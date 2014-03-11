Höyrypesurit puhdistavat tehokkaasti
Puhdasta täydellä höyryllä. Monipuolinen höyrypesuri puhdistaa kodin kovat pinnat hygieenisesti ja ilman kemikaaleja. Höyry on tehokas puhdistusmenetelmä – se irrottaa rasvaisen ja pinttyneen lian. Lisäksi höyryllä siistit hankalat nurkat ja raot, joihin on vaikea ylettyä rätillä. Höyryllä puhdistaminen on ekologista ja hygieenistä: Samalla kun huolehdit kodin puhtaudesta, voit vähentää koko perheen altistusta voimakkaille pesuaineille ja osallistua ympäristön kemikaalikuorman keventämiseen.
Valinta on sinun: EasyFix -sarja parannelluin lisätarvikkein
SC 5 EasyFix
Poistaa itsepäisenkin lian innovatiivisen VapoHydro-toiminnon (höyryn kosteuden säätö) ansiosta. Höyryn voimakkuus on joustavasti säädettävissä käyttökohteen ja tarpeen mukaan.
Kaksoissäiliön pikatäyttö mahdollistaa veden lisäämisen lennosta työskentelyn lomassa.
SC 4 EasyFix
Irrotettavalla tankilla täyttö ja tyhjennys on vaivatonta. Mukana EasyFix-lattiasetti eli korkealaatuinen mikrokuituliina joka on helppo kiinnittää ja poistaa suulakkeesta ilman kontaktia likaan.
Kätevä kaksoissäiliö pikatäytöllä mahdollistaa veden lisäämisen työskentelyn lomassa.
SC 3 EasyFix
Vain 30 sekunnin lämmitysaika tarkoittaa, että laite on heti käyttövalmis. Säiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä. Kalkki poistetaan vedestä automaattisesti kätevän kalkinpoistopatruunan ansiosta.
Lattiasuulakkeessa on työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle.
SC 3 Upright EasyFix
Kolmivaiheisen höyryvirtauksen ohjauksen ansiosta sopii erinomaisesti kaikkien kovien lattioiden - jopa puun - puhdistamiseen. Irrotettava säiliö on helppo täyttää milloin tahansa - jatkuva höyry keskeyttämättä työtäsi.
Älykkään kalkinpoistopatruunan ansiosta kalkki poistuu automaattisesti.
SC 2 EasyFix
Helppokäyttöinen ja luotettava perustason höyrypuhdistin kaikilla olennaisilla toiminnoilla. Kaksiportainen höyrysuihkun voimakkuuden säätö, käytännölliset säilytyspaikat varusteille ja nivelletty EasyFix-lattiasuutin lisäävät käyttömukavuutta.
SC 2 Deluxe EasyFix
Kevyt ja kompakti höyrypuhdistin kotikäyttöön. LED valo ilmaisee koneen käyttövalmiuden. Monipuolisten varusteiden avulla on mahdollista puhdistaa tehokkaasti laattapinnat, kaakelisaumat, vesihanat, pesualtaat, liesitasot, rosteripinnat jne.
Puhdas lopputulos ilman kemikaaleja.
SC 1 EasyFix
Kevyt ja kätevä kohdepuhdistaja, joka puhdistaa esim. keittiön ja kylpyhuoneen kovat pinnat hygieenisesti ilman pesuaineita. Pienen kokonsa ansiosta SC 1 on vaivaton säilyttää ja helppo pitää ulottuvilla päivittäisiä puhdistustehtäviä varten.
Höyryllä likaa, viruksia ja bakteereita vastaan
Vaivaton ja tehokas bakteereja ja viruksia vastaan: kuuma höyry. Tehokas paine, korkea lämpötila, tehokkaat suuttimet ja siivousliinat takaavat taatun siivoustehon. Höyry tehoaa tutkitun tehokkaasti yleisimpiin kotona esiintyviin bakteereihin ja viruksiin.
- Hygieeninen puhtaus höyryllä – täysin kemikaaliton
- Tehoaa tutkitun tehokkaasti kotona yleisimpiin esiintyviin bakteereihin ja viruksiin
- Parempi siivoustulos kuin perinteisin menetelmin pesuaineen kanssa
Hygieniaa ja puhtautta ilman kemikaaleja Kärcher höyrypesureilla
Lattioiden pesu
Kun pestään kovia lattiapintoja kuten kiveä, laattaa, muovia, laminaattia tari parkettia, höyrypesuri takaa maksimaalisen puhtauden ja hygienian - ilman kemikaaleja.
Kylpyhuoneen pesu
Myös pestessä seinälaattoja, peili- ja lasipintoja, ikkunoita, liittimiä ja hanoja, suihkutiloja ja laattasaumoja - höyrypesuri puhdistaa täydellisesti ja hygieenisesti ilman kemikaaleja.
Joka paikan höylä - kiitos monipuolisten tarvikkeiden
Laaja valikoima lisätarvikkeita takaa monenlaisen käytön kodin eri tiloissa.
Kangaspintojen puhdistaminen
Siinä missä höyrypesuri sopii koville pinnoille, tekstiilipesuri on paras väline mattojen, nojatuolien ja sohvien puhdistukseen. Se tepsii myös kangaspintaisiin auton istuimiin ja sisäverhoiluihin.
Höyrypesurit ammattikäyttöön
Ammattitason höyrypuhdistimet vaativaan käyttöön
Ammattikäyttöön mitoitetut höyrypesurit ja höyryimurit sopivat päivittäisiin puhdistustehtäviin kohteissa, joissa korkeat hygieniavaatimukset ovat arkipäivää. Tyypillisiä kohteita ovat suurkeittiöt, elintarviketehtaat, saniteettitilat, pukuhuoneet jne.
