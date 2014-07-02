Märkä-kuivaimurit ammattikäyttöön
Hienoa pölyä, lastuja, karkeita roskia tai nestettä, Kärcherin märkä-kuivaimurit poistavat kaiken. Meiltä löydät kestävän ja varmatoimisen veden- ja pölynimurin joka lähtöön. Vaativaan ammattikäyttöön suunnitellut märkä-kuivaimurimme mukautuvat niin hienojakoisen ja terveydelle vaarallisen pölyn kuin suurten nestemäärien imurointiin.
Kärcherin märkä-kuivaimurit on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön
-
Tact-sarjan märkä-kuivaimurit on suunniteltu vastaamaan alan korkeimpia standardeja.Ne mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ja turvalliset työskentelyolosuhteet myös erittäin vaativissa erikoiskohteissa. Automaattisesti puhdistuvat suodattimet tarjoavat vahvan imutehon ja keskeytymättömän työskentelyn myös imuroitaessa suuria määriä hienojakoista pölyä.
-
Ap-sarjan teolliset märkä-kuivaimurit ovat monipuolisia peruslaitteita. Mallistosta löytyy sopivan kokoinen imuri niin pölyjen kuin kosteiden jätteiden ja nesteiden imurointiin. Ap-sarjan puoliautomaattinen suodattimen puhdistus helpottaa imurointia pölyisissä olosuhteissa.
- Vakiosarjan märkä-kuivaimurit tekevät vaikutuksen kestävyydellään ja helppokäyttöisyydellään. Vakiosarjan märkä-kuivaimureilla voit helposti imuroida karkean lian ja suuret määrät nestettä.
-
Kärcherin märkä-kuivaimurit ovat arvostettuja teollisessa käytössä ja erikoiskohteissa, kuten esimerkiksi palolaitosten ja leipomoiden keskuudessa. Niiden turvatekniikka ja lämmönkestävät varusteet on suunniteltu pölyjen ja nesteiden poistamiseen vaativista erikoiskohteista. Mallistosta löytyy ratkaisut myös räjähdysherkän pölyn imurointiin.
-
Asbesti, homepöly ja karsinogeeniset aineet - Kärcherin erikoisimurit tarjoavat suojaa silloin, kun kohteessa on poistettavana terveydelle haitallisia aineita. Vaativiin pölyluokkiin sertifioidut ratkaisut tarjoavat tehokkaan ja turvallisen ratkaisun niin rakentamiseen kuin tuotantotilojen tarpeisiin.
Mikä märkä-kuivaimuri on?
Märkä-kuivaimurit imevät sekä kuivan että kostean lian, mukaan lukien nesteet. Ne ovat työvälineitä esimerkiksi kaupan, teollisuuden sekä hotelli- ja ravintola-alan tarpeisiin. Ammattikäyttöön suunnitellut märkä-kuivaimurit ovat välttämättömiä työkaluja karkean ja hienon pölyn poistamiseen, erityisesti rakennustyömailla tai teollisuudessa.
Olipa kyseessä nesteet tai suuret määrät hienojakoista pölyä, niin ammattikäyttöön suunnitellut märkä-kuivaimurit ovat parempi ratkaisu kuin tavalliset pölynimurit - ensisijaisesti siksi, että ne on suunniteltu päivittäiseen, vaativaan käyttöön haastavissa olosuhteissa.
Mikä märkä-kuivaimuri sopii minulle?
Tact-sarja
Tact-sarjan NT-märkä-kuivaimureiden automaattinen suodattimen puhdistustoiminto takaa voimakkaan, jatkuvan imutehon myös imuroitaessa suuria määriä hienojakoista rakennuspölyä. Tact-märkä-kuivaimurit suoriutuvat ripeästi mm. remonttikohteiden ja rakennustyömaiden haastavista puhdistustöistä.
