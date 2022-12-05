Taloudellisempaa työskentelyä akkukäyttöisiä imureita käyttäen

2. Ei turhaa odottelua

Yksi hyöty on huolto- ja korjaustehtävien määrän aleneminen, sillä viallisista virtakaapeleista ei enää aiheudu korjauskustannuksia. Nimittäin ne ovat pääasiallinen syy huoltokutsuihin päivittäisissä tehtävissä, koska ne on vaihdettava sähköasentajan toimesta. Tätä ongelmaa ei esiinny akkukäyttöisten pölynimurien kanssa, mikä tarkoittaa, että laitteille ei tule juurikaan turhia seisonta-aikoja – eli toinen plussa tuottavuudelle.



3. Ei kompastumisvaaraa

Työturvallisuutta tai työntekijöiden terveyttä ei saa laiminlyödä. Ensinnäkin siivoushenkilöstön vaara kompastumiseen vähenee ilman virtajohtoa. Myös päiväsiivous yleisölle avoimilla alueilla on mahdollista, mikä vähentää kalliiden yö- ja viikonloppuvuorojen tarvetta. Kun työskentelet akkukäyttöisten pölynimurien kanssa, käyttäjien ei enää tarvitse jatkuvasti kumartua, sillä kaapelien käsittely, kytkeminen ja irrottaminen ovat nyt menneisyyttä. Laitteet voidaan myös kätevästi kytkeä päälle ja pois päältä jalkakytkimellä.