Pölynimurit ammattikäyttöön
Pölyn pahin vihollinen.
Tehokkaat ja helppokäyttöiset Kärcher-pölynimurit poistavat irtonaisen ja kuivan lian takuuvarmasti – mikä tekee niistä ihanteellisia työvälineitä hotelleihin, toimistoihin, kauppoihin ja siivouspalveluihin. Imurit on valmistettu jopa 60 prosenttisesti kierrätysmateriaalista eli tarjoavat kestävän ratkaisun päivittäisiin siivoustarpeisiin monellakin mittarilla. Kompaktit imurit tekevät vaikutuksen korkealla suorituskyvyllään jatkuvassa käytössä ja sopivat täydellisesti päivittäiseen ylläpitosiivoukseen ja päiväsiivoukseen. Alhaisen, vain 52 dB(A):n äänenvoimakkuuden ansiosta erittäin hiljaisia koneita voidaan käyttää myös meluherkissä ympäristöissä.
Pölynimurit
Kärcherin ammattitason pölynimurit tunnetaan toimintavarmuudestaan ja käyttömukavuudestaan. Alhainen äänenvoimakkuus takaa miellyttävän työskentelyn ja helpottaa meluherkkien alueiden siivoamista. Alhainen energiankulutus, kestävät fleece-pölypussit sekä kestävä, huoltovapaa tekniikka auttaa säästämään siivouskuluissa.
Mattoimurit
Kärcherin mattoimurissa yhdistyvät suuri imuteho ja pyörivällä harjalla tuotettava, optimaalinen harjapaine. Mattopinnat puhdistuvat perusteellisesti pohjia myöten pintakuituja vahingoittamatta.
Akkukäyttöiset pölynimurit
Kärcherin akkukäyttöiset imurit ovat hiljaisia ja helppoja käyttää. Johdoton laite liikkuu kevyesti työpisteestä toiseen ja on ihanteellinen työkalu paljon väliovia ja portaikkoja sisältävissä kohteissa. Hiljaiset akkulaitteet soveltuvat myös meluherkille siivousalueille. eco!efficiency -tila takaa pitkän käyttöajan ilman akun vaihtoa tai latausta. Näyttö kertoo käyttäjälle akun varaustilan ja sen jäljellä olevan käyttöajan minuutteina.
Pikalakaisin
Akkukäyttöinen pikalakaisin on kätevä ja nopea apulainen pikkuroskien pikasiivoukseen. Harjan ja litiumioniakun vaihto on helppoa ja nopeaa. Vaihtoakku takaa pitkäkestoisen työskentelyn vaativissakin olosuhteissa.
Pölynimurit: Monipuoliset työkalut ammattilaisille päivittäiseen käyttöön
Kärcherin pölynimurit ovat tehty jatkuvaan, ammattimaiseen käyttöön niin hotelleihin, toimistoihin, kauppatiloihin kuin siivouspalvelun tarjoajille. Ammattikäyttöön kehitetyt pölynimurit vakuuttavat kehittyneellä tekniikallaan ja korkealla laadullaan. Pienestä koostaan ja hiljaisuudestaan huolimatta ne selviävät monipuolisista puhdistustehtävistä, sillä niissä on korkea suorituskyky. Kaikki akkukäyttöiset versiot kestävät imutehossa vertailun johdollisiin versioihin ja niiden akkujen käyttöajat on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Niin meluherkät alueet, erilaiset pinnat kuin tiiviisti kalustetut tilatkin on helppo puhdistaa Kärcherin pölynimureilla.
Mikä tekee Kärcherin pölynimureista niin erityisiä?
Pölynimureita suunniteltaessa kiinnitämme huomiota korkeaan käyttömukavuuteen, huoltoystävälliseen muotoiluun ja ergonomisiin varusteisiin. Suuresta imutehostaan huolimatta laitteet ovat erityisen hiljaisia, keveitä ja helposti liikuteltavissa. Tämä sisältää vankan ja luotettavan suodatintekniikan sekä laajan valikoiman HEPA-suodattimilla varustettuja malleja.
Teknologia
Kärcher tarjoaa käyttöösi pitkän kokemuksen ammatti-imureiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Suuri, 35 mm putkikoko mahdollistaa suuren alipaineen ja ilmamäärän yhdistelmän. Tämä näkyy käyttäjälle imutehona, joka saa niin irtoroskat kuin suuren pölymäärän siirtymään pinnoilta nopeasti ja tehokkaasti. Suunnittelussa on kiinnitetty eritystä huomiota helppoon liikuteltavuuteen. Kevyt paino, kompaktit ulkomitat ja varusteiden kiinnityspaikat auttavat siivoustyön aikana ja kohteesta toiseen siirryttäessä.
