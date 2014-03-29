Säiliönpuhdistus
Kärcher on ollut synonyymi luotettaville ja tehokkaille säiliönpuhdistusjärjestelmille jo yli 40 vuoden ajan. Ammattikäyttöön tarkoitettujen järjestelmien markkinajohtajana tarjoamme yksilöllisesti räätälöityjä, moduuleihin pohjaavia ratkaisuja, jotka saadaan sopimaan kaikenlaisiin tarpeisiin. Laadukkaat järjestelmämme ovat suorituskykyisiä, kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä – sen takaa vuosikymmenten kokemus. Olemme asiakkaidemme tukena aina konsultointi- ja suunnitteluvaiheista järjestelmän pystyttämiseen, toimitukseen ja huoltoon saakka. Meiltä saat innovatiivisia ratkaisuja ja kattavaa palvelua.
Järjestelmiä kaikenlaiseen säiliönpuhdistukseen
Luotettavia säiliönpuhdistusjärjestelmiä tarvitaan niin kuljetus- ja logistiikka-alalla kuin kemianteollisuudessakin. Globalisaation mukanaan tuoma alati kasvava hyödykkeiden virta on johtanut kiristyneisiin puhtausvaatimuksiin. Tiukkojen HACCP-vaatimusten ja turvallisuus- ja laadunarviointijärjestelmä SQAS:n standardien lisäksi tarvitsee ottaa huomioon myös yhtenäistetyt sertifikaatit, kuten esimerkiksi eurooppalainen puhdistusasiakirja ECD. Kun erilaisia aineita liikkuu markkinoilla noin 200 000, kaiken huomioon ottamiseen vaaditaan vuosien kokemusta. Jokainen Kärcherin puhdistusjärjestelmä on suunniteltu aina tiettyjä aineita varten. Kärcherin erityisesti tarkoitusta varten kehitetyt pesuaineet ovat aina olennainen osa järjestelmiämme. Työturvallisuuden takaaminen on myös tärkeä osa säiliöiden sisäpintojen puhdistamistyötä. Tähän sisältyy turvatoimia räjähdysvaaroja vastaan (ATEX-direktiivi), sekä poistoilman ja jäteveden käsittelytoimia. Kärcherin moduuleihin perustuvat järjestelmät on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin ja tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman paljon etua. Modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän muuttamisen ja laajentamisen aina tarpeen mukaan.
Käyttökohteet
Kärcherin järjestelmillä on monia käyttökohteita aina säiliöautojen säiliöiden sisäpintojen puhdistuksesta monikiteistä piitä sisältävien pintojen puhdistukseen.
Järjestelmän osat
Korkealaatuiset osat ovat säiliönpuhdistusjärjestelmän keskiössä.
Esimerkkejä järjestelmistämme
Tältä sivulta löydät esimerkkejä järjestelmistämme, joita on suunniteltu ja rakennettu jo 250 ympäri maailmaa.
Kohderyhmät – oikeat ratkaisut oikeisiin tilanteisiin
Tavaraliikenteen logistiikka on palvelu, jota tarvitaan käytännössä kaikilla teollisuuden aloilla ja kaikkialla maailmassa. Massiiviset määrät hyödykkeitä ja materiaaleja on liikkeessä jatkuvasti. Mukana on niin nesteitä, tahnoja, jauheita kuin kiinteitäkin aineita, jotka on pakattu varastointia, käsittelyä ja kuljetusta varten erilaisiin säiliöihin, tynnyreihin ja kontteihin. Kärcher tarjoaa puhdistusjärjestelmiä kaikenlaisille säiliöille ja kaikenkokoisille yrityksille kaikilta teollisuuden aloilta.
Kemianteollisuus ja -kauppa
Lääkkeet, maalit ja väriaineet, metalli, puu, mineraaliöljyt, muovit, liimat, rakennusmateriaalit, betoni.
Kuljetus ja logistiikka
Huolintaliikkeet, varasto- ja konsignaatioyritykset, säiliökuljetus, yleinen rahdin ja irtotavaran kuljetus, betoni-, sementti-, asfaltti-, jäte- ja erikoiskuljetusajoneuvot.
Elintarviketeollisuus
Meijerit ja panimot, raaka-ainetuottajat, öljyjen ja rasvojen tuottajat, glukoosi ja tärkkelys, suklaa, sokeri, proteiinit ja ravintolisät, virvoitusjuomat ja mehut, valmisruuat ja lemmikkieläinten ruoka.
