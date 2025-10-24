AKKUKÄYTTÖISET IMURIT
Akkukäyttöistä imuria voivaan käyttää kaikkialla joustavasti ja ulkoisista virtalähteistä riippumattomasti. Kärcher Battery Power+ -alustan uudet akkukäyttöiset pölynimurit tehostavat työskentelyä erityisesti nopeaa reagointia ja laitteiden helppoa liikuteltavuutta edellyttävissä työkohteissa. Uudet akkulaitteet ovat myös käyntiääneltään miellyttävän hiljaisia. Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto takaa erityisen pitkät käyttöajat ilman akun latausta tai vaihtoa.
Itsenäistä työskentelyä ilman johtoja
Akkukäyttöisistä imureista löytyy kaikki tarvittava: huipputehokkuus ja loistava puhdistuksen laatu. Kaikki nämä koneet ovat puhtaustuloksiltaan helposti verrattavissa verkkovirtakäyttöisten imurien kanssa. Ei virtajohtoa – se vain häiritsee. Ei enää pistorasian etsimistä. T 10/1 Bp ja T 15/1 Bp -akkukäyttöiset pölynimurit toimivat yhdellä latauksella jopa 66 minuuttia eco!efficiency-tilassa. Akkukäyttöisten pölynimurit BVL 5/1 Bp ja BVL 3/1 Bp ovat lyömättömiä kaikkialla, missä tilaa on vähän: elokuvateattereissa, busseissa, junissa ja lentokoneissa. Johdoton varsi-imuri LVS 1/2 Bp sopii ihanteellisesti pienten likamäärien imurointiin ammattikäytössä kuten hotelleihin ja kiinteistönhuoltoon.
Huolettomaan ja ergonomiseen työntekoon
Yhtä lailla vakuuttavia elementtejä ovat esteetön, johdoton työnteko kuin myös erinomainen liikkuvuus ja joustavuus: tuottavuus lisääntyy ja ajansäästö on jopa 24 prosenttia.
Täydet tehot, ei johtoja
BVL 5/1 Bp eli akkukäyttöinen reppuimuri tarjoaa markkinoiden parhaan puhdistustehon innovatiivisen 36 V -akun ansiosta. Ja tämä suorituskyky vastaa vertailukelpoisten verkkovirtakäyttöisten pölynimurien suorituskykyä. Ainut asia mistä luovut, on virtajohto - ja saat tilalle niin paljon enemmän.
Kaikki on niin helppoa
LVS 1/2 Bp on helppokäyttöinen varsi-imuri, jonka imutehoa voi säätää kolmella eri tasolla. Nämä akkukäyttöiset pölynimurit muuttuvat hetkessä lattiapölynimurista kädessäpidettäväksi imuriksi verhoilun ja erilaisten pintojen puhdistamiseen. Roskasäiliön tyhjentäminen on nopeaa ja helppoa ilman suoraa kontaktia likaan.
Säästä aikaa ja energiaa
Energian säästäminen on kaksi kertaa järkevämpää akkutyökaluilla, nimittäin ympäristön ja pidemmän käyttöajan kannalta. eco!efficiency-tilassa BVL 5/1 Bp ja BVL 3/1 Bp toimivat huomattavasti pienemmällä energiankulutuksella ja saavuttaa siten huomattavasti pidemmät käyttöajat.
Ei tarvetta kytkeä tai irrottaa johtoja
Riippumatta henkilön iästä tai taidoista, kumartuminen kytkeäkseen virtakaapeleita sisään ja ulos aiheuttaa stressiä ja rasitusta kehossa pitkällä aikavälillä. Säästä itsesi ja työntekijäsi tältä paineelta.
Ei tarvetta arvailulle
Kärcher Real Time Technology -konseptin ansiosta tiedät nyt akun jäljellä olevan käyttöajan minuutin tarkkuudella. Jopa tällä hetkellä käytettävä teho. Ja akkulaturimme näyttävät myös jäljellä olevan latausajan minuutin tarkkuudella.
eco!efficiency-tila: Lisää tehoa, vähemmän ääntä
eco!efficiency-tila tekee Kärcher-laitteestasi entistä energiatehokkaamman ja hiljaisemman – vain napin painalluksella. Tämä hyödyllinen ominaisuus auttaa akkua kestämään pidempään ja helpottaa imurointia meluherkissä paikoissa, kuten hotelleissa.