Ap-sarja
Ap-sarjan märkä-kuivaimurit imevät nestemäisen ja kostean lian sekä hienojakoisen pölyn tehokkaasti. Puoliautomaattisen suodattimen puhdistuksen ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin pysyy puhtaana ja imuteho säilyy suurena haastavissakin olosuhteissa. Ap-sarjan märkä-kuivaimurit ovat omiaan pitkiä ja tehokkaita työtehtäviä varten!
Vakiosarja
Luotettavat märkä-kuivaimurit perustason ammattikäyttöön, etenkin karkeille roskille ja nesteiden imurointiin. Kestävää muotoilua ja helppokäyttöistä perustekniikkaa edustavat märkä-kuivaimurit soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Vakiosarjan märkä-kuivaimurit sopivat erinomaisesti esimerkiksi kiinteistönhoito- ja siivousliikkeille.
Imurit vaaralliselle pölylle
Kärcherin erikoisimurit on suunniteltu erityisesti terveydelle vaarallisten pölyjen, kuten asbestipölyn, turvalliseen imurointiin.
Imurit erikoissovelluksiin
Kärcherin erikoiskäyttöön suunnitellut märkä-kuivaimurit leipomoihin ja pelastuslaitoskäyttöön. Pelastuslaitoksille tarkoitetuissa märkä-kuivaimureissa on säiliön tyhjennyspumppu ja viimeisin turvallisuustekniikka. Leipomoille suunnitellut mallit suodattavat tehokkaasti hienoa pölyä ja ovat kuumuuden kestäviä.
Hienojakoinen pöly
Huippulaatu ei synny sattumalta – parhaiden tulosten takana on aina määrätietoinen suunnittelu ja kova työ. Erityisesti rakennustyömailla ja konepajoissa kerääntyy suuria määriä kuivaa pölyä, syntyy sahanpurua, materiaalijäämiä putoaa lattialle ja juuttuu koneisiin. Kärcherin hienolle pölylle suunnitellut imurit on räätälöity juuri näihin kohteisiin. Patentoidun Tact-suodattimen puhdistusteknologian avulla on mahdollista imuroida suuria määriä hienoa pölyä myös ilman pölypussia. Tämä mahdollistaa säiliön koon tehokkaan hyödyntämisen, eikä pölypusseista aiheudu kustannuksia. Imuteho pysyy tasaisen korkeana, joten voit työskennellä tehokkaasti ilman keskeytyksiä. Integroidun työkaluliitännän avulla voit yhdistää imurin käsityökaluun ja poistaa esimerkiksi porausjätteen suoraan sen alkulähteillä.
Ap-luokan pölynimurit on varustettu puoliautomaattisella suodattimen puhdistuksella. Ne ovat kustannustehokas ratkaisu imuroitaessa pieniä ja keskisuuria määriä hienojakoista pölyä. Luonnollisesti ne ovat myös erinomaisia monitoimityökaluja poistettaessa kohteista karkeaa likaa ja nesteitä.
Märkä lika ja nesteet
Suuria nestemääriä on vaikea poistaa ilman märkä-kuivaimuria. Pinnoille kertynyt kosteus saattaa vahingoittaa lattioita ja useimmilla materiaaleilla se myös lisää liukastumisvaaraa. Nämä haasteet ratkaistaan helposti ja kustannustehokkaasti vesi-imurilla. Voit käyttää niitä lattioiden perusteelliseen puhdistukseen tai läikkyneiden nesteiden poistamiseen. Kärcher-märkä-kuivaimurit poistavat pienet ja suuret nestemäärät nopeasti ja luotettavasti. Jos tarvitset koneen ensisijaisesti nesteen imuroimiseen, niin tähän tarkoitukseen räätälöidyt erikoismallit ovat oikea valinta.
