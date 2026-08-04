T 15/1 Bp Adv HEPA
Akkukäyttöinen T 15/1 Bp -pölynimuri ammattikäyttöön suunniteltu tehotyökalu, joka asettaa uudet standardit siivousteholle ja ergonomialle. Valmistettu 45% kierrätysmuovista.
Akkukäyttöinen pölynimuri Kärcher T 15/1 Bp tarjoaa käyttöösi parhaan liikuteltavuuden ja akun pitkän käyttöajan tinkimättä imutehosta. Johdoton imuri on aina nopeasti käyttövalmiina ja sillä voidaan imuroida turvallisesti myös silloin, kun alue on avoinna muille liikkujille. Tilava 15 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen käyvät vaivattomasti. Rungon kapean muodon ansiosta painopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Battery Power+ -akku takaa maksimaalisen imutehon, erittäin pitkät käyttöajat ja huolettoman lataamisen. eco!efficiency-asetuksella akun kesto pitenee ja hiljaisesta imurista tulee vieläkin miellyttävämpi käyttää. Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista peräti 45% on valmistettu kierrätysmuovista. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi (2.445-045.0). Akulla saavutetaan noin 66 minuutin käyttöaika eco-asetuksella. Täydellä teholla imuroitaessa käyttöaika on noin 31 minuuttia yhdellä latauksella.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja ekotehokas - 45% kierrätysmuovistaEkologinen valmistustapa: vähemmän uusia raaka-aineita ja energiaa Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen takaa alhaiset CO₂-päästöt.
Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatinSopii korkeaa hygieniatasoa edellyttäviin siivouskohteisiin. Erinomainen suodatuskyky: 99.995%.
eco!efficiency-toimintoKestävän kehityksen parhaimmistoa myös energiankulutukseltaan. Vähentää häiritsevää melua. Pidentää akun käyttöaikaa.
Ergonominen ja kompaktin kokoinen työkalu, jota miellyttävä käyttää
- Ergonominen muotoilu: imurin painopiste on kannettaessa lähellä kehoa.
- Ergonominen imurikahva ja kantokahva.
- Säästää tilaa ja helpottaa näin kuljettamista ja varastointia.
Alhainen äänitaso, vain 57 dB(A)
- Voidaan käyttää meluherkissä tiloissa.
- Pienentää yösiivouksesta koituvaa äänitasoa.
- Parantaa työergonomiaa vähentämällä päivittäistä kokonaismelukuormaa.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Yhteensopivuus Kärcher 36 V Battery Power -akkujen ja latureiden kanssa.
- Reaaliaikanäyttö kertoo akun jäljellä olevan työskentelyajan minuutteina.
- Tehoakku on nopeasti vaihdettavissa.
Kaikki toiminnot helposti käden ulottuvilla
- Selkeät painikkeet: päälle/pois ja eco!efficiency-käyttötila.
- Nopea ja vaivaton käynnistys, kädellä tai jalalla painamalla
- Kätevä säilytyspidike säästää tilaa.
Kevyt
- Helppo kuljettaa yhden käden otteella.
- Kulkee ketterästi myös portaissa ja ahtaissa rappukäytävissä.
Kattava valikoima eri suulakkeita vakiona
- Yhdistelmäsuulake, parkettisuulake, rakosuulake ja kalustesuulake
- Pääsuodatinkori ja pölypussit vahvistettua fleece-materiaalia.
- Nopeasti säädettävä ja erittäin kevyt, alumiininen teleskooppiputki.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Kalustesuulakkeelle ja rakosuulakkeelle säilytyspaikat imurin rungossa.
- Varusteet ovat aina käden ulottuvilla ja kulkevat imurin mukana.
- Mahtuu säilyttäessä pieneen tilaan ja on aina nopea ottaa käyttöön.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Säiliötilavuus (l)
|15
|Säiliön materiaali
|Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|57
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|500
|Alipaine (mbar/kPa)
|223 / 22
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 150 (7,5 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / max. 66 (7,5 Ah) Power-asetus: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-tila: / max. 50 (6,0 Ah) Power-asetus: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Latausvirta (A)
|6
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|440 x 250 x 400
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Imuletkun pituus: 2 m
- Mutka: Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
- Teleskooppimainen imuputki: 615 mm, 1007 mm
- Säädettävä teleskooppiputki, materiaali: alumiini
- Vaihdettava lattiasuulake
- Parkettisuulake
- Kalustesuulake
- Rakosuulake
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 14 -suodatin
- Suodatinkori: Fleece
Ominaisuuksia
- eco!efficiency-toiminto
- Ergonominen kantokahva
- Integroitu tarvikkeiden säilytys
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi hotellialalla, ateriapalveluissa, vähittäiskaupassa ja rakennusten siivouksessa
- Kovat lattiapinnat
- Matot