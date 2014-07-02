Märkä-kuivaimurit ammattikäyttöön

Toimintaperiaate: kuiva lika

Säiliöön tuotetaan alipaine ohivirtausmoottorin avulla. Näin pöly saadaan kulkeutumaan imuletkun kautta säiliön sisälle. Ilmavirta suodatetaan joko laakasuodattimen tai patruunasuodattimen avulla. Ajan myötä suodatin tukkeutuu ja sen läpi kulkevan ilman virtaus hidastuu, mikä puolestaan vähentää imutehoa. Tämän imutehon heikkeneminen voidaan estää puhdistamalla suodatin joko puoliautomaattisesti tai täysin automaattisesti. Puhdistamisessa ilman virtaussuunta käännetään hetkellisesti niin, että se virtaa puhtaalta puolelta säiliöön. Tämä saa aikaan liikkeen, joka ravistaa suodattimen puhtaaksi. Säiliön imuletkun rakenne saa likapartikkelit pyörivään liikkeeseen. Tämän ansiosta raskaat, karkeat partikkelit laskeutuvat suoraan säiliön pohjalle eivätkä tuki suodatinta.

Mitä hyötyä puoliautomaattisesta tai täysin automaattisesta suodattimen puhdistuksesta on?



Kun imuroit pölyä ilman pölypussia, on suodatin puhdistettava säännöllisesti, jotta imuteho säilyy riittävän korkeana. Vaativaan ammattikäyttöön suunnitelluissa märkä-kuivaimureissa on sisäänrakennettu suodattimen puhdistus, joka suorittaa puhdistamisen nopeasti ja vaivattomasti.

Automaattisen suodattimen puhdistukset edut