Vaarallinen pöly: imuroi helposti terveydelle haitalliset aineet
Vaarallisille aineille vaaditaan asianmukaiset luokitukset täyttävät ja viranomaisvaatimusten mukaiset pölynpoistoratkaisut. Jos työskentelet ympäristössä, jolla on karsinogeeniseksi luokiteltua pölyä, hometta tai asbestia, on Kärcher-turvapölynimurit oikea valinta. Sertifioidut, pölyluokan H laakasuodattimet pitävät imuroidut aineet siellä missä pitääkin – imurin sisällä. Patentoidun, täysin automaattisesti toimivan Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmän avulla voit imuroida myös terveydelle haitallisia aineita pitkiä aikoja ilman imutehon heikkenemistä. Sertifiointi käsittää aina koko laitekokonaisuuden sen mukana tulevine varusteineen. Turvallisuus on huomioitu kaikissa yksityiskohdissa aina suodattimen ja pölypussin vaihdosta säiliön tiivistykseen. Voit huoletta keskittyä rakentamisessa olennaiseen, kun haitallisten aineiden poisto käy helposti ja turvallisesti.
Kuinka Kärcherin märkä-kuivaimuri toimii?
Kärcherin märkä-kuivaimurit toimivat erilaisilla toimintaperiaatteilla lian tyypistä riippuen, sillä niiden on vastattava käyttäjien tiukkoihin vaatimuksiin rakennustyömailla, työpajoissa sekä teollisuudessa.
Märän ja kuivan lian välillä tehdään jaottelu, jossa lian koostumuksella on tärkeä rooli. Onko se karkeaa vai hienojakoista pölyä? Onko partikkeleilla alhainen vai korkea viskositeetti? Kärcherin märkä-kuivapölynimuri sopii kaikenlaiseen likaan kiinteästä nestemäiseen.
Toimintaperiaate: märkä lika ja nesteet
Neste kuljetetaan säiliöön imuletkun kautta. Tähän tarvittava alipaine saadaan aikaan ohivirtausmoottorilla. Moottorin mekaaniset osat on suojattu erillisellä ylitäyttösuojauksella. Mikäli säiliöön kertyy liikaa nestettä, katkaisee uimurijärjestelmä ilmavirran. Tällöin uimuri tukkii imukanavan tai vaihtoehtoisesti elektroninen automaattikytkin sammuttaa imurin.
Mekaaniset ylitäyttösuojat
Kun nesteen määrä säiliössä lisääntyy, järjestelmä työntää uimuria ylöspäin, kunnes se tukkii imukanavan. Tämä estää säiliön ylitäytön ja veden kulkeutumisen moottoriin.
Elektroniset ylitäyttösuojat
Jos säiliössä olevan nesteen pinta ylettyy sähköä johtaviin tunnistinten tasalle, kone sammuu automaattisesti ja estää näin ylitäytön.
Toimintaperiaate: kuiva lika
Säiliöön tuotetaan alipaine ohivirtausmoottorin avulla. Näin pöly saadaan kulkeutumaan imuletkun kautta säiliön sisälle. Ilmavirta suodatetaan joko laakasuodattimen tai patruunasuodattimen avulla. Ajan myötä suodatin tukkeutuu ja sen läpi kulkevan ilman virtaus hidastuu, mikä puolestaan vähentää imutehoa. Tämän imutehon heikkeneminen voidaan estää puhdistamalla suodatin joko puoliautomaattisesti tai täysin automaattisesti. Puhdistamisessa ilman virtaussuunta käännetään hetkellisesti niin, että se virtaa puhtaalta puolelta säiliöön. Tämä saa aikaan liikkeen, joka ravistaa suodattimen puhtaaksi. Säiliön imuletkun rakenne saa likapartikkelit pyörivään liikkeeseen. Tämän ansiosta raskaat, karkeat partikkelit laskeutuvat suoraan säiliön pohjalle eivätkä tuki suodatinta.
Mitä hyötyä puoliautomaattisesta tai täysin automaattisesta suodattimen puhdistuksesta on?
Kun imuroit pölyä ilman pölypussia, on suodatin puhdistettava säännöllisesti, jotta imuteho säilyy riittävän korkeana. Vaativaan ammattikäyttöön suunnitelluissa märkä-kuivaimureissa on sisäänrakennettu suodattimen puhdistus, joka suorittaa puhdistamisen nopeasti ja vaivattomasti.
