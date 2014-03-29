Käyttökohteet

Säiliöiden sisäpintojen puhdistus on yleensä monimutkaista puuhaa, johon vaikuttavat monet tekijät, kuten säiliön koko ja muoto, tyypillinen lika ja ulkopuoliset vaikutukset. Kärcherin puhdistusjärjestelmissä kaikki nämä tekijät on otettu huomioon. Alla joitakin vakuuttavia esimerkkejä järjestelmistämme:

Säiliöiden puhdistusta ilman rajoituksia

Säiliöiden sisäpintojen pesu onnistuu tarkasti ja automaattisesti. Samalla, kun operaattori työskentelee suihkupään kanssa, Kärcher-järjestelmä säätelee järjestelmän toisiaan tukevien osien yhteistoimintaa: tehokkaita korkeapainepumppuja, kuumavesi-/höyrykattiloita ja monipuolisia varusteita. Modulaariset järjestelmämme voi sovittaa lähes mihin tarkoitukseen tahansa: höyrytykseen, kuivaukseen ja tietenkin pesuun kylmällä, lämpimällä tai kuumalla vedellä tai happamalla tai emäksisellä aineella.

Interior cleaning
Drying
Exterior cleaning
Tank and silo cleaning systems

Yhteispelillä täydellisyyteen – 20-jalkaiset rahtikontit

Raide-, meri- ja tieliikenteessä kulkevien rahtikonttien puhdistaminen vaatii tehokkuutta ja luotettavia puhdistusjärjestelmiä. Globaali logistiikkajärjestelmä asettaa puhdistukselle omat haasteensa lyhyiden kääntymisaikojen ja konttien kulkemien pitkien matkojan takia.

Cleaning station
Power button
Crane bridge
Drying system

Oikealla raiteella – säiliövaunujen puhdistus

Säiliövaunujen suuri koko ja vaunuihin kohdistuvat ulkoiset voimat asettavat korkeita vaatimuksia vaunujen sisäpintojen puhdistusjärjestelmille. Kärcherillä on mittavasti kokemusta säiliövaunujen puhdistuksesta. Erityinen palveluverkostomme takaa, että asiakkaidemme korkeatkin vaatimukset täytetään kerrasta toiseen.

Cleaning station
Long and fast
Under steam
Behälterreinigung außergewöhnliche Komponenten

Täydellistä puhtautta kaikenkokoisiin IBC-säiliöihin

IBC-säiliöiden puhdistus ja uudelleenkäyttö tarjoaa huomattavia etuja kertakäyttöisyyteen verrattuna. Säiliöiden peseminen on paitsi kustannustehokkaampaa, myös paljon ympäristöystävällisempää, sillä säiliöitä on kierrossa paljon. Kärcheriltä löydät pesuasemat kaikenkokoisille ja -sisältöisille IBC-säiliöille.

Application width
Intermediate Bulk Containers
Big on power - small in size
IBC cleaning

Omiaan kevyiden tynnyrien pesuun

Kärcherin tynnyrinpuhdistusasemalla puhdistaa nopeasti kevyitä tynnyreitä riippumatta niiden muodosta aina 750 mm halkaisijaan asti. Pesulaitos pesupäineen ja kiertosäiliöineen toimitetaan valmiiksi kasattuna ja käyttövalmiina.

Immediately ready to use
All in the head
Clean thoroughly
Immediately refillable
easy handling
Special cleaning

Säiliönpuhdistusta kemianteollisuudessa

Kemianteollisuudesta löytyy eniten käyttökohteita säiliönpuhdistusjärjestelmille. Siellä tarvitaan erityisesti räätälöityjä ratkaisuja, koska käytettyjen aineiden ja prosessien kirjo on niin laaja. Kysyntää on niin maalien ja liuottimien pesuprosesseille kuin EY:n ATEX-direktiivin (94/9) mukaiselle räjähdysvaaran neutraloinnillekin, ja kaikkea siltä väliltä.

Reactors
SHDR 3000
Cleaning head with pivoting frame
Mobile circuit
System schematic

Puhtaita reaktiosäiliöitä turvallisesti

Kemianteollisuuden reaktiosäiliöiden puhdistus on oma erikoisuutensa. Ammattimaisen ja automaattisen puhdistuksen liittäminen osaksi asiaankuuluvia prosesseja on perusedellytys, jos halutaan saada aikaan oikeanlaisia reaktioita määrätyissä oloissa. Polypiin tuotantosäiliöiden puhdistus on yksi tulevaisuuden teknologioista, jonka kehityksessä Kärcherillä on johtava rooli.

Functional diagram
Cleaning station
Circulation tank
Central control unit
Simple operation