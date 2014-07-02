Pölynimurit ammattikäyttöön

Hyvin imuroitu on hyvin suodatettu.

Pöly ja lika, mikrobit, pienet hiukkaset ja allergeenit kuuluvat normaaliin sisäilmaan. Ne kulkevat mukanamme ja vaikuttavat myös sisäilman laatuun yleisissä tiloissa ja julkisissa rakennuksissa, kuten toimistoissa, hotelleissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kouluissa. Erityisen haitallisia ne ovat allergikoille ja erilaisiin riskiryhmiin kuuluville​.

Kärcherin pölynimureissa hyödynnetään viimeisintä suodatustekniikkaa. Näin pidetään tilat siisteinä ja huolehditaan myös siivoustyöntekijöiden työturvallisuudesta: kerätään pöly talteen eikä levitetä sitä ympäristöön. Erityyppiset rakenteet vaativat erilaisia ja eri materiaaleista valmistettuja suodattimia. Näitä ovat pääsuodatinkori, fleece-pölypussi, poistoilmansuodatin ja HEPA-suodatin. Kaikissa Kärcherin ammattikäyttöön tarkoitetuissa pölynimureissa on moottorinsuojasuodatin, joka suojaa tekniikkaa pienemmiltä pölyhiukkasilta. Poistoilmansuodatinta käytetään poistoilman puhdistamiseen ja melutason madaltamiseen. Monissa malleissa on myös mahdollisuus käyttää HEPA-poistosuodatinta.

HEPA 14 -suodatin: Hygieeninen ratkaisu puhtaan sisäilman takaamiseksi

HEPA 14 -suodattimilla on ratkaiseva rooli suodattaessaan tehokkaasti jopa hienoimmat aerosolit suljetuissa tiloissa olevasta ilmasta ja siten poistamaan haitallisia hiukkasia. Ne puhdistavat sisäilman tehokkaasti ja luotettavasti. Uuden tekniikan ansioista suodatuskyvyn lisäksi myös suodatinten kestoikä on parantunut.