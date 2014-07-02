Tact-SARJA

Kokemuksen kautta parempi

Valikoimamme märkä-kuivaimureissa perustuu vuosikymmenien kokemukseen, yhdessä lukuisten ammattikäyttäjien kanssa. Olemme kehittäneet uudet NT Tact -koneet yhdessä rakennusmiesten, teollisuustyöntekijöiden, autoalan työntekijöiden ja muiden ammattialojen kanssa varmistaaksemme, että sinulla on NT Tact jokaiseen tarkoitukseen ja sovellukseen.