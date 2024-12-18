Pölynimureiden uusi T-sarja
Kestävä, ergonominen ja erittäin hiljainen: Kärcher-pölynimureiden uusi T-sarja ammattikäyttöön
Kärcherin uudistuneessa pölynimurimallistossa yhdistyy pitkälle kehitetty ergonomia, kestävä rakenne ja erittäin kattava varustelu. Ne toimivat lähes äänettömästi ja tarjoavat erinomaiset puhdistustulokset tekstiilipinnoilla, kovilla lattioilla sekä erilaisten erikoiskohteiden, kuten huonekalujen imuroinnissa. Ne edustavat myös ekotehokkuudeltaan alan huippua. Ne kuluttavat edeltäviä malleja vähemmän energiaa ja uuden valmistustekniikan ansiosta imureiden runko pystytään valmistamaan 45-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Erinomaisen imutehon, kattavan vakiovarustuksen ja houkuttelevan hinta-laatusuhteen ansiosta ne täyttävät korkeimmatkin vaatimukset tehokkuuden ja taloudellisuuden suhteen. Akkukäyttöisten mallien tehokkaat Kärcher Battery Power+ -akut takaavat pitkän käyttöajan ja huolettomat latausrutiinit. Tuotekehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota laitteiden hiljaiseen käyntiääneen. Akkukäyttöisten imureiden äänenvoimakkuus on 57 dB(A) ja verkkovirralla toimivien mallien vain 52 dB(A). Tämä mahdollistaa miellyttävän työskentelyn ja joustavan siivouksen myös meluherkillä alueilla, kuten hotelleissa tai sairaaloissa.
T-sarjan imurit:
T 10/1
- Säiliötilavuus: 10 l
- Säiliön materiaali: muovi (45 % kierrätettyä materiaalia)
- Moottoriteho maks.: 585 W
- Ilman läpivirtaus: 40 l/s
- Alipaine: 185 mbar
- Äänenvoimakkuus: 52 dB(A)
- Pysäköintiasento: kyllä
- Rakosuutin: kyllä
- Kytkettävä virtajohto: kyllä
- Virtajohdon pituus: 12 m
- Kaapelikela: kyllä
- Paino: 6,6 kg
T 15/1
- Säiliötilavuus: 15 l
- Säiliön materiaali: muovi (45 % kierrätettyä materiaalia)
- Moottoriteho maks.: 585 W
- Ilman läpivirtaus: 40 l/s
- Alipaine: 185 mbar
- Äänenvoimakkuus: 52 dB(A)
- Pysäköintiasento: kyllä
- Rakosuulake: kyllä
- Kytkettävä virtajohto: kyllä
- Virtajohdon pituus: 12 m
- Kaapelikela: kyllä
- Paino: 6,9 kg
T 10/1 Bp (akkukäyttöinen)
- Akkusarja: 36 V
- Säiliötilavuus: 10 l
- Säiliön materiaali: muovi (45 % kierrätettyä materiaalia)
- Moottoriteho maks.: 500 W
- Ilman läpivirtaus: 40 l/s
- Alipaine: 223 mbar
- Äänenvoimakkuus: 57 dB(A)
- Käyttöaika yhdellä latauksella (7,5 Ah:n akku): max. 66 min
- eco!efficiency-asetus: kyllä
- Pysäköintiasento: kyllä
- Rakosuulake: kyllä
- Paino: 6,8 kg
T 15/1 Bp (akkukäyttöinen)
- Akkusarja: 36 V
- Säiliötilavuus: 15 l
- Säiliön materiaali: muovi (45 % kierrätettyä muovia)
- Moottoriteho maks.: 500 W
- Ilman läpivirtaus: 40 l/s
- Alipaine: 223 mbar
- Äänenvoimakkuus: 57 dB(A)
- Suorituskyky yhdellä latauksella (7,5 Ah:n akku): max. 66 min
- eco!efficiency-asetus: kyllä
- Pysäköintiasento: kyllä
- Rakosuulake: kyllä
- Paino: 7,1 kg
Hyödyt
Kierrätysmateriaalien käyttö
Hyvä tasapaino: runko on valmistettu 45-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista. Koneen energian kulutus pienenee merkittävästi jo tuotannon aikana, kun arvokkaita raaka-aineita tarvitaan vähemmän. Kierrätysmateriaalien käyttö säästää jopa kaksi kiloa uutta muovia yhtä yksikköä kohden.
