Pölynimureiden uusi T-sarja

Kestävä, ergonominen ja erittäin hiljainen: Kärcher-pölynimureiden uusi T-sarja ammattikäyttöön

Kärcherin uudistuneessa pölynimurimallistossa yhdistyy pitkälle kehitetty ergonomia, kestävä rakenne ja erittäin kattava varustelu. Ne toimivat lähes äänettömästi ja tarjoavat erinomaiset puhdistustulokset tekstiilipinnoilla, kovilla lattioilla sekä erilaisten erikoiskohteiden, kuten huonekalujen imuroinnissa. Ne edustavat myös ekotehokkuudeltaan alan huippua. Ne kuluttavat edeltäviä malleja vähemmän energiaa ja uuden valmistustekniikan ansiosta imureiden runko pystytään valmistamaan 45-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Erinomaisen imutehon, kattavan vakiovarustuksen ja houkuttelevan hinta-laatusuhteen ansiosta ne täyttävät korkeimmatkin vaatimukset tehokkuuden ja taloudellisuuden suhteen. Akkukäyttöisten mallien tehokkaat Kärcher Battery Power+ -akut takaavat pitkän käyttöajan ja huolettomat latausrutiinit. Tuotekehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota laitteiden hiljaiseen käyntiääneen. Akkukäyttöisten imureiden äänenvoimakkuus on 57 dB(A) ja verkkovirralla toimivien mallien vain 52 dB(A). Tämä mahdollistaa miellyttävän työskentelyn ja joustavan siivouksen myös meluherkillä alueilla, kuten hotelleissa tai sairaaloissa.