Automaattisen suodattimen puhdistukset edut
- Tasaisen korkea imuteho myös suurilla pölymäärillä ja pitkäkestoisissa töissä
- Suodatinta ei tarvitse vaihtaa niin usein
- Vähemmän suodattimen käsittelyä / kosketusta lian kanssa
- Ei pölyn hengittämistä suodattimen puhdistuksen aikana
- Ei mekaanista rasitusta suodattimelle lian kaapimisessa tai harjaamisessa
- Huomattava työajan säästö
- Kustannussäästöjä, koska pölypusseja ei tarvitse käyttää
- Säiliön tilavuuden tehokas hyödyntäminen, harvempi tyhjennysrytmi
AP
Monikäyttöinen ("All-Purpose")
Puoliautomaattisella Ap-suodattimen puhdistuksella käyttäjä voi määrittää puhdistusvälit itse. Tällöin käyttäjä painaa puhdistuspainiketta kolme kertaa nopeasti peräkkäin imurin ollessa päällä. Tehopuhdistuksessa imuletkun ilmantulo tukitaan samanaikaisesti.
Pölyluokka L
Automaattinen suodattimen puhdistus (Tact)
Tact eli Triggered air cleaning technology on täysin automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä. L-pölyluokan imureissa puhdistusväli voidaan säätää likatyypin ja pölymäärän mukaan. MIN-asetuksella puhdistus tapahtuu 60 sekunnin välein. MAX-asetuksella puhdistus tapahtuu 15 sekunnin välein. Kun imuroit nesteitä tai työskentelet pölypussien kanssa, Tact-toiminto voidaan kytkeä pois päältä.
Pölyluokat M ja H
Automaattinen suodattimen puhdistus (Tact)
M- ja H-pölyluokkien märkä-kuivaimureissa anturit tarkkailevat suodattimen tukkeutumista reaaliaikaisesti ja järjestelmä valitsee optimaalisen puhdistusvälin täysin automaattisesti. Suodattimen ylä- ja alapuolella olevien paineantureiden keräämän tiedon avulla puhdistus käynnistyy joko 7, 15 tai 60 sekunnin välein. Mikäli anturit eivät havaitse tukkeutumista, puhdistusjakso jätetään suorittamatta.
Miellyttävä ja turvallinen työskentely-ympäristö - Tact
Haluamme auttaa suojelemaan rakennusteollisuuden työntekijöitä terveydelle haitallisen pölyn vaaroilta. Siksi olemme kehittäneet ratkaisuja, joiden avulla pystytään imuroimaan turvallisesti kaikenlaista materiaalia aina kuivasta pölystä karkeaan likaan ja nesteisiin. Imurit on myös mahdollista liittää sähkötyökaluihin, jolloin pöly voidaan kerätä heti alkulähteellä. Nyt olemme vieneet teknologiaa askeleen verran pidemmälle uusilla Tact H- ja M-luokan märkä-kuivaimureilla.
Mikä Tact sitten on? (Triggered Air-draft Cleaning Technology)
Yksi imureidemme uusista ominaisuuksista on täysin automaattinen, anturin ohjaama suodattimen puhdistustoiminto (Tact). Anturit tunnistavat, milloin laakasuodatin on puhdistettava ja kääntävät ilmavirran hetkeksi päinvastaiseen suuntaan. Suodattimen läpi kulkiessaan ilmavirta ravistaa suodattimen puhtaaksi, joten käyttäjä voi jatkaa työntekoa ilman keskeytyksiä tai imutehon heikkenemistä. Tämän käänteentekevän järjestelmän ansiosta pölyä voidaan imuroida huomattavasti enemmän kuin aiemmin - ilman, että käyttäjän tarvitsee keskeyttää työtä ja puhdistaa suodatinta. Myös melutaso on pienillä pölymäärillä merkittävästi pienempi.