Ergonominen muotoilu
Kapea muotoilu, taittuva kantokahva ja kevyt paino mahdollistavat imurin kantamisen lähellä kehoa. Kompakti rakenne varmistaa työterveyden ja -turvallisuuden, vähentää käsien ja selän rasitusta sekä ehkäisee terveysongelmia. Ergonominen mutka helpottaa imurointia ja istuu mukavasti käteen.
Matalampi energiankulutus
Osana uutta T-sarjaa on virtajohdollisia koneita, joiden energiankulutus on pienempi (500 W aiemman 700 W:n sijasta). Akkukäyttöisillä malleilla käyttöaikaa pidentää merkittävästi eco!efficiency-tilan valitseminen, jolloin äänenvoimakkuuskin on matalampi.
Erittäin hiljainen eli lähes äänetön
Uuden T-sarjan virtajohdollisten imureiden äänenvoimakkuus on poikkeuksellisen alhainen, vain 52 dB(A). Alhainen melutaso takaa ergonomisen työskentelyn ja sopii erinomaisesti päiväsiivoukseen myös meluherkillä alueilla.
EC-moottori (Bp-mallit)
Elektronisesti ohjatun veto-ohjauksen ansiosta tämä tekniikka tarjoaa lukuisia etuja, kuten suuremman tehokkuuden ja korkeamman suorituskyvyn pienemmällä virrankulutuksella. Tämä pidentää pölynimurin käyttöikää huomattavasti.
HEPA-14 -suodatin
HEPA-14 -suodatin (DIN EN 1822:2019) poistaa luotettavasti hiukkaset ja virukset, kuten SARS-CoV-2, huoneilmasta. Korkean 99,995 prosentin suodatus- ja erottelusasteen ansiosta voidaan taata kaikista korkeimmat turvallisuusstandardit.
Kestävä kehitys vaikuttaa laitteen koko elinkaaren ajan
Vastuullinen lähestymistapa materiaaleihin: Koko tuotantoketju
Kärcherin uusi T-sarja on vahva esimerkki kestävästä kehityksestä, kun yhdistetään ympäristöystävälliset materiaalit innovatiiviseen tuotantotekniikkaan. Koneen rungon muoviosat on valmistettu 45-prosenttisesti kierrätysmateriaalista – kierrätetystä, jälkiteollisesta muovista. Tämä säästää jopa 2,0 kiloa puhdasta muovia yhtä laitetta kohti tuotannon aikana. Jälkiteollinen kierrätys on materiaalia, joka otetaan talteen tuotantojätteistä, kuten leikatuista paloista ja ylijääneestä materiaalista, ja syötetään takaisin kiertoon. Kaatopaikalle menevän jätteen määrä vähenee, luonnonvaroja säästyy ja ympäristöä suojellaan. Ympäristöystävällinen materiaali vähentää tuotannon energiankulutusta ja vähentää merkittävästi uusien raaka-aineiden tarvetta.
Myös pakkausmateriaali on huomioitu: T-sarjan koneet eivät ole vain kestävästi valmistettuja, vaan ne on myös pakattu ympäristöystävällisesti. Emme tee asioita vain puolittain. Siksi pakkauksemme on valmistettu 80-prosenttisesti kierrätetystä pahvista – ilman muovipinnoitetta. Tämä tarkoittaa, että pahvi voidaan palauttaa kiertoon paperin jatkokierrätystä varten puhtaalla omatunnolla. T-sarjan avulla näytämme, kuinka teknologinen innovaatio ja ekologinen vastuu voivat kulkea käsi kädessä koko tuotanto- ja käyttösyklin ajan – kestävästi, innovatiivisesti ja uusia ajattelutapoja hyödyntäen.