Akkukäyttöinen reppumallinen pölynimuri BVL 3/1 Bp
Ergonomista imurointia - vaivaton kuljettaa: huippukevyt ja tehokas BVL 3/1 Bp -akkureppuimuri on ihanteellinen ratkaisu puhdistustehtäviin ahtaissa tiloissa. Innovatiivisen EPP-materiaalin ansiosta se on luokassaan ensimmäinen imuri, jonka paino selässä on vain 4,5 kilogrammaa, mutta on silti erityisen kestävä.
Oli kyseessä sitten ammattisiivoojaat tai kiinteistönhoitajat, niin tämä reppuimuri kolmen litran säiliötilavuudellaan on todella erinomainen ratkaisu kapeiden ja pienten tilojen puhdistamiseen. Se tekee paikallispuhdistuksesta ja porraskäytävien siivouksesta kevyttä työtä. Tehokas Kärcher Battery Power+ -akku takaa pitkät käyttöajat, kun taas ergonominen kantokehys vähentää siivoustyön rasitusta. Kaikki tärkeät käyttötoiminnot ja lisäominaisuudet voidaan hallita vyöhihnan ohjauspaneelista. HEPA 14 -suodatin on saatavana lisävarusteena.
Huippukevyt
Vain 4,5 kilogramman kantopaino selässä innovatiivisen EPP-materiaalin ansiosta tekee imurista erityisen ergonomisen käyttää ja helpon kuljettaa.
Innovatiivinen
EPP-materiaali (paisutettu polypropeeni) tekee vaikutuksen äärimmäisen alhaisella painollaan, kestävyydellään ja pitkäikäisyydellään. Se on myös ympäristöystävällinen, sillä se on 100-prosenttisesti kierrätettävää
Ergonominen
Deuter®-kantokehys takaa käyttäjälle maksimaalisen mukavuuden myös pidempien puhdistustehtävien aikana. Vyöhihnassa oleva ohjauspaneeli on erittäin kätevä muotoilun ominaisuus, jolla voidaan hallita ja seurata kaikkia toimintoja. Lisäksi imuletkun voi liittää sekä oikea- että vasenkätisten käyttäjien tarpeiden mukaan.
Akkukäyttöinen reppumallinen pölynimuri BVL 5/1 Bp
BVL 5/1 Bp on akkukäyttöinen reppuimuri, jonka avulla voit työskennellä johdottomasti mahdollisimman liikkuvasti ja joustavasti. BVL 5/1 Bp:llä on markkinoiden paras puhdistusteho suuren imutehon ansiosta, joka on verrattavissa verkkovirtaan toimiviin laitteisiin. Sen patentoitu ergonominen reppurunko tarjoaa korkean käyttömukavuuden ja erityisen helpon käytön, koska ohjaat kaikkia toimintoja suoraan vyöhihnan ohjauspaneelista. Erittäin kevyt ja erityisen kestävä BVL 5/1 Bp takaa ergonomisen ja väsymättömän työskentelyn uuden, innovatiivisen EPP-materiaalin ansiosta.
Verkkovirtaan kytketyt laitteet tarvitsevat aina pistorasian. Johdottomat pölynimurimme kulkevat kaikkialla. Ilman johtojen kiinnittämistä, irrottamista ja kelaamista. Jäämättä jumiin huonekalujen väliin. Ilman johtojen aiheuttamaa kompastumisriskiä. Hemmottele itseäsi tällä mutkattomalla työtavalla alueilla, joissa tila on ahdasta tai pistorasiat saavuttamattomissa. Ergonomisen reppurungon korkea käyttömukavuus inspiroi sinua pitkilläkin työväleillä.
Akkukäyttöiset pölynimurit T 10/1 Bp ja T 15/1 Bp
Uudistuneen T-sarjan akkukäyttöiset pölynimurit T 10/1 Bp ja T 15/1 Bp on suunniteltu olemaan kestäviä, tehokkaita ja ergonomisia. Nämä imurit valmistetaan vastuullisella tavalla 45-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista*, ja niiden suorituskyky on täysin verrattavissa verkkovirtakäyttöisiin pölynimureihin.