Luotettava EC-imuturbiini
Kärcher-imureiden imuturbiineissa hyödynnetään EC-moottoritekniikka. Se on erittäin luotettava tasavirtamoottori, jonka merkittävin etu on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä. EC-moottoreita hyödynnetään laitteissa, jossa tarvitaan parasta energiatehokkuutta yhdistettynä hiljaiseen käyntiääneen. Moottori toimii ilman hiiliharjoja ja käynnistyy pehmeästi ilman kipinöintiä. Osien kuluminen on minimaalisen pientä, joten imureita voidaan käyttää huolettaa pitkissä työskentelyjaksoissa ja useammassa vuorossa.
Akkukäyttöinen pölynimuri - nopeampi, monikäyttöisempi ja turvallisempi
Johdoton joustavuus, korkea puhdistusteho, parempi työn tuottavuus ja hiljaisuus: saammeko esitellä Kärcher Battery Power+ -akkualustan uudet akkukäyttöiset pölynimurit, joissa on energiaa säästävä eco!efficiency-tila. Samaan sarjaan kuuluu kattava valikoima myös muita siivouslaitteita, joten voit käyttää akkuja ja latureita ristiin.Lue lisää
Portaikot ja rappuset
Missä se pistorasia onkaan? Ei väliä, kun välineenä on akkukäyttöinen imuri. Eikä ole tarvetta jatkojohdoillekaan. Johdottomuus takaa ketterän liikuteltavuuden ja vähentää myös kompastumisvaaraa.
Johdottomat pölynimurit säästävät täällä jopa 35 % aikaa.
Lentokoneet
Ennen seuraavien matkustajien saapumista ei ole paljoa aikaa! Välipuhdistus on paljon nopeampaa akkukäyttöisillä laitteilla kuin johdollisilla. Imuteho ja putkikoko riittävät suurempien partikkeleiden imurointiin.
Akkukäyttöisellä imurilla säästää täällä jopa 50 % aikaa.
Teatterit / elokuvateatterit
Popparit esille! Katsomoiden istuimet, portaat ja käytävät voidaan puhdistaa helposti ja nopeasti ilman johtojen kytkemistä ja pistorasioiden etsimistä. Suuri, 35 mm putkikoko takaa riittävän ilmamäärän ja teho riittää myös suurempien roskien poistoon.
Akkukäyttöiset pölynimurit säästävät täällä jopa 40 % aikaa.
Neuvottelutilat / juhlatilat, joissa on paljon istuimia
Sujuvaa työskentelyä ilman, että pitää etsiä uutta pistorasiaa tai kompastella johtoihin.
Akkukäyttöiset pölynimurit säästävät täällä jopa 30 % aikaa.
Sisäänkäynnit ja aulatilat
Vilkas asiakasliikenne, mattoja ja kovia lattioita. Paljon erityyppistä likaa ja talviaikaan myös pihalta kulkeutunutta hiekoitussepeliä. Näissä tiloissa tarvitaan ketterää liikkumista ja pitää huolehtia kaikkien turvallisuudesta. Johdoton siivouslaite ei aiheuta kompastumisvaaraa sivullisille.
Akkukäyttöiset pölynimurit säästävät täällä jopa 15 % aikaa.
Julkiset liikennevälineet
Busseissa ja junissa siistijät joutuvat usein luottamaan ulkoisiin virtalähteisiin ja jatkojohtoihin. On paljon miellyttävämpää ja tehokkaampaa työskennellä akkukäyttöisten pölynimurien kanssa. Suuri (35 mm) putkikoko takaa riittävän ilmamäärän ja teho riittää myös hiekoitussepelin poistoon.
Akkukäyttöiset imurit säästävät täällä jopa 25 % aikaa.
Toimistotilat
Varsinkin avotoimistoissa imurointi voi olla aikamoinen esterata! Ilman johtojen kietoutumista huonekaluihin voidaan säästää paljon aikaa. Näin myös akuutit siivoustehtävät voidaan hoitaa nopeasti ja huomaamattomasti.
Akkukäyttöiset imurit säästävät täällä jopa 25 % aikaa.
Hyvin imuroitu on hyvin suodatettu.
Pöly ja lika, mikrobit, pienet hiukkaset ja allergeenit kuuluvat normaaliin sisäilmaan. Ne kulkevat mukanamme ja vaikuttavat myös sisäilman laatuun yleisissä tiloissa ja julkisissa rakennuksissa, kuten toimistoissa, hotelleissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kouluissa. Erityisen haitallisia ne ovat allergikoille ja erilaisiin riskiryhmiin kuuluville.
Kärcherin pölynimureissa hyödynnetään viimeisintä suodatustekniikkaa. Näin pidetään tilat siisteinä ja huolehditaan myös siivoustyöntekijöiden työturvallisuudesta: kerätään pöly talteen eikä levitetä sitä ympäristöön. Erityyppiset rakenteet vaativat erilaisia ja eri materiaaleista valmistettuja suodattimia. Näitä ovat pääsuodatinkori, fleece-pölypussi, poistoilmansuodatin ja HEPA-suodatin. Kaikissa Kärcherin ammattikäyttöön tarkoitetuissa pölynimureissa on moottorinsuojasuodatin, joka suojaa tekniikkaa pienemmiltä pölyhiukkasilta. Poistoilmansuodatinta käytetään poistoilman puhdistamiseen ja melutason madaltamiseen. Monissa malleissa on myös mahdollisuus käyttää HEPA-poistosuodatinta.
