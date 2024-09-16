Tarvikkeet höyrypesureille
Oikeat tarvikkeet jokaiseen siivoustehtävään: Kärcher-höyrypesureiden laajalla tarvikevalikoimalla olet optimaalisesti varusteltu. Tarvikkeemme on täydellisesti räätälöity päivittäiseen käyttöön ja erityisiin käyttökohteisiin, ja ne mukautuvat yksilöllisiin puhdistustarpeisiisi. Höyrypesureidemme avulla tarjoamme kaiken, mitä tarvitset perusteelliseen ja tehokkaaseen puhdistukseen. Valikoimastamme löytyy mm. vaatehöyrystin, erilaiset rakoharjat sekä uusi joustava käsisuutin, joka mukautuu helposti pestävän pinnan muotoihin. Lisäksi meillä on laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja liinoja, joiden avulla sitkeäkin lika irtoaa kun niitä käytetään yhdessä tehokkaan höyryn kanssa. Tutustu valikoimaan, ja laajenna höyrypesuri käyttökohteita enitsestään.
Kärcher-vaatehöyrystin silottaa rypyt ja raikastaa kankaat hetkessä
Sano hyvästit rypyille! Vaatehöyrystimellä saat vaatteet näyttämään kuin uudelta hetkessä. Se tekee myös verhojen ja monien muiden tekstiilien raikastamisesta nopeaa ja helppoa, sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja. Erityisen kuiva ja kuuma höyry tunkeutuu kankaan sisään ja raikastaa kuidut syvältä. Höyryttämisen aikana syntyvä tiivistynyt vesi kerätään erilliseen säiliöön, joka on helppo tyhjentää pesualtaaseen.
Uutuudet
Uudet tarvikkeemme avaavat uusia käyttökohteita ja tarjoavat lisää mukavuutta kaikille yhteensopiville höyrypesurimalleille.
Suuttimet ja harjat
Laaja suutin- ja harjavalikoima tarjoaa monipuolisia käyttökohteita jokaiseen siivoustehtävään. Harjat ja pienet lisäosat sopivat erinomaisesti kylpyhuoneen ja keittiön siivoukseen, esimerkiksi pesualtaiden, hanojen, suihkujen, uunien, liesien, liesituulettimien ja grillien puhdistamiseen. Suurempia suuttimia voidaan käyttää lattioiden ja ikkunoiden tehokkaaseen puhdistamiseen sekä mattojen raikastamiseen.
Liinat
Kärcher-liinat, jotka on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ovat ihanteellisia pinttyneen lian poistamiseen ja takaavat täydelliset puhdistustulokset.
Kalkinpoisto
Kalkinpoistopatruunamme ja -aineemme varmistavat tuotteelle jopa 10 kertaa pidemmän käyttöiän säännöllisellä huollolla tai patruunan vaihdolla.