Tact-SARJA
Tact-sarjan NT-imureiden automaattinen suodattimen puhdistustoiminto ylläpitää voimakkaan, jatkuvan imutehon myös imuroitaessa suuria määriä hienojakoista rakennuspölyä. Tact-imurit suoriutuvat ripeästi mm. remonttikohteiden ja rakennustyömaiden haastavista puhdistustöistä.
Kokemuksen kautta parempi
Valikoimamme märkä-kuivaimureissa perustuu vuosikymmenien kokemukseen, yhdessä lukuisten ammattikäyttäjien kanssa. Olemme kehittäneet uudet NT Tact -koneet yhdessä rakennusmiesten, teollisuustyöntekijöiden, autoalan työntekijöiden ja muiden ammattialojen kanssa varmistaaksemme, että sinulla on NT Tact jokaiseen tarkoitukseen ja sovellukseen.
Tact-imurit automaattisella suodattimen puhdistuksella
Hieno pöly on terveydelle vaarallista. Jotta saisit parhaan mahdollisen suojan hienoa pölyä vastaan, olemme tehneet Tact-järjestelmämme vieläkin paremmaksi. Tuloksena on tehokas Tact-pölynimuri, jossa on erittäin tehokas suodattimen puhdistus ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen suodattimen käyttöaika 180 kg hienopölyä (mineraalipölyluokka A), kunnes suodatin on puhdistettava käsin. Tämä johtaa vielä pitempiin keskeytymättömiin työskentelyjaksoihin jatkuvalla tasaisella imuteholla ja samalla se tarjoaa paremman suojan hienopölyltä.
Suodattimen käyttöaika imuroidessaan hienoa pölyä NT 30/1 Tact Te L -imurilla
Imujäte: Mineraalipöly Luokka A
Lämpötila: Huoneenlämpö
Varusteet: Suodatin ja letkut sisältyvät toimitukseen
Kilpailevat koneet: Vastaava säiliön koko ja varusteet
Testitulokset suurimmasta sallitusta määrästä, jotka voidaan imuroida, kunnes suodatin on puhdistettava käsin tai vaihdettava.
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Kilpailija A: 19 kg
Kilpailija B: 10 kg
Lujatekoinen ja käytännöllinen Tact-sarja
Uudet Tact-märkä-kuivaimurit toimivat keskitetyllä EASY-käyttökytkimellä, joka mahdollistaa eri toimintojen ja käyttötilojen valinnan yhdellä painikkeella.
Työkalulaatikoita tai muita tarvikkeita voidaan sijoittaa koneen päälle tasaiselle ja luistamattomalle alustalle ja kiinnittää kiinnityslenkeistä.
Täysin varusteltu rakennustyömaille
Jotta selviydytään vaativissa olosuhteissa rakennustyömailla, NT Tact-imureissa on vankka, törmäysvahvistettu säiliö, kahvat ja suuret kestävät jarruilla varustetut metalliset pyörät.
Tehosta suorituskykyäsi
Tact-pölynimurit tulevat vakiona imuletkuilla, joiden sisähalkaisija on 35 mm (DN 35). Tämä suurempi sisähalkaisija lisää ilmavirtaa ja vähentää tukosten vaaraa imuroidessaan karkeaa likaa.
Tasainen, suojattu ja aina oikea
Kaikissa uusissa Tact-pölynimureissa on suodatinkotelo laakasuodattimelle. Vanha suodatin voidaan poistaa pölyttömästi. Suodatin on aina asetettu oikein ja suodatinväline sekä tiiviste on suojattu. Lisäksi Tact-pölynimurit ovat kaikki pölyluokaltaan vähintään L-sertifioituja, mikä tarkoittaa, että niiden pölynerotuskyky on 99% (standardin EN 60335-2-69 mukaisesti).