HEPA 14 -suodatin: Hygieeninen ratkaisu puhtaan sisäilman takaamiseksi
HEPA 14 -suodattimilla on ratkaiseva rooli suodattaessaan tehokkaasti jopa hienoimmat aerosolit suljetuissa tiloissa olevasta ilmasta ja siten poistamaan haitallisia hiukkasia. Ne puhdistavat sisäilman tehokkaasti ja luotettavasti. Uuden tekniikan ansioista suodatuskyvyn lisäksi myös suodatinten kestoikä on parantunut.
Kärcher-pölynimurit – kestäviä, tehokkaita ja vastuullisesti valmistettuja
Kärcherin pölynimurit erottuvat muista imureista kierrätysmateriaalien määrällä – T-sarjan pölynimureiden rungosta se on 45 prosenttia ja T 11/1 Re!Plast -mallissa 60 prosenttia. Kierrätysmateriaalien ansiosta Kärcher-pölynimurien energiankulutus vähenee merkittävästi jo tuotannon aikana ja raaka-aineiden käyttö minimoidaan. Tämä tarkoittaa, että Kärcher-pölynimurit eivät ole ainoastaan erittäin ympäristöystävällisiä, vaan myös erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä. Sinun työvälineesi tehokkaaseen ja vastuulliseen siivoukseen.
Pölynimureiden uusi T-sarja: matala energiankulutus ja pitkä käyttöikä
T-sarjan myötä tuomme markkinoille johdollisia versioita koneista, joiden energiankulutus on pienempi (585 W 700 W:n sijaan). Akkukäyttöisten mallien eco!efficiency-tila pidentää käyttöaikaa ja vähentää melutasoa.
Ultrahiljainen: Käytännössä äänetön
T-sarjan virtajohdollinen versio on käytännössä äänetön, sillä sen melutaso on vain 52 dB(A). Tämä tarkoittaa, että pölynimuri sopii erinomaisesti myös päiväsiivoukseen. Alhainen melutaso mahdollistaa mukavan ja ergonomisen työskentelyn. Matalampi melutaso työpaikalla ylläpitää terveyttä ja vähentää riskejä, kuten stressiä tai kuulovaurioita.
Ergonominen muotoilu
Ergonominen ja erityisesti kapea muotoilu mahdollistaa imurin kantamisen lähellä kehoa, mikä ehkäisee selkäkipuja ja varmistaa työturvallisuuden ja -terveyden.
Pidennetty käyttöikä
EC-moottori takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän pölynimureille: Elektronisen ohjauksen ansiosta tämä tekniikka tarjoaa lukuisia etuja, kuten korkeamman hyötysuhteen ja alhaisemman virrankulutuksen.
Onko se vastuullisesti valmistettu? Tietenkin!
Uusi T-sarja on edelläkävijä kestävän kehityksen saralla ja merkkipaalu ammattisiivouksessa. Modulaaristen koneiden rungosta on valmistettu jopa 45 prosenttia kierrätysmateriaalista, ja ne tarjoavat kestävän ja ergonomisen muotoilun lisäksi erinomaisen imutehon. Ne tekevät vaikutuksen erittäin hiljaisella käyntiäänellä – erityisesti meluherkillä alueilla. Haluatko tietää lisää? Lue lisää uudesta T-sarjasta täältä.Tutustu mallistoon
Tutustu muihin uutuuksiin:
Kierrätysmateriaalista valmistettu pölynimuri T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Kestävä ja hygieeninen: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistettu 60 % kierrätetyistä materiaaleista*. Se on kestävä työkalu, joka on kestävästi valmistettu. Imuri tekee vaikutuksen suurella imuteholla, erittäin tehokkaalla HEPA 14 -suodattimella, keveydellä ja erinomaisella hinta-laatusuhteella.
* Rungon muoviosat, ei varusteet.
Akkukäyttöisten siivouslaitteiden tuoteperhe kasvaa! Odotettu uutuus: Mattoimuri CV 30/2 Bp
Kärcher CV 30/2 Bp on ensimmäinen ammattikäyttöön suunniteltu, akkukäyttöinen mattoimuri, joka mukautuu vaivattomasti kaikille tekstiilipäällysteisille ja koville lattioille. Automaattisella pinnantunnistuksella ja harjan puhdistusjärjestelmällä varustettu laite on kompakti ja helppokäyttöinen. Matalan rakenteen ansiosta imuroit helposti sänkyjen ja muiden huonekalujen alta.