Hotelli- ja ravintola-ala, vähittäiskaupat ja siivouspalveluyritykset hyötyvät merkittävästi akkukäyttöisten pölynimureiden erinomaisesta imutehosta ja alhaisesta 57 dB(A):n käyttöäänestä. Imurit tekevät vaikutuksen erinomaisella imurointituloksellaan, kestävyydellään ja ensiluokkaisella hinta-laatusuhteellaan. Tehokkaiden 36 V Kärcher Battery Power+ -akkujen ansiosta Kärcherin pölynimurit saavuttavat erinomaisia puhtaustuloksia.
Uudet T-sarjan imurit ovat kompakteja, tukevia ja helposti ohjattavia. Niiden säiliötilavuus on 10 ja 15 litraa. Taitettava kantokahva mahdollistaa ergonomisen kuljetuksen lähellä vartaloa. Integroidun varusteiden säilytystilan ansiosta rakosuulake on aina kätevästi saatavilla. Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin tulee Adv-mallien mukana, muuten on mahdollista hankkia lisävarusteena. Huomioithan tilatessasi, että akku ja yhteensopiva pikalaturi on tilattava erikseen tähän runkomalliin.
* Kaikki muoviosat, varusteita lukuun ottamatta.
Akkukäyttöinen varsi-imuri LVS 1/2 Bp
Kätevä akkukäyttöinen, varsi-imurimallinen pölynimuri LVS 1/2 Bp (36 V) tarjoaa erinomaisen imutehon Kärcherin syklonisuodatustekniikan ansiosta. LVS 1/2 Bp -mallissa on aktiivinen lattiasuulake syväpuhdistusta varten. Tämä johdoton ja helposti ohjattava sykloni-imuri on suunniteltu erityisesti paikallispuhdistukseen ammattikäyttöön, kuten hotelli- ja kiinteistönhuoltoon. Integroitu, erittäin tehokas HEPA 13 -suodatin varmistaa korkeimmat turvallisuusstandardit hygieniaherkillä alueilla.
Varsi-imuri on helppokäyttöinen, sillä sen imutehoa voi säätää kolmella eri tasolla. Kyseinen imuri muuntuu hetkesessä varsi-imurista kädessä pidettäväksi rikka-imuriksi. Käytännöllinen roskasäiliö ei vaadi suodatinpusseja, mikä säästää kustannuksia.
Akkukäyttöinen, kädessä pidettävä pölynimuri HV 1/1 Bp
Olemme analysoineet tarkasti, että minkä siivouslaitteet kauppiaat ja palveluntarjoajat tarvitsevat rakennusten tai ajoneuvojen siivouksessa: hallittavan, tehokkaan ja kestävän akkukäyttöisen käsipölynimurin. HV 1/1 Bp on kompakti ja kevyt, ja siinä on oikeat lisävarusteet siivouskohteisiin, jotta kaikki tyypilliset siivoustehtävät voidaan suorittaa optimaalisesti – toimistosta korjaamoon ja ajoneuvojen puhdistukseen autoliikkeessä aina kokoonpanotöihin.
HV 1/1 Bp:llä saat parhaan puhdistustuloksen. Sen helppo käsittely, energiaa säästävä eco!efficiency-tila ja lataustilan ilmaisin ovat perusta tehokkaalle puhdistukselle. Akkukäyttöinen HV 1/1 Bp säästää aikaavieviltä tehtäviltä, kuten kaapelin purkamiselta ja kelaamiselta, koneen vetämiseltä, pistorasian etsimiseltä sekä pistokkeen asettamisesta ja irroittamisesta. Tämä lyhentää työaikaasi jopa 24 % ja nopeuttaa siivousprosessia kokonaisuudessaan.
Vinkki! Siivoa ennen kuin ovi sulkeutuu
HV 1/1 Bp:llä poistat lian nopeasti hissien ohjauskiskoista. Voit myös imuroida lattian hississä hetkessä.
Lue lisää:
Taloudellisempaa työskentelyä akkukäyttöisillä imureilla
Siivouspalveluilta odotetaan yleensä nopeutta, hiljaisuutta ja tehokkuutta. Yksinkertainen, ergonominen työskentelytyyli on tärkeää turvallisen työnteon kannalta. Akkukäyttöiset pölynimurit voivat auttaa tässä: tutustu yleiskatsaukseen, joka sisältää esimerkin kustannus- ja hyötylaskelmasta.