Tehokkaat Tact-imurit soveltuvat sekä tavallisen että vaarallisen pölyn imurointiin, kiitos erinomaisen suodattimenpuhdistusjärjestelmän. Yksi sen lukuisista eduista on poikkeuksellisen pitkä suodattimen käyttöikä. Laakasuodatin pystyy suodattamaan jopa 180 kg hienoa pölyä (A-luokan mineraalipöly). Käyttäjälle tämä merkitsee sitä, että imuria voidaan käyttää pitkiä aikoja ilman imutehon heikkenemistä. Myös tarve suodattimen käsittelylle vähenee, mikä omalta osaltaan tuo lisäsuojaa hienolta pölyltä.
Kärcher-märkä-kuivaimureiden ominaisuuksia
- Selkeillä symboleilla varustettu säätökiekko käynnistämiseen ja suodattimen puhdistusasetuksiin
- Imuletkun liitäntä koneen päässä lisää säiliön nettotilavuutta ja helppottaa sen tyhjentämistä
- Vankkatekoinen säiliö, jossa on törmäyssuoja ja kädensija
- Tasainen kansiosa, jonka muotoilu ja kiinnikkeet mahdollistavat työkalulaatikon kuljettamisen
- Valmiit kiinnityspaikat imuletkujen ja virtajohdon kiinnittämiseen kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi
- Valmiit kiinnityspaikat rakosuulakkeelle ja porausadapterille estävät niiden katoamisen
- Kookkaat ja kevyesti rullaavat pyörät takaavat optimaalisen liikkuvuuden
Lisävarusteiden ominaisuuksia
- Työkalusovitin, jossa valmiina ilmavirran säädin. Joustava kumikiinnitys takaa optimaaliseen yhteensopivuuden erilaisten sähkötyökalujen kanssa
- Leveä lattiasuulake, joka on helposti muutettavissa märkä- ja kuivaimurointiin
- Ergonomisesti muotoiltu, kaareva imukahva, jonka muoto ja kitkapinta vähentävät lihasvoiman tarvetta ja mahdollistavat miellyttävän työskentelyyn
- Helppokäyttöinen ja kestävä klipsikiinnitys varusteiden nopeaan vaihtamiseen
- Likaa hylkivä banjonettikiinnitys helppoon letkun kiinnittämisen ja irrottamiseen
Märkä-kuivaimurit ammattikäyttöön: tärkeät pölyluokat
Mitä eroa on pölyluokilla L, M ja H?
Pöly on monimutkainen seos ilmaa ja erimuotoisia ja -kokoisia kiinteitä hiukkasia. Sen kemiallinen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi. Pöly luokitellaan L-, M- tai H-luokkiin vaarallisuustason mukaan. Kuidut, kuten erityisen vaarallinen asbesti ja mineraalikuitu (kun partikkelikoko on < 5 µm), voivat tunkeutua myös syvälle hengitysteihin. Yksittäisten pölyluokkien tarkka tunnistaminen on tärkeää siksi, että työkohteeseen voidaan valita oikea imuri pölyn vaarallisuuden mukaan.
L-luokka
L-luokan imurit sopivat tavanomaisten ja ei-vaarallisten pölyjen, kuten esimerkiksi havupuista ja koivusta syntyneiden sahaus ja hiontajätteiden imurointiin. Ne sopivat myös kalkki- ja kipsipölyjen poistoon. L-luokan pölyt edustavat haitallisuudeltaan keskitasoa, eikä niiden hävittämiseen liity erityisvaatimuksia.
M-luokka
M-luokan imurit sopivat vaativiin työkohteisiin, joissa ei kuitenkaan käsitellä kvartsipölyä tai muita terveydelle erittäin haitallisiksi luokiteltuja aineita. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kovapuusta (pyökki, tammi) ja levymateriaaleista peräisin olevien roskien ja pölyn, maalihiukkasten ja tavanomaisen muovipölyn imurointiin.
