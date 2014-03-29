Käyttökohteet
Säiliöiden sisäpintojen puhdistus on yleensä monimutkaista puuhaa, johon vaikuttavat monet tekijät, kuten säiliön koko ja muoto, tyypillinen lika ja ulkopuoliset vaikutukset. Kärcherin puhdistusjärjestelmissä kaikki nämä tekijät on otettu huomioon. Alla joitakin vakuuttavia esimerkkejä järjestelmistämme:
Säiliöiden puhdistusta ilman rajoituksia
Säiliöiden sisäpintojen pesu onnistuu tarkasti ja automaattisesti. Samalla, kun operaattori työskentelee suihkupään kanssa, Kärcher-järjestelmä säätelee järjestelmän toisiaan tukevien osien yhteistoimintaa: tehokkaita korkeapainepumppuja, kuumavesi-/höyrykattiloita ja monipuolisia varusteita. Modulaariset järjestelmämme voi sovittaa lähes mihin tarkoitukseen tahansa: höyrytykseen, kuivaukseen ja tietenkin pesuun kylmällä, lämpimällä tai kuumalla vedellä tai happamalla tai emäksisellä aineella.
Yhteispelillä täydellisyyteen – 20-jalkaiset rahtikontit
Raide-, meri- ja tieliikenteessä kulkevien rahtikonttien puhdistaminen vaatii tehokkuutta ja luotettavia puhdistusjärjestelmiä. Globaali logistiikkajärjestelmä asettaa puhdistukselle omat haasteensa lyhyiden kääntymisaikojen ja konttien kulkemien pitkien matkojan takia.
Oikealla raiteella – säiliövaunujen puhdistus
Säiliövaunujen suuri koko ja vaunuihin kohdistuvat ulkoiset voimat asettavat korkeita vaatimuksia vaunujen sisäpintojen puhdistusjärjestelmille. Kärcherillä on mittavasti kokemusta säiliövaunujen puhdistuksesta. Erityinen palveluverkostomme takaa, että asiakkaidemme korkeatkin vaatimukset täytetään kerrasta toiseen.
Täydellistä puhtautta kaikenkokoisiin IBC-säiliöihin
IBC-säiliöiden puhdistus ja uudelleenkäyttö tarjoaa huomattavia etuja kertakäyttöisyyteen verrattuna. Säiliöiden peseminen on paitsi kustannustehokkaampaa, myös paljon ympäristöystävällisempää, sillä säiliöitä on kierrossa paljon. Kärcheriltä löydät pesuasemat kaikenkokoisille ja -sisältöisille IBC-säiliöille.
Omiaan kevyiden tynnyrien pesuun
Kärcherin tynnyrinpuhdistusasemalla puhdistaa nopeasti kevyitä tynnyreitä riippumatta niiden muodosta aina 750 mm halkaisijaan asti. Pesulaitos pesupäineen ja kiertosäiliöineen toimitetaan valmiiksi kasattuna ja käyttövalmiina.
Säiliönpuhdistusta kemianteollisuudessa
Kemianteollisuudesta löytyy eniten käyttökohteita säiliönpuhdistusjärjestelmille. Siellä tarvitaan erityisesti räätälöityjä ratkaisuja, koska käytettyjen aineiden ja prosessien kirjo on niin laaja. Kysyntää on niin maalien ja liuottimien pesuprosesseille kuin EY:n ATEX-direktiivin (94/9) mukaiselle räjähdysvaaran neutraloinnillekin, ja kaikkea siltä väliltä.
Puhtaita reaktiosäiliöitä turvallisesti
Kemianteollisuuden reaktiosäiliöiden puhdistus on oma erikoisuutensa. Ammattimaisen ja automaattisen puhdistuksen liittäminen osaksi asiaankuuluvia prosesseja on perusedellytys, jos halutaan saada aikaan oikeanlaisia reaktioita määrätyissä oloissa. Polypiin tuotantosäiliöiden puhdistus on yksi tulevaisuuden teknologioista, jonka kehityksessä Kärcherillä on johtava rooli.