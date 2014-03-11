Imurit ammattikäyttöön

Varmatoimiset, käyttäjäystävälliset imurit ammattilaisille. Korkealaatuiset, kestävät ja helppokäyttöiset märkäkuivaimurit sopivat monipuoliseen ammattikäyttöön rakennuksilla, korjaamoympäristössä, kiinteistönhoidossa ja teollisuudessa. Edistyksellinen suodatintekniikka takaa korkean imutehon ja miellyttävän, turvallisen käytön.

Kärcher Märkä-kuivaimurit

Hienoa pölyä, lastuja, karkeita roskia tai nestettä, Kärcherin märkä-kuivaimurit imevät kaiken. Meiltä löydät kestävän ja varmatoimisen ammattitason märkä-kuivaimurin joka lähtöön. Voit käyttää märkä-kuivaimuria niin kuivan kuin märänkin lian imurointiin.

Kärcher Pölynimurit

Ylivoimaisen helppo liikuteltavuus ja hiljainen käyntiääni ovat yhteinen tunnusmerkki kaikille Kärcher-mattoimureille. Mallistosta löytyy oikea ratkaisu kaikkiin ammattilaisten tarvitsemiin käyttökohteisiin. Tarjolla on laitteita aina pienistä pystymallisista mattoimureista suurempiin harjakoneisiin ja akkutoimisiin versioihin.

Pölynimureiden uusi T-sarja

Akkukäyttöiset siivouslaitteet

Uusi märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H