H-luokka
H-luokan imureilla voidaan imuroida suuria määriä terveydelle vaarallisia tai esimerkiksi syöpää aiheuttavia aineita. Ne soveltuvat esimerkiksi kvartsipölyn (betoni), homeen, bakteereiden, lyijyn, nikkelin, koboltin, kuparin ja kadmiumin imurointiin sekä käytettäväksi homesaneerauskohteissa. Mikäli H-luokan imurilla on asbestisertifiointi (merkintä laitteessa), voidaan sitä käyttää myös asbestipölyn imurointiin.
Pölyluokka
L
Suurin läpäisytaso
≤ 1,0%
Soveltuu
- Pölyt, joiden suurin sallittu pitoisuus > 1 mg/m3
Materiaaleille
- Kalkkipölyt
- Kipsipöly
- Koivu, kuusi, mänty
Pölyluokka
M
Suurin läpäisytaso
< 0,1%
Soveltuu
- Pölyt, joiden suurin sallittu pitoisuus ≥ 0,1 mg/m3
- Puupölyt, enint. 1200 W/50 I
Materiaaleille
- Kovapuupölyt (pyökki, tammi)
- Maali- ja lakkapölyt
- Tavanomaiset muovipölyt
Pölyluokka
H
Suurin läpäisytaso
< 0,005%
Soveltuu
- Pölyt, joiden suurin sallittu pitoisuus < 0,1 mg/m3
- Karsinogeeniset pölyt
- Taudinaiheuttajia sisältävät pölyt
Materiaaleille
- Kvartsipöly (betoni)
- Karsinogeeniset pölyt (lyijy, hiili, koboltti, nikkeli, terva, kupari, kadmium jne.)
- Home, bakteerit, itiöt
- Formaldehydi
Pölyluokka
Lisävaatimukset: asbesti*
Suurin läpäisytaso
< 0,005%
Soveltuu
- Asbestipitoinen pöly
Materiaaleille
- Asbestipöly esim. paloeristeistä
Pölyluokka
Räjähdysherkkä ympäristö (ATEX Zone 22)
Suurin läpäisytaso
Pölyluokka L, M tai H (lisävaatimukset)
Soveltuu
- Pöly Zone 22, räjähdysaltis pöly
Materiaaleille
- Paperipöly
- Jauhopöly
Luokkansa ykkönen
Parasta imutehoa – suodatin käyttökohteen mukaan
Uusissa Kärcher-suodattimissa on selkeä värikoodaus, joka helpottaa niiden valintaa ja parantaa myös työturvallisuutta. Punaisesta väristä tunnistaa HEPA-suodattimen. Musta tarkoittaa haastavia erikoissovelluksia. Sinisellä merkitään yleissuodattimet, joita voidaan käyttää monipuolisissa kohteissa niin märkä- kuin kuivaimuroinnissa. Vihreä puolestaan tarkoittaa kuivalle pölylle soveltuvaa, edullista paperisuodatinta. Ruskealla värillä on merkattu puu- ja kuitupölylle suunnitellut erikoissuodattimet.
Puu
Uusi laskossuodatin eli kynttiläsuodatin sopii kaikkiin uudempiin, yksimoottorisiin Kärcher Tact -imureihin. Kynttiläsuodattimen kahdeksan PTFE-pinnoitettua patruunaa suodattavat tehokkaasti kaikenlaiseen puu- ja kuitupölyn. Pölynerotusaste: 99,9 %.
- Mahdollistaa kuitupölyn imuroinnin ensimmäistä kertaa ilman pölypussia
- Taatusti korkea imuteho (ei tukkeutumista)
- Kosteudenkestävä (PES) materiaali, jossa suodatuskykyä parantava ja lian tarttumista estävä PTFE- pinnoite
Pölyluokka: M + L
Turvallisuus / HEPA
Ensimmäinen puhdistettava H-luokan suodatin märkä-kuivaimuriin. Saatavana yksinomaan Kärcheriltä. Pölynerotusaste: 99,995 % (HEPA).