Täyttä vauhtia eteenpäin ympäristön hyväksi: Vähemmän hiilidioiksipäästöjä – enemmän tehoa
Kärcherin uusi T-sarja täyttää korkeimmatkin kestävän kehityksen ja innovaatioiden vaatimukset. Siinä yhdistyvät ympäristöystävälliset materiaalit energiatehokkaaseen puhdistusteknologiaan. Koneet säästävät suuria määriä energiaa ja hiilidioksidia erityisesti käytön aikana – taloudellista siivousta puhtaalla omatunnolla. Lisäksi akkukäyttöiset Bp-mallit mahdollistavat erityisen energiaa säästävän siivouksen eco!efficiency-tilassa: tämä säästää noin 1,46 kWh sähköä 1000 neliömetriä puhdistuspinta-alaa kohden – mikä vastaa 18 kupillista vastakeitettyä kahvia tunnissa.* Samalla kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 53 prosenttia.
Pienempi energiankulutus tarkoittaa pienempää ympäristövaikutusta ja taloudellisia säästöjä. T-sarjan avulla Kärcher tarjoaa ammattikäyttöön ympäristöystävällisen ratkaisun, joka edistää aktiivisesti CO₂-päästöjen alentamista ja säästää luonnonvaroja – vastuullisemman tulevaisuuden puolesta.
*eco!efficiency-tila verrattuna perustilaan, energiansäästö n. 0,42 kWh. Arvot voivat vaihdella sovelluksen ja akkutyypin mukaan. Päästöt on laskettu käyttövaiheen neliömetrin energiatarpeen perusteella (eco!efficiency vs. peruskäyttö).
Ominaisuudet ja tekniset tiedot
Innovatiivinen modulaarinen muotoilu
Yksi käy kaikkeen: uusi T-sarja tekee vaikutuksen innovatiivisella modulaarisella suunnittelullaan ja varmistaa maksimaalisen joustavuuden. Se koostuu kahdesta virtajohdollisesta ja kahdesta akkukäyttöisestä mallista, joiden säiliötilavuudet ovat 10 ja 15 litraa – ja jotka on sovitettu täydellisesti ammattikäyttäjien erityisiin vaatimuksiin. Eikä siinä vielä kaikki: T-sarjan modulaarisuus ylittää yksittäiset mallit. Päät ja säiliöt voidaan vaihtaa joustavasti ja mukauttaa erilaisiin tehtäviin. Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa myös tarvikkeiden nopean vaihdon tarpeen mukaan, joten sinulla on aina oikeat varusteet käsillä. Modulaarisen rakenteen ansiosta suuri määrä muunnelmia voidaan toteuttaa yhdellä alustalla.
Hyvän asian puolesta
Vahva ja kestävä: uusi modulaarinen T-sarja vakuuttaa selkeällä viestillään – se on ympäristöystävällinen ja innovatiivinen. Koneen runko on valmistettu 45-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Näillä valinnoilla keskitymme todelliseen kestävyyteen ja erinomaiseen imutehoon. Kierrätysmateriaalia käyttämällä vähennämme tuotannon energiankulutusta, säästämme raaka-aineita ja säästämme jopa 2,0 kiloa uutta muovia konetta kohden. Käytetty kierrätysmuovi tulee tuotantojätteistä, kuten leikkuujätteestä ja ylijääneestä materiaalista. Näin vältetään tuhlausta ja säästetään luonnonvaroja. Tukevan T-sarjan laatu on edelleen tinkimätön: kierrätysmuovilla on samat erinomaiset ominaisuudet kuin uudella muovilla.
Kompakti muotoilu, maksimaalinen mukavuus
Ergonomiaa helposti: uusi modulaarinen T-sarja tekee vaikutuksen kapealla ja ergonomisella muotoilullaan, joka tarjoaa lukuisia etuja. Kompaktien mittojensa ansiosta koneet on helppo varastoida ja ne sopivat myös ahtaisiin säilytystiloihin. Solakka muotoilu helpottaa myös kuljetusta, koska imuri voidaan kantaa mukavasti lähellä kehoa. Tämä vähentää fyysistä rasitusta ja väsymistä. Lisävarusteet ja kaikki toiminnot ovat nopeasti ja helposti saatavilla huollellisen suunnittelun ansiosta.
