiliönpuhdistusjärjestelmien rakentamisesta. Kärcher on myös maailman markkinajohtaja korkeapainepesuteknologian saralla, mistä ei ole ainakaan haittaa säiliöitä puhdistettaessa. Järjestelmistämme hyötyvät hyvin erilaiset ja eri aloilla toimivat yritykset ympäri maailmaa.

Compliant, turn-key and efficient

Yhteensopivuutta, tehokkuutta ja avaimet käteen

Suurin osa asiakkaistamme tahtoo kokonaisvaltaisen ratkaisun avaimet käteen -periaatteella. Tästä syystä tarjoamme myös lakien ja standardien mukaisia käyttölupia modernien ja käytössä toimivuutensa todistaneiden järjestelmäratkaisujen lisäksi. Tarjoamme muun muassa EY:n ATEX-direktiivin (94/9) mukaista räjähdysturvaa ja Saksan kansallisen saasteidenhallintalain mukaista poistoilman ja jäteveden käsittelyä.

Kärcheriltä saat tarvittavat järjestelmät veden lämmittämiseen, säiliön kuivaamiseen, putoamisturvallisuuteen ja poistoilman ja jätevesien puhdistukseen.

Luotettava ja innovatiivinen prosessiteknologiamme on kentällä testattua, ja sen avulla päästään todistetusti alhaisempiin energiakustannuksiin ja hiilidioksidipäästöihin. Kärcherin erityisesti säiliönpuhdistusta varten kehittämät pesuaineet tarjoavat parempaa hyötysuhdetta ja parempia pesutuloksia tavallisiin pesuaineisiin nähden. Meidän aineemme ovat myös ympäristöystävällisempiä.

Plug & Play – nerokas konttiratkaisu

Kärcherin kokonaisvaltaiset konttiratkaisut ovat testattuja ja toimiviksi todettuja, ja ne toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. Tässä konseptissa koko puhdistusjärjestelmä on rakennettu rahtikontin sisään. Näin järjestelmää voidaan helposti kuljettaa minne päin maailmaa tahansa, eikä asennuskaan ihmeitä vaadi; järjestelmä on käyttövalmis heti, kun kontti on kohteessa. Kärcherin konttijärjestelmiä voi laajentaa lisämoduulien avulla Plug & Play -periaatteella.

TSC Container

Tehokkaita ratkaisuja

Kärcherin konttijärjestelmät ovat käytössä testattuja ja toimiviksi havaittuja: kaikki tarvittavat sähkö- ja putkiliittimet löytyvät helposti kontin seinästä.

Komponenttivalikoima kattaa kaiken perustasolta huippuluokkaan

Kiinteät kuumavesipainepesurimme säiliöiden sisä- ja ulkopesuun ovat todistaneet tehonsa moneen kertaan, ja niiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa lähes rajattomasti erilaisilla lisävarusteilla.

Konttikonseptin edut:

  • Helppo asentaa
  • Hyvä suunnittelu- ja kustannusturvallisuus
  • Maksimaalinen muokattavuus ja liikuteltavuus
  • Modulaarinen rakenne testatuilla ja hyväksi havaituilla osakomponenteilla

Esittelyvideo

Tutustu Kärcher TSC-säiliönpesujärjestelmiin.

Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.

 

Puh. 09 6899 7710

> lähetä sähköpostia