- Soveltuu vaarallisen ja räjähdysalttiin pölyn imurointiin
- Uusi PTFE H -suodatin on markkinoiden ensimmäinen puhdistettava H-luokan suodatin. Se mahdollistaa suurten määrien imuroinnin hienoa pölyä ilman pölypussia
- Kosteudenkestävä (PES) materiaali, jossa lian tarttumista estävä PTFE-pinnoite
- Vaarallisten pölyjen imurointiin tarvitaan turvasuodatinpussi tai jätepussi
Pölyluokka: H
Erikois
PTFE-suodatin on paras valinta työkohteisiin, joissa syntyy paljon pölyä, esim. betonin hionta- tai väriaineiden käsittely. Suodatinta voidaan käyttää kaikissa yksimoottorisissa NT Tact- ja Ap-malleissa. Pölynerotusaste: 99,9 %.
- Kosteudenkestävä (PES) materiaali, jossa lian tarttumista estävä PTFE- pinnoite
- Entistäkin kustannustehokkaampaa suodattimen pidemmän käyttöiän ansiosta
- Taatusti korkea imuteho - ei suodattimen tukkeutumista
Pölyluokka: M + L
Märkä ja kuiva
PES-suodattimet ovat vakiona uusissa NT Tact -pölynimureissa. Ne tarjoavat erinomaisen suodatuskyvyn pölyisissä olosuhteissa ja soveltuvat kosteutta kestävän materiaalin ansiosta hyvin märkiin olosuhteisiin Pölynerotusaste: 99,9 %.
- Kosteudenkestävä ja homehtumista estävä materiaali (PES)
- Entistäkin kustannustehokkaampaa suodattimen pidemmän käyttöiän ansiosta
- Ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa työtehtävät vaihtelevat märkä- ja kuivaimuroinnin välillä
Pölyluokka: M + L
Kuiva
Paperisuodattimet ovat kustannustehokas valintakohteisiin, joissa imuroidaan kuivaa likaa eikä käsitellä suuria määriä erikoisluokiteltuja pölyjä. Niitä voidaan käyttää kaikissa yksi-moottorisissa NT Tact- ja Ap-malleissa. Pölynerotusaste: 99,9 %.
- Suuri imuteho imuroitaessa hienoa pölyä
- Korkea pölynpidätysaste
- Suodatin on kuivattava huolellisesti nesteiden imuroinnin jälkeen
Pölyluokka: M + L
Rakennuspöly
Rakennuspöly on yleisluontoinen termi, jolla tarkoitetaan rakennusalan töissä tyypillisesti syntyviä pölytyyppejä. Pölyä syntyy aina, kun materiaalia leikataan, porataan tai hiotaan.Sen lisäksi että pölyiset olosuhteet jo itsessään aiheuttavat monenlaisia ongelmia, saattaa huono pölynhallinta johtaa hengitystieongelmiin ja vahingoittaa terveyttä. Pitkäaikainen altistus joillekin pölytyypeille voi myös aiheuttaa toimintakykyyn vaikuttavia tai jopa hengenvaarallisia keuhkosairauksia.
Me kaikki kohtaamme arkisessa elämässämme ilmassa leijuvia pölyhiukkasia, kuten ihmisten ihosoluja, tekstiilien kuituja tai jopa ilmakehässä palaneiden meteorien hiukkasia. Rakennusalalla työskentelevät altistuvat kuitenkin monille huomattavasti runsaammille tai vaarallisemmille pölytyypeille. Työpisteissä suoritettava pölynpoisto on tärkeää, koska tarvikkeiden, työvälineiden ja työvaatteiden mukana pöly kulkeutuu helposti paikasta toiseen.
