Imurit ammattikäyttöön

Varmatoimiset, käyttäjäystävälliset imurit ammattilaisille. Korkealaatuiset, kestävät ja helppokäyttöiset märkäkuivaimurit sopivat monipuoliseen ammattikäyttöön rakennuksilla, korjaamoympäristössä, kiinteistönhoidossa ja teollisuudessa. Edistyksellinen suodatintekniikka takaa korkean imutehon ja miellyttävän, turvallisen käytön.