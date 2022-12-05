Taloudellisempaa työskentelyä akkukäyttöisiä imureita käyttäen
Siivouspalveluilta odotetaan yleensä nopeutta, hiljaisuutta ja tehokkuutta. Yö- tai viikonloppuvuorot ovat epäsuosittuja ja kalliita, joten siivousta tehdään muun toiminnan lomassa. Myös henkilöstömitoitus on usein laskettu minimiin, joten hyviä tuloksia on saavutettava tehokkaasti. Yksinkertainen, ergonominen työskentelytyyli on tärkeää turvallisen työnteon kannalta. Akkukäyttöiset pölynimurit voivat auttaa tässä; tutustu yleiskatsaukseen, joka sisältää esimerkin kustannus- ja hyötylaskelmasta.
Kohti korkeampaa tuottavuutta
1. Tehokas ajankäyttö
Aiemmin ei käytetty liikaa aikaa klassisten verkkokäyttöisten siivouslaitteiden haittojen murehtimiseen, sillä muitakaan vaihtoehtoja ei ollut. Mutta aikaavievät tehtävät ovat ilmeisiä esimerkiksi imuroinnissa: virtakaapeli tulee kiinnittää pistorasiaan ja irroittaa, käyttäjän on vedettävä laitetta mukanaan ja selvitettävä johto aina, kun se sotkeutuu huonekalujen tai muiden esineiden ympärille. Pistorasiat on löydettävä ja johdon paikkaa vaihdettava, kun kaapeli ei enää yletä. Käyttökohteesta riippuen akkukäyttöiset pölynimurit säästävät aikaa ja lisäävät myös tuottavuutta jopa 50 prosenttia. Myös ns. pistepuhdistus eli yksittäisen, ilmeisen lian poisto onnistuu akkukäyttöisillä imureilla huomattavasti nopeammin ilman asennusaikaa.
2. Ei turhaa odottelua
Yksi hyöty on huolto- ja korjaustehtävien määrän aleneminen, sillä viallisista virtakaapeleista ei enää aiheudu korjauskustannuksia. Nimittäin ne ovat pääasiallinen syy huoltokutsuihin päivittäisissä tehtävissä, koska ne on vaihdettava sähköasentajan toimesta. Tätä ongelmaa ei esiinny akkukäyttöisten pölynimurien kanssa, mikä tarkoittaa, että laitteille ei tule juurikaan turhia seisonta-aikoja – eli toinen plussa tuottavuudelle.
3. Ei kompastumisvaaraa
Työturvallisuutta tai työntekijöiden terveyttä ei saa laiminlyödä. Ensinnäkin siivoushenkilöstön vaara kompastumiseen vähenee ilman virtajohtoa. Myös päiväsiivous yleisölle avoimilla alueilla on mahdollista, mikä vähentää kalliiden yö- ja viikonloppuvuorojen tarvetta. Kun työskentelet akkukäyttöisten pölynimurien kanssa, käyttäjien ei enää tarvitse jatkuvasti kumartua, sillä kaapelien käsittely, kytkeminen ja irrottaminen ovat nyt menneisyyttä. Laitteet voidaan myös kätevästi kytkeä päälle ja pois päältä jalkakytkimellä.
Selvä homma:
Syitä parempaan tuottavuuteen on monia ja ne vaihtelevat itse työstä laitteen huoltoon ja ergonomiaan. Se, että akkukäyttöisten laitteiden korkeammat kustannukset maksavat nopeasti itsensä takaisin, on havainnollistettu alla olevissa esimerkeissä rakennusten ja kulkuneuvojen siivoukseen liittyen.
Toimistorakennuksesta elokuvateatteriin: edut rakennusten siivouksessa
Suuri potentiaali säästöille
Hallintorakennusten tai hotellien sisäänkäyntialueet voidaan puhdistaa helpommin akkukäyttöisillä pölynimureilla, koska kaapelia ei enää tarvitse vaihtaa paikasta toiseen tai kiertää huonekalujen ympäri. Kun siirrytään sisäänkäynnistä käytäviin, haasteena erityisesti suurissa rakennuksissa ovat pitkät osiot, jotka on siivottava.