Yleisimmät pölyt voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Niitä syntyy, kun eri materiaaleja leikataan, hiotaan, porataan tai käsitellään muilla tavoin:
Kvartsipöly (piidioksidipöly)
Betoni, tiilet, laatat, laasti ja hiekkakivi
Puupöly
Havupuut, lehtipuut, kovapuut ja puupohjaiset tuotteet, kuten MDF-levyt ja vaneri
Alhaisen toksisuuden pölyt
Kipsi, kalkkikivi, marmori ja dolomiitti
Keuhkoja ei ole tehty suodattimiksi
Keuhkojamme ei ole rakennettu kestämään hienoa pölyä - puhumattakaan suurista määristä. Ja juuri ne suuret määrät voivat olla erittäin vaarallisia, sillä esim. krooniset keuhkosairaudet ovat kolmannella sijalla sairaustilastoissa. Näiden hoitaminen maksaa useita miljardeja euroja. Kuinka arvokasta terveytesi on sinulle?
Millaista pölyä oikein hengitän?
- Kvartsipöly (piidioksidi) ja asbesti ovat erityisen vaarallisia ja voivat aiheuttaa keuhkosyöpää sekä parantumatonta kivipölykeuhkoa (silikoosi).
- Myrkylliset ja karsinogeeniset pölyt lyijystä, kadmiumista, vanadiinista ja mangaanista eivät vahingoita vain keuhkojasi, vaan ne vaikuttavat myös sisäelimiin kuten maksaan ja pernaan. Tällaista pölyä syntyy mm. hitsatessa.
- Puupölyt (kuten tammi- ja pyökkipöly) voivat aiheuttaa nenäsyöpää pitkällä aikavälillä.
- Allergiaa aiheuttava pöly on kasvi- tai eläinperäistä, ja sitä esiintyy esim. lintujen jätöksissä rakennuksissa. Myös homeitiöt tai mikro-organismit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.
Pölynhallinta ja ennaltaehkäisy on aina parempi kuin oireiden hoito
Paras ja turvallisin pöly on se, joka ei edes ehti syntymään. Pölyn muodostumisen estämiseen on monia erilaisia tapoja. Ja jos emme pysty estämään pölyä, voimme silti imuroida sen tai estää sen pääsyn keuhkoihin suojavaatteilla ja hengityssuojaimilla.
Mitä voin tehdä pölynhaittojen estämiseksi?
- Imuroi pöly heti sen syntymisen jälkeen. Monissa sähkötyökaluissa on mahdollisuus yhdistää ne imuriin. Imuri kyktkeytyy päälle, kun työkalu käynnistyy. Muista aina käyttää työhön soveltuvaa, asianmukaisen pölyluokan suodatinta.
- Valitse työmenetelmä, joka aiheuttaa vain vähän pölyä.
- Käytä vettä pölyn sitomiseen, esim. purku- ja hiontatöiden aikana ulkona.
- Käytä vähäpölyisiä materiaaleja, esim. laastipelletit, valmisbetoni ja kipsi.
- Vältä turhaa pölyn nostamista. Käytä kuivalakaisun ja puhaltimien sijaan pölynimureita ja märkä-kuivaimureita.
- Järjestä ja hyödynnä työterveystarkastuksia.
- Puhdista työasemat säännöllisesti, tuuleta työtiloja riittävästi, pidä työvaatteet puhtaina.
- Poista jätteet välittömästi ja aiheuttamatta pölyä.
- Tarkista imurin imuteho säännöllisesti. Puhdista tai vaihda suodatin tarpeen mukaan. Käytä imureita, joissa on automaattinen suodattimen puhdistus. Niillä saat jatkuvasti korkean imutehon ja voit vähentää tarvetta käsitellä suodattimia.
- Käytä suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Vaikka hengityssuojainta käytetään usein erityisen pölyisissä tehtävissä, niin suositeltavaa on käyttää tilanteeseen sopivaa hengityssuojainta myös silloin, kun tehtävä ei ole erityisen vaarallinen.
Taloudellisempaa työskentelyä akkukäyttöisillä imureilla
Siivouspalveluilta odotetaan yleensä nopeutta, hiljaisuutta ja tehokkuutta. Yksinkertainen, ergonominen työskentelytyyli on tärkeää turvallisen työnteon kannalta. Akkukäyttöiset pölynimurit voivat auttaa tässä: tutustu yleiskatsaukseen, joka sisältää esimerkin kustannus- ja hyötylaskelmasta.