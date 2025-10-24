AKKUKÄYTTÖISET IMURIT

Akkukäyttöinen reppumallinen pölynimuri BVL 5/1 Bp

BVL 5/1 Bp on akkukäyttöinen reppuimuri, jonka avulla voit työskennellä johdottomasti mahdollisimman liikkuvasti ja joustavasti. BVL 5/1 Bp:llä on markkinoiden paras puhdistusteho suuren imutehon ansiosta, joka on verrattavissa verkkovirtaan toimiviin laitteisiin. Sen patentoitu ergonominen reppurunko tarjoaa korkean käyttömukavuuden ja erityisen helpon käytön, koska ohjaat kaikkia toimintoja suoraan vyöhihnan ohjauspaneelista. Erittäin kevyt ja erityisen kestävä BVL 5/1 Bp takaa ergonomisen ja väsymättömän työskentelyn uuden, innovatiivisen EPP-materiaalin ansiosta.

Verkkovirtaan kytketyt laitteet tarvitsevat aina pistorasian. Johdottomat pölynimurimme kulkevat kaikkialla. Ilman johtojen kiinnittämistä, irrottamista ja kelaamista. Jäämättä jumiin huonekalujen väliin. Ilman johtojen aiheuttamaa kompastumisriskiä. Hemmottele itseäsi tällä mutkattomalla työtavalla alueilla, joissa tila on ahdasta tai pistorasiat saavuttamattomissa. Ergonomisen reppurungon korkea käyttömukavuus inspiroi sinua pitkilläkin työväleillä.