Otetaan esimerkiksi 100 metriä pitkä käytävä ja pölynimuri, jossa on 12 metriä pitkä virtajohto. Käytävän imurointia varten pistorasia on vaihdettava kuusi kertaa. Työntekijälle tämä tarkoittaa paluuta viimeiseen pistorasiaan, irrottamista, kaapelin kelaamista, siirtymistä seuraavaan pistorasiaan, kaapelin irrottamista – prosessi, joka kestää noin 60 sekuntia. Työaikaa voidaan lyhentää 23 prosenttia 26 minuutista 20 minuuttiin. Sama periaate pätee portaikkoihin, jolloin ylimääräisten reittien lisäksi työntekijä säästää paljon askelmia. Säästöpotentiaali on noin 35 prosenttia talon palveluntarjoajien keräämien kokemusten sekä käytännön testien perusteella.
Akkukäyttöiset pölynimurit näyttävät täyden voimansa suurissa toimistoissa, eli suurilla alueilla, joita peittää paljon huonekaluja. Joustava työskentely on mahdollista ilman, että jää kiinni huonekaluihin ja joutuu palaamaan joka kerta päästäkseen pöydän ympäri. Kansainvälinen kiinteistöpalveluyritys ISS vahvistaa: "Testikiinteistössä pystyimme säästämään 17 prosenttia siivousajasta; tämä on selvä argumentti akkukäyttöisten pölynimurien puolesta."
Esimerkkinä elokuvateatteri
Vielä suurempi tuottavuuden kasvu on mahdollista istuma- ja juhlatiloissa, elokuvateattereissa ja teattereissa, joissa periaate "puolitie" pitkien istuinrivien välillä tuo 30-40 prosentin ajansäästön. Tämä voidaan osoittaa esimerkkilaskelmalla viitearvoilla Saksasta:
Verkkovirtalaite maksaa noin 240 euroa. Olettaen 180 minuuttia imurointia yhdelle työpäivälle, niin siivouksesta syntyy kustannuksia noin 50 euroa siivoushenkilöstön tuntihinnalla 17 euroa. Sitä vastoin akkukäyttöisellä laitteella, joka sisältää vara-akun, ostohinnat ovat reilut 1000 euroa. Imuroinnin työaika lyhenee noin 40 prosenttia eli 108 minuuttia. Päiväkustannukset ovat vain noin 30 euroa. Akkukonseptin noin 800 euron lisähinta maksaa itsensä takaisin vain 42 päivässä ja säästää 20 euroa päivässä.
Kulkuneuvojen puhdistus: linja-auto, juna ja lentokone
Liikkuvassa siivoamisessa akkukäyttöiset laitteet ovat kilometrejä edellä verkkovirtakäyttöisiä versioita. Kun työskentelet julkisissa ajoneuvoissa, ulkoista virtalähdettä tai jatkojohtoa ei tarvita. Lisäksi kompaktien laitteiden ansiosta työskentely on paljon helpompaa ahtaissa tiloissa. Erityisesti aikakriittinen ala on lentokoneiden puhdistus. Kun lentokone on hyväksytty siivottavaksi, kuusi työntekijää astuu Airbus 320:een takasisäänkäynnistä. Neljä heistä valmistelee jätteet ohjaamossa keräystä varten ja sijoittaa vyöt istuimille. Yksi työntekijä siivoaa keittiön, toinen takaosan wc:t.
Kun tämä työ on tehty, yksi kollega tekee imuroinnin akkukäyttöisellä pölynimurilla, kaksi pyyhkii pöytiä, yksi kerää jätteet ja toinen siivoaa edessä olevat wc:t. Kaikki tämä on suoritettava muutamassa minuutissa - vaikka se olisi hankalaa, sillä työ suoritetaan rinnakkain catering-tiimin tai miehistön työn kanssa. Siivouspalveluntarjoaja Losch Stuttgartin lentoasemalta Saksasta vahvistaa: "Akkukäyttöisten pölynimurien avulla säästämme noin neljä minuuttia, koska kaapelikelan kantamiseen, toimittamiseen ja siivoamiseen ei kulu aikaa."
Mitä seuraavaksi?
Akkukäyttöiset laitteet eivät sinänsä ole enää innovaatioita. Mutta akkukäyttöiset laitteet, jotka keskittyvät jatkuvasti ammattikäyttäjien etuihin, ovat. Siksi Kärcher on lanseerannut valikoiman ammattilaisille tarkoitettuja laitteita uuteen akkualustaan. Yhtiöllä on tulevaisuus mielessä: alusta ja siihen liittyvät tuotteet kehitetään siten, että esimerkiksi uudet soluteknologiat voidaan sijoittaa samalle rajapinnalle. Tulevaisuudessa käyttäjät voivat saada entistä enemmän tehoa ilman suuria uusia investointeja laitteisiin.
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