Erittäin hiljainen käyttöääni
Kuuntele tarkkaan: uusi modulaarinen T-sarja tekee vaikutuksen erittäin hiljaisilla virtajohdollisilla malleillaan vain 52 dB(A), mikä tekee niistä huomattavasti hiljaisempia kuin kaikki aiemmat koneet. Koneet ovat erityisen hiljaisia tehokkaan moottorin sekä erityisen koteloinnin ja kiinnityksen ansiosta. Tämä mahdollistaa päiväsiivouksen meluherkissä ympäristöissä häiritsemättä käynnissä olevia toimintoja. T-sarja sopii erinomaisesti käytettäväksi toimistoissa, julkisissa rakennuksissa, kouluissa, hoitokodeissa, hotelleissa, risteilyaluksilla ja kaikkialla, missä vaaditaan alhaista melutasoa.
Paljon varusteita, jotka tarvitsevat vain vähän tilaa
Kaikki käden ulottuvilla: uuden T-sarjan innovatiivinen muotoilu mahdollistaa varusteiden, kuten rakosuuttimen tai verhoilusuuttimen, säilyttämisen imuputken päällä mallista riippuen. Varusteet eivät huku kuljetuksen aikana, sillä ne on integroitu imuputkeen ja ovat aina helposti saatavilla. Taittuva kahva ei ainoastaan optimoi säilytystilaa, vaan tekee myös kuljetuksesta helpompaa. Kapea muotoilu mahdollistaa koneen kuljettamisen vaivattomasti. Integroitujen varusteiden ja taitettavan kahvan ansiosta T-sarja asettaa uudet standardit helppokäyttöisyydelle imurointiin liittyen.
Hygieenistä HEPA-14 -suodattimella
Turvallisissa käsissä: mallista riippuen uusi T-sarjamme on jo varustettu tehokkaalla HEPA-14 -suodattimella tai se voidaan valinnaisesti asentaa jälkikäteen. Tämä suodatintekniikka on todistanut tehokkuutensa vuosikymmenien ajan lääke- ja biotieteen laitoksissa. HEPA-14- suodattimet vähentävät tehokkaasti hiukkasten ja mikro-organismien, kuten virusten ja bakteerien, leviämistä ilmassa. HEPA-14 on hyväksytty standardien DIN EN 1822:2019:n ja DIN EN 60335-2-69:n mukaisesti ja se vangitsee luotettavasti pienimmätkin hiukkaset, kuten COVID-19-virukset. T-sarjalla on siksi arvokas rooli puhtaan ilman ylläpitämisessä ja terveyden suojelemisessa – turvallisen ja hygieenisen työympäristön luomisessa siivoushenkilöstölle ja asiakkaille.
Näppärä kaapelikela
Kelan tehokkuus: uuden T-sarjan johdolliset mallit on varustettu käytännöllisellä, manuaalisella kaapelikelalla, joka lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta. 12 metriä pitkä virtajohto voidaan kelata rullalle sekunneissa, jotta työskentelyä voidaan jatkaa ilman viivettä – mikä tekee myös tylsästä johdon selvittelystä historiaa. Virtajohto voidaan kytkeä pistokkeeseen nopeasti ja helposti, mikä minimoi seisonta-ajat ja mahdollistaa keskeytymättömän työnteon. Näppärä kaapelikela säästää aikaa, lisää tuottavuutta ja mukautuu vaivattomasti kaikkiin puhdistustehtäviin.
eco!efficiency-tila
Akun pidempi käyttöaika ja hiljainen toiminta: uuden T-sarjan eco!efficiency-tila mahdollistaa akkukäyttöisten mallien erityisen energiansäästön ja hiljaisen käytön. Tämä tekniikka on erityisesti kehitetty maksimoimaan suorituskyky ja minimoimaan energiankulutus, mikä takaa pidemmän akun käyttöajan. Kärcher Battery Power+ 36/75 -ladattavalla akulla on mahdollista imuroida jopa 66 minuuttia yhdellä latauksella – siis ihanteellinen laite pitkiin työsuorituksiin, joissa ei kaivata keskeytyksiä. Lisäksi eco!efficiency-tila vähentää käyttöääntä, joten imuria voidaan käyttää myös päivällä ilman häiritseviä ääniä.
36 V -akkuvirta
Tehokas suorituskyky: uuden T-sarjan akkukäyttöisissä malleissa on tehokas 36 voltin akkualusta, joka varmistaa maksimaalisen tehokkuuden ja pitkän käyttöajan. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään Kärcher Battery Power+ -akkujamme:
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)