Likatyypit:
- Nestetuotteet (kuten ruuat, öljyt ja kemikaalit)
- Irtotavara
- Kaasut
Likatyypit
- Nestetuotteet (kuten ruuat, öljyt ja kemikaalit)
- Irtotavara
- Kaasut
Puhdistusaineet
- Vesi, vesiliukoset (emäksiset, happamat)
- Osmoosivesi
- Emäksiset liuokset, hapot, liuottimet
Räätälöityjä ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella
Kärcherin modulaariset säiliönpuhdistusjärjestelmät räätälöidään aina likatyypin ja käyttötarpeen mukaisiksi. Hyvin suunnitellun järjestelmän ensimmäinen vaihe on laatuun ja käyttöturvallisuuteen keskittyvä tarvekartoitus. Taattua insinööritaitoa – Made in Germany.
Idea, suunnittelu, käyttöönotto
Kärcherin kohtaamat haasteet ovat yhtä monipuolisia kuin asiakkaammekin, joille tarjoamme ainoastaan optimaalisia ratkaisuja. Kuljemme asiakkaidemme mukana aina projektin alkusysäyksestä järjestelmän suunnitteluun, rakennukseen ja käyttöönottoon asti, ja vielä sen jälkeenkin.
Asiakkaamme luottavat meihin, sillä meillä on jo paljon kokemusta kaikenlaisten kuviteltavissa olevien säiliönpuhdistusjärjestelmien rakentamisesta. Kärcher on myös maailman markkinajohtaja korkeapainepesuteknologian saralla, mistä ei ole ainakaan haittaa säiliöitä puhdistettaessa. Järjestelmistämme hyötyvät hyvin erilaiset ja eri aloilla toimivat yritykset ympäri maailmaa.
Yhteensopivuutta, tehokkuutta ja avaimet käteen
Suurin osa asiakkaistamme tahtoo kokonaisvaltaisen ratkaisun avaimet käteen -periaatteella. Tästä syystä tarjoamme myös lakien ja standardien mukaisia käyttölupia modernien ja käytössä toimivuutensa todistaneiden järjestelmäratkaisujen lisäksi. Tarjoamme muun muassa EY:n ATEX-direktiivin (94/9) mukaista räjähdysturvaa ja Saksan kansallisen saasteidenhallintalain mukaista poistoilman ja jäteveden käsittelyä.
Kärcheriltä saat tarvittavat järjestelmät veden lämmittämiseen, säiliön kuivaamiseen, putoamisturvallisuuteen ja poistoilman ja jätevesien puhdistukseen.
Luotettava ja innovatiivinen prosessiteknologiamme on kentällä testattua, ja sen avulla päästään todistetusti alhaisempiin energiakustannuksiin ja hiilidioksidipäästöihin. Kärcherin erityisesti säiliönpuhdistusta varten kehittämät pesuaineet tarjoavat parempaa hyötysuhdetta ja parempia pesutuloksia tavallisiin pesuaineisiin nähden. Meidän aineemme ovat myös ympäristöystävällisempiä.
Plug & Play – nerokas konttiratkaisu
Kärcherin kokonaisvaltaiset konttiratkaisut ovat testattuja ja toimiviksi todettuja, ja ne toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. Tässä konseptissa koko puhdistusjärjestelmä on rakennettu rahtikontin sisään. Näin järjestelmää voidaan helposti kuljettaa minne päin maailmaa tahansa, eikä asennuskaan ihmeitä vaadi; järjestelmä on käyttövalmis heti, kun kontti on kohteessa. Kärcherin konttijärjestelmiä voi laajentaa lisämoduulien avulla Plug & Play -periaatteella.
Tehokkaita ratkaisuja
Kärcherin konttijärjestelmät ovat käytössä testattuja ja toimiviksi havaittuja: kaikki tarvittavat sähkö- ja putkiliittimet löytyvät helposti kontin seinästä.
Komponenttivalikoima kattaa kaiken perustasolta huippuluokkaan
Kiinteät kuumavesipainepesurimme säiliöiden sisä- ja ulkopesuun ovat todistaneet tehonsa moneen kertaan, ja niiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa lähes rajattomasti erilaisilla lisävarusteilla.
Konttikonseptin edut:
- Helppo asentaa
- Hyvä suunnittelu- ja kustannusturvallisuus
- Maksimaalinen muokattavuus ja liikuteltavuus
- Modulaarinen rakenne testatuilla ja hyväksi havaituilla osakomponenteilla
Esittelyvideo
Tutustu Kärcher TSC-säiliönpesujärjestelmiin.