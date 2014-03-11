Höyrypesurit puhdistavat tehokkaasti

Puhdasta täydellä höyryllä. Monipuolinen höyrypesuri puhdistaa kodin kovat pinnat hygieenisesti ja ilman kemikaaleja. Höyry on tehokas puhdistusmenetelmä – se irrottaa rasvaisen ja pinttyneen lian. Lisäksi höyryllä siistit hankalat nurkat ja raot, joihin on vaikea ylettyä rätillä. Höyryllä puhdistaminen on ekologista ja hygieenistä: Samalla kun huolehdit kodin puhtaudesta, voit vähentää koko perheen altistusta voimakkaille pesuaineille ja osallistua ympäristön kemikaalikuorman keventämiseen.