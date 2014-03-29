Käyttökohteet

Säiliöiden puhdistusta ilman rajoituksia

Säiliöiden sisäpintojen pesu onnistuu tarkasti ja automaattisesti. Samalla, kun operaattori työskentelee suihkupään kanssa, Kärcher-järjestelmä säätelee järjestelmän toisiaan tukevien osien yhteistoimintaa: tehokkaita korkeapainepumppuja, kuumavesi-/höyrykattiloita ja monipuolisia varusteita. Modulaariset järjestelmämme voi sovittaa lähes mihin tarkoitukseen tahansa: höyrytykseen, kuivaukseen ja tietenkin pesuun kylmällä, lämpimällä tai kuumalla vedellä tai happamalla tai emäksisellä aineella.