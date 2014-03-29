Säiliönpuhdistus

Yhteensopivuutta, tehokkuutta ja avaimet käteen

Suurin osa asiakkaistamme tahtoo kokonaisvaltaisen ratkaisun avaimet käteen -periaatteella. Tästä syystä tarjoamme myös lakien ja standardien mukaisia käyttölupia modernien ja käytössä toimivuutensa todistaneiden järjestelmäratkaisujen lisäksi. Tarjoamme muun muassa EY:n ATEX-direktiivin (94/9) mukaista räjähdysturvaa ja Saksan kansallisen saasteidenhallintalain mukaista poistoilman ja jäteveden käsittelyä.

Kärcheriltä saat tarvittavat järjestelmät veden lämmittämiseen, säiliön kuivaamiseen, putoamisturvallisuuteen ja poistoilman ja jätevesien puhdistukseen.

Luotettava ja innovatiivinen prosessiteknologiamme on kentällä testattua, ja sen avulla päästään todistetusti alhaisempiin energiakustannuksiin ja hiilidioksidipäästöihin. Kärcherin erityisesti säiliönpuhdistusta varten kehittämät pesuaineet tarjoavat parempaa hyötysuhdetta ja parempia pesutuloksia tavallisiin pesuaineisiin nähden. Meidän aineemme ovat myös ympäristöystävällisempiä.