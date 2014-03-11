Höyrypesurit puhdistavat tehokkaasti

Puhdasta täydellä höyryllä. Monipuolinen höyrypesuri puhdistaa kodin kovat pinnat hygieenisesti ja ilman kemikaaleja. Höyry on tehokas puhdistusmenetelmä – se irrottaa rasvaisen ja pinttyneen lian. Lisäksi höyryllä siistit hankalat nurkat ja raot, joihin on vaikea ylettyä rätillä. Höyryllä puhdistaminen on ekologista ja hygieenistä: Samalla kun huolehdit kodin puhtaudesta, voit vähentää koko perheen altistusta voimakkaille pesuaineille ja osallistua ympäristön kemikaalikuorman keventämiseen.

Valinta on sinun: EasyFix -sarja parannelluin lisätarvikkein

SC 5 EasyFix

Poistaa itsepäisenkin lian innovatiivisen VapoHydro-toiminnon (höyryn kosteuden säätö) ansiosta. Höyryn voimakkuus on joustavasti säädettävissä käyttökohteen ja tarpeen mukaan.

Kaksoissäiliön pikatäyttö mahdollistaa veden lisäämisen lennosta työskentelyn lomassa.

Nainen käyttää Kärcher höyrypesuria lattian pesuun

SC 4 EasyFix

Irrotettavalla tankilla täyttö ja tyhjennys on vaivatonta. Mukana EasyFix-lattiasetti eli korkealaatuinen mikrokuituliina joka on helppo kiinnittää ja poistaa suulakkeesta ilman kontaktia likaan.

Kätevä kaksoissäiliö pikatäytöllä mahdollistaa veden lisäämisen työskentelyn lomassa.

Nainen puhdistaa ovenkahvaa Kärcher höyrypesurilla

SC 3 EasyFix

Vain 30 sekunnin lämmitysaika tarkoittaa, että laite on heti käyttövalmis. Säiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä. Kalkki poistetaan vedestä automaattisesti kätevän kalkinpoistopatruunan ansiosta.

Lattiasuulakkeessa on työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle.

Nainen puhdistaa puista lattiaa Kärcherin höyrypesurilla

SC 3 Upright EasyFix

Kolmivaiheisen höyryvirtauksen ohjauksen ansiosta sopii erinomaisesti kaikkien kovien lattioiden - jopa puun - puhdistamiseen. Irrotettava säiliö on helppo täyttää milloin tahansa - jatkuva höyry keskeyttämättä työtäsi.

Älykkään kalkinpoistopatruunan ansiosta kalkki poistuu automaattisesti.

Nainen puhdistaa keittiön lattiaa Kärcherin höyrypesurilla

SC 2 EasyFix

Helppokäyttöinen ja luotettava perustason höyrypuhdistin kaikilla olennaisilla toiminnoilla.  Kaksiportainen höyrysuihkun voimakkuuden säätö, käytännölliset säilytyspaikat varusteille ja nivelletty EasyFix-lattiasuutin lisäävät käyttömukavuutta.

Pöydän puhdistaminen Kärcher SC 2 EasyFix -höyrypesurilla

SC 2 Deluxe EasyFix

Kevyt ja kompakti höyrypuhdistin kotikäyttöön. LED valo ilmaisee koneen käyttövalmiuden. Monipuolisten varusteiden avulla on mahdollista puhdistaa tehokkaasti laattapinnat, kaakelisaumat, vesihanat, pesualtaat, liesitasot, rosteripinnat jne.

Puhdas lopputulos ilman kemikaaleja.

Nainen puhdistaa kylpyhuonetta Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix höyrypesurilla

SC 1 EasyFix

Kevyt ja kätevä kohdepuhdistaja, joka puhdistaa esim. keittiön ja kylpyhuoneen kovat pinnat hygieenisesti ilman pesuaineita. Pienen kokonsa ansiosta SC 1 on vaivaton säilyttää ja helppo pitää ulottuvilla päivittäisiä puhdistustehtäviä varten.

Seinän puhdistusKärcher SC 1 EasyFix höyrypesurilla

Höyryllä likaa, viruksia ja bakteereita vastaan

Vaivaton ja tehokas bakteereja ja viruksia vastaan: kuuma höyry. Tehokas paine, korkea lämpötila, tehokkaat suuttimet ja siivousliinat takaavat taatun siivoustehon. Höyry tehoaa tutkitun tehokkaasti yleisimpiin kotona esiintyviin bakteereihin ja viruksiin.

  • Hygieeninen puhtaus höyryllä – täysin kemikaaliton
  • Tehoaa tutkitun tehokkaasti kotona yleisimpiin esiintyviin bakteereihin ja viruksiin
  • Parempi siivoustulos kuin perinteisin menetelmin pesuaineen kanssa

Hygieniaa ja puhtautta ilman kemikaaleja Kärcher höyrypesureilla

Henkilö pesee lattiaa höyrypesurilla

Lattioiden pesu

Kun pestään kovia lattiapintoja kuten kiveä, laattaa, muovia, laminaattia tari parkettia, höyrypesuri takaa maksimaalisen puhtauden ja hygienian - ilman kemikaaleja.

Henkilö pesee kylpyhuonetta höyrypesurilla

Kylpyhuoneen pesu

Myös pestessä seinälaattoja, peili- ja lasipintoja, ikkunoita, liittimiä ja hanoja, suihkutiloja ja laattasaumoja - höyrypesuri puhdistaa täydellisesti ja hygieenisesti ilman kemikaaleja.

Joka paikan höylä - kiitos monipuolisten tarvikkeiden

Laaja valikoima lisätarvikkeita takaa monenlaisen käytön kodin eri tiloissa.

Cleaning the floor with Kärcher steam cleaner

Suuttimet

Person cleaning kitchen with steam cleaner

Liinat

Cleaning of water tap with with steam cleaner brush

Harjat

Window cleaning with the Kärcher steam cleaner

Ikkunanpesu

Cleaning of door knob with Kärcher steam cleaner

Muut tarvikkeet

nojatuolin_puhdistus_406x300

Kangaspintojen puhdistaminen

Siinä missä höyrypesuri sopii koville pinnoille, tekstiilipesuri on paras väline mattojen, nojatuolien ja sohvien puhdistukseen. Se tepsii myös kangaspintaisiin auton istuimiin ja sisäverhoiluihin.

> Tutustu tekstiilipesureihin

SG 4/4 höyrypuhdistin

Höyrypesurit ammattikäyttöön

Ammattitason höyrypuhdistimet vaativaan käyttöön

Ammattikäyttöön mitoitetut höyrypesurit ja höyryimurit sopivat päivittäisiin puhdistustehtäviin kohteissa, joissa korkeat hygieniavaatimukset ovat arkipäivää. Tyypillisiä kohteita ovat suurkeittiöt, elintarviketehtaat, saniteettitilat, pukuhuoneet jne.

>Tutustu ammattilaistason höyrypuhdistimiin

 